Амина Ибниева: «Те, кто поставил инвалидов в унизительные условия, должны понести ответственность»

Глава Республиканского общества инвалидов Рифат Ганибаев обеспокоен затягиванием дела о качестве средств реабилитации

Фото: Инна Серова

В Татарстане проведут экспертизу качества подгузников, которые поставляло льготникам региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. Хотя этому активно сопротивлялись поставщик, производитель и Социальный фонд России, Шестой кассационный суд общей юрисдикции «засилил» соответствующее определение Верховного суда РТ. Согласно ему, проверить средства реабилитации на соответствие установленным требованиям должны в Москве — в ФГБУ «Национальный институт качества». Значит, шансы на то, что поставщики протекавших памперсов ответят за многолетние унижения инвалидов, стали выше. Но не успела инициатор судебного процесса — инвалид Амина Ибниева отпраздновать эту маленькую победу, как выяснилось: поставщики подгузников сменились, а проблема их качества осталась. Подробности — в материале «Реального времени».

Экспертиза неизбежна



Амина Ибниева обратилась в Приволжский районный суд Казани с иском, в котором просила назначить независимую экспертизу качества средств реабилитации в виде подгузников для взрослых, поставлявшихся Рифатом Ганибаевым по госконтракту с республиканским отделением Фонда соцстраха, и в случае признания их некачественными взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда: с Ганибаева и руководимой им организации — ТРО ВОИ — по 500 тысяч рублей. Районный суд оставил иск без удовлетворения, однако Верховный суд РТ удовлетворил апелляцию активистки, а на днях это определение устояло в Шестом кассационном суде, куда подали жалобы ответчики — Рифат Ганибаев и ТРО ВОИ, так что экспертиза теперь неизбежна.

— Для меня это было очень важно, ведь, по сути, мне пришлось пережить двойное унижение: мучиться с подгузниками, которыми невозможно пользоваться, а затем вынести эту историю на всеобщее обозрение, — говорит Амина Ибниева. — В конце концов, я женщина, мне неприятно прилюдно обсуждать такие проблемы! И пошла я на это только потому, что считаю: те, кто поставил инвалидов в такие унизительные условия, должны понести ответственность.

В Татарстане помнят организованные активистами-инвалидами митинги в 2019 году и уголовные дела, возбужденные против бывшего управляющего ФСС в РТ Павла Лоханова, бывшего замглавы отделения ФСС Камиля Фатыхова, начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марата Сагирова и его брата-предпринимателя Ильдара Сагирова. Эти дела завершились обвинительными приговорами. Но, несмотря на этот громкий скандал, улаживать который пришлось зампредседателя ФСС РФ Алексею Кошелеву и депутату Госдумы Айрату Фаррахову, те, кто осуществлял поставки протекающих подгузников за госсчет, выпали из поля зрения сотрудников правоохранительных органов.

СФР не поддержал инвалидов

Кассационная жалоба Ганибаева на определение Суда коллегии ВС РТ рассматривалась по видео-конференц-связи, и на это заседание, кроме Амины Ибниевой и ее представителя — адвоката Сергея Сычева, явились и Рифат Ганибаев, и представители ТРО ВОИ, СФР и производителя злосчастных памперсов — подмосковного ООО «Белла» («дочка» польской компании Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S A, — прим. авт.). С назначением экспертизы оказались не согласны все, кроме истицы и ее представителя. Роза Матышева — представитель Социального фонда России, не выступила в защиту интересов инвалидов, а поддержала позицию ответчиков.

Представитель ТРО ВОИ и Рифата Ганибаева Татьяна Казакова, приводя доводы против, указала, что истица могла сама испортить подгузники, которые представила в суд:

— Экспертиза не установит качество подгузников [которое было] в 2020 году из-за хранения у Ибниевой — мы не знаем, какая была в квартире влажность. Проткнуть иголкой пачку достаточно, чтобы качество подгузников ухудшилось.

А сам Ганибаев, перечисляя доводы против проведения экспертизы, заявил, в частности, что «это затягивает рассмотрение дела».



Затянувшийся суд и лояльный председатель ВОИ

Уголовное дело самого Рифата Ганибаева, обвиняемого в том, что в 2018 году по его указанию аффилированным ТРО ВОИ ООО «УПП КПИ» были сфабрикованы 305 подложных актов приема-передачи инвалидам пеленок и подгузников, тянется с февраля 2022 года. По разным причинам заседание откладывалось уже 40 раз.

