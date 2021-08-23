«Порочная» связь: жители села под Казанью выступили против вышки МТС у озера и детской площадки

Больше всего граждан возмутило то, что при выборе площадки для оборудования сельчан никто не спросил

Фото: Татьяна Шишканова

Жители деревни Травкино Лаишевского района Татарстана подняли бунт против действий известного сотового оператора, устанавливающего вышку в их селе. С одной стороны, работа компании укладывается в сформулированные президентом Татарстана Рустамом Миннихановым задачи по улучшению качества связи, которая зачастую в буквальном смысле заканчивается за пределами Казани. С другой — граждан сильно возмутило то, что с ними не согласовали установку данного оборудования. «Реальное время» разбиралось, почему сельчане, утверждающие, что им «нужны интернет и связь», выступили против развития сотовой сети, как вышло, что строительство вышки начали, не спросив согласия жителей, и к каким экологическим проблемам это привело.

«Журавль» и цапли



— Мы не против интернета, наоборот, интернет нам нужен, но сам подход возмутителен — вышку сотовой связи решили, не спросив жителей, воткнуть посередине деревни, у озера, вплотную к жилым домам и детской площадке, которую мы построили на свои деньги, — высказала «Реальному времени» свое возмущение действиями оператора жительница деревни Травкино Татьяна Шишканова.

По ее словам, место на берегу озера благоустроили сами жители — скинулись на устройство общей детской площадки, расчистили берег, установили качели и спортивные снаряды, а один из владельцев дома в первой линии — Аркадий Сычев, между прочим, экс-судья Верховного суда РТ, сам посадил тут дубы и березы.

— А теперь деревья срубили, яму выкопали под фундамент, 18 августа вечером мы домой приезжаем, а вышка лежит уже собранная, а 20-го ее уже поставили. Это уже вторая вышка на этом месте, рядом стоит одна несколько лет.

По утверждению местных, от строительства вышки могут пострадать обитатели озера — серые цапли, которые гнездятся под деревьями на берегу. Фото: 100tatarstan.ru

— О том, что землеотвод под вышку связи был осуществлен еще в сентябре 2019 года, мы узнали случайно, — говорит другой житель деревни, Сергей Науменко. — Жители об этом не знали, хотя у нас по разным поводам с тех пор проводилось несколько сходов. Слушания не проводились. Глава сельского поселения просто умалчивала об этом, а узнали мы об этом, только когда вышку начали ставить. А когда мы запротестовали, нас собрали и показали нам ксерокопии документов, и то не всех — разрешения на вырубку деревьев я не видел. И еще — это наше общее место отдыха. Мы летом раньше в озере купались, пока не пересохло, зимой расчищали каток, катались на лыжах. Хорош будет отдых теперь...

А еще, по утверждению местных, от строительства вышки могут пострадать обитатели озера — серые цапли, которые гнездятся под деревьями на берегу.

— В деревне нет нормального освещения, дорог, магазинов, нет водопровода — у каждого своя скважина, — перечисляют жители Травкина. — Пожарный водоем — это озеро — зарастает и пересыхает, и вот вместо того, чтобы его оживить, на берегу ставят вышку, к которой наши цапли уже вряд ли будут прилетать. И вообще — что если грохнется этот «железный журавль» при урагане на дома и детскую площадку? А на собрании нам еще и сказали: «Пишите, жалуйтесь, если по суду эту вышку нас обяжут снести, мы ее перенесем, нам за это дополнительно еще и заплатят».

«Не подумала, что надо рассказывать»

— Да, решение о землеотводе под вышку сотовой связи было принято на уровне района в 2019 году, но на сход или какое-то обсуждение не выносилось, потому что по закону этого не требуется, — подтвердила «Реальному времени» Минзалия Минбаева, глава Кирбинского сельского поселения, в состав которого входит Травкино. — Вышку строит ООО «Альянс-Телеком», и они готовы ее перенести, если будут законные основания. Но документы у них в порядке.

— А почему получилось так, что вышку решили ставить в неподходящем месте?

— Когда выбирали этот участок, я лично была против и говорила об этом в районе. Но мне объяснили, что ставить надо в центре деревни, чтобы накрыть связью всю деревню и близлежащие поселки. Кроме того, вынести ее на окраину невозможно — некуда. Само Травкино — деревня старая, здесь все участки застроены. А дальше начинаются сельхозземли, и все они — в частной собственности.

