Продал квартиру и отдал деньги жуликам — сам виноват?

Татарстанцам, купившим жилье у жертв аферистов, советуют писать на продавцов заявления о мошенничестве

Фото: Реальное время

Пока в Татарстане суды встают на сторону обманутых мошенниками граждан, возвращая им проданное жилье, в ряде других регионов России Фемида, напротив, начала защищать права добросовестных покупателей, честно отдавших деньги и так и не въехавших в купленные квартиры. «Реальное время» продолжает тему, начатую рассказом о злоключениях жителя Ижевска, который приобрел жилплощадь у обманутой «сотрудником Центробанка» и «следователем» казанской пенсионерки. Подробнее о пенсионерах-«агентах 007», как прозвали жертв таких мошенников, разной логике судебных инстанций и о том, как Верховный суд России защитил права одних приобретателей и не защитил права других — в нашем материале.



«Судебное разбирательство затянулось»

После выхода статьи о том, как добросовестный покупатель из Ижевска Владислав Гайнуллин после сделки с казанской пенсионеркой Данией Даутовой остался без квартиры и без денег, в редакцию «Реального времени» обратились попавшие в такую же ситуацию приобретатели жилья из разных регионов России. Все они перед покупкой недвижимости «подстелили соломку» — постарались по мере возможностей проверить сделку на чистоту, убедились во вменяемости продавцов и купили квартиры не по заниженной стоимости. Но все остались у разбитого корыта, причем многие — с долгами по ипотеке. Предавая свои истории огласке, они надеются на то, что на проблему обратят внимание законодатели и Верховный суд России, и в результате судебная практика изменится.

После выхода статьи о том, как покупатель квартиры после сделки с казанской пенсионеркой Данией Даутовой остался без жилья и денег, в редакцию «Реального времени» обратились попавшие в такую же ситуацию покупатели из разных регионов России. скриншот видео "Вести Татарстан"

Казанец Динар Ахмадуллин рассказал «Реальному времени», что летом 2023 года после рождения в семье второго ребенка, они с женой решили продать ипотечную квартиру и приобрести побольше. Нашли покупателя, выплатившего оставшийся долг по ипотеке, выбрали трехкомнатную квартиру за 4,8 млн рублей. Продавец им сказала, что причина продажи квартиры — ее желание переехать в Евпаторию, но покупатели, приняв эту версию, все же постарались себя дополнительно обезопасить — попросили продавца предъявить справки о состоянии здоровья от психиатра и нарколога.

Сделка состоялась, была зарегистрирована, супруги с детьми прописались в новом жилье, а когда через две недели захотели въехать в квартиру, ключи им не отдали. Продавец заявила, что обратится в полицию и аннулирует договор купли-продажи, так как все деньги передала мошенникам.

Сделка состоялась, была зарегистрирована супруги с детьми прописались в новом жилье, а когда через две недели захотели въехать в квартиру, ключи им не отдали. Реальное время / realnoevremya.ru

Ахмадуллин подал иск в суд на выселение продавца из оплаченной им квартиры, а продавец, в свою очередь — встречный иск с целью аннулирования договора купли-продажи. Назначенная судом психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что продавец на момент подписания договора не имела психических отклонений, могла руководить своими действиями и отдавала им отчет. А сама она, по словам мужчины, сообщила в суде, что в день подписания договора еще до получения денег понимала, что будет обращаться в суд с целью его аннулирования, а также что она не сможет вернуть покупателю квартиры деньги.

Московский райсуд удовлетворил иск Динара Ахмадуллина, и Верховный суд РТ согласился с этим решением, но Шестой кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу: нижестоящие суды не учли мнения одного из экспертов, оценивавших психолого-психиатрическое состояние продавца квартиры — что в момент подписания договора купли-продажи женщина «находилась в состоянии повышенного эмоционального напряжения, обусловленного страхом за ее финансовые и имущественные потери… в результате чего стала легко внушаемой, подчиняемой третьим лицам, что лишало ее способности принимать характер и значение своих действий и руководить ими». Кассационную жалобу продавца удовлетворили, и дело вернулось на новое рассмотрение в Московский райсуд. В декабре 2024 года Московский райсуд Казани вынес решение о повторной психолого-психиатрической экспертизе, но только в мае 2025 года оно поступило в экспертную организацию.

