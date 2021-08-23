«Порочная» связь: жители села под Казанью выступили против вышки МТС у озера и детской площадки
Больше всего граждан возмутило то, что при выборе площадки для оборудования сельчан никто не спросил
Жители деревни Травкино Лаишевского района Татарстана подняли бунт против действий известного сотового оператора, устанавливающего вышку в их селе. С одной стороны, работа компании укладывается в сформулированные президентом Татарстана Рустамом Миннихановым задачи по улучшению качества связи, которая зачастую в буквальном смысле заканчивается за пределами Казани. С другой — граждан сильно возмутило то, что с ними не согласовали установку данного оборудования. «Реальное время» разбиралось, почему сельчане, утверждающие, что им «нужны интернет и связь», выступили против развития сотовой сети, как вышло, что строительство вышки начали, не спросив согласия жителей, и к каким экологическим проблемам это привело.
«Журавль» и цапли
— Мы не против интернета, наоборот, интернет нам нужен, но сам подход возмутителен — вышку сотовой связи решили, не спросив жителей, воткнуть посередине деревни, у озера, вплотную к жилым домам и детской площадке, которую мы построили на свои деньги, — высказала «Реальному времени» свое возмущение действиями оператора жительница деревни Травкино Татьяна Шишканова.
По ее словам, место на берегу озера благоустроили сами жители — скинулись на устройство общей детской площадки, расчистили берег, установили качели и спортивные снаряды, а один из владельцев дома в первой линии — Аркадий Сычев, между прочим, экс-судья Верховного суда РТ, сам посадил тут дубы и березы.
— А теперь деревья срубили, яму выкопали под фундамент, 18 августа вечером мы домой приезжаем, а вышка лежит уже собранная, а 20-го ее уже поставили. Это уже вторая вышка на этом месте, рядом стоит одна несколько лет.
— О том, что землеотвод под вышку связи был осуществлен еще в сентябре 2019 года, мы узнали случайно, — говорит другой житель деревни, Сергей Науменко. — Жители об этом не знали, хотя у нас по разным поводам с тех пор проводилось несколько сходов. Слушания не проводились. Глава сельского поселения просто умалчивала об этом, а узнали мы об этом, только когда вышку начали ставить. А когда мы запротестовали, нас собрали и показали нам ксерокопии документов, и то не всех — разрешения на вырубку деревьев я не видел. И еще — это наше общее место отдыха. Мы летом раньше в озере купались, пока не пересохло, зимой расчищали каток, катались на лыжах. Хорош будет отдых теперь...
А еще, по утверждению местных, от строительства вышки могут пострадать обитатели озера — серые цапли, которые гнездятся под деревьями на берегу.
— В деревне нет нормального освещения, дорог, магазинов, нет водопровода — у каждого своя скважина, — перечисляют жители Травкина. — Пожарный водоем — это озеро — зарастает и пересыхает, и вот вместо того, чтобы его оживить, на берегу ставят вышку, к которой наши цапли уже вряд ли будут прилетать. И вообще — что если грохнется этот «железный журавль» при урагане на дома и детскую площадку? А на собрании нам еще и сказали: «Пишите, жалуйтесь, если по суду эту вышку нас обяжут снести, мы ее перенесем, нам за это дополнительно еще и заплатят».
«Не подумала, что надо рассказывать»
— Да, решение о землеотводе под вышку сотовой связи было принято на уровне района в 2019 году, но на сход или какое-то обсуждение не выносилось, потому что по закону этого не требуется, — подтвердила «Реальному времени» Минзалия Минбаева, глава Кирбинского сельского поселения, в состав которого входит Травкино. — Вышку строит ООО «Альянс-Телеком», и они готовы ее перенести, если будут законные основания. Но документы у них в порядке.
— А почему получилось так, что вышку решили ставить в неподходящем месте?
— Но почему вы обо всем этом на сходах не рассказывали?
— Не подумала, что надо рассказать. Дел-то много…
На вопрос о вырубке деревьев Минбаева ответила, что таковой, на ее взгляд, не было:
— Пару дикорастущих кустов убрали, и все.
Напоследок Минзалия Минибаева изложила свою версию о разрушениях на детской площадке, где аккурат во время монтажа вышки оказались срезанными кольца со спортивных снарядов, снято сиденье с качелей и так далее:
— Это со строительством вышки не связано! Это внуки своих же жителей похулиганили! Два подростка, и я предлагала поговорить с их дедами, чтобы приструнили. Но те, кто к вам обратился, сказали: «Не надо, сами разберемся».
Поговорили и о сохранении фауны у водоема, а также о состоянии озера. По словам главы сельского поселения, цапель, конечно, жалко, но главная проблема не в них:
— Озеро и впрямь зарастает, но средств на его очистку у нас нет. Вот если бы попасть в какую-нибудь госпрограмму по очистке прудов! Мы пытаемся попасть, я начала отмежевывать этот участок, а потом будет нужен проект очистки. И даже на него денег нет! Надо же, как мне сказали экологи, такой проект может стоить от 500 тысяч рублей и более — у нас таких денег нет.
«Мы работаем в рамках государственной программы»
«Реальное время» направило в пресс-службу Лаишевского района запрос с просьбой указать, когда осуществлялся землеотвод под вышку сотовой связи, почему выбрали для ее размещения именно этот участок, получено ли разрешение на размещение вышки и соблюдены ли все нормы и требования, сколько вырублено деревьев, каких, и где разрешение на вырубку.
По получении ответ будет опубликован, как и ответ Минцифры РТ на запрос, в котором «Реальное время» интересуется наличием у оператора и подрядчика разрешительных документов и нормами, регулирующими расстояние от вышек сотовой связи до жилых домов и детских площадок. Еще один запрос такого же содержания мы отправили в пресс-службу Группы МТС в Республике Татарстан.
— Мы в Травкино ставим вышку сотовой связи для оператора МТС, — подтвердила директор ООО «Альянс Телеком» Екатерина Андронова. — Разрешительные документы у нас в порядке. На вышку не требуется разрешений, основной документ — заключение Роспотребнадзора, и оно есть на сайте ведомства в открытом доступе. Поэтому мы и показывали местным жителям цветную ксерокопию, а не подлинник. Что касается минимального расстояния, то для таких вышек, как в Травкино, оно не нормируется. В Казани такие вышки стоят у дорог, у жилых домов, на крышах домов. А нормы установлены для узловых вышек — 70, 150 метров…
— А если вышка на дома рухнет?
— За 15 лет, что я в этой сфере работаю, ни одна ни падала, какие бы смерчи или ураганы не случались. Там у металлоконструкций большой запас прочности.
Андронова заявила, что вырубки на месте установки вышки не было — «ни одного листочка, ни одной веточки не помяли». И добавила, что у нее есть подтверждающие фотографии.
А еще она уточнила, что прекрасно понимает жителей деревни, которым не хочется, чтобы вышка стояла в центре деревни, но выбор обусловлен тем, что именно тут она обеспечивает наибольшее покрытие территории сотовой сетью, и что установка вышки выполнена в рамках поручений, данных президентом Татарстана на республиканском совещании и направлена на ликвидацию «пробелов» в сотовой связи:
— Мы работаем в рамках государственной программы при поддержке Минцифры.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альянс Телеком», зарегистрированное в апреле 2017 года в Казани, является микропредприятием со среднесписочной численностью работников 4 человека. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2020 году выручка этой компании составила 9,2 млн рублей, чистая прибыль — 128 тыс. рублей.
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