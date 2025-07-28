Договор без денег, или Почему работники маркетплейсов страдают от произвола работодателей

Беременная самозанятая из Казани судится с челнинской предпринимательницей из-за зарплаты и «ошибочного» приема на работу

Фото: Реальное время

Инициировать внесение поправок в Трудовой кодекс с целью защиты прав работников маркетплейсов намерена Федерация независимых профсоюзов России. Речь идет о правах не менее чем 10 млн человек, занятых в платформенной экономике, большинство их которых работают в качестве самозанятых, без трудовых договоров, соцпакетов и — в перспективе — без пенсионного стажа. О рисках работников маркетплейсов на примере жительницы Казани, долгом пути и пробелах законопроекта «О платформенной экономике в Российской Федерации» — в материале «Реального времени».



«Меня отправили в черный список»

В «Реальное время» обратилась жительница Казани Юлия Валиуллина. Женщина рассказала, что с 17 декабря 2024 года удаленно работала у индивидуальной предпринимательницы из Набережных Челнов Людмилы Соболевой. По словам Валиуллиной, прием на работу документально оформлен не был, однако после ее вопросов в мессенджере ей прислали скан записи в электронной трудовой книжке. А 1 апреля 2025 года прислали сообщение об увольнении.

— Я менеджер по рекламе, занималась продвижением товаров, однако приняли меня на работу как менеджера интернет-продаж, — рассказала Юлия. — После трудоустройства я успела скачать в личном кабинете электронную трудовую книжку с записью о приеме на работу. Однако сейчас эта запись в личном кабинете на портале «Госуслуги РФ» не открывается, каким-то непонятным образом она исчезла.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Валиуллина рассказала, что с самой Соболевой вообще не общалась — только с ее сыном, который, как она полагает, и ведет в реальности бизнес матери, а зарплату женщине еженедельно на карточку переводили Соболева и еще одна ее сотрудница. Уволили Юлию, по ее словам, ровно в тот самый день, когда узнали о ее беременности:

— У нас случилась задержка заработной платы, и я спросила об этом в общем чате, работодатель возмутился, что я его такими вопросами «дискредитирую», и мне сообщили, что стоит вопрос о моем увольнении. Я им ответила, что они не могут уволить беременную, отправила справку из женской консультации. А меня отправили в черный список.

Заочное решение

Юлия Валиуллина обратилась в суд с иском к работодателю — просила признать отношения с ней трудовыми, восстановить ее на работе, взыскать с предпринимательницы задолженность по зарплате за вынужденный прогул, возмещение морального вреда и расходы на услуги юриста.

Ответчик в суд не явился. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как сказано в решении Вахитовского райсуда, ответчик в суд не явился, и дело рассмотрели в его отсутствие. Изучив представленные Валиуллиной скрины переписки с работодателем и другой сотрудницей ИП Соболевой, суд принял решение удовлетворить иск частично, а именно признать отношения Валиуллиной с ИП Соболевой трудовыми, восстановить женщину в должности, а с ИП Соболевой взыскать в общей сложности 162 747 рублей, включая расходы на юридические услуги и моральный вред, сумму возмещения которого суд снизил на порядок — с просимых 200 тысяч рублей до 20 тысяч.

В мае — исполнительный лист, в июле — первые исполнительные действия

Судебное решение было вынесено 14 мая 2025 года, и Юлия Валиуллина, не дожидаясь его вступления в законную силу, сразу же получила на руки и передала приставам-исполнителям исполнительный лист, поскольку решения судов по трудовым спорам подлежат немедленному исполнению.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако решение до сих пор не исполнено. На запрос «Реального времени» о причинах, по которым затягивается исполнительное дело, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан ответили, что не вправе разглашать третьим лицам информацию об исполнительных производствах:

— В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» информация об исполнительных производствах предоставляется исключительно сторонам исполнительного производства — взыскателю и должнику, а также их представителям при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Сама Юлия Валиуллина сообщила «Реальному времени», что 23 июля, сразу после того, как издание обратилось с запросом в УФССП по РТ, должнику в рамках исполнительного производства направлены постановление об ограничении выезда из России и постановление о поручении совершить исполнительные действия.

Также Валиуллина сообщила «Реальному времени» через своего представителя Алексея Тимофеева, что, по ее информации, в связи с невыплатой ей зарплаты в Кировском отделе СК России по Казани возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ. Издание обратилось в Следком с запросом, соответствует ли эта информация действительности.

— Уголовное дело было возбуждено, но прокуратура это постановление отменила. Сейчас это решение обжалуется, — заявили изданию в Следкоме.

«Это были разовые заказы»

Представитель предпринимательницы Людмилы Соболевой Илья Мощенко представил «Реальному времени» иную версию событий. По его словам, Юлия Валиуллина оказывала Соболевой услуги по интернет-маркетингу — оформляла карточки на товары и занималась настройкой рекламной кампании по их продвижению.

