Расстрелявшим генерала «Водоканала» за $10 тысяч «вышка» уже не грозит
В Казани начался суд по делу убийства 16-летней давности — без присяжных, но с гособвинителями банкира Мусина
Накануне на процесс по убийству гендиректора «Водоканала» Григория Арутюнова 2004 года могли объявить набор присяжных. Однако обвиняемый в заказе расстрела отозвал свое ходатайство. В итоге, разбираться в коммунально-криминальной истории будет профессиональный служитель Фемиды, который сейчас судит Роберта Мусина. А гособвинителями выступят прокуроры из того же дела экс-главы ТФБ. Меры безопасности в суде повышены: трое из четверки подсудимых уже отбывают наказание за бандитизм и убийства в составе ОПС «Квартала», причем один приехал в Казань со спецзоны для «смертников».
У киллеров был дубликат ключа
Вдова Григория Арутюнова на предварительные слушания не пришла. По делу она оказалась и потерпевшей, и главным свидетелем. Утром 5 февраля 2004 года женщина закрыла за мужем дверь, а вскоре услышала в подъезде странные хлопки и, спустившись, нашла его с простреленной головой.
Позже эксперты обнаружили — киллер сделал не меньше трех выстрелов в голову. Гендиректор казанского «Водоканала» скончался на месте. По горячим следам опера установили — преступники проникли в нужный подъезд элитного дома в центре Казани через чердак, куда попали с помощью взлома и дубликата ключа от другого подъезда. По версии следствия, этот ключ киллеры получили от заказчика преступления, и он же после убийства передал за исполнение 10 тысяч долларов.
Через год с лишним — в июне 2005-го — полицейские нашли наган, гильзы от которого ранее изъяли на месте убийства Арутюнова. Пистолет лежал в схроне среди прочего арсенала оружия банды «Квартала». Однако причастность конкретных группировщиков к расстрелу коммунальщика установить не удалось. В сентябре 2005-го по подозрению в организации убийства задерживали казанского бизнесмена Ирека Ганеева, чья фирма «Ин Саф» лишь после смерти Арутюнова смогла подключить к сетям «Водоканала» двухэтажный магазин ритуальных услуг на Адоратского, 22а. По данным следствия, без сдачи объекта компания рисковала потерять арендованный участок. Сейчас там частная клиника.
Еще в 2005-м подозрения с Ганеева сняли. А в июле 2019-го его преследование было возобновлено. После того, как в причастности к убийству генерала «Водоканала» признались трое осужденных за другие кровавые преступления ОПС «Квартала». Вчера вся эта четверка предстала перед Вахитовским судом…
Истекший срок давности и отказ от присяжных
Адвокат Гузель Горовец защищала Ивана Балобанова еще по делу «Кварталов» в Верховном суде Татарстана и снова встретилась с ним на следствии в 2019-м. Балобанова 12 лет назад приговорили за участие в серии убийств, краж и разбоев к 24 годам колонии строгого режима. Верховный суд России сократил этот срок на один год.
Балобанову — 42, он самый молодой из всей четверки, однако, по версии Следкома, именно он выпустил три пули в Арутюнова и признался в этом. К заседанию предполагаемый киллер подготовился — спрятался за капюшоном и медицинской маской.
Не менее тщательно, за папкой для документов, скрывался от камеры единственного в зале журналиста 48-летний отец троих детей Ирек Ганеев, обвиняемый в заказе убийства 2004-го. До задержания он был директором агентства недвижимости «Ташар» и транспортной компании «Ремстройсервис-КП», владел автостоянкой и долей в ООО «Техносэт».
Именно Ганеев на предварительном следствии заявил ходатайство о рассмотрении этого дела судом присяжных, однако вчера в суде от него отказался. Хотя свою позицию полного непризнания вины не поменял. Защищает бизнесмена адвокат Наталья Фарукшина, ранее представлявшая VIP-пристава Жанну Алпарову и 16-летнего казанского гимназиста, явившегося на урок с пистолетом и ножом.
По мнению Фарукшиной, признаваться ее клиенту не в чем: «Все обвинение против него строится на показаниях осужденных — то есть людей, на которых у следствия есть рычаг давления. При этом исполнители против Ганеева ничего не говорят, более того, их допрашивали по этому убийству в ходе расследования дела группировки «Квартала», и тогда они свою причастность отрицали, хотя признавались во многих других преступлениях». Защита полагает, что следствие ошиблось с выбором предполагаемого заказчика — перед Тысячелетием Казани в городе возводилось много куда более серьезных сооружений, чем магазин ритуальных услуг. И всем нужно было «добро» от «Водоканала».
