«После тройного убийства принял душ»: озверевшему ревнивцу из Менделеевска светит пожизненное?

Прокурор Татарстана станет гособвинителем, а зампред ВС РТ — судьей по делу о жестокой расправе над женщиной и двумя ее детьми

На 25 мая в Казани намечен старт процесса о чудовищной пьяной расправе менделеевца Айнура Харисова над женой, родным сыном и пасынком. Как выяснило «Реальное время», представлять доказательства обвинения будет прокурор Татарстана Илдус Нафиков, а оценивать их — заместитель председателя Верховного суда республики Максим Беляев. У подсудимого за плечами — лечение от алкоголизма и тяга к азартным играм. А еще реальный срок за кражу и условный за нападение с ножом на тещу. В его новом деле фигурирует предсмертная записка — свидетельство, что глава семьи сам планировал побег на тот свет. Но сбежал лишь в Елабугу и был задержан на рабочем месте... спящим.

На теле двухлетнего 34 раны



Переживший резню 12-летний мальчик и его бабушка признаны потерпевшими по делу. Разбираться в истории тройного убийства и покушения будет заместитель председателя Верховного суда РТ Максим Беляев. Гособвинителем на процессе станет глава республиканской прокуратуры Илдус Нафиков.

Договорного защитника у подсудимого Айнура Харисова нет. Его интересы поручено представлять адвокату Лилии Габдрахмановой. В 2015-м она защищала челнинца Александра Антонова, которого обвиняли в умышленном убийстве двоих сыновей-наркоманов, а после переквалификации на убийство в состоянии аффекта освободили от реального срока по амнистии.

В деле Харисова эксперты никакого аффекта не усматривают. На предварительном следствии сам обвиняемый признавался: залитую кровью квартиру на улице Юбилейной в ночь на 3 декабря 2019 года покинул не сразу — разделся и принял душ, оставил в прихожей найденный у жены паспорт соседа с запиской-обвинением в измене, в которой были слова «лучше буду с ней на том свете». Ключи от квартиры мужчина выкинул по дороге к стоянкам такси.

Cообщение о трагедии в полиции Менделеевска получили в 2 часа — из круглосуточной пекарни «Добропек». Кадр видео

...Первое сообщение о трагедии в полиции Менделеевска получили в 2 часа — из круглосуточной пекарни «Добропек», куда в одних трусах по снегу прибежал 12-летний мальчишка в крови и сказал — вызывайте полицию и скорую, отчим зарезал мать и старшего брата. Про младшего Никита тогда еще не знал.

Полицейские прибыли в бронежилетах, готовясь к задержанию вооруженного преступника. Попасть внутрь квартиры смогли лишь через разбитое окно, по пожарной лестнице. Через него же передали врачам тело двухлетнего Руслана Харисова, которого нашли в квартире еще живым. Он прожил еще несколько часов. Позже эксперты установили: малыш получил 34 ножевых ранения. Его матери Ангелине и 19-летнему брату Кириллу преступник нанес по 25 ударов, оба истекли кровью.

Увидел чужой паспорт и озверел

Предполагаемый преступник был объявлен в розыск и задержан тепленьким в Елабуге. Как позже выяснилось, туда он добрался, сговорившись с таксистом, заглянул в магазин и отправился на свой участок в коммунальной компании, где работал слесарем-сантехником. Мастер и коллеги не оставили без внимания и запах перегара, и кровь на одежде Харисова. Он сходу сказал, что зарезал жену и любовника, а потом прикорнул на диване и уснул. Словам об убийстве люди сперва не поверили, но начальник Харисова на всякий случай позвонил участковому, а тот уже знал о розыске.

В тот же день в полиции сантехник написал явку с повинной, признавшись в убийстве жены, родного сына Руслана и старшего пасынка. Нападение еще и на Никиту отрицал, говорил, что такого не помнит.

К слову, у 41-летнего Айнура Харисова в Елабуге еще двое сыновей 10 и 19 лет. С их матерью он расстался в 2012-м, когда стал крепко злоупотреблять спиртным. В 2013-м напал на бывшую тещу с ножом и заработал условный срок 3 года с таким же испытательным. Это была уже вторая судимость Харисова. В первый раз за кражу его отправили в колонию на 2,5 года в 1999-м, однако по амнистии освободили уже через год. В 2014-м Харисова вновь взяли за кражу 50 тысяч рублей из барсетки в чужой квартире. Ущерб он возместил и снова был наказан условным сроком.

