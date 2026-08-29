Суд арестовал на 1,5 месяца подозреваемого в пьяном ДТП с четырьмя погибшими в Верхнеуслонском районе РТ

Подозреваемый в совершении 12 августа резонансного ДТП на ульяновской трассе может уйти от уголовного преследования, отправившись на СВО

На месяц и 16 дней отправил под стражу Верхнеуслонский райсуд 54-летнего водителя Volkswagen Tiguan, подозреваемого в совершении ДТП, которое унесло жизни четырех человек, включая двух детей, вечером 12 августа 2026 года под Набережными Морквашами.

Как стало известно «Реальному времени», благодаря резонансу в СМИ и подробному телерепортажу, появились свидетели этого ДТП.

Водитель Volkswagen Tiguan, в отношении которого заведено уголовное дело по п. а ч. 6 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее особо тяжкие последствия при отягчающих обстоятельствах, в данном случае — в состоянии алкогольного опьянения) в судебном заседании обратился с ходатайством об отправке на СВО — пока оно осталось без удовлетворения. Поскольку статья 264 УК РФ не входит в перечень статей УК, по которым освобождение невозможно, и формально механизм освобождения от уголовной ответственности может быть применим к подозреваемому в трагедии в Верхнеуслонском районе.



Ранее «Реальное время писало, что жители Камско-Устьинского района опасаются, что виновник гибели их земляков может остаться безнаказанным.

Инна Серова