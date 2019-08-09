Зампред Верховного суда Татарстана: «Зачем нужно это кривосудие?!»

О копировании приговоров с флешки, качестве самогона и цене ошибок татарстанской Фемиды

С разгромным докладом по ошибкам коллег выступил сегодня зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев. На совещании по итогам полугодия он рассказал о попытке наказать муслюмовца за покупку оружия спустя 25 лет и спешной правке приговора задним числом, о «побеге» редицивиста из здания суда и печальном лидерстве Татарстана среди регионов России, чьи дела дошли до Страсбурга. Детали — в материале «Реального времени».

Рекордсмены по утверждаемости и цитированию



Свой доклад зампредседателя по уголовным делам начал с похвалы в адрес Кайбицкого, Кукморского, Тетюшского, Новошешминского, Ютазинского и Мамадышского судов — за полтора года в них не отменен ни один приговор. После назначения нового председателя в Апастово в лидеры выбился этот суд.

Расслабляться не стоит, добавил Максим Беляев и далее прошелся по аутсайдерам с худшим процентом качества, в данном случае — утверждаемости решений по уголовным делам: Алексеевскому, Елабужскому, Мензелинскому и Сабинскому. У последнего за полгода не утвержден ни один приговор.

Персональное лидерство по числу оспоренных и устоявших приговоров держит судья автограда Ильдар Адгамов — из 27 не отменен не один. Чуть уступает бугульминская судья Римма Галимова (26). На третьей строчке казанцы — Эрик Хабибуллин из Советского и Шамиль Сунгатуллин из Ново-Савиновского райсудов (по 19). Как писало «Реальное время», у Сунгатуллина на счету и самое большое число оправдательных приговоров.

«Нулевую стабильность приговоров» выступающий отметил в работе судей Алмаза Ахметжанова из Казани, Павла Романчука из Буинска, Рустама Шакирова из Балтасей и Рината Шафигуллина из Сабов.

На совещании по итогам полугодия зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев выступил с разгромным докладом. Фото Ирины Плотниковой

«Процент отмен из-за процессуальных нарушений не сокращается», — продолжил Беляев и тут же привел «странный пример»: судья Тукаевского райсуда Марсель Гараев в приговоре гражданину Гуляеву «вместо указания преступления, признанного доказанным, просто перекинул часть обвинительного заключения». В итоге в судебном акте вместо установленных событий оказалась лишь версия, а сам этот акт в Верховном суде РТ отменили.

«Судьи держат нас за болванов», — процитировал зампред заголовок «Новой газеты», журналисты которой проанализировали тексты приговоров и указали на регулярные совпадения в текстах судей. В частности, у председателя одного казанского суда.

Прощай, самогон и оружие

Изменением практики применения статьи 238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей) назвал докладчик свежее решение президиума Верховного суда Татарстана. Отменен приговор самогонщице Алексеевой из Спасского района. Судья Гульшат Латыпова оштрафовала женщину на 15 тысяч рублей за сбыт этой продукции, но не учла, что алкоголь должен создавать непосредственную опасность для жизни и здоровья, — под смешки зала подчеркнул Беляев. В противном случае — это не преступление, а правонарушение.

Подчеркнул выступающий и роль СМИ, что иногда позволяют заметить детали мелких, казалось бы, дел: «Находясь в отпуске, читаю — в Муслюмовском районе в 95-м году человек приобрел оружие, и в 2019-м году осужден за приобретение. Все в зале, наверное, знают срок давности по приобретению?»

Максим Беляев: «Для чего нужна была эта ложь? Зачем нужно это кривосудие?! Такими решениями мы только себя в глупое положение ставим и расшатываем эти основы». Фото Ирины Плотниковой

Беляев решил изучить это дело, и поначалу районный судья признал упущение, а позже заявил — ошибок нет. В итоге зампред получил два приговора — в одном приобретение есть, в другом (полученном от прокурора) — нет. Причем правки внесены лишь в резолютивную часть, а в остальной покупка осталась.

— Для чего нужна была эта ложь? Зачем нужно это кривосудие?! — возмутился с трибуны Максим Беляев, указал на надпись в зале «Правосудие — основа государства» и продолжил. — Такими решениями мы только себя в глупое положение ставим и расшатываем эти основы...

«Подобные случаи плохо отражаются на репутации власти»

Еще одну ошибку апелляционная инстанция ВС РТ поправила в деле зеленодольского суда. Гражданина Злобина осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК). Он ударил человека по лицу, тот упал, ударился головой об асфальт и умер. Судья Семенов решил — был умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, но удар был только один, а экспертиза, назначенная апелляционной инстанцией, установила — причиной смерти стал не сам удар, а падение человека с высоты своего роста.

«Вместо семи лет строгого режима Злобин лишь полтора года будет ограничен в свободе действий и теперь понимает, за что осужден», — оценил результат разбирательства зампред по уголовным делам ВС РТ и упомянул весы Фемиды.

Не обошел выступающий и историю осужденного Зиганшина, который в мае этого года сбежал из Ново-Савиновского суда Казани «благодаря беспечности судьи» — приставов даже не предупредили, что после приговора человека нужно будет брать под стражу, и он спокойно покинул здание. «Подобные случаи плохо отражаются на репутации власти», — заметил Беляев и добавил, что беглец ранее судим за то, что «забил до смерти свою мать».

Выяснилось, что в Страсбурге о Татарстане знают по решениям Советского и Вахитовского судов Казани. Фото vahitovsky.tat.sudrf.ru

«Как на красную тряпку реагируют на слова «тяжесть преступления»

Коснулся докладчик и арестов — за полгода эту меру пресечения продлили 1355 подследственным, но в отношении 21 данные решения признали незаконными. В аналогичный период прошлого года таких освобожденных было лишь двое.

«Такой рост говорит о халатном рассмотрении материалов — отсюда и отмены в ЕСПЧ (Европейском суде по правам человека), по которым Татарстан идет на первом месте в Российской Федерации», — подчеркнул Беляев. Он рассказал, что недавно побывал в Страсбурге, где, как выяснилось, о Татарстане знают по решениям Советского и Вахитовского судов Казани. «Продлеваем и избираем меру пресечения мы верно, но по форме [составления судебных актов] к нам много вопросов, — поделился с коллегами зампред. — Как на красную тряпку реагируют на слова «тяжесть преступления», «основания не отпали», поэтому нужно... комбинировать».

В помощь судьям по части более корректных формулировок в Москве уже готовят расширенную методичку.

«Совещание полугодовое, и у всех есть время, чтобы улучшить качество правосудия. Надеюсь, что завтра будет лучше, чем вчера», — завершил свой расстрельный анализ работы коллег Беляев.

«Реальное время» готовит подробный репортаж с полугодового совещания судей.