Следком «приземлил» главного инженера «Казаньгоргаза»

В Казани деятель газовой отрасли получил статус подсудимого и требует исключить из потерпевших... судью

Фото: Ирина Плотникова

В Приволжский суд Казани поступило дело об обмане Фемиды, муниципальных властей и добросовестных покупателей участков в Больших Клыках. В аферах на общую сумму свыше 8 млн рублей обвиняют недавно оставившего пост главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагима Ильясова. Он кивает на друзей по общежитию и двух покойников, а еще требует исключить из числа потерпевших свою соседку в Больших Клыках — судью в отставке.

Защита: «Данный человек манипулирует следствием»



На скамью подсудимых 56-летний Фагим Ильясов отправился, будучи безработным. 11 февраля он уволился из «Казаньгоргаза», где за 33 года прошел путь от слесаря до главного инженера. Свой уход не признающий вину Ильясов объясняет просто: «Вынудили».

Напомним, под подозрение в аферах ВИП-газовик попал в апреле 2018-го, а под домашний арест — лишь через полгода, после передачи дела в центральный аппарат Следкома по РТ. С апреля 2019-го Ильясов — под подпиской, суд отказался продлевать меру пресечения на финальной стадии следствия. После чего защита перешла в нападение, в частности, оспорила постановление о признании потерпевшей по делу Ильясова судьи в отставке Эльфии Хакимовой. В 2013 году ее семья приобрела за 5,85 млн рублей под Казанью дом с участком по ипотечному кредиту. А на стадии регистрации сделку заморозили с подачи иного собственника, которым, по версии следствии, манипулировал ныне подсудимый.

«В число потерпевших искусственно ввели лицо, имеющее притязание к объекту хищения», — пытался убедить Верховный суд РТ адвокат обвиняемого Дмитрий Фролов в начале мая. Он отмечал: следствием установлено, что право собственности Хакимова так и не получила, но приобрела «широкий круг полномочий» по делу и «фактически манипулирует следствием».

Свой уход не признающий вину Ильясов объясняет просто: «Вынудили». Фото kazan-tr.gazprom.ru

Фролов и его подзащитный просили апелляционную инстанцию рассмотреть их жалобу по существу сейчас, пока судебный процесс по делу еще не стартовал. Потом может быть поздно, даже если суд первой инстанции согласился с доводами об исключении потерпевшей, считает адвокат: «Лицо, которое на данный момент имеет этот статус, настолько злоупотребит своим правом, что это будет уже неисправимо».

Верховный суд РТ в исключении своей бывшей коллеги из числа потерпевших отказал. Не исключено, что теперь защита будет заявлять то же требование уже в Приволжском суде Казани. Либо требовать отвода составу суда. Ведь потерпевшая Хакимова до 2011-го трудилась именно там.

Друзья по общежитию, избитый свидетель и наезд на мужа судьи

Вкратце напомним, что Хакимовы покупали участок в 1200 «квадратов» в Больших Клыках у Хайрутдинова, а тот — у первого владельца, Равиля Ибятова, который 17 лет платил за эту землю налоги. Право собственности на нее он зарегистрировал в 2008-м, так ничего на своем участке и не построив.

По версии следствия, пустой участок по наводке Ильясова «освоили» два его бывших соседа по общежитию Казанского строительного института Шайхутдинов и Халиуллин. На первого — видного представителя строительной отрасли Муслюмово — были получены поддельные выписки из архива и справки исполкома Высокогорского района (куда до расширения границ Казани входил поселок Большие Клыки). Ну а второму — начальнику участка стройфирмы «Ак Таш» — Ильясов, как полагают в Следкоме, разрешил временно занять тот же участок под стройматериалы, из которых строитель возвел дом.

Ибятов подал иск о сносе самовольной постройки и получил серию встречных претензий в суде. В 2012-м Советский райсуд Казани дал отпор Шайхутдинову, установив, что у истца отсутствуют правоустанавливающие документы, однако в 2014 году решил аннулировать и право регистрации Ибятова. Как полагает обвинение, в основу решения легли сфальсифицированные документы.