— Моя доверительница никогда в жизни с ней не общалась лично, не видела ее, ее услуги оплачивала через посредника. Никаких договоров она с Валиуллиной не заключала, это были разовые заказы у «самозанятого» исполнителя. Соболева оплатила ее услуги всего 4 раза — перечислила 1 500 рублей, 7 115 рублей, 12 000 и 13 000 рублей. Заказчик напрямую с исполнителем не контактировала, не общалась через какие-либо мессенджеры, не получала от нее ни писем, ни уведомлений, не давала заданий. Соболева допустила единственную ошибку, перечислив ей два платежа больше 10 тысяч рублей, не затребовав договора, по закону без договора можно оплачивать услуги на сумму не более 10 тысяч, — заявил он.

«Моя доверительница никогда в жизни с ней не общалась лично, не видела ее, ее услуги оплачивала через посредника». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Ильи Мощенко, Валиуллина, обращаясь в суд, приложила к иску в качестве доказательства трудовых отношений свою переписку с людьми, которые не работают у Соболевой и задания ей давали относительно продукции своих компаний, а назвала этих людей работником и бухгалтером ИП Соболевой, и на основании этой переписки суд и принял свое решение.

— Судебное решение было вынесено заочно 14 мая 2025 года, и поскольку решения по трудовым спорам подлежат немедленному исполнению, оно передано на исполнение приставам, хотя оно еще не вступило в законную силу, — сообщил также Илья Мощенко. — Мы его будем оспаривать, поскольку копию искового заявления мы получили только спустя три дня после вынесения решения, а повестки в суд и вовсе не получали.

Остается добавить, что 11 июля 2025 года Вахитовский райсуд Казани рассмотрел заявление Людмилы Соболевой об отмене заочного решения по иску Валиуллиной и вынес определение, которым отказал в отмене заочного решения, но восстановил срок на подачу заявления об отмене решения. В определении, в частности, указано, что «ответчик о времени и месте судебного заседания извещался по месту жительства, извещение не было получено, возвратилось в суд с пометкой об истечении срока хранения в почтовом отделении», а «ответчик ссылается на наличие отношений гражданско-правового характера об оказании разовых услуг, однако доказательств в подтверждение этих доводов не представлено». А в заявлении об отмене заочного решения суда говорится, что адрес, указанный в материалах дела, по которому суд направлял повестки, не является адресом ответчика и не может использоваться для доставки корреспонденции.

«Дырка» в законопроекте

Проблема защиты прав самозанятых работников маркетплейсов обсуждается российскими депутатами уже более года. В апреле 2024 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев говорил журналистам о том, что права таких работников, число которых, по прогнозам Минтруда, к 2030 году в России может достигнуть 15 млн, не защищены: они платят налоги, однако не имеют ни оплачиваемых отпусков, ни больничных, ни права на пенсию в будущем.

Публичное обсуждение призванного изменить ситуацию законопроекта «О платформенной экономике в Российской Федерации», который был подготовлен Минэкономразвития, стартовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 22 ноября 2024 года и завершилось 19 декабря. Далее дело не продвинулось.

Проблема защиты прав самозанятых работников маркетплейсов обсуждается российскими депутатами уже более года. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В опубликованном на портале сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-правового акта, в частности, указано: «Правовая неопределенность возникает и в связи с особенностями занятости физических лиц, лично оказывающих услуги и выполняющих работы через ПЦП. По данным Росстата, численность занятых на цифровых платформах как основном месте работы приблизилась к 5% от общей численности занятых (3,42 млн человек в 2023 г.). Однако в связи с отсутствием законодательно закрепленных критериев разграничения между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями между партнерами-исполнителями и операторами ПЦП и (или) пользователями-заказчиками возникает, с одной стороны, практика сокрытия трудовых отношений и переквалификации гражданско-правовых отношений добросовестных операторов ПЦП и партнеров — с другой. Наряду с этим усугубляется проблема недостаточной социальной и пенсионной защищенности партнеров-исполнителей — физических лиц, тогда как при добровольном софинансировании операторами ПЦП приобретения партнерами-исполнителями продуктов социального и пенсионного обеспечения возникает риск переквалификации отношений в трудовые».

В законопроекте предусматривается обязательное заключение между оператором и партнером договора, в котором четко изложены условия работы, меры ответственности, порядок осуществления взаиморасчетов между оператором и партнером. Однако это все касается отношений между оператором посреднической цифровой платформы, то есть лицом, которое осуществляет ее эксплуатацию, и ее партнером — лицом, осуществляющим на ПЦП деятельность, направленную на продажу товаров пользователям-покупателям.

Но работники, которые оказывают услуги партнерам ПЦП, в законопроекте не фигурируют, следовательно, пробел в области защиты их трудовых прав останется даже после принятия закона о платформенной экономике.