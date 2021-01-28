Последнее слово осужденного Хайдара Халиуллина: «Я такими грязными и тупыми действиями заниматься не мог»

Технический срыв не дал Верховному суду Татарстана огласить решение по делу «Лизинг-гранта»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани может вступить в силу приговор осужденным за распил субсидий Минэкономики Татарстана на поддержку предпринимательства. Всего 10-15 минут не хватило накануне Верховному суду РТ, чтобы дочитать решение апелляционной тройки по жалобам экс-главы бизнес-ассоциации РТ Хайдара Халиуллина и других фигурантов. На самом интересном месте оборвалась видеосвязь с СИЗО-1 Оренбурга, куда ранее выслали супругу Халиуллина. Кто из осужденных ждет освобождения уже этой весной, почему прокуратура твердит о законности приговора, а защитники часами перечисляют его «пороки», — в материале «Реального времени».

Когда семеро одну ждут



«Пока мы здесь сидим, столько всего в мире происходит! Кто-то умирает, кто-то выживает» — «Уже президента Америки поменяли», — такой диалог состоялся накануне в Верховном суде РТ между осужденным экс-главой Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса республики Хайдаром Халиуллиным и действующим вице-президентом данной организации Робертом Закировым. Первый сетовал из камеры СИЗО-1 Казани, подключенной по видеоконференцсвязи, второй находился в зале заседания.

Под стражу Халиуллина и еще семерых обвиняемых по делу «Лизинг-гранта» взяли в ноябре 2019-го, после оглашения приговора Вахитовского суда Казани. Апелляционные жалобы на этот приговор Верховный суд начал рассматривать 5 месяцев назад. За это время осужденную к 6-ти годам колонии Марину Халиуллину успели отправить в СИЗО Оренбурга ввиду дефицита мест в изоляторах Казани, а гособвинитель по делу Степан Спиридонов ушел в отставку, так и не дождавшись итогового решения.

Одновременное подключение сразу двух разных СИЗО Казани и первого СИЗО Оренбурга и раньше сопровождалось проблемами. Вчерашний сбой не удалось решить и за несколько часов. Уже утром стало известно — вышел из строя один из каналов защищенной связи с Оренбургом. Поэтому заседание по апелляционной жалобе осужденного казанского бизнесмена Рависа Хузина вчера в Верховном суде РТ так и не началось — участникам объяснили: «Обрыв на линии». А ближе к 13-ти часам вышел из строя и второй оренбургский канал, который связывал осужденную Халиуллину с залом, где решалась судьба фигурантов дела о хищениях бюджетных субсидий Минэкономики.

Обрыв произошел в самый кульминационный момент — апелляционная тройка вышла из совещательной комнаты, отказала в жалобах двух осужденных, которым райсуд после вынесения приговора ограничил и срок ознакомления с материалами дела. Далее началось оглашение самого апелляционного определения по жалобам на приговор. Однако суд остановился на середине вводной части решения, до резолютивной не дошел, поскольку с монитора в зале пропала «ссыльная» Халиуллина. Попытки вернуть ее не удались, не помог решить техническую проблему в Оренбурге и полуторачасовой перерыв. В надежде, что за сутки сотрудники ФСИН восстановят связь, апелляционные чтения в Казани отложили на 15 часов сегодняшнего дня. Не стали нарушать права одной осужденной из восьми участвующих в заседании.

Технические срывы бывали в Верховном суде Татарстана и раньше. Так в 2017-м отключили электричество во время заседания по жалобам полицейских, арестованных по делу о суициде Ильназа Пиркина. В августе 2019-го часть процессов была сорвана в отсутствие связи с СИЗО-2 Казани — учреждение полностью обесточили на период прохождения грозового фронта.

«В 72 года должен выйти из колонии замечательным и правильным человеком»

Уходу судей в совещательную комнату предшествовали затяжные прения, которые растянулись на три судебных заседания. Оправдания просили реально лишенные свободы Хайдар и Марина Халиуллины, директор фирмы «Мерлин», дипломированный юрист Александр Минько, механик ООО «Восток-Транс» Андрей Поповнин, упаковщик Константин Деринг, ИП Михаил Проскуряков и наказанный условным сроком экс-директор ООО «Белый хлеб» Денис Храмцов. Храмцов и Проскуряков утверждают — о преступной схеме узнали лишь после начала следствия, полагали, что субсидии получат на законных основаниях и не знали о фиктивности представленного Аюповым, как сотрудником ЛК «Восток-Лизинг», гарантийного письма лизинговой компании о готовности поставить оборудование.

