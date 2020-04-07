Аудиопротоколом по приговору: Верховный суд РТ отменил посадку казанского адвоката

Поскольку бумажная версия итогового решения разошлась со звуковой

Фото: Ирина Плотникова

В Казани в третий раз будут судить бывшего адвоката и следователя СКР Рустема Садыкова за аферу с имитацией взятки на 250 тысяч рублей. В первый раз суд прекратил дело за примирением сторон. Повторный процесс закончился для обвиняемого сроком в колонии-поселении. Но он никуда не уехал — Верховный суд РТ аннулировал и этот приговор со ссылкой на нарушения и аудиозапись с голосом... судьи.

Написанному не верить?



Расхождение текста приговора с его аудиоверсией стало ключевым основанием для отмены приговора экс-адвокату Рустему Садыкову. В апелляционных жалобах осужденный и его защитник Данил Мишин сделали акцент на ряде таких примеров в заседании от 19 декабря 2019 года.



— Председательствующий судья при оглашении вводной части приговора назвал моего клиента «не работающим и ранее не судимым», а в напечатанном варианте в этом же месте написал — «работающего адвокатом», — поделился с журналистом Данил Мишин. — Такие же вещи есть и в описательно-мотивировочной части.

Апелляционная инстанция обратила внимание на разницу и в способе совершенного мошенничества: «как следует из аудиозаписи, при оглашении приговора суд указал, что хищение совершено путем злоупотребления доверием, в содержащемся в уголовном деле приговоре указано, что оно совершено путем обмана». Вывод уголовной коллегии ВС РТ — данные «существенные нарушения УПК являются безусловным основанием для отмены приговора и направления дела на новое судебное разбирательство».



По словам адвоката Мишина, при таких расхождениях оглашенный приговор весомей бумажного. А ведь еще год назад запись звука не была неотъемлемой частью уголовного процесса. Обязательной при рассмотрении уголовных дел в федеральных и мировых судах она стала лишь с 1 сентября 2019-го. Но теперь ее отсутствие в деле также может стать основанием для отмены приговора.

По словам адвоката Мишина, при таких расхождениях оглашенный приговор весомей бумажного. Фото kazanfirst.ru

Два круга Фемиды и жалоба в Москву

Нарушения в адвокатском приговоре сами по себе не улучшили и не ухудшили положение осужденного. Их причиной источники «Реального времени» считают человеческий фактор.

Вкратце напомним фабулу дела: прошлой зимой в казанском массажном салоне «Мёд» в Казани прямо на рабочем месте умерла сотрудница. Сначала бросалась на людей, неестественно смеялась, потом прилегла и уже не очнулась. Позже эксперты установили — смерть наступила от удушья вследствие потребления наркотического препарата. Ну а сотрудников салона стали вызывать на допросы, и один после консультации с адвокатом Садыковым всерьез забеспокоился.

По версии обвинения, адвокат располагал данными о причинах смерти, но в общении с потенциальным клиентом решил сыграть на страхе — намекнул, что могут и за убийство привлечь, и предложил закрыть этот вопрос путем взятки неустановленным правоохранителям в 250 тысяч рублей. А чтобы оприходовать эту сумму в кассу попросил клиента позвать еще четверых и подписать договоры об оказании услуг. Но об этом узнали в ФСБ, и адвокат был задержан по подозрению в посредничестве взятке.

В ходе судебного следствия Рустем Садыков взял всю вину на себя, признавшись в мошенничестве, и сотрудники Следкома с этим согласились. В суде бывший профессиональный защитник просил рассмотреть его дело в особом порядке и прекратить за примирением сторон. В мае 2019-го суд с этим согласился. Прокуратура оспорила, и в апелляции потерпевший от мировой отказался. В июле дело вернулось на второй круг в Вахитовский суд, и Садыкова приговорили к 1 году и 4 месяцам в колонии-поселении. Отправиться туда он должен был после вступления приговора в силу, но этого не произошло.

Бывшему представителю адвокатуры предстоит третий процесс. Впрочем, он может не состояться — Верховный суд России принял к производству жалобу по этому делу. Фото Ирины Плотниковой

Бывшему представителю адвокатуры предстоит третий процесс. Впрочем, он может не состояться — Верховный суд России принял к производству жалобу по этому делу. Защита Садыкова оспаривает апелляционное определение Верховного суда РТ, которое ранее поставило крест на примирении. В случае победы в Москве Рустем Садыков останется несудим. Но вернуться к адвокатской деятельности не сможет.