А король-то голый: гражданская жена Аитова теперь в 30 раз богаче мужа

Арестованные активы застройщика «Свея» оценены в 7 млн рублей, имущество его фирм и соратников — чуть ли не в миллиард

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Пестрецах будут решать вопрос о вольной осужденному ВИП-строителю, который за решеткой стал... библиотекарем. «Десяточку» по своему приговору Рашид Аитов еще не отбыл, но медики ФСИН выявили у него болезни, препятствующие содержанию под стражей. Очередь за судом. Тем временем «Реальное время» выяснило, что на данный момент личное имущество экс-главы «Свея» чуть превышает 7 млн рублей, и то арестовано, зато состояние его ближнего круга тянет на 800 млн рублей. Эта цифра могла бы быть и больше, но после снятия ареста семья лишилась кирпичного завода в Чувашии и бывшей базы отдыха ФСИН в этом же регионе.

Заслуженный строитель стал библиотекарем



Ходатайство на освобождение Рашид Аитов подавал из больницы для осужденных при казанской колонии №2, однако поддерживать его будет из пестречинской колонии №3. Туда осужденного за мошенничество застройщика и экс-депутата Казгордумы этапировали 20 февраля.

За 3 месяца в качестве зэка ни поощрений, ни взысканий со стороны администрации колонии Аитов не получил. Единственное нарушение режима на его счету было зафиксировано еще в СИЗО. В колонии бывший ВИП-застройщик трудится библиотекарем на общественных началах. Впрочем, как уверяют источники «Реального времени», к работе этой относится не всегда добросовестно — случались нарушения трудовой дисциплины.

В свое время на должности библиотекаря искупал вину за получение взятки бывший глава Лаишевского и Верхнеуслонского районов Александр Тимофеев. И вышел из свияжской колонии №5 досрочно.

Аитов же право на УДО по отбытию половины срока технически получил еще в 2018-м году. Но воспользоваться им не мог — приговор вступил в силу лишь в декабре 2019-го, когда Верховный суд РТ рассмотрел апелляционные жалобы и сократил срок посадки застройщика с 11 до 10 лет. А еще снял аресты с имущества ближнего круга осужденного, посчитав, что оставшиеся активы Аитова и его компаний полностью покрывают ущерб обманутых дольщиков.

Семья застройщика вольна распоряжаться прямыми и косвенными подарками папы уже сейчас. Фото Ирины Плотниковой

Дети-миллионеры осужденного застройщика

За время судебных разбирательств объем арестованного по делу «Свея» имущества сократился на 1 млрд рублей с лишним. На стадии передачи дела в суд он составлял 1,6 млрд рублей, после вступления приговора в силу под арестом остались активы на 560 млн рублей. В том числе — далеко не самые ликвидные. Суммы теоретически должно хватить для погашения ущерба, который в 3-м отделе Следкома по РТ оценивали в 350 млн рублей.

Однако гражданские иски потерпевших дольщиков пока не рассмотрены, а потому продажа имущества и погашение ущерба — вопрос будущего. Причем на часть активов наряду с обманутыми гражданами претендуют и банкиры.

Тем временем семья застройщика вольна распоряжаться прямыми и косвенными подарками папы уже сейчас. Напомним, в приговоре суда засветилась недвижимость детей Аитова с кадастровой стоимостью в 600 млн рублей.

12-летнему сыну застройщика и его гражданской супруги Елены Чукиной вернули право распоряжаться землей и трехэтажным особняком с двумя бассейнами в Казани (всего на 15 млн рублей).

За 29-летней дочерью Динарой Шайдуллиной (Аитовой) остались коммерческие площади в казанском ЖК «Миллениум Сити», а также две квартиры в Казани, дом в Верхнем Услоне и Infiniti gx70 2014 года выпуска (66 млн).

45-летней дочери Светлане Токиновой (ранее — Котовой и Аитовой) и ее компании больше не стоит опасаться отчуждения сотни объектов (455 млн рублей), среди которых — земли в Татарстане и Марий Эл, производственные здания в Казани на улице Короленко, бывшая мебельная фабрика с бомбоубежищем в Волжске и объекты бывшего леспромхоза в Звенигово.

Младшей дочке Аитова сейчас 8, в период расследования дела отца активами не владела. В отличие от своей мамы, когда-то начинавшей карьеру в фирме Аитова на позиции секретаря.

С учетом ее активов на 201,9 млн, освобожденное от ареста имущество этой семьи составляет свыше 800 млн рублей. Правда, немало объектов заброшены и сами требуют солидных вложений.