«Я — серьезный человек, и такими грязными и тупыми действиями, которые проделал мошенник [Тимур] Аюпов (экс-помощник президента АМСБ, заключивший досудебное соглашение по делу «Лизинг-гранта» — прим. ред.), заниматься просто не мог», настаивал на невиновности Хайдар Халиуллин. В прениях апелляционной инстанции он вновь повторил: «Никто мне взятку не приносил, и я никому их не носил. Всю жизнь помогал людям, старался им приносить пользу».

По словам бывшего президента АМСБ РТ, вся его деятельность была прозрачной и публичной. 30 лет работал преподавателем, с 1991-го параллельно стал заниматься предпринимательской и общественной деятельностью.

— Меня и Халиуллину Марину Павловну арестовали и осудили по оговору и клевете некоего молодого парня — мошенника Аюпова, который бессовестно врал, написал про нас полный бред. Мы обязательно на него должны подать в суд за заведомо ложные показания. И что удивительно — Аюпову дали 5 лет условно, а мне — совершенно невинному человеку — 7 лет лишения свободы, — продолжил Халиуллин.

Попутно он удивлялся позиции суда, который поверил именно Аюпову, а показания уважаемых членов Ассоциации отверг. «Я бы тоже с удовольствием подписал договор о сотрудничестве [со следствием], если бы знал, в чем сотрудничать», — поделился ВИП-осужденный. — Я говорю чистую правду. Аюпов льет про нас грязную ложь, чтобы себя оправдать. Непонятно, как районный суд не мог разобраться в этом».

Халиуллин напомнил судьям о своих болезнях, включая онкологию. С его слов, заболевание было выявлено еще в 2019-м, когда председательствующий судья Вахитовского суда Наиль Камалетдинов ушел в совещательную комнату, и уже тогда медики приняли решение о проведении операции через 2 месяца. Прошло больше года. «До сих пор ничего не делали. Но я еще продолжаю жить. Как могу — борюсь... в последнее время ощущаю сильные боли», — поделился осужденный.

— Еще раз утверждаю — я не преступник и не был им никогда, — продолжил Халиуллин. — Посадили меня в клетку и думают, что в стране от этого что-то изменится. Через 7 лет мне 72 года будет — должен выйти из колонии замечательным и правильным человеком... Наверное, если бы суд приговорил меня на пожизненное, я все равно бы не понял, за что меня посадили, не смог бы придумать и объяснить мою виновность. Ваша честь, прошу меня полностью оправдать и отпустить домой лечиться!

Обвинение против себя бизнес-лидер считает сфабрикованным. Напоминает — осужденные директора фирм-получателей грантов знакомы с ним не были (за исключением Проскурякова), и по девяти эпизодам мошенничества и покушения на мошенничества райсуд его оправдал, еще 14 в деле остались. «Меня осудили только за то, что я участвовал время от времени в работе конкурсной комиссии и кого-то якобы просил поддержать какие-то проекты время от времени», констатировал Халиуллин. Всего в ту комиссию входило 25 человек (больше половины — чиновники), и часть на суде признавали — каждый кого-то лоббировал, но не из корысти.

Версия защиты: будущего досудебщика «сдал» Халиуллин

Адвокат экс-президента АМСБ Павел Мазуренко заявил в прениях, что анализируя приговор, создается впечатление: «на месте Халиуллина мог оказаться любой другой из комиссии по выдаче субсидий, так как его роль не определена вообще, действия не расписаны». В то же время райсудом «сделан вывод о злоупотреблении полномочиями» со стороны других членов комиссии, но «сравнения их действий и действий Х.Х. Халиуллина не проведено».

Защитник подробно остановился на хронологии привлечения к уголовной ответственности бизнесмена-компьютерщика Тимура Аюпова, что был помощником Халиуллина в Ассоциации и также входил в состав той самой конкурсной комиссии. 4 октября 2016-го МВД Татарстана возбуждает дело о хищениях субсидий в 1-3 млн рублей на оплату лизинговых договоров тех, кто начинает и развивает свое дело. Через два дня Аюпова задерживают в офисе АМСБ. «Он приехал туда по звонку от Халиуллина. Получается, Халиуллин сам выдал своего главного соучастника, чтобы его задержали», — пояснил Мазуренко. Он подчеркивает — обыск в Ассоциации проводится «при участии и активной помощи» его клиента, ну а Аюпова суд отправляет в СИЗО.

