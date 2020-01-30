Потемкинские клубы в Альметьевске: за нарисованных детей бюджет платил 3 года

В нефтеграде вместе с дочкой и подчиненными осуждена экс-глава управления по делам молодежи, так и не ставшая ректором

Фото: almetyevsk.tatar.ru (на фото Валентина Фефелова)

Условными сроками оценил Альметьевский горсуд ноу-хау пяти сотрудниц администрации района по уводу бюджетных средств через сеть фиктивных клубов для подростков. Туда устраивали подставных методистов и педагогов, рисовали отчеты о работе и, согласно приговору, расхищали зарплаты с премиями. Организатором аферы свидетели назвали 51-летнюю Валентину Фефелову, экс-начальника управления по делам детей и молодежи района, что к началу следствия заняла пост и. о. ректора Альметьевского института госслужбы.

«Молодежную» пятерку обвинили в хищении 3,5 миллиона



Обыски по этому делу проходили еще в январе 2018-го. Силовики приходили и в ректорский кабинет Альметьевского института государственной и муниципальной службы, и домой к Валентине Фефеловой и ее дочке Ксении Ежковой. Первая в интересующий следствие период возглавляла управление по делам детей и молодежи исполкома района (далее УДДМ), вторая была и. о. начальника отдела кадров в том же управлении.

Под суд пошли и три бывшие сотрудницы УДДМ — главбух Анна Клементьева, ведущие специалисты Светлана Майорова и Светлана Юртова. Всю пятерку Следком и прокуратура обвиняли по четырем эпизодам мошенничества в составе группы и еще четырем эпизодам служебного подлога. Фефеловой и Клементьевой также инкриминировали два эпизода присвоения средств с ущербом в 93 тысячи рублей в 2016 году, когда представителю «Гербалайфа» дважды предоставляли в аренду концертный зал — с оплатой наличными, но мимо бюджетной кассы.

Первоначально в рапортах сотрудников БЭП фигурировали суммы хищений под 10 млн рублей. По итогам предварительного следствия ущерб муниципалитета от действий «молодежной» пятерки оценили в 3,5 млн рублей. Правда, уже в ходе следствия представитель потерпевшего муниципалитета заявляла — откажется от части иска, если подтвердится версия обвиняемой Фефеловой — оплата фиктивного труда шла на нужды управления...

Суд растянулся почти на год — с января 2019-го по январь 2020-го.

Условными сроками оценил Альметьевский горсуд ноу-хау пяти сотрудниц администрации района по уводу бюджетных средств через сеть фиктивных клубов для подростков. Фото almetievsk-ru.ru

«Олимпийские» зарплаты «пилили» среди своих?

Согласно приговору, в 2014—2017 годах бюджет финансировал 32 детских и подростковых клуба в Альметьевском районе, но три из них — «Олимп», «Дорожник» и «Аэронавт» — существовали лишь на бумаге. Свидетели рассказывали — свою деятельность эти клубы свернули больше десяти лет назад. Однако же именно туда, по указке начальника молодежного управления, на протяжении трех лет нанимали заведующих, педагогов, методистов — из числа как далеких от воспитания и образования людей, к примеру, таксистов, так и действующих сотрудников учреждений УДДМ.

Так юрист муниципального «Центра содействия молодежи» признавался — в 2015-м получил указание от Фефеловой о переводе на должность завклубом «Дорожник». Спорить не стал, но вскоре узнал — никакой работы его номинальные подчиненные не выполняют: у клуба нет ни здания, ни занятий, ни посещающих их детей. В отличие от штатного расписания и табелей учета рабочего времени, которые со слов свидетеля заполняла и отдавала ему на подпись дочь начальницы, Ежкова. Ей же он отдавал зарплату, что приходила на карточку, свидетельствовал юрист.

К слову, сама Ежкова также числилась педагогом-организатором в потемкинском клубе «Дорожник». А подсудимая Майорова почти 3 года отдала фиктивному труду методистом в «Олимпе», которым ее коллега Юртова успела даже поруководить — на бумаге. В зарплатных ведомостях клуба «Аэронавт» также нашли фамилии Майоровой, Юртовой и главбуха управления Клементьевой.

