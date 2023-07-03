Верховный суд Татарстана обязал выплатить 4,2 млн рублей родителям девушки, умершей в больнице по вине врачей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Татарстана увеличил до 4,2 млн рублей размер компенсации морального вреда родителям Милены Мухаметзановой, умершей 18 декабря 2018 года на операционном столе в Новошешминской центральной районной больнице. Сумма беспрецедентна для республики.



Апелляционная инстанция также оставила в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Новошешминской ЦРБ 259 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, сообщили в проекте «Юраптека».

Милене Мухаметзановой было 16 лет. В результате внутрибрюшного кровотечения она потеряла более 2,5 литра крови, пока необученный специалист пытался определить причину кровотечения и остановить его.



По версии силовиков, смерти девочки можно было избежать, если бы анестезиолог-реаниматолог Максим Конанеров обеспечил в больнице постоянный запас крови и ее компонентов, а главный врач Рафис Вафин нашел замену единственному квалифицированному врачу-хирургу ЦРБ, направленному на курсы переподготовки.

Процесс над медиками стартовал в феврале 2021-го. Рафису Вафину и Максиму Конанерову предъявили обвинение в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Их признали виновными. Каждого из них приговорили к 2 годам лишения свободы условно и запретили занимать организационно-распорядительные или административно-хозяйственные должности на госслужбе в сфере здравоохранения сроком на один год.



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Татьяна Демина