21 октября с телефона Ермакова — друга семьи Аюповых в адрес Проскурякова (ныне осужденного) приходит СМС: «Привет, нужно чтобы ты давал показания против ХХ. от Ю». В суде Проскуряков открещивается от этого сообщения, но говорит — подвозил Юлию, жену Аюпова и та могла воспользоваться его телефоном. Именно 21 октября Тимур Аюпов начинает давать показания против Халиуллина и продолжает это делать в январе-марте 2017-го, и после такого «содействия правоохранительным органам» выходит под домашний арест, — отметил защитник бизнес-лидера.

В апреле через неделю после очной ставки между подозреваемым Аюповым и президентом Ассоциации последнего задерживают, предъявляют обвинение и везут в суд. Через пять дней после водворения Халиуллина в СИЗО, Аюпов ходатайствует о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой и следствием, обещая изобличить Халиуллиных, Мирзагалямову, Проскурякова и Матвееву. А главное — указать местонахождение похищенных денежных средств. Это обещание так и не было выполнено. Однако досудебку никто расторгать не стал.

В июле 2018-го Аюпов, полностью признав вину в хищениях на 21,8 млн рублей (через 2 года райсуд сократил ущерб до 17 млн, частично оправдав фигурантов основного дела), подделке документов и легализации средств, получил мягкий приговор о пятилетнем условном сроке. А в прошлом году он просил суд досрочно погасить эту судимость со словами, что его «личный ущерб» составляет только 400 тысяч рублей, да и тот не погашен.

По мнению Мазуренко, приговором Аюпову и доказательствами по основному делу «Лизинг-гранта» в суде четко установлено: именно досудебщик подыскивал фирмы и частных предпринимателей для подачи от их имени конкурсных заявок, вел переговоры, готовил экономическое обоснование проектов, внося в документы заведомо ложные сведения о реализации бизнес-планов, получал от предпринимателей и бухгалтера Вероники Мирзагалямовой деньги. А еще рвался участвовать в заседаниях конкурсной комиссии, был знаком с ее членами и «имел устойчивые связи с чиновниками Минэкономики и правоохранительных органов», подчеркивает адвокат со словами, что чиновники к уголовной ответственности не привлечены.

О «старых штанах и развалюхе-машине» Аюпова

Остановился защитник и на благосостоянии двух фигурантов дела:

— У Аюпова вместо старенького автомобиля «ЗАЗ-Шанс» появляется Mazda CХ-5. Согласно приговора, у него в собственности — 2 гаража , квартира в Казани в собственности и доли еще в двух. По показаниям Закирова, Аюпов в этот период вел роскошный образ жизни, одевался в дорогих магазинах, по два-три раза в год ездил отдыхать на курорты.

Далее Мазуренко процитировал часть показаний вице-президента АМСБ РТ: «Он пришел к нам в потертых старых штанах, приезжал на развалюхе-машине. Через некоторое время — не узнаю, одевается в шикарном магазине, ездит на новой иномарке, успел купить квартиру и два-три раза ездит отдыхать за границу. Для нас это было странно...»

По мнению защиты, столь резкая разница в доходах в период совершения преступлений лишь подтверждает получение незаконных доходов. А ведь по версии обвинения, основная часть денег передавалась Халиуллину. Благосостояние последнего в тот же период никак не улучшилось — «он по-прежнему платил ипотеку и кредиты, ездил на старом автомобиле, купленном в 2012 году в кредит», — сообщил Павел Мазуренко и сослался на приобщенную следствием справку о доходах в 280 тысяч рублей, заработанных его клиентом с середины 2015-го по середину 2016 года.

Защитник также считает — ради свободы Аюпов дал обвинительные показания и против Халиуллина, и против Дилюса Шавалиева — куратора проекта «Лизинг-грант» от Минэкономики, позже занимавшего посты директора Гарантийного фонда РТ и советника премьер-министра Дагестана. «О давление на подсудимых и свидетелей для получения нужных показаний следствием и оперативными сотрудниками заявлял [осужденный] Проскуряков, [свидетель] Байгильдеева и другие», добавил адвокат.

