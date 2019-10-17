Бочка на миллион долларов: в Казани снова судят подполковника ФСКН

Осужденному экс-начальнику оперслужбы Госнаркоконтроля РТ предъявили организацию производства 116 кг спайса

Сегодня Верховный суд Татарстана приступит к рассмотрению нового секретного дела бывшего начальника оперативной службы УФСКН по РТ Юрия Казакулова. Осужденный за «имитацию изъятия» 10 кг героина на Вьетнамском рынке Казани теперь обвиняется в организации подпольной нарколаборатории в Челнах — там в 2012-м подчиненные подполковника изъяли 116 кг спайса. Как выяснило «Реальное время», вину офицер не признает, в суд его дело направил заместитель Генпрокурора РФ, а одним из свидетелей станет бывший глава Госнаркоконтроля республики Фаяз Шабаев.

Засветился на Первом канале и сам попал в дело



3 апреля 2012 года на Первом канале прогремела история успеха наркополицейских из Татарстана. Из репортажа следовало — жалобы жильцов пятиэтажки на резкий запах в подъезде помогли операм накрыть партию спайса, которая на черном рынке могла уйти за миллион долларов.

В 250-литровую пластиковую бочку засыпали солому, китайский чай и семена, заливали ацетон и в финале добавляли заказанную по почте дурь в Москве и за рубежом. Сами в квартире не жили, лишь проверяли, как идет процесс. 27 марта оперативники задержали у той квартиры двоих.

«Они однозначно понимали, что это наркотик, потому что они каждый раз его пробовали. Когда они были задержаны, они находились в состоянии наркотического опьянения, что и подтверждает: они производили и пробовали», — рассказывал начальник оперативной службы УФСКН РФ по РТ Юрий Казакулов в том репортаже тележурналисту Светлане Костиной.

В 2019-м заместитель Генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу о той самой бочке уже в отношении Казакулова. Ему предъявили организацию приготовления к незаконному сбыту наркосредств в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 30, п. «б» и «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), а также превышение полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Пособником этих преступлений обвинение считает казанца Рустема Фатыхова.

Источники «Реального времени» уверяют — этой историей занимался следователь в ранге полковника из управления по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Подсудимых этапировали в Казань

Рассмотрение наркодела поручено судье Верховного суда Татарстана Александру Шемуранову. Именно он в этом году вынес приговор отцу и сыну Гаврилюкам по делу об убийстве казанского нумизмата и хищении его коллекции.

В пресс-службе суда уточнили — в связи с наличием в материалах сведений, составляющих гостайну, процесс будет закрытым для журналистов и слушателей. В таком же режиме проходил первый суд над теми же фигурантами.

В феврале 2018-го Верховный суд Татарстана отправил Казакулова и Фатыхова за решетку на 8 лет. Первого признали виновным в организации незаконного хранения и перевозки наркотических средств в особо крупном размере, второго за участие в этих действиях.

В феврале 2018-го Верховный суд Татарстана отправил Казакулова и Фатыхова за решетку на 8 лет. Фото Олега Тихонова

Речь об изъятом в 2011 году, аккурат к визиту главы ФСКН в Казань, чемодане с наркотиками на Вьетнамском рынке. Суд установил — сделали эту закладку «ради повышения рейтинга» регионального подразделения и в действительности за 10 кг героина выдали смесь 100 граммов наркотика с сахаром и чаем.

В Верховном суде России не признавший вину подполковник и его адвокат Александр Коган добились сокращения срока до 6 лет. По их версии, Казакулов пал жертвой противостояния силовых ведомств, которое ранее привело к ликвидации Госнаркоконтроля как самостоятельной службы.

Ради нового суда ветерана наркополиции Юрия Казакулова этапировали из спецколонии в Кировской области, а Рустема Фатыхова из ульяновской колонии.

Осужденный за ту же бочку челнинец отсидел 7 лет

Роль Юрия Казакулова в той истории с наркобочкой свелась к выезду в Набережные Челны вместе с пресс-секретарем УФСКН по РТ и интервью по результатам оперативных мероприятий, говорит адвокат обвиняемого Александр Коган.

— Вы должны знать, что по этому делу есть законный приговор 2012 года в отношении Павла Демьяненко, который признал вину в изготовлении тех 116 кг спайса в бочке и получил за это девять с половиной лет колонии. А теперь Казакулову вменяют, что это он организовал это преступление, хотя Демьяненко о нем ни слова не говорит, и приговор не отменен, — рассказал Коган журналисту «Реального времени».

Роль Юрия Казакулова в той истории с наркобочкой свелась к выезду в Набережные Челны вместе с пресс-секретарем УФСКН по РТ и интервью по результатам оперативных мероприятий, говорит адвокат обвиняемого Александр Коган. Фото Олега Тихонова

С его слов, Демьяненко ни Казакулова, ни Фатыхова не знает. Зато знает некоего «свидетеля» Бердинских. Именно его силовики считают связующим звеном между нарколаборантом и обвиняемыми. В свое время этот свидетель вышел из дела, несмотря на изобличающие показания Демьяненко, а позже скрылся. В данный момент Бердинских в розыске.

А Павел Демьяненко седьмой год сидит в свияжской колонии, правда, уже на участке колонии-поселения. В числе свидетелей обвинения — некий информатор силовиков, а еще бывший начальник Казакулова, экс-руководитель УФСКН по РТ Фаяз Шабаев.

Прежде чем рассматривать дело против Казакулова — Фатыхова, нужно отменить приговор Демьяненко, — считает адвокат Коган. Впрочем, источники «Реального времени» в силовых органах никаких противоречий в этой истории не видят: рядовой исполнитель мог и не знать, что нарколабораторию организовали лишь ради ее показательного закрытия.

«Реальное время» будет следить за ходом рассмотрения этого дела.