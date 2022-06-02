Организаторам «детского концлагеря» Казани дали по 8 лет колонии

Фото: Инна Серова

По 8 лет и 1 месяцу лишения свободы получили сегодня по приговору Кировского районного суда Казани Елизавета Платонова и Дмитрий Чернышев, организаторы «детского концлагеря» — частного «исправительного учреждения» для трудных подростков «Символ жизни».

Уголовное дело об издевательствах над трудными подростками в частном исправительном учреждении Следком возбудил в июле 2018 года по обращению москвички Натальи Фадеевой. Она поместила 14-летнего сына в казанский коммерческий детский реабилитационный центр для трудных подростков «Символ жизни» с его согласия, полагая, что это «частная школа с правильным режимом и питанием, без телефонов, компьютеров и телевизоров, в которой Даниилу помогут окончить школьный курс и подготовиться к ОГЭ после девятого класса». При встрече с матерью спустя несколько месяцев подросток рассказал ей о методах «реабилитации» — он утверждал, что дети там страдали от голода, «воспитывали» их с помощью экскурсий в частный «реабилитационный» центр для взрослых наркоманов, обливаний холодной водой, лишения сна и многочасовых физических упражнений, при этом запугивали, запрещая рассказать об этом родителям.

Жестокое обращение с несовершеннолетними

Елизавета Платонова представлялась воспитанникам центра «Символ жизни» и их родителям руководителем учреждения, Дмитрий Чернышев числился завхозом, но одновременно выступал в качестве «консультанта». Они почти год проходили по уголовному делу как свидетели, а статус подозреваемых в совершении двух преступлений — доведении до самоубийства и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним, получили 22 мая 2019 года — и тогда же были арестованы.

Суд рассматривал дело Платоновой и Чернышева почти три года — с июля 2019-го, причем Кировский райсуд пытался вернуть его «прокурору или руководителю следственного органа», однако апелляционная инстанция вернула его в суд.

Как сообщила «Реальному времени» Наталья Фадеева, Елизавету Платонову сегодня приговорили к 8 годам и 1 месяцу колонии общего режима, Дмитрия Чернышева — к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Время нахождения под стражей будет им зачтено: Платоновой — день за полтора, Чернышеву — день за день.

Инна Серова