Пятикомнатные хоромы и кафе первой леди «Свея»

Официально Рашид Аитов разведен, но до посадки состоял в гражданском браке с Еленой Чукиной, растил двоих детей — сына и дочь. После водворения застройщика в СИЗО защита просила отпустить его под домашний арест, указывая, что именно Чукина готова предоставить ему кров. Эта бизнес-леди отметилась участием в семи компаниях, две числятся действующими и поныне — СПК Колхоз «Заря» в Марий Эл и «Контур Дома» (специализация — разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах) в татарстанском поселке Пестрецы.

Следствие накладывало арест на 12 машин от «Лады» до «Мерседеса» и 60 объектов недвижимости Чукиной на 202 млн рублей. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ посчитала нужным все это вернуть. Речь о 12 участках общей площадью 6,6 га, наследии развалившегося совхоза им. Ленина в Марий Эл, пяти квартирах и коммерческих площадях в Казани.

Под арестом побывало и здание некогда популярного кафе «Встреча» (позже «Ням-Ням») в Камском Устье. Гражданская жена Аитова отсудила его в 2014-м году у компании «Колос+», учредителем которой был... сам Аитов, а директором — аффилированный с ним застройщик Роберт Оринин, также попавший под уголовное преследование. Возможно, иск понадобился, чтобы сохранить от притязаний потерпевших и приставов объект в 256 кв. м стоимостью в 8,8 млн рублей. Правда, о процветании заведения ничего не слышно. Там же в Камском Устье Чукина владеет зданием бывшего райпо. Земля под объектами — ее же.

Самые «золотые» площади первой леди «Свея» находятся в двух казанских девятиэтажках, где «магазинный» этаж был предусмотрен проектом. На Карбышева, 15 Чукиной принадлежат 739 кв. м помещений первого этажа, подвала и антресолей с кадастровой стоимостью 26,7 млн рублей. И еще 317 кв. м за 15,2 млн рублей в таком же доме на Амирхана, 25. Оба объекта пользуются популярностью у арендаторов, в числе которых — аптеки, сетевики Fix Price, «Эдельвейс», «Пятерочка» и «Арыш мае».

А получила их бизнес-леди в 2007 году в один день по передаточному акту от ныне ликвидированного ООО «Уют». Первым собственником коммерческих площадей на Карбышева в базе Росреестра указана фирма «Свей», а на Амирхана — муниципалитет.

Самая дорогая из пяти казанских квартир Елены Чукиной куплена в 2009-м и оценена кадастровым инженером в 14,2 млн рублей — в ней 276 «квадратов» и пять комнат в шестиэтажном доме на ул. Патриса Лумумбы. Самая дешевая — «однушка» 31 кв. м на улице Кулахметова за 1,4 млн рублей. Вернулись из-под ареста и два нежилых помещения в домах на Тельмана и Некрасова.

Чукиной принадлежат 317 кв. м за 15,2 млн рублей в доме на Амирхана, 25

В Марий Эл потеряли Чукину

В наследство от обанкротившегося ОАО «Мелита» стройфирма Аитова получила нежилое здание в 1 432 «квадрата» на территории бывшего пионерлагеря «Восход» в деревне Нариман Верхнеуслонского района. За 10 лет объект стоимостью 5,5 млн рублей трижды менял собственников — «Стройподряд», «Эспа», Ольга Николаевна Зотова, четвертой в 2014-м по договору купли-продажи стала Елена Чукина. Через те же руки прошел участок 36,4 тыс. кв. м за 4 млн рублей для личного подсобного хозяйства в Наримане, еще в 2003 году находившийся в госсобственности.

Еще пару участков в Наримане Аитов в 2003-м и 2006-м подарил старшей дочери Светлане, а та в 2015-м (по документам) продала Чукиной. Всего в этом поселении у гражданской супруги осужденного семь земельных наделов.

Зато марийские владения матери двух детей Аитова по кадастровой оценке превышают 101 млн рублей.

Основную часть составляют объекты ликвидированного 9 лет назад государственного совхоза им. Ленина в селе Исменцы Звениговского района. Самый дорогой из них оценен в 31 млн рублей — это здание комплекса для крупного рогатого скота в 5,2 тыс. кв. м. Есть коровник и телятник по 11 млн рублей каждый, а также еще три десятка объектов, в том числе — кормокухня, убойный цех, корнеплодохранилище, кузница, гараж и даже силосные траншеи.

