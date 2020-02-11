Расстрелявшим генерала «Водоканала» за $10 тысяч «вышка» уже не грозит

В Казани начался суд по делу убийства 16-летней давности — без присяжных, но с гособвинителями банкира Мусина

Фото: Ирина Плотникова

Накануне на процесс по убийству гендиректора «Водоканала» Григория Арутюнова 2004 года могли объявить набор присяжных. Однако обвиняемый в заказе расстрела отозвал свое ходатайство. В итоге, разбираться в коммунально-криминальной истории будет профессиональный служитель Фемиды, который сейчас судит Роберта Мусина. А гособвинителями выступят прокуроры из того же дела экс-главы ТФБ. Меры безопасности в суде повышены: трое из четверки подсудимых уже отбывают наказание за бандитизм и убийства в составе ОПС «Квартала», причем один приехал в Казань со спецзоны для «смертников».

У киллеров был дубликат ключа



Вдова Григория Арутюнова на предварительные слушания не пришла. По делу она оказалась и потерпевшей, и главным свидетелем. Утром 5 февраля 2004 года женщина закрыла за мужем дверь, а вскоре услышала в подъезде странные хлопки и, спустившись, нашла его с простреленной головой.

Позже эксперты обнаружили — киллер сделал не меньше трех выстрелов в голову. Гендиректор казанского «Водоканала» скончался на месте. По горячим следам опера установили — преступники проникли в нужный подъезд элитного дома в центре Казани через чердак, куда попали с помощью взлома и дубликата ключа от другого подъезда. По версии следствия, этот ключ киллеры получили от заказчика преступления, и он же после убийства передал за исполнение 10 тысяч долларов.

Через год с лишним — в июне 2005-го — полицейские нашли наган, гильзы от которого ранее изъяли на месте убийства Арутюнова. Пистолет лежал в схроне среди прочего арсенала оружия банды «Квартала». Однако причастность конкретных группировщиков к расстрелу коммунальщика установить не удалось. В сентябре 2005-го по подозрению в организации убийства задерживали казанского бизнесмена Ирека Ганеева, чья фирма «Ин Саф» лишь после смерти Арутюнова смогла подключить к сетям «Водоканала» двухэтажный магазин ритуальных услуг на Адоратского, 22а. По данным следствия, без сдачи объекта компания рисковала потерять арендованный участок. Сейчас там частная клиника.

Еще в 2005-м подозрения с Ганеева сняли. А в июле 2019-го его преследование было возобновлено. После того, как в причастности к убийству генерала «Водоканала» признались трое осужденных за другие кровавые преступления ОПС «Квартала». Вчера вся эта четверка предстала перед Вахитовским судом…

К заседанию предполагаемый киллер подготовился — спрятался за капюшоном и медицинской маской

Истекший срок давности и отказ от присяжных

Адвокат Гузель Горовец защищала Ивана Балобанова еще по делу «Кварталов» в Верховном суде Татарстана и снова встретилась с ним на следствии в 2019-м. Балобанова 12 лет назад приговорили за участие в серии убийств, краж и разбоев к 24 годам колонии строгого режима. Верховный суд России сократил этот срок на один год.

Балобанову — 42, он самый молодой из всей четверки, однако, по версии Следкома, именно он выпустил три пули в Арутюнова и признался в этом. К заседанию предполагаемый киллер подготовился — спрятался за капюшоном и медицинской маской.

Не менее тщательно, за папкой для документов, скрывался от камеры единственного в зале журналиста 48-летний отец троих детей Ирек Ганеев, обвиняемый в заказе убийства 2004-го. До задержания он был директором агентства недвижимости «Ташар» и транспортной компании «Ремстройсервис-КП», владел автостоянкой и долей в ООО «Техносэт».

Именно Ганеев на предварительном следствии заявил ходатайство о рассмотрении этого дела судом присяжных, однако вчера в суде от него отказался. Хотя свою позицию полного непризнания вины не поменял. Защищает бизнесмена адвокат Наталья Фарукшина, ранее представлявшая VIP-пристава Жанну Алпарову и 16-летнего казанского гимназиста, явившегося на урок с пистолетом и ножом.

По мнению Фарукшиной, признаваться ее клиенту не в чем: «Все обвинение против него строится на показаниях осужденных — то есть людей, на которых у следствия есть рычаг давления. При этом исполнители против Ганеева ничего не говорят, более того, их допрашивали по этому убийству в ходе расследования дела группировки «Квартала», и тогда они свою причастность отрицали, хотя признавались во многих других преступлениях». Защита полагает, что следствие ошиблось с выбором предполагаемого заказчика — перед Тысячелетием Казани в городе возводилось много куда более серьезных сооружений, чем магазин ритуальных услуг. И всем нужно было «добро» от «Водоканала».