С его слов, Халиуллина атаковали вопросами — «Кому вы носили деньги?", но он «отказался давать ложные показания в отношении невиновных лиц и оказался в роли руководителя преступной группы». Аюпов же рассказал о неких конвертах и свертках с деньгами, которые передавал, не пересчитывая. Впрочем, уголовное дело в этой части даже не возбуждалось, и в суде от своих показаний о передачах конкретному лицу досудебщик отказался.

Роль самого Аюпова в совершении преступлений судом не исследовалась. Хотя в показаниях Мирзагалямовой звучало — он ей озвучивал такой расклад: «30% — сотруднику минэкономики РТ, 50–55% — директору фирмы, на которую оформлялись субсидии, 7% — учредителю «АртГрупп» за вывод средств, остальные — распределялись между Аделем и Тимуром». Позднее Мирзагалямова сообщала силовикам об ином раскладе, где доля Аюпова выросла до 50%. Осужденный предприниматель Михаил Проскуряков вспоминал, что Аюпов за свою помощь на заседаниях конкурсной комиссии, просил 30% от гранта. Защитник Мазуренко процитировал показания того же осужденного, что «предложенная фирма-поставщик и деньги исчезли, а когда Проскуряков стал настаивать на возврате средств, Аюпов начал угрожать ему проблемами с министерством экономики и правоохранительными органами».

Согласно приговору, выводы следствия о создании преступной группы под руководством Хайдара Халиуллина основаны исключительно на показаниях Тимура Аюпова и достаточным доказательством не являются. «Получается, в одном случае суд не верит Аюпову, а в другом считает, что у него нет оснований для оговора… Хотя оговаривает Аюпов не только Хайруллина, но и Шагивалеева, и других сотрудников Минэкономики», комментирует адвокат Мазуренко.

Записка «ХХХ», самооговор и поддельные печати

В финале своей речи защитник Халиуллина остановился на важном доказательстве обвинения — записке с отметками «ХХХ» напротив названий рекомендуемых для голосования комиссии фирм. Из показаний члена комиссии Галямова следовало, что данную записку ему ранее перед голосованием передал именно Халиуллин, а Галямов выдал ее представителям Минэкономики на совещании в 2014 году.

«Эту же записку он передал следователю во время допроса 16 марта 2016-го, а затем эта же записка изымается у Галямова протоколом выемки от 20 марта 2017-го. Все это вызывает самые серьезные сомнения о ее происхождении, авторстве и использования в качестве доказательства чего-либо», — рассуждал в Верховном суде РТ Павел Мазуренко. А еще подчеркнул — все три указанные в записке организации отношения к уголовному делу не имеют, из них двум конкурсная комиссия отказала. Можно ли в этом случае говорить о лоббистских возможностях осужденного экс-лидера общественной организации?

Мазуренко просил признать записку недопустимым доказательством.

Осужденный к 3 годам и 3 месяцам механик ООО «Восток-Транс» Андрей Поповнин признал вину, но не согласился с наказанием. Его адвокат Галина Куликова напомнила — в прениях гособвинитель запрашивал для Поповнина условный срок. «Наказание не должно носить сугубо карательный характер», считает она.

Приговоренный к 3,5 годам Александр Минько пояснял суду — его фирма не была фиктивной, а субсидия нужна была для поставки в лизинг реальной техники, часть из которой компания приобрела за собственный счет. А еще заявил в приговоре искажены его показания, якобы 500 тысяч рублей он передавал в качестве незаконного вознаграждения для сотрудников минэкономики. «Я такого никогда не говорил, эти деньги из собственных средств предназначались для оплаты услуг посредника по приобретению оборудования», сообщил он.

Признавшая вину Вероника Мирзагалямова очень просила суд о снисхождении и замене реального срока в 4 года условным. Она утверждала, соглашение с досудебщиком, который обязался ее изобличить, было заключено значительно позже ее показаний о его роли: «Самого Аюпова все-таки изобличила я, а также факты получения субсидий и привлечения фирм».

Оправдания просила суд Марина Халиуллина, осужденная к 6 годам колонии. «Неправомерны выводы суда, что я занималась изготовлением поддельных бухгалтерских документов. Не было назначено и одной экспертизы, не указано в приговоре — где, когда и при каких обстоятельствах я подделывала вышеуказанные документы», — сообщила она. Показания Аюпова и Мирзагалямовой бывшая супруга Халиуллина считает противоречивыми, отмечая, по части эпизодов судом «был установлен факт самооговора Мирзагалямовой».