Вот уже несколько лет хозяйство заброшено. Дошло до того, что местная власть обратилась в полицию с просьбой помочь разыскать собственников. Но полицейские лишь руками развели. Местные вспоминают, что в свое время с приходом казанцев на территории совхоза жизнь было закипела — строили ангары, теплицы, сажали картошку. Но оживление было недолгим. Согласно базе Росреестра, «аитовские» в Исменцах появились в 2010-м — тогда часть совхозных объектов перешла было в собственность ООО «Зеберс» (в составе учредителей — Светлана Токинова (Котова) и компания Чукиной ООО «Фермерское хозяйство «РИМ»), затем прошли через ТД «КазаньСтрой» и в марте 2013-го оказались в единоличном распоряжении Чукиной.

Марийские владения матери двух детей Аитова по кадастровой оценке превышают 101 млн рублей. Фото Ирины Плотниковой

За ней же — участок под ЛПХ в марийской деревне Чуваш-Отары и три надела под индивидуальную жилую застройку в деревне Степанкино Звениговского района Марий Эл. Площадь последних — 8,6 тыс. кв. м. Согласно Росреестру, 2 октября 2014-го эти земли зарегистрировали сначала на ООО «Дионис», который выступал правопреемником «Зеберса», а затем — на Чукину.

Кирпичный заводик падчерицы Аитова

Дочки Елены Чукиной Алины также коснулось уголовное дело Аитова. Под арестом оказалось ее имущество на 81 млн рублей. Из них в 5,3 млн рублей оценена казанская квартира падчерицы застройщика 104 кв. м в доме на улице Сабан. А еще 76 млн — это кадастровая цена здания заводоуправления с сушильным блоком и котельной в Ибресинском районе Чувашии. Его площадь — 4 тыс. кв. м. Это объект бывшего кирпичного завода, позднее — ООО «Ибресинский завод строительной керамики». За пару лет здание еще четыре раза меняло владельца с основанием «доля в праве собственности», пока в 2015-м не перешло из рук совладельца ООО «Волжский кирпич» Степана Мелконяна к Алине Чукиной.

16 января 2020-го, то есть через месяц после вступления приговора Аитову в силу и снятия ареста с имущества Чукиных Верховным судом РТ, объект кирпичного заводика в Чувашии вновь оказался у Мелконяна. Арестованный по делу красный Porshe Cayenne, из которого в апреле 2016-го высадили мать Алины, вернулся к отцу девушки Эдуарду Чукину.

Падчерица осужденного выступала учредителем казанских компаний «Дольче» (подготовка к продаже собственного недвижимого имущества) и «Зерланд» (услуги в области растениеводства). Обе ликвидированы после 2 лет работы, в 2017-м. Свое ИП в сфере розничной торговли продуктами, включая напитки и табак, Алина Чукина свернула еще в 2013-м.

Арестовали «гнездышко» Аитова на лишнем этаже?

Под арестом остается личная недвижимость Рашида Аитова — всего на 7,253 млн рублей.

Крах он предвидел, ведь значительная часть собственности застройщика была подарена детям, а объекты его фирм переоформлены на старшую дочь и доверенных лиц.

Единственное официальное «гнездышко» бывшего депутата в Казани — квартира в 173 «квадрата» в доме со строительным адресом: Некрасова, 19-25. Фото mirkvartir.ru

Оставшиеся за Аитовым объекты базируются в Верхнеуслонском районе — девять квартир в «таунхаусах» деревни Нариман, площадь самой маленькой — всего 8 кв. м, самой большой — 36. Еще есть дом в той же деревне в 55 кв. м и втрое больший по площади дачный домик в бывшем пионерлагере «Восход» того же района Татарстана, а также сушилка, дизельная станция и два участка земли общей площадью 0,36 га в деревнях Нариман и Медведково.

Единственное официальное «гнездышко» бывшего депутата в Казани — квартира в 173 «квадрата» в доме со строительным адресом: Некрасова, 19-25. Том самом, что строился по заказу «Свея» подрядчиком «ФаворитСтрой».

Приговором суда гендиректору «Фаворита» Роберту Оринину установлено: разрешения на 7—8 этажи отсутствовали, однако квартиры на них продавали, а когда возникли претензии со стороны надзорных органов — разобрали мансарду. Аитов, по данным Росреестра, купил квартиру уже после скандала, так что вполне может оказаться, что деньги отдавал потерпевшей в обмен на несуществующую площадь.

