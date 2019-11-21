«Испугалась несправедливого наказания»: казанская аферистка сбежала от детей и приговора

В Татарстане объявили в розыск «миллионершу», осужденную за аферы с кредитами

В Казани вступил в силу приговор по делу группы мошенников, получавших обманом кредиты на авто. Из трех подсудимых к реальному сроку приговорили лишь одну, причем Верховный суд Татарстана в апелляции сократил ее срок пребывания за решеткой на шесть месяцев. Теперь осталось найти саму осужденную: после речи прокурора о сроке в 7 лет Венера Аскарова не стала ждать приговора и подалась в бега, оставив двоих детей.

Рассталась с «принцем», скрылась от Фемиды



37-летнюю Венеру Аскарову ищут третий месяц. 6 сентября Советский райсуд Казани признал ее виновной в восьми мошенничествах, совершенных в группе лиц по предварительному сговору, и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Еще две подсудимые получили условные сроки.

Взять эту осужденную под стражу в день приговора конвой не смог — на итоговом заседании по своему делу она не появилась. «Скрылась, когда судья ушел в совещательную комнату», — сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах, уточнив, что оснований для возбуждения дела о побеге нет — на протяжении следствия мать двоих детей Аскарова была под подпиской о невыезде.

Время подумать у обвиняемой было — в совещательной комнате судья Эрик Хабибуллин находился с 27 августа по 6 сентября. Именно в этот промежуток, по данным силовиков, мать оставила своих детей родственникам и скрылась.

О 9-летнем сыне и 17-летней дочке Аскаровой подумал и суд, возложив в приговоре вопрос о решении их судьбы на органы опеки. С мужем женщина в разводе. Хотя на своей странице в соцсети все еще числится замужней и сияет улыбкой с фотографии в свадебном платье. О себе пишет немного: «Наконец-то нашла своего принца!», «Люблю играть с детьми» и «поспать».

Обнаружив пропажу фигурантки, председательствующий после оглашения приговора объявил ее в розыск и направил документы в УФСИН по РТ. Отметим, та же служба с мая ищет осужденного Ирека Зиганшина, улизнувшего после приговора Ново-Савиновского суда по делу о мошенничестве.

6 сентября Советский райсуд Казани признал Венеру Аскарову виновной в восьми мошенничествах в группе лиц по предварительному сговору и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Фото kazanreporter.ru

У представителей судебной системы и ФСИН не вызвала удивления неявка подсудимой на приговор. Такие решения на эмоциях нередко принимают и мужчины. В том же Советском райсуде помнят, как пару месяцев бегал пропавший перед приговором фигурант дела о мошенничестве и три недели прятался от правосудия осужденный за незаконный оборот наркотиков. Оба на момент удаления судьи в совещательную комнату находились под подпиской о невыезде, и оснований менять им меру пресечения у судей не было.

Бывает, что осужденные «пропадают» уже после приговора. Этим грешат те, кто получил срок в колонии-поселении. Как правило, суд не берет таких людей под стражу, но обязывает самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания в установленный срок — за его нарушение могут ужесточить наказание.

Признала лишь два из восьми эпизодов

Защищавший Венеру Аскарову адвокат Заури Читая вспоминает — она очень переживала после выступления гособвинителя Дмитрия Зайцева, который просил суд посадить ее на 7 лет. Защита же настаивала на возвращении дела в прокуратуру.

— На мой взгляд, следствие так и не установило основных фигурантов этого дела. Часть из них так и не были допрошены. Ведь та же осужденная Яковлева на допросе рассказывала — к ней в Чувашию с уговорами взять на себя кредит и создать фирму приезжал некий мужчина. Потом она общалась со вторым, с третьим и только тогда познакомилась с Аскаровой. Со слов Яковлевой, та ее даже отговаривала брать кредит, — комментирует это дело адвокат Читая.

Со слов защитника, его клиентка признавала, что приходила с Яковлевой в качестве «поддержки» за получением двух кредитов на авто, но организатором преступной схемы не была и лично похищенные средства не получала. Просто выполняла свою задачу как наемный работник.



«В последнем слове она просила суд о справедливом наказании, — вспоминает адвокат. — Меня очень удивило ее последующее решение. Возможно, боялась, что наказание будет несправедливым».

Несмотря на исчезновение клиентки, Заури Читая и его коллега Юлия Загайнова защищали интересы Аскаровой и на заседании апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана 8 ноября. Защита просила смягчить приговор и заменить реальное наказание условным, полагая, что в основу обвинения положены показания осужденной Диляры Гильмановой, а та «оговорила Аскарову, чтобы облегчить свою участь».

Верховный суд РТ посчитал нужным переквалифицировать в приговоре по этому делу преступление с обычного мошенничества на мошенничество в сфере кредитования, после чего сократил срок наказания Аскаровой на полгода — до 3 лет колонии общего режима.

Также в приговор добавили ссылку — срок отбывания наказания исчислять с момента задержания осужденной.

Верховный суд РТ посчитал нужным переквалифицировать в приговоре по этому делу преступление с обычного мошенничества на мошенничество в сфере кредитования. Фото Максима Платонова

Ни машин, ни денег

Согласно вступившему в силу приговору Советского суда, осужденные Венера Аскарова, Ольга Яковлева и Диляра Гильманова действовали в составе группы по предварительному сговору, которая дурила кредитные организации путем предоставления подложных документов о благосостоянии заемщиков. Одни находили людей с чистой кредитной историей и рисовали им приличные зарплаты. Другие учили, что и как говорить, сопровождали в автосалон для заключения договоров на покупку Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, а также в офисы микрокредитования за потребительскими займами.

Общий ущерб по восьми эпизодам афер оценен в 3 млн 215 тысяч рублей.

В частности, судом установлено, 30 мая 2017 года малоимущая жительница Чувашии Ольга Яковлева заключила кредитный договор с АО «РН Банк» на 702 тысячи рублей для приобретения иномарки в салоне ТТС. Из представленных документов следовало, что зарплата Яковлевой в некоем ООО «Монолит» составляет 55 тысяч в месяц. Согласно приговору, липовыми справками заемщицу обеспечила Венера Аскарова.

Сотрудник «РН Банка» позвонил по указанному Яковлевой номеру «Монолита», и некие неустановленные лица на другом конце провода подтвердили данные о ее несуществующих доходах. Дальше жительница Чувашии получила от казанской знакомой Аскаровой 262,5 тысячи рублей, внесла их в кассу салона в качестве первоначального платежа.

Общий ущерб по восьми эпизодам афер оценен в 3 млн 215 тысяч рублей. Фото a-a63.ru

Еще 702 тысячи перечислил «РН Банк», и дамам выдали Toyota Corolla. После чего Яковлева и Аскарова передали иномарку «неустановленным следствием» гражданам, которые продали ее в Нижневартовске другим «неустановленным», а выручку «распределили между участниками преступной группы».

…Вчера на запрос «Реального времени» в УВД Казани и УФСИН по РТ уточнили — беглянка пока не найдена, но ее дети — в Казани, с родней.