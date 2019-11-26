«Я неверно оценила риски»: 62-летнему банкиру Даутовой пересчитали срок

Верховный суд РТ не отпустил экс-главу «Спурта» по приговору, но дал ей право на УДО

Фото: Ирина Плотникова

Новым местом работы бывшего председателя правления банка «Спурт» может стать отряд хозяйственного обслуживания казанского СИЗО-2. Источники «Реального времени» уверяют — велика вероятность, что 62-летняя Евгения Даутова останется отбывать наказание в этом учреждении. Как долго — зависит от Фемиды. Сегодня Верховный суд Татарстана вопреки доводам защиты и гособвинения решил — условного наказания злоупотребившая полномочиями на 2,9 млрд недостойна. Однако внес в приговор правки, благодаря которым Даутова уже сейчас может подавать заявление на досрочное освобождение.

Работники КЗСК — Верховному суду



Дело Евгении Даутовой апелляционная тройка рассмотрела буквально за 50 минут. Поскольку приговор ей выносили в особом порядке, квалификацию и доказательства обвинения защита не оспаривала. Из новых документов приложила к делу лишь последние справки о серьезных проблемах экс-главы «Спурта» со здоровьем и обращение 72 работников Казанского завода синтетического каучука.

Химики просили Верховный суд Татарстана смягчить приговор бывшему председателю совета директоров КЗСК — заменить его условным сроком или штрафом. Характеризовали Евгению Даутову как требовательного к людям руководителя, которая и «саму себя полностью отдает делу». По мнению экс-подчиненных, благодаря Даутовой оборонный завод продолжал работать, когда другие предприятия закрывались.

Новый кризис был спровоцирован основным инвестором — Внешэкономбанком, что «отвернулся от завода», отмечают авторы обращения. Чтобы не останавливать проект, Даутовой пришлось вложить в строящийся завод по переработке сырья не только деньги «Спурта», но и личные средства.

Супруг Даутовой и младший брат осужденной Алексей Лукишин, бывший первый замгендиректора КЗСК

Заметим, это обращение было написано еще до того, как конкурсный управляющий провел увольнения на заводе. Попал под него и младший брат осужденной Алексей Лукишин, бывший первый замгендиректора КЗСК. Сегодня он пришел на заседание, как и супруг Даутовой, с надеждой на лучшее.

Напомним, в июне Вахитовский суд Казани признал бизнес-леди виновной в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и в фальсификации финансовой отчетности с общим ущербом 2,9 млрд рублей. Дело слушалось в особом порядке. В прениях гособвинитель Степан Спиридонов запрашивал для Даутовой 6 лет за решеткой. Суд приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима.

«Реализуешь проект совместно с государством — приходится рассчитывать только на себя»

За пять месяцев со дня приговора Евгения Даутова успела получить статус банкрота, а конкурсный управляющий КЗСК объявила о невозможности финансового оздоровления этого предприятия. Однако надежды у Даутовой остались. Поэтому сегодня в суде она говорила не только о самой себе, но и о своем деле.

В своей жалобе осужденная назвала приговор несправедливым и чрезмерно суровым — и больше к этим оценкам не возвращалась. «Вину я свою признаю. Раскаиваюсь. Но считаю — не были учтены мотивы и цели моей деятельности», — расставила акценты Евгения Даутова, уверяя, что направляла все усилия, чтобы сохранить стратегическое оборонное предприятие, его трудовой коллектив и совместно с государством реализовать программу импортозамещения стратегических материалов.

Фото minstroy.tatarstan.ru

— Да, я неверно оценила риски — экономические и политические. Не предвидела... Не смогла предвидеть девальвацию [рубля] в два раза в конце 2014 года и не рассчитала свои силы, безусловно, — призналась топ-менеджер. — Потому что даже если ты реализуешь программу импортозамещения государственного в частно-государственном партнерстве — в рыночной экономике приходится рассчитывать только на себя. Этого я не могла, к сожалению, предвидеть, поэтому случился такой финал трагический, на мой взгляд.