Также арестованы четыре автомобиля, зарегистрированные на обвиняемого и его фирму «Свей», в том числе «Волга» 2001 года выпуска. Их оценка в приговоре не приведена.

Приоритетный проект Маркелова и Аитова не выгорел

В общем, коммерческая ценность арестованных активов осужденного Аитова сомнительна. В отличие от имущества его компаний в 560 млн рублей в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. И половина этой суммы, 282 млн, приходится на объекты всего одного предприятия бывшей вотчины обвиняемого во взятке Леонида Маркелова — СПК колхоз «Заря» в деревне Памашенер Волжского района РМЭ.

Маркелов лично внес «Зарю» в план реализации новых инвестпроектов на 2013—2015 годы в Марий Эл, а Минэкономики РМЭ внесло проект СПК по созданию кролиководческого комплекса на 5000 голов родительского стада в список приоритетных, пообещав инвесторам «особую помощь», писал в сентябре 2013-го Общественный комитет по борьбе с коррупцией в Марий Эл. Особо возмутила членов комитета сумма в 166,4 млн рублей, которые планировалось выделить на реализацию проекта, и старые грехи казанского инвестора Рашида Аитова.

Маркелов лично внес «Зарю» в план реализации новых инвестпроектов на 2013—2015 годы в Марий Эл. Фото tvc.ru

Проект оказался пшиком. Судя по данным Минсельхоза РМЭ, в колхозе к 2017-му и коров-то не осталось, а из контактов руководства предприятия — лишь адрес электронной почты.

Между тем арестованные активы «Зари» весьма серьезны — 2 167 га земли в Волжском районе, 12 аграрных объектов в деревне Ярамор (включая склад минеральных удобрений и три коровника стоимостью 58, 42 и 25 млн рублей соответственно с общей площадью 9 тыс. кв. м), пять объектов в Памашенере (склады, дом механизаторов, мастерские), шесть объектов для диагностики, ремонта и стоянки сельхозтехники в деревне Петьял, а также зерносклад в Большой Сосновке. А еще в собственности «Зари» — здание культурного центра деревни Петьял.

База отдыха ФСИН ушла из-под ареста

Из 36 компаний, доли в которых имел Аитов, большая часть уже ликвидирована. Под санкции следствия попало имущество десяти на 690 млн рублей. Впрочем, как показывает анализ, ряд привлекательных и так себе объектов двух компаний на 130 млн выбыли из этой массы еще в 2018-м. К примеру — здание бывшей базы отдыха УФСИН по Татарстану в Марий Эл.

Лечебно-санаторное учреждение площадью 1 117 кв. м оценивается в 25,8 млн рублей, на момент ареста принадлежало казанскому ООО «Универсал», где Аитов был единственным учредителем. Однако с апреля по ноябрь 2018-го экс-здравница ФСИН в базе Росреестра ушла сначала Антону Сергеевичу Исламову, затем Джану Алимовичу Измайлову и закрепилась за Олегом Петровичем Князевым. Основанием для перехода стала не купля-продажа, а доля в праве. Вероятно, речь идет о кредиторах «Универсала», которые оказались шустрее обманутых дольщиков и смогли отбить у Фемиды лакомый кусочек арестованного.

Судя по базе Росреестра, обременения сняли и с другого имущества «Универсала» вместе с базой отдыха — почти на 60 млн рублей. Там были и трехэтажное овощехранилище в 9,9 тыс. кв. м за 10,2 млн рублей, и недостроенные корпуса хладоцентра и красильно-маринадного цеха, и восемь участков в Йошкар-Оле и районах РМЭ. Часть объектов также через Исламова перешла Князеву, часть — Юрию Александровичу Васину, Юлии Игоревне Двойнишниковой и йошкар-олинской компании «Балу» с директором Юрием Александровичем Двойнишниковым.

Уплыли из-под ареста по уголовному делу и 16 объектов бывших ферм СПК «Новый путь» в селе Кужмара Звениговского района. Фото vk.com

Уплыло из-под ареста по уголовному делу и имущество ООО «Агрофирма «Карла Маркса» в Марий Эл на 74,2 млн (16 объектов бывших ферм СПК «Новый путь» в селе Кужмара Звениговского района, включая четыре свинарника стоимостью 39,9 млн рублей и крытую стоянку на 50 машин за 8,9 млн), вот только, по данным Росреестра, из собственности ООО эти объекты еще в 2018-м году оказались в совместном владении Иванова Леонида Геннадьевича и Гатауллина Николая Раисовича.