— Но почему вы обо всем этом на сходах не рассказывали?

— Не подумала, что надо рассказать. Дел-то много…

На вопрос о вырубке деревьев Минбаева ответила, что таковой, на ее взгляд, не было:

— Пару дикорастущих кустов убрали, и все.

Напоследок Минзалия Минибаева изложила свою версию о разрушениях на детской площадке, где аккурат во время монтажа вышки оказались срезанными кольца со спортивных снарядов, снято сиденье с качелей и так далее:

— Это со строительством вышки не связано! Это внуки своих же жителей похулиганили! Два подростка, и я предлагала поговорить с их дедами, чтобы приструнили. Но те, кто к вам обратился, сказали: «Не надо, сами разберемся».

Поговорили и о сохранении фауны у водоема, а также о состоянии озера. По словам главы сельского поселения, цапель, конечно, жалко, но главная проблема не в них:

— Озеро и впрямь зарастает, но средств на его очистку у нас нет. Вот если бы попасть в какую-нибудь госпрограмму по очистке прудов! Мы пытаемся попасть, я начала отмежевывать этот участок, а потом будет нужен проект очистки. И даже на него денег нет! Надо же, как мне сказали экологи, такой проект может стоить от 500 тысяч рублей и более — у нас таких денег нет.

Решение о землеотводе под вышку сотовой связи было принято на уровне района в 2019 году. Фото: yandex.ru

«Мы работаем в рамках государственной программы»

«Реальное время» направило в пресс-службу Лаишевского района запрос с просьбой указать, когда осуществлялся землеотвод под вышку сотовой связи, почему выбрали для ее размещения именно этот участок, получено ли разрешение на размещение вышки и соблюдены ли все нормы и требования, сколько вырублено деревьев, каких, и где разрешение на вырубку.

По получении ответ будет опубликован, как и ответ Минцифры РТ на запрос, в котором «Реальное время» интересуется наличием у оператора и подрядчика разрешительных документов и нормами, регулирующими расстояние от вышек сотовой связи до жилых домов и детских площадок. Еще один запрос такого же содержания мы отправили в пресс-службу Группы МТС в Республике Татарстан.

— Мы в Травкино ставим вышку сотовой связи для оператора МТС, — подтвердила директор ООО «Альянс Телеком» Екатерина Андронова. — Разрешительные документы у нас в порядке. На вышку не требуется разрешений, основной документ — заключение Роспотребнадзора, и оно есть на сайте ведомства в открытом доступе. Поэтому мы и показывали местным жителям цветную ксерокопию, а не подлинник. Что касается минимального расстояния, то для таких вышек, как в Травкино, оно не нормируется. В Казани такие вышки стоят у дорог, у жилых домов, на крышах домов. А нормы установлены для узловых вышек — 70, 150 метров…

— А если вышка на дома рухнет?

— За 15 лет, что я в этой сфере работаю, ни одна ни падала, какие бы смерчи или ураганы не случались. Там у металлоконструкций большой запас прочности.

Андронова заявила, что вырубки на месте установки вышки не было — «ни одного листочка, ни одной веточки не помяли». И добавила, что у нее есть подтверждающие фотографии.

«Реальное время» направило в Минцифры РТ запрос касательно норм, регулирующих расстояние от вышек сотовой связи до жилых домов и детских площадок. Фото: Максим Платонов

А еще она уточнила, что прекрасно понимает жителей деревни, которым не хочется, чтобы вышка стояла в центре деревни, но выбор обусловлен тем, что именно тут она обеспечивает наибольшее покрытие территории сотовой сетью, и что установка вышки выполнена в рамках поручений, данных президентом Татарстана на республиканском совещании и направлена на ликвидацию «пробелов» в сотовой связи:

— Мы работаем в рамках государственной программы при поддержке Минцифры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альянс Телеком», зарегистрированное в апреле 2017 года в Казани, является микропредприятием со среднесписочной численностью работников 4 человека. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2020 году выручка этой компании составила 9,2 млн рублей, чистая прибыль — 128 тыс. рублей.