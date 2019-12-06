Зачем новошешминского главу вызвали в Следком

Вячеслав Козлов предложил взять на поруки главврача и депутата, обвиняемого в халатности и помехах следствию

Фото: Ирина Плотникова (на фото: главврач Новошешминской больницы Рафис Вафин)

На днях в казанский суд поступило ходатайство главы Новошешминского района Татарстана Вячеслава Козлова. Он просил отпустить из-под домашнего ареста главврача районной больницы Рафиса Вафина, предлагая взять его под личное поручительство. Как выяснило «Реальное время», суд отказался рассматривать этот документ и направил его в Следком, после чего автора ходатайства пригласили к следователю.

Пять уголовных дел районной больницы



За один год в Новошешминской больнице умерли двое детей. 18 декабря 2018-го от внутреннего кровотечения скончалась 16-летняя Милена, 10 июля 2019-го погибла 10-месячная София. Возбуждены два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) в отношении неустановленных медицинских работников.

По данным «Реального времени, в причинах гибели старшей из девочек сейчас разбираются сотрудники подразделения Главного следственного управления Следкома РФ с дислокацией в Нижнем Новгороде, делом малышки занимаются сотрудники Чистопольского межрайонного отдела Следкома по РТ.

Еще три уголовных дела находятся в производстве 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Они возбуждены в отношении главного врача Новошешминской ЦРБ Рафиса Вафина. Его обвиняют в преступной халатности, повлекшей смерть двух пациенток (ч. 3 ст. 293 УК), воспрепятствовании производству предварительного следствия с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК) и понуждении потерпевшей к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК).

За один год в Новошешминской больнице умерли двое детей. Фото twitter.com/sheshminskaja

Экспертизы проводятся не в Татарстане

По версии силовиков, при первичном обращении родителей Софии сотрудники ЦРБ недооценили тяжесть ее состояния и отправили домой. У доставленной на скорой Милены в той же больнице не выявили реальную причину болей в животе. По мнению экспертов, необходимый комплекс диагностических мероприятий не был проведен. А потому кровоизлияние сосудов желудка и кровоизлияние в брюшной полости обнаружили через 7 часов, когда потерявшую сознание девочку снова доставила скорая. Со слов родителей Милены, в отсутствие хирурга их дочь оперировал рентгенолог. А позже эксперты установили — в больнице не было и запаса эритроцитной массы, которую должны были переливать пациентке... Прилетевший к обеду хирург ДРКБ помочь не смог.

Эпизоды о давлении на потерпевшую и вмешательство в ход расследования появились в сентябре этого года после визита главврача больницы к матери Милены и ее заявления силовикам. С тех пор потерпевшая успела встретиться с главой Следкома РФ Александром Бастрыкиным, и он взял ход расследования ЧП в Новошешминской больницы под личный контроль.

На днях в Верховном суде РТ при рассмотрении жалобы на продление домашнего ареста главврача Вафина прозвучала информация — в настоящее время за пределами Татарстана проводятся новые комиссионные экспертизы, которые должны ответить на вопрос — имеется ли причинно-следственная связь между смертью каждой из девочек и действиями медицинских работников?

Вафин — об уколах самому себе и страданиях пациентов

45-летний Рафис Вафин с 20 сентября находится под домашним арестом. Избирали меру пресечения ему в Чистополе, а продлевали 11 ноября в Казани. В заседании Верховного суда обвиняемый участвовал по видео-конференц-связи из зала Новошешеминского райсуда.

«Ваша честь, я никогда не совершал незаконных действий, считаю себя невиновным в сфабрикованном против меня деле. Надеюсь, следствие справедливо разберется по данному делу», — сообщил главврач и попросился на свободу. По словам Вафина, нынешняя мера пресечения плохо сказывается как на его здоровье — «наблюдается динамическое ухудшение, повышение давления», так и на пациентах Новошешминской больницы.

У доставленной на скорой Милены в той же больнице не выявили реальную причину болей в животе. Фото ok.ru

— Несмотря на курс лечения в клинике КФУ (бывшая РКБ-2, — прим. ред.), головные боли усиливаются, приходится мне иногда самому пить таблетки и вызывать скорую помощь. А у нас в Новошешминске всего лишь одна бригада скорой помощи, и когда она задерживается, мне приходится самому медицинские инъекции делать, а это очень болезненно, я раньше этого не делал и не умею, — признался дипломированный стоматолог, добавив, что ему требуется углубленное обследование в Казани, а то и в Москве.

Далее Рафис Вафин напомнил про дефицит кадров в медицинских учреждениях и рассказал, что в его отсутствие на работе обязанности главврача легли на коллегу, которая должна заниматься лечением больных: «Этому человеку необходимо вести прием и еще выполнять какие-то административные функции, решать вопросы, ездить на совещания... Из-за этого страдают пациенты, которые ни в коем случае не должны страдать».

28 декабря исполнится год со дня возбуждения уголовного дела о смерти старшей из девочек, напомнил обвиняемый и пообещал — влиять на ход расследования он не собирается.

Ходатайство новошешминского главы завернули два суда

Перед началом рассмотрения жалобы Вафина на продление его домашнего ареста адвокат обвиняемого Марина Любушкина просила Верховный суд РТ приобщить к материалам дела ряд документов. В том числе — справки о здоровье и характеристики от министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, коллектива ЦРБ, Новошешминского отдела полиции. Также защитник представила суду ходатайство главы Новошешминского района Вячеслава Козлова об изменении Вафину меры пресечения.

— Глава муниципального района является участником процесса? — уточнил судья Верховного суда РТ Сергей Куранов.

— Нет, ваша честь. Но, насколько мне известно, глава района уже после продления меры пресечения в отношении Вафина направил в Ново-Савиновский райсуд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении моего подзащитного на подписку под личное поручительство, — ответила Марина Любушкина.

Перед началом рассмотрения жалобы Вафина на продление его домашнего ареста адвокат обвиняемого Марина Любушкина просила Верховный суд РТ приобщить к материалам дела ряд документов

— Не могли бы вы пояснить, как может неучастник процесса ходатайствовать о чем-то? — спросил председательствующий.

— Это позиция моего доверителя, он просил приобщить данное ходатайство.

Судья Куранов отказал, пояснив, что указанное лицо «не является стороной или участником данного процесса, статус его не определен, в материалах уголовного дела сведений о нем нет». Забегая вперед — Ново-Савиновский райсуд Казани также не стал рассматривать ходатайство за подписью Вячеслава Козлова и направил документ в Следком. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе районного суда.

Какую оценку дали публичному обращению первого лица района силовики, пока неизвестно. Источники «Реального времени» утверждают — Вячеслава Козлова вызвали в Следком, чтобы получить его объяснения.

Адвокат главврача: «Потерпевшая поменяла показания»

В прениях адвокат отметила — Рафис Вафин является депутатом Зиреклинского поселения и депутатом Новошешминского муниципального района, а значит, «человеком безусловно надежным — раз люди его избирают, значит, доверяют». По мнению Марины Любушкиной, отсутствие главврача в ЦРБ сказывается и на реализации республиканских программ в сфере здравоохранения.

Также защитник акцентировала внимание на том, что дело о халатности — по самой тяжкой статье, против Вафина расследуется с августа, но первое ходатайство в суд о мере пресечения следователи подали лишь после возбуждения менее тяжких эпизодов по ст. 294 и 309 УК РФ.

— Дела по этим эпизодам возбуждались по заявлениям Мухаметзановой, которая заявляла изначально — якобы Вафин оказывает на нее давление и просит изменить показания, шантажирует, угрожает проблемами детям и внукам. Однако в ходе проведенной очной ставки потерпевшая отказалась от данных заявлений и сказала, что никаких денег Вафин ей не предлагал, не угрожал ни ей, ни ее детям, показания менять не просил, — сообщила суду адвокат Любушкина.

Представитель прокуратуры РТ Антон Савкин возражал против освобождения обвиняемого

Мотив сентябрьского визита обвиняемого к потерпевшей защитник объяснила так: Вафин, как главврач, действуя в интересах больницы, всего лишь хотел узнать позицию потерпевших о возможности примирения и заглаживания вины медиков, «если таковая будет установлена».

Представитель прокуратуры РТ Антон Савкин возражал против освобождения обвиняемого. Верховный суд в итоге признал продление домашнего ареста законным. Расследование продолжается.