— Раньше мы жили одной семьей в небольшой квартире, — говорит Динар Ахмадуллин. — Сейчас мы снимаем две комнаты в четырехкомнатной коммуналке. Дети растут в напряженной обстановке, а снимать иное жилье нам не по карману. Судебное разбирательство затянулось, а я — добросовестный покупатель с малолетними детьми и супругой вынужден оплачивать съём жилья и платить ипотеку за квартиру, которой пользуется ее продавец.

«Я потребую компенсации»

В аналогичной ситуации оказалась семья из Зеленоградска Калининградской области. Татьяна Лукиян рассказала «Реальному времени», что в 2023 году приобрела у пожилых супругов, которые «решили переехать поближе к сыну» двухкомнатную квартиру в центре города, в старом жилом фонде. Продавец даже дала покупательнице возможность «поговорить с сыном», роль которого, как впоследствии выяснилось, играл мошенник.

Татьяна Лукиян приобрела у пожилых супругов двухкомнатную квартиру в центре Зеленоградска, в старом жилом фонде. скриншот сайта Яндекс-карты

Лукиян сама работает в риэлторской компании, сделку готовила с юристом, который проверил все документы, и тем не менее попала впросак. События развивались по тому же сценарию, что и с семьей Динара Ахмадуллина — супруги Лукиян взяли ипотечный кредит, но вселиться в купленную квартиру так и не смогли.

Рассматривая иск покупательницы к продавцам — пожилым супругам и их сыну, Зеленоградский районный суд установил, что сын был осведомлен о сделке, «потому что квартира старая», а сама сделка обсуждалась продавцом со многими людьми, при этом женщина понимала, что покупатели намерены в ее квартиру вселиться. Суд не согласился с выводами заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов о том, что продавец квартиры, с которой мошенники использовали классическую схему «помощи госорганам в поимке преступников», пребывала в состоянии «блокады обращения за внешней помощью» и не могла понимать значение своих действий. Суд пришел к выводу, что покупательница Татьяна Лукиян действовала с достаточной осмотрительностью и является добросовестным приобретателем квартиры и обязал продавца ключи от квартиры покупателю передать. В Калининградском областном суде решение в пользу Татьяны Лукиян устояло.

Сейчас риэлтор надеется вселиться в купленную квартиру и говорит, что намерена подать к продавцу еще один иск — о возмещении убытков:

— Я не знаю, пойдет ли она дальше, будет ли подавать кассационную жалобу. Но пока решение суда в мою пользу остается в силе, и я рада этому. Чего это все мне стоило: жить с детьми на съеме, платить ипотеку... Мне эту семью, конечно, тоже жалко, но они меня столько раз обманывали! Они же в суде с трудом сознались, что обманули меня и шли на фиктивную сделку. Мы, риэлторы, прозвали таких продавцов «бабушками-агентами 007», поскольку это чаще всего женщины, которые продают квартиры, считая, что помогают поимке преступников.

Единственному собственнику вселиться не дали

Пожилая мать москвички Татьяны Николаевой в октябре 2024 года продала свое единственное жилье, чтобы купить квартиру побольше и вселиться в нее с семьей дочери.