Ибятов подал иск о сносе самовольной постройки и получил серию встречных претензий в суде. Фото mech.kazgau.ru

В судах интересы Ибятова представляла юрист Хайрутдинова, муж которой в 2013-м выкупил спорный участок и продал его уже вместе с домом семье Хакимовых. А судебные баталии продолжились, и на следствии продавец рассказывал — ему угрожали, разбили машину, а как-то избили прямо по дороге в суд, так что на заседание он пришел в крови. О давлении заявляла и покупательница Эльфия Хакимова: «Один раз перелезли через забор и внаглую мужу сказали: «Уничтожим! Освободите наш дом!» В другой раз его чуть не задавили на машине». О попытках давления на свидетелей заявлял и следователь Ильнар Гайнуллин, когда просил суд арестовать Фагима Ильясова.

Де-факто на сегодняшний день семья потерпевшей судьи в отставке проживает в доме и на земле, на которые пока не имеет прав. И погашает ипотечный кредит. Эпизод Хакимовой квалифицирован обвинением как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Стрелки на тот свет, осужденный следователь и потерпевший исполком

Также ВИП-газовика обвиняют в четырех аферах в особо крупном и крупном размере. По версии следствия, в 2007—2008 годах по просьбе Ильясова начальник архивного отдела Высокогорского исполкома Усманова внесла в журнал липовые данные о трех владельцах земельных участков в Больших Клыках — Хусаинове, Шайхутдинове и Шавалееве, а затем напечатала липовые справки с печатью — мол, те используют участки с 1996 года. В тот же период зампред Константиновского поселения Ибрагимова изготовила недостоверные выписки из несуществующих решений сельсовета 1996 года о выделении участков вышеназванным гражданам. На следствии обе дамы заявили — с этими «местными жителями» даже не знакомы, зато опознают Ильясова.

Любопытно, что те же экс-чиновницы в полиции на каком-то этапе дали показания — липовые документы отдавали некоему Садыкову (двоюродному брату Ильясова, — прим. ред.), а когда дело попало в Следком, пояснили — версию о ныне покойном Садыкове их просил поддержать следователь ОП «Гвардейский» Марат Усманов, якобы желавший закрыть дело. Напомним, Усманов в декабре 2018-го получил 4 года колонии за покушение на получение взятки.

Сам Ильясов настаивает — свой участок он получил законно еще в 90-х годах и строился вместе с соседями

Примечательно, что замгендиректора «Еврожилстрой» Шавалеев также ранее был сокурсником и соседом будущего главного инженера «Горгаза», а замглавврача Верхнеуслонской больницы Хусаинов — другом семьи Ильясова. На следствии медик признавал, что «своего» участка в глаза не видел — доверил другу копию своего паспорта, а потом по его просьбе съездил на оформление в Регпалату и дал доверенность на сделку с землей. Второй получатель участка первоначально придерживался версии, что землю получал на законных основаниях, а помогал ему в этом якобы ныне покойный представитель строительной отрасли Казани Назмутдинов. Ну а Ильясов лишь посодействовал с продажей участка за 900 тысяч рублей. Позже свидетель показания изменил — был лишь фиктивным владельцем, никаких денег от продажи участка в глаза не видел.

Ссылки на покойников звучали и в показаниях самого подозреваемого-обвиняемого. По версии Ильясова, Назмутдинов и ему лично помог в свое время получить участок в Клыках. Тот самый, что Следком также считает похищенным. Как и участок, ранее оформленный на сестру Ильясова. Ущерб муниципалитету по каждому отчужденному объекту — от 570 тысяч до 1 млн рублей. Все они, за исключением участка Ильясова, сменили собственников. Причем два факта перепродажи следствие расценило как новые эпизоды аферы, признав потерпевшими уже добросовестных покупателей.

Сам Ильясов настаивает — свой участок он получил законно еще в 90-х годах и строился вместе с соседями. К другим участкам по этому делу никакого отношения не имеет.

Примечательно, что исполкомом Казани гражданский иск по делу не заявлен. Официальный представитель потерпевшего отмечает — КЗИО фигурирующие в деле участки никому не передавались, если права на них зарегистрированы незаконно, значит, муниципалитету причинен ущерб.