— Я направила по этому поводу обращение в адрес президента России Владимира Путина, поскольку считаю, что дело неоправданно затягивается, — говорит Амина Ибниева. — Указала я в этом обращении и другой важный факт: инвалиды Татарстана неоднократно обращались к председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву, просили его освободить Рифата Ганибаева от должности председателя ТРО ВОИ, в частности, в связи с тем, что устав этой общественной организации предусматривает приостановку членства лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Однако Ганибаев по-прежнему руководит нашей региональной организацией. Видимо, администрацией президента было дано поручение ответить мне. Из суда ответ пришел, а от Терентьева мы так ничего и не получили — он давно игнорирует наши обращения.

— Длительность рассмотрения уголовного дела заключается в том, что оно является многотомным (дело Ганибаева состоит из 57 томов, — прим. авт.), — ответил Ибниевой зампредседателя Вахитовского райсуда Наиль Камалетдинов. — Допрошены и оглашены показания 328 свидетелей. Суд приступил к допросу подсудимого, после майских праздников планируется выступление государственного обвинителя в судебных прениях. Волокиты в действиях судьи не усматривается.

Что же касается позиции Михаила Терентьева в отношении человека, занимающего пост руководителя ТРО ВОИ, будучи под уголовным судом по обвинению в тяжком преступлении (именно так квалифицируются деяния, подпадающие под вменяемую Ганибаеву ч. 4 ст. 159 УК РФ), то в мае 2022 года «Реальное время» на запрос о причинах такой лояльности получило за подписью зампредседателя ВОИ Михаила Осокина такой ответ: «Вопрос о приостановлении членства в ВОИ Ганибаева Р.Ш. <…> будет рассмотрен на заседании президиума ВОИ. О результатах рассмотрения данного вопроса вам будет сообщено дополнительно». Дополнительных сообщений за минувшие два года не последовало, и, судя по тому, что Ганибаев продолжает занимать свой пост, вопрос о приостановлении его членства в ВОИ решился отрицательно.

— А Михаил Терентьев больше не отвечает ни на наши письма, ни на запросы СМИ, в которые мы обращались с просьбой осветить сложившуюся в обществе инвалидов ситуацию, — говорит Ибниева. — И мы, инвалиды, теперь в полном недоумении — как может официально зарегистрированная общественная организация так вот не подчиняться законам Российской Федерации, ведь в том же законе «О средствах массовой информации» прописана обязанность организаций отвечать журналистам!

«Они не подгузники заменяют, а отписки пишут»

Тем временем у Амины Ибниевой появился новый «компромат» на поставщиков подгузников для инвалидов.

— Поставщики и производители сменились, а подгузники по-прежнему протекают, — говорит она. — И самое плохое, что мне представитель СФР недавно говорила, что если подгузники были плохие, мне не в суд надо было подавать, а обращаться в фонд — их бы, дескать, заменили качественными, но на деле тем, кто обращается с этой проблемой в фонд, не подгузники заменяют, а отписки пишут.

Амина Ибниева предоставила «Реальному времени» ответ из СФР на такую жалобу матери инвалида (персональные данные получателя по этическим соображениям скрыты, но имеются в распоряжении редакции). В этом документе на четырех страницах изложена информация о правилах проведения закупок, требованиях к поставщикам, которая никак не может помочь людям с ограниченными возможностями в унизительной ситуации, когда приходится пользоваться некачественным адсорбирующим бельем и постоянно бояться протечки в самый неподходящий момент. Суть ответа сводится к тому, что «подгузники имеют необходимые сертификаты соответствия, прошли соответствующие испытания и признаны соответствующими нормативам».

Тот факт, что при наличии сертификатов и заключений о результатах успешных лабораторных испытаний поставляемые инвалидам изделия не выдерживают испытания на практике, явно не заинтересовал подписавшего ответ матери инвалида заместителя управляющего отделением СФР по РТ Фердината Закирова. В такой ситуации можно предположить, что вслед за Ибниевой в суд потянутся и другие инвалиды — уже с новыми исковыми заявлениями об экспертизе средств реабилитации.