— Я увидела объявление о продаже подходящей квартиры, посмотрела ее, она нам подошла по стоимости и по площади, — рассказала женщина. — Продавец мне сказала, что переезжает в Московскую область, чтобы ухаживать за больной тетей. На момент осмотра квартиры все вещи были упакованы и сложены, все выглядело готовым к переезду. Квартира требовала большого ремонта, поэтому цена, с учетом будущих затрат, была вполне рыночной. Продавец выписалась из квартиры, я наняла юриста, и мы проверили все документы на это жилье. Дней через 10 провели в банке сделку через систему безопасных платежей. Продавец подписала договор купли-продажи. А вот вселиться в квартиру так и не удалось. В день, когда я должна была забрать у нее ключи, она мне объявила, что отдала деньги мошенникам, думала, что эта сделка фиктивная, а теперь обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Николаева, которая в купленной квартире зарегистрирована и имеет право собственности, решила в нее вселиться. Она рассказала, что приехала с адвокатом, пригласила мастера, в присутствии полиции сменила замки и заняла одну комнату. Однако ее из квартиры выставили вновь прибывшие полицейские и отняли у нее ключи — несмотря на то, что по документам она там имела право находиться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас, по ее словам, она и ее семья — мать, муж и двое детей, один из которых имеет инвалидность, вынуждена снимать квартиру. В суде рассматривается два иска — ее иск о выселении бывшего собственника и иск прокуратуры к ней — добросовестной приобретательнице этого жилья. А шансов вернуть деньги нет — покупательница, вовсе не пожилая еще по нынешним меркам женщина, которой нет и 60 лет, говорит, что все отдала мошенникам.

«Никакой компенсации не предусмотрено»

Иногда суды встают на сторону добросовестных приобретателей жилья, которым не повезло совершить сделку с «агентом 007». К примеру, в Воронеже суд встал на сторону покупательницы Елены С., учитывая, что продавец не информировал ее об истинных причинах продажи квартиры. Суд указал на то, что существует аналогичная правоприменительная практика, в том числе и в кассационных инстанциях. Однако, это скорее исключение, чем правило — чаще суды встают на сторону «агентов 007», а покупатели, отдавшие им деньги, оказываются в западне: квартиры возвращаются прежним хозяевам, а деньги покупателям не возвращаются в силу их отсутствия у продавцов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Год назад Верховный суд РФ защитил права добросовестных приобретателей квартир, которые купили жилье у мошенников, не имевших права распоряжаться этим жильем. Тогда же Верховный суд напомнил о статье 302 Гражданского кодекса, по которому собственник может истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если оно выбыло из владения собственника помимо его воли и о том, что эта статья уже обсуждалась в Конституционном суде, который признал ее частичную неконституционность. Но разъяснений по поводу ситуаций с «агентами 007» от Верховного суда РФ пока не поступало.

— По моему мнению, презумпция добросовестности покупателей данных квартир довольно сомнительна, — говорит казанский адвокат Павел Мазуренко. — И я не думаю, что Верховный Суд России должен однозначно выступить на стороне покупателей. Я считаю, что данный вопрос должен решаться в каждом отдельном случае, с обязательным возбуждением уголовного дела в отношении мошенников, тщательным расследованием и принятием окончательного решения в суде.

«Я не думаю, что Верховный Суд России должен однозначно выступить на стороне покупателей — данный вопрос должен решаться в каждом отдельном случае, с обязательным возбуждением уголовного дела в отношении мошенников». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По его мнению, покупатели достаточно часто понимают, что дело не совсем чисто, и им часто очевидно, что квартира продается ниже рыночной стоимости, а поведение продавца и риэлторов вызывают обоснованные сомнения, но вместо серьезной проверки вменяемости и адекватности продавца, покупатели всеми силами пытаются ускорить сделку, иногда даже соглашаясь купить квартиру, в которой еще живет пожилой человек и явно никуда не собирается уезжать.

— Говорить об аффилированности риэлторов и покупателей с мошенниками я не имею права, но методы, которыми они пытаются заставить пожилых людей покинуть единственное жилище, вызывают сомнения. Это и привлечение на свою сторону СМИ, и обвинения в «покупке» судебных экспертиз, и использование психологического воздействия на продавца. По моему мнению, надо сказать спасибо прокуратуре и правоохранительным органам, которые пытаются защитить жертв мошенников. Честно говоря, мне этих несчастных пожилых людей жаль намного больше чем покупателей. У покупателя был выбор и возможность принятия решения, а вот у «агентов 007» его не было. Покупатели — тоже жертвы мошенников, но их потери существенно меньше.