Дома в Салмачах за 64 млн и на Федосеевской за 25 тысяч

Под арестом ликвидируемого по банкротству «Свея» в рамках уголовного дела остаются восемь участков площадью 9,6 га, шесть самых больших для ЛПХ — в Мамадышском районе, три — в Казани. Самый маленький — 100 «квадратов» — на улице Некрасова за 1,1 млн рублей предназначен под административное здание общественно-делового значения.

Еще два участка в Приволжском районе Казани разрешено использовать под среднеэтажную и малоэтажную смешанную застройку. Один из них, в 0,7 га, оценен в 68 млн, второй почти в три раза меньше и стоит 24 млн рублей. Однако эти арестованные объекты на бумаге с 2014-го года числятся собственностью аитовской фирмы «Свойдом». Первоначально принадлежали закрытому Казанскому земельному инвестфонду, затем закрытому фонду «АС-строительный», потом прошли по договорам купли-продажи через компании «Зеленый мир», «Высота» и Ольгу Николаевну Зотову.

По той же цепочке прошли арестованные хоромы жилого дома в 1 904 кв. м на улице Сабантуй казанского поселка Салмачи, оцененные в 64,8 млн рублей. Еще в попавших под санкции активах «Свея» оказались далеко не ликвидные объекты бывшего ОАО «Канашская керамика» в деревне Малые Бикшихи Чувашской республики — склад, две железнодорожные ветки, а также очистные, забор и дымовая труба, всего на 4 млн рублей. Более значимое имущество того же предприятия было отписано... бывшему водителю Аитова. Эту историю «Реальное время» планирует рассказать чуть позже.

Большую часть в структуре остающегося под арестом у «Свея» составляют 17 недостроев — многоквартирные дома и доли в праве на помещения в них. Расположены они на улицах Щапова, Ульянова-Ленина, Заслонова, Чехова и Шмидта. Есть доли в доме-долгострое на Достоевского, 57 и в печально известном ЖК «Золотая середина» на Чистопольской.

Большую часть в структуре остающегося под арестом у «Свея» составляют 17 недостроев — многоквартирные дома и доли в праве на помещения в них. Архивное фото Олега Тихонова

Кадастровая стоимость незавершенных объектов невелика. К примеру, четырехэтажный дом под 3 тысячи «квадратов» на улице Федосеевской оценен кадастровыми инженерами всего в 25 тысяч рублей! Заметим, в арестной базе еще два «свеевско-федосеевских» недостроя. Куда дороже — 5,5 млн рублей — стоят помещения цокольного этажа в доме на Япеева, 19.

Под арестом осталось имущество восьми фирм:

СПК колхоз «Заря» в Марий Эл на 282 млн рублей;

ООО «Стройфирма «Свей» — 179,4 млн рублей;

ООО «Восход-Проект», Казань — 57 млн рублей (половина доли в нежилых помещениях за 8,6 млн в Казани на Чапаева, 33; участок 0,4 га в Шеланговском поселении Верхнеуслонского района РТ и 7 аграрных объектов в д. Иркино Звениговского района РМЭ, в том числе — коровники за 20 и 18,5 млн рублей, склады, дом животноводов, трансформаторная);

ООО «Все свое», Казань — 25,9 млн (семь объектов в пгт. Приволжский Волжского района РМЭ — склады, коровники, телятник, бывшая собственность ГУП «Птицефабрика «Волжская» и ООО «Крестьянское подворье — агро»);

ООО «Мета-Сервис» — 4,1 млн (двухэтажная котельная в 368 кв. м. за 4,1 млн рублей в Волжске, на Йошкар-Олинском шоссе, 7, где ранее находилась мебельная фабрика. Большая часть активов фабрики ранее перешла от «Меты» к фирме «Новый дом» старшей дочки Аитова и ушла из-под ареста);

ООО «Стройдом» — 3,3 млн (квартира в Казани на Заслонова, 40), а еще девять машин, включая отечественные грузовики «Урал» и КАМАЗ, а также две легковушки Hyundai Accent 2007 года выпуска. Оценка авто в приговоре не приведена.

ООО «СХП Теплицы Мамадыша» — 2,2 млн рублей (участок 82 га за 2,2 млн рублей в Дюсьметьевском поселении Мамадышского района)

ООО «Маг-Строй» — 64,3 тыс. рублей (два объекта незавершенного строительства в Казани в ЖК «Золотая середина» и Профессорском переулке, еще один объект отчужден по решению суда в собственность ЖСК «68 квартал»)