Отдельно от основной группы подсудимых конвой доставил 48-летнего рецидивиста Владимира Малкова, уже отбывающего пожизненный срок за преступления банды «Квартала»

Маску на процессе нацепил и один из лидеров банды «Квартала», 47-летний Фарид Галиуллин, он же Фара, который в 2008-м получил пожизненный срок, но в 2010-м Верховный суд РФ заменил его 25 годами строгача. Адвокатом Галиуллина стал Айдар Яруллин, в свое время защищавший экс-полицейского из дела о пытке «ласточкой» в ОП «Юдино».

Отдельно от основной группы подсудимых конвой доставил 48-летнего рецидивиста Владимира Малкова, уже отбывающего пожизненный срок за преступления банды «Квартала». Тот приговор Верховного суда РТ стал для Малкова четвертым. Первый срок он заработал в 1993-м за вооруженный разбой, позже добавились сроки за кражи, грабеж и укрывательство преступлений. Лица Малков не прятал. Спокойно общался со своей защитницей Алсу Абдракиповой.

Убийство, в котором на следствии сознались трое уже осужденных фигурантов, также тянуло на пожизненный срок. Однако срок давности по особо тяжким преступлениям — 15 лет, и он истек в феврале 2019-го. Любопытно, что именно тогда силовики Татарстана активизировали поиски виновных в смерти Арутюнова: 20 февраля был арестован по новому делу Малков, в апреле задержали уже осужденных Галиуллина и Балобанова, причем под арест последних отправили уже после Ганеева — в августе. С тех пор вся четверка находится в казанских СИЗО.

Дело о коммерческой «взятке» в 600 тысяч могли закрыть еще вчера

Председательствующим на процессе станет судья Вахитовского райсуда Наиль Камалетдинов, а гособвинителями — прокуроры Руслан Губаев и Динар Чуркин. Все трое в тех же ролях и том же зале участвуют в разбирательстве по делу банкира Роберта Мусина.

На предварительном слушании по ходатайству обвинения всем подсудимым продлили срок содержания под стражей — аж на полгода. В случае с осужденными это необходимо, чтобы их не этапировали назад в спецзоны. Двое сидельцев ходатайство о продлении ареста поддержали, Галиуллин не возражал. Обвиняемый Ганеев просился под домашний арест, но остался в СИЗО.

Предварительные слушания проходили в закрытом режиме, однако постановления по мере пресечения и ходатайству о присяжных судья оглашал открыто. Из постановлений следовало — если бы дело раскрыли и направили в суд до февраля 2019-го — подсудимых могли приговорить к крайней мере наказания, в данном случае, к пожизненному сроку. Такое наказание райсуды выносить не вправе, поэтому материалы получил бы Верховный суд Татарстана.

По версии следствия, Ганеев (слева) в 2002-м году передал через подчиненного ответственному сотруднику «Водоканала» Габдуллазянову 600 тысяч рублей — за горизонтальное бурение скважины для магазина ритуальных услуг

Но 15-летний срок истек, и дело в 16 томах пришло в районный суд. У судьи есть право вообще освободить виновного от наказания. Как и право не делать этого.

— Если суд не сочтет возможным освободить от уголовной ответственности лиц за истечением срока давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются, — отметил председательствующий Камалетдинов. — Вмененное подсудимым преступление совершено 5 февраля 2004 года, то есть более 15 лет назад, поэтому пожизненное лишение свободы за него назначено быть не может.

В 2018 году Верховный суд РТ признал участника ОПГ «Боксеры», бизнесмена и благотворителя Наиля Хуббатуллина, виновным в двух убийствах и пособничестве, но освободил его от наказания за сроком давности. Прокуратура оспорила это решение, требуя посадить освобожденного на 19 лет, но изменить решение не смогла.

В том же 2018-м Верховный суд РТ посадил на 23 года Рамиля Садыкова, обвинявшегося в убийстве и изнасиловании своей знакомой в 1997 году. Преступление оставалось нераскрытым 20 лет, пока Садыкова не посадили за другие преступления и не направили образец его ДНК в банк данных спецслужб, где обнаружили совпадение с образцами с места преступления, которые в свое время изъял начинающий следователь, а ныне судья ВС РТ Эдуард Абдуллин. После раскрытия преступления руководство Следкома представило его к награде.

Но вернемся в зал Вахитовского суда. На предварительных слушаниях суд констатировал, что срок давности истек и по обвинению в коммерческом подкупе. По версии следствия, Ганеев в 2002 году передал через подчиненного ответственному сотруднику «Водоканала» Габдуллазянову 600 тысяч рублей — за горизонтальное бурение скважины для магазина ритуальных услуг (вместо утвержденной проектом и куда более дорогой укладки труб траншейным способом) и ввод объекта в эксплуатацию. Габдуллазянов привлек для работ рабочих «Водоканала», что обернулось ущербом для предприятия в 477 тысяч рублей, однако получить нужную Ганееву подпись у главы предприятия не смог, считают силовики.

На заседании судья поинтересовался — согласен ли Ирек Ганеев на прекращение по данному эпизоду за сроком давности, то есть по нереабилитирующему основанию. Тот наотрез отказался. Повторно к этому вопросу стороны вернутся на финише процесса. Его официальный старт должен состояться через неделю.

1 / 40 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова