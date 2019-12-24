Несогласные в Госсовете: почему тарифы на проезд в Казани подняли без согласительной комиссии?

На последней в этом году сессии татарстанского парламента спорили о законе о митингах и цене билетов на общественный транспорт

Фото: Максим Платонов

Сегодня на последней в этом году сессии Госсовета Татарстана обсуждали законность поспешного решения Госкомитета по тарифам относительно увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, делили дополнительные бюджетные доходы и обсуждали где можно, а где нельзя митинговать. Подробности с заседания — в материале «Реального времени».



«Почему его игнорировали?»



Самым ярким моментом последнего в этом году заседания республиканского парламента стало не обсуждение законопроектов, а совсем другое событие, причем городского масштаба. Речь зашла о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани с 1 января 2020 года, решение о котором было опубликовано Госкомитетом РТ по тарифам в субботу. С нового года при оплате транспортной картой надо будет отдать за проезд 27 рублей, наличными — 30, тогда как компенсация за провоз льготников из бюджета увеличилась лишь на 2 рубля — до 20 рублей.

При этом казанские транспортники, добиваясь повышения стоимости проезда, не настаивали на таком решении вопроса, а просили выбрать один из двух вариантов: либо обеспечить адекватную компенсацию от государства за провоз льготников, либо пересмотреть стоимость проезда для всех групп пассажиров, установив тариф в 40 рублей за поездку при оплате наличными. Однако регулятор предпочел смягчить оба варианта и выбрать «среднее арифметическое».

На сегодняшнем заседании Госсовета Татарстана глава Госкомитета по тарифам Александр Груничев, отвечая на вопросы депутата-коммуниста Хафиза Миргалимова о повышении стоимости проезда, пояснил, что в прошлом году ее подняли на 1 рубль, имея в виду, что это не предел, а скорее, передышка:

— Мы же все прекрасно помним, когда мы в прошлом году этот вопрос обсуждали, мы как минимум Казани обещали, что 1 рубль роста будет обеспечен. Если мы к этому рублю добавим те 4 процента, которые в этом году предел и есть, то мы, в принципе, те же 30 рублей и получим. Это простое арифметическое действие.

А еще Груничев сообщил, что «длительные проездные» в ближайшее время будут «выровнены во всех районах» республики до 20 рублей за поездку, и намекнул, что у казанских перевозчиков слишком большие аппетиты, дескать, в других городах республики к повышению тарифа относятся более осторожно, например, в Альметьевске, транспортники, наоборот, попросили не повышать стоимость проезда, чтобы пассажиры не отказались пользоваться общественным транспортом.

— Каждое предприятие подходит [к этому вопросу] так, как считает необходимым, — резюмировал он. — А мы подтверждаем эту экономическую обоснованность и в случае чего принимаем те решения, которые вы видите.

Но тут вмешался депутат от фракции КПРФ Артем Прокофьев — засомневался, что это конкретное решение по Казани было принято законным порядком — на согласительной комиссии:

— Я с большим вниманием слежу за работой вашей и вхожу в согласительную комиссию... Тем не менее, я просто удивлен тем, что произошло в пятницу. Потому что сейчас, отвечая на вопрос Хафиза Гаязовича Миргалимова, вы сказали, что в пятницу рассмотрели, как я понял, на согласительной комиссии этот вопрос.

— Нет, на управлении [комитета], — возразил Груничев.

— На управлении? А когда было на согласительной комиссии? Просто у меня последнее приглашение было во вторник, там не было этого вопроса. А я вхожу в согласительную комиссию…

— В связи с сжатыми сроками было принято решение одновременно рассматривать и на согласительной комиссии, и на управлении, — разъяснил глава Госкомитета.

— Я вхожу в состав согласительной комиссии, но не было приглашения ни через систему электронного документооборота, ни через электронную почту. Последнее приглашение на заседание во вторник. Это сознательно так сделано? Или вдруг сбой на самом важном вопросе?

— Мы вас разве уж сознательно можем не пригласить, вы что? Чтобы потом такие вопросы получать... Я сейчас не готов ответить на ваш вопрос, надо прийти на работу и узнать, — оправдывался Груничев.

В спор вмешался Фарид Мухаметшин, порекомендовав главе тарифного ведомства все выяснить и ответить на вопрос депутата «почему его игнорировали», на следующем заседании Госсовета.

Прилетит Минниханов в голубом вертолете

Перед началом последнего в этом году заседания Госсовета его участники по традиции сорвали со стоявшей в фойе «Елки желаний» шары, в которые были «упакованы» новогодние желания детей, находящихся без попечения родителей и из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Президенту республики Рустаму Минниханову, который имеет лицензию пилота, весьма символично досталось желание 11-летнего Амирхана Садыкова, мечтавшего полетать на вертолете, а Минтимеру Шаймиеву и Фариду Мухаметшину выпало исполнить более прозаичные, но не менее яркие мечты: первый президент Татарстана подарит ноутбук 17-летнему Антону Насретдинову, а председатель парламента вручит 7-летнему Амиру Файзрахманову игрушечную железную дорогу.

А когда отзвучал гимн Татарстана, и заседание началось, выяснилось, что на конец года у татарстанских депутатов осталось множество незаконченных дел — в повестке дня уже было 23 вопроса, но по предложениям участников заседания включили еще несколько. Так много, что председатель Госсовета заранее предупредил их о необходимости не затягивать выступления. И он был прав: впоследствии парламентариям пришлось даже отменить один из положенных им перерывов, чтобы уложиться в распухшую повестку дня и потом успеть к 16.00 на открытие форума «Руководитель года».