Маску на процессе нацепил и один из лидеров банды «Квартала», 47-летний Фарид Галиуллин, он же Фара, который в 2008-м получил пожизненный срок, но в 2010-м Верховный суд РФ заменил его 25 годами строгача. Адвокатом Галиуллина стал Айдар Яруллин, в свое время защищавший экс-полицейского из дела о пытке «ласточкой» в ОП «Юдино».
Отдельно от основной группы подсудимых конвой доставил 48-летнего рецидивиста Владимира Малкова, уже отбывающего пожизненный срок за преступления банды «Квартала». Тот приговор Верховного суда РТ стал для Малкова четвертым. Первый срок он заработал в 1993-м за вооруженный разбой, позже добавились сроки за кражи, грабеж и укрывательство преступлений. Лица Малков не прятал. Спокойно общался со своей защитницей Алсу Абдракиповой.
Убийство, в котором на следствии сознались трое уже осужденных фигурантов, также тянуло на пожизненный срок. Однако срок давности по особо тяжким преступлениям — 15 лет, и он истек в феврале 2019-го. Любопытно, что именно тогда силовики Татарстана активизировали поиски виновных в смерти Арутюнова: 20 февраля был арестован по новому делу Малков, в апреле задержали уже осужденных Галиуллина и Балобанова, причем под арест последних отправили уже после Ганеева — в августе. С тех пор вся четверка находится в казанских СИЗО.
Дело о коммерческой «взятке» в 600 тысяч могли закрыть еще вчера
Председательствующим на процессе станет судья Вахитовского райсуда Наиль Камалетдинов, а гособвинителями — прокуроры Руслан Губаев и Динар Чуркин. Все трое в тех же ролях и том же зале участвуют в разбирательстве по делу банкира Роберта Мусина.
На предварительном слушании по ходатайству обвинения всем подсудимым продлили срок содержания под стражей — аж на полгода. В случае с осужденными это необходимо, чтобы их не этапировали назад в спецзоны. Двое сидельцев ходатайство о продлении ареста поддержали, Галиуллин не возражал. Обвиняемый Ганеев просился под домашний арест, но остался в СИЗО.
Предварительные слушания проходили в закрытом режиме, однако постановления по мере пресечения и ходатайству о присяжных судья оглашал открыто. Из постановлений следовало — если бы дело раскрыли и направили в суд до февраля 2019-го — подсудимых могли приговорить к крайней мере наказания, в данном случае, к пожизненному сроку. Такое наказание райсуды выносить не вправе, поэтому материалы получил бы Верховный суд Татарстана.
Но 15-летний срок истек, и дело в 16 томах пришло в районный суд. У судьи есть право вообще освободить виновного от наказания. Как и право не делать этого.
— Если суд не сочтет возможным освободить от уголовной ответственности лиц за истечением срока давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются, — отметил председательствующий Камалетдинов. — Вмененное подсудимым преступление совершено 5 февраля 2004 года, то есть более 15 лет назад, поэтому пожизненное лишение свободы за него назначено быть не может.
В 2018 году Верховный суд РТ признал участника ОПГ «Боксеры», бизнесмена и благотворителя Наиля Хуббатуллина, виновным в двух убийствах и пособничестве, но освободил его от наказания за сроком давности. Прокуратура оспорила это решение, требуя посадить освобожденного на 19 лет, но изменить решение не смогла.
В том же 2018-м Верховный суд РТ посадил на 23 года Рамиля Садыкова, обвинявшегося в убийстве и изнасиловании своей знакомой в 1997 году. Преступление оставалось нераскрытым 20 лет, пока Садыкова не посадили за другие преступления и не направили образец его ДНК в банк данных спецслужб, где обнаружили совпадение с образцами с места преступления, которые в свое время изъял начинающий следователь, а ныне судья ВС РТ Эдуард Абдуллин. После раскрытия преступления руководство Следкома представило его к награде.
Но вернемся в зал Вахитовского суда. На предварительных слушаниях суд констатировал, что срок давности истек и по обвинению в коммерческом подкупе. По версии следствия, Ганеев в 2002 году передал через подчиненного ответственному сотруднику «Водоканала» Габдуллазянову 600 тысяч рублей — за горизонтальное бурение скважины для магазина ритуальных услуг (вместо утвержденной проектом и куда более дорогой укладки труб траншейным способом) и ввод объекта в эксплуатацию. Габдуллазянов привлек для работ рабочих «Водоканала», что обернулось ущербом для предприятия в 477 тысяч рублей, однако получить нужную Ганееву подпись у главы предприятия не смог, считают силовики.
На заседании судья поинтересовался — согласен ли Ирек Ганеев на прекращение по данному эпизоду за сроком давности, то есть по нереабилитирующему основанию. Тот наотрез отказался. Повторно к этому вопросу стороны вернутся на финише процесса. Его официальный старт должен состояться через неделю.
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