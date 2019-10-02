Работа над ошибками Фемиды: забытые прокуроры, право на язык и «новые» версии трагедии в «Адмирале»
С кем сидит VIP-пристав Алпарова, почему племянник азербайджанской певицы оспаривает приговор и мог ли сброс воды с вертолета МЧС повлечь жертвы
Незаконный, жесткий, несправедливый — так накануне характеризовали приговор осужденные по делу о смертельном пожаре в ТЦ «Адмирал» и их адвокаты. На старте рассмотрения апелляций Верховный суд Татарстана успел отказать уроженцу Азербайджана в переводчике, а двум «пересидевшим» фигурантам — в освобождении из СИЗО. Зато приобщил к материалам казусные постановления Следкома. Из 623 потерпевших по делу приговор оспорил только один, однако на заседание он не пришел, передает журналист «Реального времени».
«Женись здесь, освобождаться будешь с женой»
Все 12 обвинявшихся по «адмиральскому» делу сейчас находятся за решеткой. В заседании Верховного суда РТ они принимают участие по видеосвязи с двумя изоляторами.
В камере СИЗО-1 стоя и сидя разместились шестеро — гендиректор фирмы-арендатора «Заря» Гусейн Гахраманов (приговорен Кировским судом Казани к 13 годам колонии) и его замы Гульгусейн Наджафов (9,5 года) и Николай Каекин (7 лет), а также гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин (9,5 года) с рабочими Фердинатом Ульдановым (6,5 года) и Фанисом Мухаметхановым (6 лет).
В «клетке» СИЗО-2 устроились трое мужчин — прораб Альберт Халиков (4,5 года) и рабочие, братья Нияз и Наиль Габдулхаевы (по 6,5 года), за столом перед «клеткой» нашлось место осужденным дамам — экс-начальнику отдела особых исполнительных производств УФССП Жанне Алпаровой (7 лет), экс-инспектору Госстройнадзора РТ Галие Исаевой (5 лет) и бывшему приставу-исполнителю Минзиле Сафиной (4,5 года).
Заседание началось с 20-минутным опозданием, так что фигуранты дела успели и перекинуться фразами с пришедшими на суд родственниками, и дать совет холостому Фанису Мухаметханову: «Женись здесь, освобождаться будешь сразу с женой». Также выяснилось — сокамерницей Жанны Алпаровой стала бывший пристав Эльвера Майорова, осужденная за организацию схемы хищения «гробовых» со счетов 43 покойных граждан.
В ходе процесса фигуранты жаловались на качество связи в СИЗО. «Из десяти слов слышно лишь три», — возмутилась Алпарова, тут же заявила ходатайство о личном присутствии в зале суда, но получила отказ со ссылкой, что формат видеоконференцсвязи регламентирован законом.
Не поддержала апелляционная тройка и четырех осужденных, что попытались вывести из дела назначенных адвокатов. Каекин объяснил — «сижу пятый год, детей кормить нечем, нет денег на оплату назначенного защитника» и «доверия к ней тоже нет». Братья Габдулхаевы заявили — будем защищаться сами. Их бывший бригадир Халиков признался: «Жалобу я не писал. Решением суда в отношении себя доволен».
«Сверхсрочников» Фемиды оставили в СИЗО
На первом заседании Верховного суда по этому делу присутствовали трое потерпевших, вчера явился лишь один — Хусаинов. От гражданского иска к осужденным он отказался, напротив, поддерживал их по всем вопросам.
Единственный оспоривший «адмиральский» приговор потерпевший на заседании не появился. В своей жалобе Алекбер Абузар оглы Мухтаров указал на несоразмерность компенсации в 300 тысяч рублей его страданиям от потери матери и просил взыскать 5 млн рублей.
Напомним, 53-летняя Тамилла Мухтарова — сестра азербайджанской певицы Джамили — стала одной из 19 жертв казанского ТЦ. 11 марта 2015 года она приехала помочь мужу и сыну с товаром уже после начала пожара, и не смогла выбраться из здания, когда рухнули плиты перекрытия. При этом на теле погибшей эксперты нашли лишь следы «посмертного воздействия высокой температуры».
Не согласна с приговором и гособвинитель Ольга Зарипова. В апелляционном представлении она просила включить во вводную часть решения трех «забытых» районным судьей участников процесса — прокуроров Селиваненко, Гильметдинова и Нуруллина, а в резолютивной — изменить дату отсчета наказания со дня оглашения приговора на день его вступления в силу.
Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин представление гособвинителя поддержал, в отличие от многочисленных ходатайств осужденных и адвокатов.
К примеру, защита поставила вопрос о замене меры пресечения двум осужденным до вступления приговора в силу. По аналогии со скандальным делом московского актера Устинова, которого до рассмотрения апелляции освободили под домашний арест.
Адвокат Олег Козлов заявил: «Назначенное приговором наказание Ульданову фактически им отбыто. Просим на время рассмотрения апелляционной жалобы изменить меру пресечения на более мягкую». Адвокат Ильсояр Ахметзянова попросила о том же для своей клиентки: «У моей подзащитной Сафиной срок наказания закончился 14 сентября 2019 года». В своей жалобе Ахметзянова привела расчет сроков содержания под стражей и домашним арестом по новому закону.
