Как Верховный суд помог пострадавшим в деле Чистопольского райпо бизнесменам

Прежнее руководство организации незаконно распродало имущество пайщиков, а новое — инициировало иски против тех, кто добросовестно купил здания и земли

Верховный суд Татарстана вынес решение, которое может стать поворотным в судьбе многих бизнесменов, которые, ни о чем не подозревая, приобрели недвижимость у недобросовестных продавцов. Предприниматель Константин Михеев выкупил в 2012 году три старых производственных корпуса Чистопольского райпо, отремонтировал, реконструировал и развернул в них семейный бизнес. Однако после обвинительного приговора экс-председателю правления райпотребсоюза и ее подельнице-главбуху новое руководство райпо потребовало вернуть недвижимость. Городской суд Чистополя вынес решение в пользу организации, однако Верховный суд РТ его отменил. Подробности дела — в материале «Реального времени».

Решение сфальсифицированное, но приобретатель — добросовестный



В Верховном суде Татарстана накануне рассмотрели апелляционную жалобу Константина Михеева на решение городского суда Чистополя. Последний удовлетворил иск райпо об истребовании из «чужого незаконного владения» двух производственных цехов с проходной и земельного участка под ними, расположенных в переулке Учхоз. Решение суда основывалось на доводах истца, что в 2012 году председатель Чистопольского райпо Елена Астафьева продала эти здания Михееву на основании сфальсифицированного решения собрания пайщиков, то есть провела сделку незаконно.

— Однако я-то при этом выступал добросовестным приобретателем, и это отражено во вступившем в силу еще в 2016 году постановлении суда, которым был наложен арест на дорогостоящее имущество осужденных работников Чистопольского райпо, — пояснил «Реальному времени» Константин Михеев. — Еще тогда было доказано, что за здания я заплатил свои деньги, именно поэтому суд тогда отказал в наложении ареста на мое имущество! Кроме того, я ведь получил эти здания без окон, дверей и крыши, с частично разрушенными фундаментом и стенами и не просто сделал в них капитальный ремонт, как было предусмотрено договором купли-продажи, но и пристроил к объектам недвижимости новые помещения! При этом заключенная со мной сделка была единственной прямой сделкой с райпо, остальные приобретали недвижимость не напрямую, а у тех, кто купил ее у райпо раньше.

Эти самые доводы, только более подробно Константин Михеев изложил в апелляционной жалобе на решение Чистопольского городского суда, который принял решение об изъятии ранее принадлежавшего райпо имущества у добросовестных приобретателей — Михеева, Самодурихина и Ковшеева. Верховный суд РТ вчера это решение отменил и в иске райпо в этой части отказал.

Экс-председатель правления Чистопольского РайПО Елена Астафьева. Фото chistopol.tatarstan.ru

Сами себе по дешевке продали, а потом перепродали

Предшествовавшую этой судебной тяжбе уголовную историю «Реальное время» описывало почти 4 года назад. Суть ее сводится к следующему: в начале 2016 года в Чистопольском райпо сменилось руководство и при передаче документов выяснилось, что в 2010—2011 годах тогдашние председатель правления Елена Астафьева и бывший главбух Людмила Сафина сфальсифицировали решение общего собрания пайщиков о продаже принадлежавшего организации здания универмага и прилегающей к нему территории Центрального городского рынка и продали эту недвижимость чистопольскому ООО «Коопторг», учредителями которого были они сами, причем по смешной цене — 3,96 млн рублей, тогда как на тот момент рыночная стоимость объектов составляла 15 млн. При этом, утверждало следствие, даже мизерную сумму, указанную в договоре купли-продажи, ООО «Коопторг» в реальности не выплатило.

Кроме универмага, предприимчивые дамы сбыли в частные руки соседние магазины через ООО «Коопторг» местному частному предпринимателю Виталию Шушляеву, а производственные здания — Константину Михееву, который с 2009 года арендовал их у райпо.

В июле 2018 года Чистопольской городской суд вынес приговор Елене Астафьевой и Людмиле Сафиной: за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц, в результате которого пайщикам райпо был причинен ущерб в 45 млн рублей, дамы получили по 3 года колонии общего режима и были взяты под стражу прямо в зале суда.

Здание универмага и прилегающую к нему территорию Центрального городского рынка и продали чистопольскому ООО «Коопторг»

Ничего личного — просто формальности

По завершении уголовного дела новое руководство райпо стало принимать меры к возвращению имущества. Первым из незаконного владения ООО «Коопторг» в судебном порядке был изъят универмаг. В июне прошлого года Арбитражный суд РТ вынес решение в пользу райпо.

— Это решение оспаривалось, но Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе, — сообщил «Реальному времени» председатель Чистопольского райпо Марат Губеев. — По остальным объектам идут суды, и вчерашнее решение Верховного суда Татарстана мы также будем оспаривать в Самаре.

При этом, заверил Губеев, претензий к предпринимателю Константину Михееву у райпо нет, он просто исполняет формальности, предусмотренные законом, и действует в интересах возглавляемой им организации: пытается вернуть разбазаренное прежними недобросовестными руководителями имущество.

Как заверил Губеев, претензий к Константину Михееву у райпо нет, он просто исполняет формальности, предусмотренные законом, и действует в интересах возглавляемой им организации. Фото chistopol.tatarstan.ru

«Мы-то не осужденные!»

«Признание сделки недействительной непременно повлечет крайне серьезные последствия не только для моего бизнеса, но и серьезные последствия по неисполнению обязательств по госконтрактам перед школами, детскими садами, интернатами, другими социальными объектами», — указал Константин Михеев в апелляционной жалобе, которую удовлетворил Верховный суд РТ.

— Иск об истребовании у отца имущества был подан райпо после вынесения обвинительного приговора его прежнему руководству, — говорит дочь и компаньон Михеева по бизнесу Анастасия. — Но мы-то не осужденные! Мы — третье лицо в этом деле, нас ведь не приговорили же к конфискации! У нас семейный бизнес — производство мясопродуктов. Четыре семьи он кормит: маму с отцом и наши семьи — троих детей! У нас продуктовые магазины есть, мы поставляем продукты по тендерам, в госучреждения. До того, как началась эта тяжба, мы открыли на этой самой территории — бывшего райпо — колбасный цех, он работал уже. Так пришлось остановить, потому что все силы на суды теперь тратим. Мы терпим убытки. За что это нам?

Как считают юристы, решение суда в пользу добросовестного приобретателя может стать судьбоносным для многих предпринимателей, которые оказались в том же положении, что и Константин Михеев. Ведь в Татарстане и в России уже сложилась практика, когда незаконно проданное имущество едва ли не автоматически возвращают первоначальному собственнику без оглядки на последствия.