Дальше в своей судебной речи Даутова заявила об уверенности — «придет новый собственник, завод «КЗСК-Силикон» будет достроен и уникальный комплекс будет функционировать, как это было на протяжении 80 с лишним лет». Просила сберечь свое детище и коллектив. И отмечала: «Корыстных целей я не имела. Невозвратные кредиты и займы тоже не выдавала, как это оглашено. Поскольку за займами и кредитами стоит очень серьезный имущественный комплекс».

Имущество КЗСК Даутова и следствие оценили в 8,6 млрд, КЗСК-Силикон — в 6,5 млрд рублей. «Все имущество на месте. Прошу смягчить мне приговор», — завершила она свою речь.

Неожиданностью для осужденной и ее защитника стала позиция прокурора Андрея Андронова

Адвокат: «Справедливости и гуманности при назначении наказания не хватило»

Неожиданностью для осужденной и ее защитника стала позиция прокурора Андрея Андронова. «Назначенная мера в виде лишения свободы не в полной мере отвечает требованиям справедливости», — заявил он и просил рассмотреть возможность замены реального срока условным с учетом полного признания вины, раскаяния, наград, характеристик и букета хронических болезней экс-главы банка.

Примечательно, что представитель АСВ Татьяна Савельева возражала против изменения наказания и не согласилась с данными о частичном погашении ущерба. «Возмещения в 266 млн рублей не было как такового — банк является залоговым кредитором, но имущество на баланс не передавалось. А процесс банкротства не завершен. Кроме банка «Спурт», кредитором является Внешэкономбанк, у него большая сумма требований», — объяснила позицию потерпевшего Савельева.

— Да, у ВЭБа требования на 3,7 млрд, но не было сказано, что основной предмет требований адресован к «КЗСК-Силикон», который обладает активами 6,5 млрд, — парировала осужденная, добавив, что вопреки доводам представителя потерпевшего, имущество на 220 млн рублей с лишним зарегистрировано и находится на балансе «Спурта».

Представитель АСВ Татьяна Савельева возражала против изменения наказания и не согласилась с данными о частичном погашении ущерба

Адвокат осужденной Олег Шемаев напомнил судьям о пенсионном возрасте своей подзащитной и о ее 82-летней матери-инвалиде. И оценил приговор Вахитовского суда критично: «Наказание помимо неотвратимости должно отвечать требованиям справедливости и гуманности. Именно справедливости и гуманности при назначении наказания Даутовой не хватило».

Защитник рассказал, что даже единственное жилье Даутовой сейчас находится под арестом. А еще озвучил общий объем арестованного в размере 3 млрд 366,5 млн рублей. В этой сумме объекты недвижимости оценены в 2,9 млрд — тут цеха и земельные участки, ценные бумаги — в 463 млн, а денежные средства — в 296 тысяч рублей с лишним. Также под арестом — доли Даутовой в предприятиях.

— Имущество в сохранности, приняты меры по его консолидации. Мер по отчуждению данного имущества Даутовой не предпринималось, — заметил Шемаев.

Кроме того, адвокат процитировал президента Татарстана Рустама Минниханова по публикации «Реального времени» в части оценки действий Даутовой: «Добросовестная женщина, не аферист какой-нибудь. Она взялась за тот проект, который был ей не по силам».

Адвокат Олег Шемаев напомнил судьям о пенсионном возрасте своей подзащитной и о ее 82-летней матери-инвалиде. Фото Максима Платонова

Далее Олег Шемаев попросил применить гуманность и милосердие и назначить своей клиентке условное либо иное мягкое наказание. А в случае невозможности — применить к ней норму закона, действующую на период преступлений в части зачета срока домашнего ареста, то есть 1 день такого ареста за 1 день лишения свободы.

Верховный суд Татарстана постановил: наказание Даутовой не менять, а срок домашнего ареста зачесть по старой редакции. Иначе говоря, из ее срока в 37 месяцев уже сейчас можно вычесть 20 месяцев: 11 месяцев домашнего ареста и 6 месяцев СИЗО (то есть 9 месяцев колонии общего режима из расчета 1 день СИЗО за 1,5 дня в колонии общего режима). В общем, чуть более половины своего срока банкир уже отсидела, а значит, уже имеет право заявлять ходатайство об УДО.