— Сейчас в Кировском райсуде Казани рассматривается дело о продаже квартиры по поддельному паспорту, продавец паспорт подделала, — говорит экс-министр юстиции Республики Татарстан, адвокат Мидхат Курманов. — Там собственники квартиры ссылались на 302 статью Гражданского кодекса, и в результате пострадал конечный покупатель квартиры, которая потом еще раз была перепродана. Но дело в том, что если государство незаконно зарегистрировало такую сделку по поддельному паспорту, оно должно компенсировать потерпевшим ущерб от нее. Не в полном объеме, всего миллион рублей, но хоть какая-то компенсация будет. А в случае, которые описаны выше, никакой компенсации не предусмотрено.

По его мнению пенсионеры, разумеется, будут по суду возвращать деньги покупателям, но с пенсии, крошечными суммами, в течение долгих лет, что не решит проблемы покупателей. И если жилье это у отменивших сделку продавцов единственное, шансов добиться его продажи и выплаты долга у покупателей нет. Чтобы ускорить дело, по мнению Курманова, несостоявшийся покупатель такой квартиры может написать заявление в полицию о привлечении продавца к уголовной ответственности за мошенничество, поскольку они знали, что не планируют передавать квартиру покупателю после получения денег:

— В принципе, это действительно чистейший обман, мошенничество, и полицейские обязаны расследовать такие дела. А вот какие-то меры со стороны Верховного суда Российской Федерации маловероятны, особенно если в гражданском деле есть заключение эксперта о том, что продавец находился под сторонним влиянием.

«Если продавец отдал деньги преступникам — это проблема продавца»

— Герой первой публикации «Реального времени» на эту тему Владислав Гайнуллин, абсолютно прав, а доводы прокуратуры, на мой взгляд, абсурдны, — говорит управляющий уфимского юридического бюро «Буркин и партнеры» Виталий Буркин. — Также эти доводы полностью противоречат закону и многолетней судебной практике. Это ясно, даже если не знать закона, а просто обладать обычной житейской логикой!

Буркин считает, что если признавать такие сделки недействительными, то вскоре в стране наступит полный хаос — все будут оспаривать свои вчерашние сделки. Более того, если такая практика укоренится, то вскоре с помощью пенсионеров их же родственники начнут прокручивать мошеннические схемы. Те, кто затеял такую практику — не ведают что творят, говорит он. Буркин уверен, что скоро высшие судебные инстанции отменят те решения, где суды встали на сторону продавцов, потому что они основаны на неверном трактовании гражданского кодекса:

— Суд должен встать на сторону покупателя. По закону здесь так: продавец не лишен дееспособности, следовательно, отвечает за свои решения. Тот факт, что он заблуждался в мотивах сделки, не влечет ее недействительности. Мотивы не имеют значения, это была обычная неосмотрительность продавца. А сделку под влиянием обмана можно признать недействительной только в случае, если другая сторона знала об обмане, это обязательное условие, как гласит статья 179 ГК РФ. Но в этом случае даже речи не идет о том, что покупатель знал о каком-либо обмане продавца со стороны третьих лиц, более того, сам продавец заверил покупателя, что со сделкой полный порядок. А прокуратура хочет сделать неосмотрительность продавца проблемой покупателя, что незаконно.

Виталий Буркин пояснил, что у добросовестного покупателя нельзя, потому что продавец выразил согласие на ее отчуждение. Тот факт, что продавец отдал полученные им за квартиру деньги преступникам — исключительно проблема продавца, говорит он, а по закону признать такую сделку недействительной можно только в случае, если заключением психиатров установлена невменяемость продавца или покупатель был предупрежден об обмане.