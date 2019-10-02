Работа над ошибками Фемиды: забытые прокуроры, право на язык и «новые» версии трагедии в «Адмирале»

С кем сидит VIP-пристав Алпарова, почему племянник азербайджанской певицы оспаривает приговор и мог ли сброс воды с вертолета МЧС повлечь жертвы

Фото: Ирина Плотникова

Незаконный, жесткий, несправедливый — так накануне характеризовали приговор осужденные по делу о смертельном пожаре в ТЦ «Адмирал» и их адвокаты. На старте рассмотрения апелляций Верховный суд Татарстана успел отказать уроженцу Азербайджана в переводчике, а двум «пересидевшим» фигурантам — в освобождении из СИЗО. Зато приобщил к материалам казусные постановления Следкома. Из 623 потерпевших по делу приговор оспорил только один, однако на заседание он не пришел, передает журналист «Реального времени».

«Женись здесь, освобождаться будешь с женой»



Все 12 обвинявшихся по «адмиральскому» делу сейчас находятся за решеткой. В заседании Верховного суда РТ они принимают участие по видеосвязи с двумя изоляторами.

В камере СИЗО-1 стоя и сидя разместились шестеро — гендиректор фирмы-арендатора «Заря» Гусейн Гахраманов (приговорен Кировским судом Казани к 13 годам колонии) и его замы Гульгусейн Наджафов (9,5 года) и Николай Каекин (7 лет), а также гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин (9,5 года) с рабочими Фердинатом Ульдановым (6,5 года) и Фанисом Мухаметхановым (6 лет).

В «клетке» СИЗО-2 устроились трое мужчин — прораб Альберт Халиков (4,5 года) и рабочие, братья Нияз и Наиль Габдулхаевы (по 6,5 года), за столом перед «клеткой» нашлось место осужденным дамам — экс-начальнику отдела особых исполнительных производств УФССП Жанне Алпаровой (7 лет), экс-инспектору Госстройнадзора РТ Галие Исаевой (5 лет) и бывшему приставу-исполнителю Минзиле Сафиной (4,5 года).

Заседание началось с 20-минутным опозданием, так что фигуранты дела успели и перекинуться фразами с пришедшими на суд родственниками, и дать совет холостому Фанису Мухаметханову: «Женись здесь, освобождаться будешь сразу с женой». Также выяснилось — сокамерницей Жанны Алпаровой стала бывший пристав Эльвера Майорова, осужденная за организацию схемы хищения «гробовых» со счетов 43 покойных граждан.

Заседание началось с 20-минутным опозданием, так что фигуранты дела успели перекинуться фразами с пришедшими на суд родственниками

В ходе процесса фигуранты жаловались на качество связи в СИЗО. «Из десяти слов слышно лишь три», — возмутилась Алпарова, тут же заявила ходатайство о личном присутствии в зале суда, но получила отказ со ссылкой, что формат видеоконференцсвязи регламентирован законом.

Не поддержала апелляционная тройка и четырех осужденных, что попытались вывести из дела назначенных адвокатов. Каекин объяснил — «сижу пятый год, детей кормить нечем, нет денег на оплату назначенного защитника» и «доверия к ней тоже нет». Братья Габдулхаевы заявили — будем защищаться сами. Их бывший бригадир Халиков признался: «Жалобу я не писал. Решением суда в отношении себя доволен».

«Сверхсрочников» Фемиды оставили в СИЗО

На первом заседании Верховного суда по этому делу присутствовали трое потерпевших, вчера явился лишь один — Хусаинов. От гражданского иска к осужденным он отказался, напротив, поддерживал их по всем вопросам.

Единственный оспоривший «адмиральский» приговор потерпевший на заседании не появился. В своей жалобе Алекбер Абузар оглы Мухтаров указал на несоразмерность компенсации в 300 тысяч рублей его страданиям от потери матери и просил взыскать 5 млн рублей.

Напомним, 53-летняя Тамилла Мухтарова — сестра азербайджанской певицы Джамили — стала одной из 19 жертв казанского ТЦ. 11 марта 2015 года она приехала помочь мужу и сыну с товаром уже после начала пожара, и не смогла выбраться из здания, когда рухнули плиты перекрытия. При этом на теле погибшей эксперты нашли лишь следы «посмертного воздействия высокой температуры».

На первом заседании Верховного суда по этому делу присутствовали трое потерпевших, вчера явился лишь один — Хусаинов

Не согласна с приговором и гособвинитель Ольга Зарипова. В апелляционном представлении она просила включить во вводную часть решения трех «забытых» районным судьей участников процесса — прокуроров Селиваненко, Гильметдинова и Нуруллина, а в резолютивной — изменить дату отсчета наказания со дня оглашения приговора на день его вступления в силу.

Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин представление гособвинителя поддержал, в отличие от многочисленных ходатайств осужденных и адвокатов.

К примеру, защита поставила вопрос о замене меры пресечения двум осужденным до вступления приговора в силу. По аналогии со скандальным делом московского актера Устинова, которого до рассмотрения апелляции освободили под домашний арест.

Адвокат Олег Козлов заявил: «Назначенное приговором наказание Ульданову фактически им отбыто. Просим на время рассмотрения апелляционной жалобы изменить меру пресечения на более мягкую». Адвокат Ильсояр Ахметзянова попросила о том же для своей клиентки: «У моей подзащитной Сафиной срок наказания закончился 14 сентября 2019 года». В своей жалобе Ахметзянова привела расчет сроков содержания под стражей и домашним арестом по новому закону.