В 2015-м закодировался и через общих знакомых познакомился с Ангелиной из Менделеевска, которая уже воспитывала двоих сыновей. В 2016-м расписались, а в 2017-м в их семье появился маленький Руслан. Со слов матери убитой, дочь не спешила оформлять отношения, на браке настоял Айнур, и несколько лет в семье все было хорошо. А потом дочь стала рассказывать, что муж увлекся азартными играми, влез в долги, набрал займов и начал ее ревновать. К апрелю 2019-го отношения разладились настолько, что Харисов переехал жить в Елабугу, к своей матери. Однако жену и сына навещал регулярно, просился назад. А она поставила условие — сначала погаси долги.

Харисов снова начал выпивать, и в этом состоянии, как вспоминала его мать, плакал, кричал, грозился покончить с собой и даже якобы предпринял такую попытку в ноябре 2019-го. После чего прошел трехнедельный курс лечения в наркодиспансере. Выписался 22 ноября, и вскоре навестил семью в Менделеевске — играл с сынишкой, звал жену в Москву в надежде, что там заработают столько, что хватить погасить долги в 200 тысяч рублей. Позже жаловался матери — мол, Ангелина вела себя с ним прохладно и даже сказала, что больше не любит...

В Следкоме обвиняемый рассказывал, как нашел в мобильнике супруги новый повод для ревности — ее переписку с молодым соседом. А в ночь со 2 на 3 декабря полез в карман ее дубленки и нашел там паспорт этого соседа, а в мессенджере ее телефона сообщение от него с просьбой получить в налоговой квитанцию. Как увидел паспорт — просто озверел, признавался Харисов силовикам.

Мужчина вспоминал, что нашел на кухне бутылку водки и выпил половину, выкурил две сигареты, взялся за нож и пошел в зал, где на диване лежали жена и маленький сын. На их крики из спальни прибежал 19-летний Кирилл, бросился на отчима со спины, пытался придушить его и пропустил несколько сильных ударов ножом. По версии обвинения, когда парень упал, отчим добил его.

После оказания помощи и расспросов, выжившего отправили в Менделеевскую больницу, а позже в БСМП Набережных Челнов. Фото kazanfirst.ru

Выживший боялся, что убийца придет к бабушке

12-летний Никита всего этого не видел. На следствии он рассказывал, что проснулся от крика матери из зала: «Помогите!». Спустился со второго яруса кровати и увидел отчима с ножом, тот кинулся на мальчика и ударил несколько раз со словами: «Спи! Накажу, если убежишь». Как позже установили медики, жизненно важные органы мальчика не пострадали. Он дождался, пока отчим уйдет из дома и, не найдя ключей от двери, разбил окно, а затем сиганул с первого этажа, поранив осколками ногу и руку. Сначала хотел бежать к бабушке, но потом испугался — вдруг и ее убьют, потому и свернул в пекарню на соседней улице.

После оказания помощи и расспросов, выжившего отправили в Менделеевскую больницу, а позже в БСМП Набережных Челнов. В 10 часов утра того же дня в полицию поступило сообщение о смерти двухлетнего Руслана. Примерно в это же время в больнице оказывали помощь и проводили медосвидетельствование его родному отцу, ныне обвиняемому в убийстве. На тот момент он успел протрезветь и сказать, что жалеет только о своем ребенке. Предполагает, что тот случайно мог пострадать, когда стал кричать и тянуть руки к матери. О других жертвах Харисов стал каяться намного позже.

Сотрудники Менделеевского межрайонного следственного отдела Следкома по РТ не оставили без внимания мотив ревнивца. Однако допрошенные по делу свидетели уверяли — никакого повода женщина не давала, ее общение с соседями было только дружеским.

Айнуру Харисову предъявлено обвинение в умышленном убийстве с особой жестокостью троих человек, включая малолетнего и находящегося заведомо в беспомощном состоянии. Максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы. Второй эпизод дела касается покушение на убийства несовершеннолетнего и также относится к категории особо тяжких преступлений.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.