За перевод Ульданова из СИЗО проголосовали все осужденные и адвокаты, против выхода Сафиной высказалась только ее экс-руководитель. «Сафина совершила страшное преступление, оговорив невиновного человека и лишив троих детей матери. Считаю меру пресечения ей изменять не нужно», — объяснила Алпарова.
Председательствующий судья Радик Адиятуллин отверг претензии «пересидевших» с формулировкой: «зачет сроков производится после вступления приговора в законную силу». Аналогичные ходатайства еще двух «сверхсрочников» Фемиды — Халикова и Мухаметханова — защитники подавать не стали.
Верховный суд РТ на дал добро на переводчика
Еще один отказ в апелляции получил замдиректора «Зари» Гюльгусейн Наджафов — ему вновь отказали в праве воспользоваться услугами переводчика с азербайджанского. Адвокат осужденного Ильяс Шакиров убеждал, что его клиент не настолько хорошо владеет русским, чтобы понимать, к примеру, смысл сложных пожарно-технических экспертиз. «Это конституционное право, оно может быть заявлено на любой стадии процесса», — поддержал коллегу Марат Хусаинов, защитник директора «Зари» Гахраманова.
Верховный суд РТ постановил — в переводчике отказать, с учетом того, что «Наджафов является гражданином РФ» и «на протяжении длительного времени давал показания на русском языке», а требование о переводчике заявил лишь на финальной стадии предварительного следствия.
Впрочем, далее апелляционная тройка удовлетворила просьбу защитников осужденного гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина. В итоге, к материалам дела приобщили постановления бывшего главы следственной группы по делу «Адмирала» Алексея Андрушкевича, который прекратил за отсутствием состава преступления преследование замначальника отдела кадастровой деятельности РГУП «БТИ» Галины Улановой и специалиста Росреестра РТ Людмилы Кулагиной.
Как пояснил суду адвокат Рамиль Ахметгалиев, выводы следователя об отсутствии реконструкции в здании будущего ТЦ в приобщенных постановлениях полностью противоречат его же позиции в постановлении об обвинении Хайруллина. Чтобы избежать оценки такой гибкости в подходах к разным фигурантам, Кировский райсуд Казани в свое время просто отказался приобщать постановления Андрушкевича, как «не имеющие отношения к делу».
Недопрошенные свидетели и непроверенные версии ЧП
В ходе заседания суда осужденный Ульданов и его защитник отозвали свою жалобу на приговор. По данным «Реального времени», в тех жалобах Ульданов уверял — 11 марта он даже не стал переодеваться в спецовку, потому что их бригаде предлагали устранить течь кровли там, где они ее не клали. Со слов рабочего, устранять чужой «косяк» он отказался, пошел пить кофе и вернулся к своим, лишь когда увидел дым в павильоне. Отказ от жалобы в зале оценили как неверие в справедливость Фемиды.
Отмены приговора и оправдания требуют 8 из 12 осужденных — Алпарова, Сафина, Исаева, Наджафов, Хайруллин, братья Габдулхаевы и Мухаметханов. Защита Гахраманова настаивает на возврате дела прокурору для устранения процессуальных недостатков в деле.
Бригадир Халиков, напомним, «доволен» своим приговором. А осужденный Каекин согласен на переквалификацию по менее тяжкой статье и исключения ссылки на рецидив. В отличие от судьи Феликса Сабитова он считает погашенной прошлую судимость.
В каждой второй жалобе указывается — доказательства защиты «проигнорированы райсудом» и не получили оценки в приговоре. Защитники Алпаровой напомнили о недопуске свидетелей защиты, отказе в переводчике гражданину Вьетнама и необеспечении явки важнейших свидетелей — учредителя «Зари» Аллы Заляловой, экс-руководителя УФССП по РТ Радика Ильясова и экс-прокурора Кировского района Равиля Вахитова.
Адвокат Сафиной сослалась на объяснения экс-прокурора Казани Рафката Уразбаева, что требование остановки «Адмирала» в 2013 году до устранения 18 нарушений пожарной безопасности он отозвал ввиду «отсутствия непосредственной угрозы для жизни и здоровья» посетителей. Также защита сослалась на необоснованный отказ райсуда в проведении взрывотехнической и пожарно-тактической экспертиз. В обоснование адвокат Ахметзянова привела ссылки на показания свидетелей и потерпевших — одни слышали хлопок и видели выброс пламени, другие говорили о взрыве и делились предположением «лопнула газовая труба».
Про взрыв газа и обрушение конструкций в суде заявлял и командир отделения МЧС Цыганков, однако в данных экспертов эта информация не фигурировала. Также защитник осужденной Сафиной считает непроверенной еще одну версию трагедии — при тушении пожара вертолет МЧС сбросил примерно тонну воды — могли ли эти потоки привести к обрушению конструкций и повреждению газовой трубы? По мнению адвокатов, ответа на этот вопрос в деле нет.
Заседание апелляционной инстанции по «адмиральскому» делу отложили до 30 октября.
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