— Также хотела бы сказать спасибо свидетелю Байгильдеевой за то, что она нашла в себе силы и дала в зале суда правдивые показания в отношении меня, — сообщила осужденная из СИЗО Оренбурга. — В ходе предварительного следствия под давлением сотрудников правоохранительных органов, которые угрожали арестовать ее, если она не даст нужные — прошу заметить, нужные следствию показания — она оговорила меня. В суде Байгильдеева указала, что я не обращалась к ней с вопросом изготовления поддельных печатей.

Благодарность от Марины Халиуллиной в зале суда получили осужденные Минько, Васильев и Проскуряков, которых тоже просили «закрепить» ее причастность к преступлениям. А еще она упрекнула суд в механическом копировании доказательной базы: «Совпадают даже допущенные орфографические ошибки».

О «пороках» приговора почти три часа рассказывал в прениях адвокат Валерий Лазарев в защиту условника Дениса Храмцова. По его мнению, одним из грубых нарушений закона стало то, что райсуд вменил в вину Храмцову предоставление в Минэкономики не только фиктивного гарантийного письма, но и фиктивного договора лизинга. В последнем его не обвиняли и соответственно фигурант дела был лишен возможности представить доказательства своей невиновности в свою защиту.

— До декабря 2014-го Храмцов ничего не знал о противоправности получения субсидии, — настаивает защитник. — Только когда Аюпов принес ему остатки субсидии, захваченной путем угроз о преследованием правоохранительными органами, он пояснил, что 450 тысяч рублей — это оказывается, вознаграждение [за его услуги], и что гарантийное письмо поддельное. Это было через месяц после того, как деньги ушли со счета Минэкономики и преступление было окончено.

Прокурор: «Халиуллин преследовал не благие намерения, а корыстную цель»

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович напомнила, что дело рассматривалось в Вахитовском райсуде 1 год и 9 месяцев. «За это время суду удалось принять верное и обоснованное решение», — считает она. В прениях апелляционной инстанции она поддержала и отказ суда от квалификации действий подсудимых по подделке документов и легализации средств, и оправдание по ряду эпизодов афер и покушений на хищение.

Зато не согласилась с претензиями осужденных Аделя Мухаметхазипова, Вероники Мирзагалямовой и Андрея Поповнина о чрезмерной суровости их наказания. «Доводы Поповнина, что суд неправомерно отклонил предложение гособвинителя о назначении ему условного наказания, считаем несостоятельными», — сообщила Цеханович. С ее слов, суд не согласился с позицией обвинения об условном сроке этому фигуранту, посчитав мизерным его частичное возмещение ущерба бюджету.

Позицию остальных, не признавших вину фигурантов, сторона обвинения считает несостоятельной. В том числе доводы, что они сами стали жертвами криминала. По мнению прокурора, все осужденные заведомо знали о недостоверности гарантийных писем от лизинговой компании, предоставляемых вместе с заявками в конкурсную комиссию. Также «с ведома и согласия осужденных» средства переводились для обналичивания в организации, контролируемые Мирзагалямовой, Аюповым и Халиуллиной, считает Лилия Цеханович. А предприниматели-соучастники «знали, что оборудования, для приобретения которого якобы предназначались эти средства, они никогда не получат».

Доказательством осведомленности осужденных Цеханович назвала и факт их необращения с заявлениями в правоохранительные или судебные органы. Кстати, этот довод в репликах вызвал самый большой поток критики.



Роль Хайдара Халиуллина в получении субсидий прокурор отметила как важную — «без его участия в комиссии было бы невозможным или затруднительным получение средств». «Халиуллин пытался оправдать свои действия тем, что агитировал членов комиссии поддержать представителей предпримательского сообщества. Но ни один из осужденных не входит в возглавляемое им сообщество. Следовательно, он преследовал не благие намерения, а корыстную цель», — добавила она.

В ответ прозвучали ссылки на устав АМСБ, который предусматривает поддержку не только для членов Ассоциации.



Каким будет решение Верховного суда РТ узнаем сегодня. Если наладят связь. Срок отсидки Мухаметхазипова истекает уже в марте.