Бюджет с прибылью

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам. Леонид Якунин предложил пересмотреть бюджет Татарстана — 2019 в связи с увеличением налоговых поступлений и безвозмездных поступлений из федерального бюджета на конец года. В итоге сразу в трех чтениях был принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Дополнительно поступившие в бюджет РТ 5,8 млрд рублей было решено направить на финансовое обеспечение дорожной деятельности, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в агропромышленном комплексе и социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Кроме того, были внесены незначительные коррективы в финансирование нацпроектов.

— Общая сумма вложений по ним на 2019 год составила 27,2 млрд. рублей, которые до начала следующего года будут освоены полностью, — сообщил Якунин. — Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям составит 48,4 млрд. рублей. В целом вносимые изменения соответствуют реализации государственных и республиканских целевых программ, расходы на которые оцениваются более 90 процентов от общих.

В итоге окончательные параметры бюджета — 2019 составили: по доходам — 281,7 млрд. рублей, по расходам — 285,4 млрд. рублей, дефицит — 3,6 млрд. рублей. Закрыть его предполагается за счет остатков средств на счетах.

Фонд ОМС пополнился за счет возврата врачами «подъемных»

Дополнительное поступление в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 64,8 млн. рублей в 2019 году предложила «оприходовать» директор фонда Алсу Мифтахова. Она сообщила, что увеличение доходной части бюджета Фонда связано с поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан на 39,2 млн. рублей и налоговых и неналоговых доходов в сумме 25,6 млн. рублей.

— На 780,8 тысяч рублей увеличена сумма остатков, подлежащих возврату в соответствующий бюджет, — уточнила Мифтахова. — Из них 747,7 тысяч рублей — это возврат единовременных компенсационных выплат врачами, ранее прибывшими на работу в сельскую местность в связи с расторжением трудовых договоров.

При этом расходная часть бюджета ТФОМС увеличилась на 58,3 млн. рублей, из них 20,7 млн. рублей пошли на на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» и 25,8 млн. рублей — на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

С учетом изменений депутаты окончательно утвердили доходы фонда на 2019 год в сумме 54,35 млрд рублей, расходы — 54,69 млрд рублей.

Митинговать в сквере будет скверно

А по-настоящему ломать копья депутаты начали, когда дело дошло до обсуждения законопроекта о внесении изменений в республиканский закон о митингах. Изменения вызваны Постановлением Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми».

Содержащийся в законе Республики Коми запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций на определенном расстоянии от зданий, где размещаются органы государственной власти и местного самоуправления был признан неконституционным. Татарстанские депутаты во исполнение постановления Конституционного суда России отменили действовавший в республике запрет на проведение митингов в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в государственные учреждения, но расширили перечень объектов и территорий, где проведение митингов, демонстраций и шествий может быть вообще запрещено.

Законодатели распространили запрет на объекты жизнеобеспечения, территории, прилегающие к местам массового пребывания людей, объектам метрополитена, связи, остановкам маршрутных транспортных средств, территории физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, организации социального обслуживания, культуры, отдыха детей и молодежи, а также стоянки (парковки) транспортных средств и территории, предназначенные для отдыха несовершеннолетних и инвалидов.

Против таких тотальных мер безопасности высказались представители фракции КПРФ. Хафиз Миргалимов возмутился тем, что «теперь уже и в сквере Тинчурина будет нельзя проводить митинги», и просил повременить с принятием закона. А Артем Прокофьев заявил: «В таких условиях проведение публичных мероприятий становится невозможным». Однако депутаты приняли закон сразу в первом и третьем чтениях и направили на подпись президенту Татарстана.

Слабым утешением несогласным послужило замечание министра юстиции республики Рустема Загидуллина, что «абсолютного запрета на проведение публичных мероприятий на данных территориях нет — речь идет о целесообразности и учете прав всех граждан, балансе публичных и частных интересов».

Фемида перерабатывает в тесноте

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов выступтил на Госсовете с информацией о деятельности мировых судей в республике, приуроченной к 20-летию со дня принятия закона «О мировых судьях в РТ».

Сейчас в республике отправляют правосудие 188 мировых судей. Судебные участки мировых судей размещены в 71 здании и помещении, сообщил Гилазов. Работают они в стесненных условиях: норма площади на один судебный участок — 245 квадратных метров, а в республике в среднем на участок приходится только 187 «квадратов». При этом в десяти зданиях судебных участков республики срочно требуется капитальный ремонт, и на эти цели надо изыскать около 225 млн рублей.

Председатель Верховного суда посетовал на высокую текучесть кадров в аппаратах (в 2016 году сменился 31 % сотрудников, в 2017-м — 42 %, в 2018-м — 28 %, а за 9 месяцев 2019 года — 23 %). Он связывает это с недостаточным уровнем заработной платы, высокой служебной нагрузкой и ненормированным рабочим графиком: мировые судьи в среднем рассматривают 39 % всех уголовных, 70 % гражданских, 85 % административных дел и 79 % дел об административных правонарушениях.

Средняя нагрузка на один судебный участок в 2018 году составляла 279 дел и материалов в месяц, за 9 месяцев текущего года — 277, а на некоторых судебных участках рассматривается до 800 дел в месяц.

— Вся судебная система воспринимается обществом через призму работы мировых судей, именно они формируют отношение граждан к судебной власти, — дал понять Председатель Верховного суда РТ, что к Фемиде пора повернуться лицом. — Поэтому совершенствование системы, создание условий для нормального функционирования мирового судопроизводства является нашей общей задачей».