Секретарь «Центра содействия молодежи» призналась — ежемесячно отдавала Клементьевой по 10 тысяч рублей, приходившие ей за фиктивное трудоустройство социальным педагогом в том же «Дорожнике». Что было с этими деньгами дальше, секретарю-«педагогу» не рассказывали.

Сама Ежкова также числилась педагогом-организатором в потемкинском клубе «Дорожник». Фото vk.com

В четвертый эпизод хищений следствие объединило «мертвые души», устроенные в реально существующие учреждения Альметьевска. Правда, некоторые из устроенных даже не подозревали о происходящем. Так менеджер коммерческой фирмы Альметьевска параллельно числился гардеробщиком в «Молодежном центре» УДДМ. Правда, зарплату парень не получал. На следствии он рассказал — в юности подрабатывал в управлении, но давно уволился, а вот мать продолжает работать на бюджет. Мать подтвердила — устройство сына гардеробщиком было инициативой начальства, но кто получал за него зарплату с премиями — ей неизвестно.

По версии следствия, средства с чужих зарплат участники группы делили между собой, а руководству района и Министерства по делам молодежи лишь отчитывались об успехах в работе. В деле фигурируют незаконные выплаты от 7 до 760 тысяч рублей.

Возмещать ущерб осужденные не хотят

На процессе подсудимые причастность к преступлениям отрицали, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда. А вот в ходе предварительного следствия Валентина Фефелова пыталась объяснять — сговора и хищений не было, чужие зарплаты просто перераспределяли на нужды управления: накрывали столы для мероприятий, доплачивали уборщицам, доход с аренды зала «Гербалайфом» пустили на ремонт помещений. Также Фефелова высказывала версию об оговоре — мол, часть открестившихся от зарплат педагогов фиктивных клубов на самом деле забирали зарплатные деньги себе.

Заметим, что к моменту приземления на скамью подсудимых обвиняемые дамы успели сменить работу — Фефелова стала заведовать практикой в Альметьевском торгово-экономическом техникуме (такое название после реорганизации получил бывший институт госслужбы), Ежкова возглавила отдел кадров в Альметьевском ПОПАТе, а Клементьева — бухгалтерию в департаменте жилищной политики исполкома района.

Уже в ходе процесса несуществующий подростковый клуб «Аэронавт» обрел реальное воплощение и свое здание — в альметьевском поселке Нижняя Мактама. На открытие в сентябре 2019-го приезжал министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

Уже в ходе процесса несуществующий подростковый клуб «Аэронавт» обрел реальное воплощение и свое здание — в альметьевском поселке Нижняя Мактама. Фото almetyevsk.tatar.ru

После года судебного следствия Юртова с Майоровой были оправданы в части служебного подлога, однако осуждены за мошенничество к условным срокам 2 года с таким же испытательным.

Ежкова за мошенничество и подлог получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ее мать за те же действия и присвоения средств — 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Ну а Клементьева — 3,5 года условно с испытательным 2,5 года. Также эта тройка лишена права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными функциями на сроки от 2 до 2,5 лет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в силу — осужденные подали жалобы. Оспаривают результат и частично удовлетворенный иск исполкома. Суд постановил взыскать в солидарном порядке с Фефеловой, Клементьевой и Ежковой 2 млн 529 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Еще 92,8 тысячи взыскано солидарно лишь с Фефеловой и Клементьевой. При этом Майоровой лично предстоит возместить ущерб на 496,4 тысячи, а Юртовой — на 315,98 тысячи рублей. Если Верховный суд РТ утвердит решение первой инстанции.

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В 2016 году в Альметьевске осудили экс-начальника управления образования района Рафаэля Ганиева и пять его подчиненных. Причем за аферу с бюджетными средствами в 1,5 млн рублей Ганиев, как и Фефелова, получил условный срок в 4 года. А схема была очень схожей — за счет фиктивного трудоустройства и совместительства из бюджета управления оплачивали штрафы, подарки, банкеты и даже оказывали благотворительную помощь Крыму...