За перевод Ульданова из СИЗО проголосовали все осужденные и адвокаты, против выхода Сафиной высказалась только ее экс-руководитель. «Сафина совершила страшное преступление, оговорив невиновного человека и лишив троих детей матери. Считаю меру пресечения ей изменять не нужно», — объяснила Алпарова.

Председательствующий судья Радик Адиятуллин отверг претензии «пересидевших» с формулировкой: «зачет сроков производится после вступления приговора в законную силу». Аналогичные ходатайства еще двух «сверхсрочников» Фемиды — Халикова и Мухаметханова — защитники подавать не стали.

Верховный суд РТ на дал добро на переводчика

Еще один отказ в апелляции получил замдиректора «Зари» Гюльгусейн Наджафов — ему вновь отказали в праве воспользоваться услугами переводчика с азербайджанского. Адвокат осужденного Ильяс Шакиров убеждал, что его клиент не настолько хорошо владеет русским, чтобы понимать, к примеру, смысл сложных пожарно-технических экспертиз. «Это конституционное право, оно может быть заявлено на любой стадии процесса», — поддержал коллегу Марат Хусаинов, защитник директора «Зари» Гахраманова.

Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин представление гособвинителя поддержал

Верховный суд РТ постановил — в переводчике отказать, с учетом того, что «Наджафов является гражданином РФ» и «на протяжении длительного времени давал показания на русском языке», а требование о переводчике заявил лишь на финальной стадии предварительного следствия.

Впрочем, далее апелляционная тройка удовлетворила просьбу защитников осужденного гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина. В итоге, к материалам дела приобщили постановления бывшего главы следственной группы по делу «Адмирала» Алексея Андрушкевича, который прекратил за отсутствием состава преступления преследование замначальника отдела кадастровой деятельности РГУП «БТИ» Галины Улановой и специалиста Росреестра РТ Людмилы Кулагиной.

Как пояснил суду адвокат Рамиль Ахметгалиев, выводы следователя об отсутствии реконструкции в здании будущего ТЦ в приобщенных постановлениях полностью противоречат его же позиции в постановлении об обвинении Хайруллина. Чтобы избежать оценки такой гибкости в подходах к разным фигурантам, Кировский райсуд Казани в свое время просто отказался приобщать постановления Андрушкевича, как «не имеющие отношения к делу».

Недопрошенные свидетели и непроверенные версии ЧП

В ходе заседания суда осужденный Ульданов и его защитник отозвали свою жалобу на приговор. По данным «Реального времени», в тех жалобах Ульданов уверял — 11 марта он даже не стал переодеваться в спецовку, потому что их бригаде предлагали устранить течь кровли там, где они ее не клали. Со слов рабочего, устранять чужой «косяк» он отказался, пошел пить кофе и вернулся к своим, лишь когда увидел дым в павильоне. Отказ от жалобы в зале оценили как неверие в справедливость Фемиды.

В каждой второй жалобе указывается — доказательства защиты «проигнорированы райсудом» и не получили оценку в приговоре

Отмены приговора и оправдания требуют 8 из 12 осужденных — Алпарова, Сафина, Исаева, Наджафов, Хайруллин, братья Габдулхаевы и Мухаметханов. Защита Гахраманова настаивает на возврате дела прокурору для устранения процессуальных недостатков в деле.

Бригадир Халиков, напомним, «доволен» своим приговором. А осужденный Каекин согласен на переквалификацию по менее тяжкой статье и исключения ссылки на рецидив. В отличие от судьи Феликса Сабитова он считает погашенной прошлую судимость.

В каждой второй жалобе указывается — доказательства защиты «проигнорированы райсудом» и не получили оценки в приговоре. Защитники Алпаровой напомнили о недопуске свидетелей защиты, отказе в переводчике гражданину Вьетнама и необеспечении явки важнейших свидетелей — учредителя «Зари» Аллы Заляловой, экс-руководителя УФССП по РТ Радика Ильясова и экс-прокурора Кировского района Равиля Вахитова.

Адвокат Сафиной сослалась на объяснения экс-прокурора Казани Рафката Уразбаева, что требование остановки «Адмирала» в 2013 году до устранения 18 нарушений пожарной безопасности он отозвал ввиду «отсутствия непосредственной угрозы для жизни и здоровья» посетителей. Также защита сослалась на необоснованный отказ райсуда в проведении взрывотехнической и пожарно-тактической экспертиз. В обоснование адвокат Ахметзянова привела ссылки на показания свидетелей и потерпевших — одни слышали хлопок и видели выброс пламени, другие говорили о взрыве и делились предположением «лопнула газовая труба».

Про взрыв газа и обрушение конструкций в суде заявлял и командир отделения МЧС Цыганков, однако в данных экспертов эта информация не фигурировала. Также защитник осужденной Сафиной считает непроверенной еще одну версию трагедии — при тушении пожара вертолет МЧС сбросил примерно тонну воды — могли ли эти потоки привести к обрушению конструкций и повреждению газовой трубы? По мнению адвокатов, ответа на этот вопрос в деле нет.

Заседание апелляционной инстанции по «адмиральскому» делу отложили до 30 октября.