Как две татарстанские компании рассчитались между собой чужой землей

В Пестречинском суде на финишную прямую вышло дело 25-летней «выдержки»

Фото: Реальное время

Пестречинский райсуд поставил точку в запутанной истории, начало которой было положено четверть века назад, когда две татарстанские компании рассчитались между собой чужими земельными участками в деревне Званка, которая сейчас стала фактически пригородом Казани и пользуется популярностью у застройщиков. При рассмотрении дела появились вопросы к районному исполкому, чьи сотрудники в 2000 году умудрились получить согласие граждан на изъятие у них земли таким образом, что они этого даже не заметили. О подробностях и результатах невероятного земельного спора, снесенных домах законных владельцев земли — в материале «Реального времени».



Как «отказались» от земли — не заметили

Сания Кушниренко и Адиба Сардыкова получили в собственность земельные участки в Званке для строительства индивидуальных жилых домов в марте 1994 года вместе с коллегами — сотрудниками одного из казанских банков.

— В то время ЕГРН не существовало, поэтому право собственности подтверждалось государственными актами на землю и соответствующим постановлением главы администрации Пестречинского района от 5 марта 1994 года №27 «О передаче земельных участков в частную собственность», — рассказал «Реальному времени» юрист Раят Зайнуллин — представитель Кушниренко и Руслана Рахманюка — сына Адибы Сардыковой, которому она подарила свой участок, — Женщины не спешили регистрировать свои права по новым правилам в ЕГРН, потому что согласно действующему законодательству любые документы такого рода, выданные до 2000 года, равнозначны электронной записи в ЕГРН. Их права на землю подтверждаются и материалами инвентаризации земель, проводившейся в 1998—1999 годах.

Получив землю, граждане заключили договор на строительство домов на этой территории с ТОО «Титр». Застройщик начал возводить дома, однако стройка затянулась. Владелицы участков жили в Казани, грянул очередной кризис — и немудреные кирпичные «коробки» застыли на уровне 34-процентной готовности.

Получив землю, владельцы участков заключили договоры с застройщиком, который начал возводить дома. скриншот документации

Спустя шесть лет, в июле 2000 года, постановление главы администрации района о выделении земельных участков Кушниренко и Сардыковой отменил Пестречинский Совет народных депутатов. Как было указано в его решении — «в связи с поступившим заявлением ТОО «Титр» о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и встречными заявлениями граждан об отказе от земельного участка». В итоге в августе 2000-го ТОО «Титр» получило госакт на землю. Первоначальные владельцы узнали об этом лишь спустя 23 года в суде, где пытались отстоять права на свою собственность. Землей к тому времени владела уже совсем другая компания — ООО «Радуга», а недостроенных коттеджей уже не было — новые собственники их снесли.

— Мы пытались истребовать в суде те самые заявления об отказе от участков, — говорит Раят Зайнуллин. — Поскольку в реальности собственницы участков таких заявлений не писали, эти документы могли бы послужить поводом к уголовному расследованию о подделке документов. Однако эти отказы не были представлены ни нам, ни суду.

Взаимозачет чужим имуществом

В том же 2000 году, как следует из документов дела, спорные участки стали разменной монетой при погашении долга перед одним из госпредприятий республики. Затем в результате приватизации и последующих сделок земля вновь сменила владельца — перешла к казанскому ООО «Радуга».

— Ни Кушниренко, ни Сардыкова об этом не знали, потому что на своих участках они появлялись редко, — сообщил юрист. — У них в это время тяжело и продолжительно болели, а потом умерли супруги, были и другие семейные неурядицы. Заниматься стройкой они не могли, в том числе и по финансовым причинам, а в свои приезды в Званку видели, что недостроенные коттеджи стоят на месте и считали, что все в порядке.

Но в 2016 году женщины заметили, что их и соседние участки обнесены забором из профнастила, а в 2018-м вместо своих недостроенных коттеджей они обнаружили за забором развалины.

В 2018 году вместо своих недостроенных коттеджей женщины обнаружили развалины. скриншот документации

Собственники стали выяснять, кто и почему снес их постройки, а затем попытались восстановить справедливость.

Нет участка на карте — и суда нет

В 2020 году Руслан Рахманюк обратился в Пестречинский райсуд с иском к ООО «Радуга» об установлении границ земельного участка, истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и возмещении ущерба от сноса коттеджа, который он оценил в 2,325 млн рублей. Районный суд в удовлетворении этого иска отказал, сочтя, что достоверность государственного акта на право собственности Сардыковой на землю вызывает сомнения, поскольку данный документ отсутствует в Управлении Росреестра по РТ, а первоначальная собственница при регистрации своего земельного участка межевание не проводила, в связи с чем участок не включен в кадастровую карту, а имеющиеся о нем сведения «не позволяют определить его границы и местонахождение». В возмещении ущерба от сноса недостроенного коттеджа также было отказано на том основании, что «данный объект, как и земельный участок, не располагался в границах земельных участков», принадлежащих ООО «Радуга». Апелляционная инстанция это решение «затвердила».

Апелляционная инстанция «затвердила» решение Пестречинского райсуда. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2023 году уже Сания Кушниренко обратилась с иском к ООО «Радуга» и Исполнительному комитету Пестречинского района о признании недействительными постановления и выданного компании государственного акта на землю, признании отсутствующим у нее права собственности, снятии с кадастрового учета земельного участка и установлении границ своего земельного участка. Она ходатайствовала об установлении запрета для ООО «Радуга» — на производство строительных и иных работ на спорных земельных участках, а для Управления Росреестра по РТ — на совершение регистрационных действий в их отношении. Пестречинский райсуд вынес соответствующее определение, но Верховный суд Татарстана его отменил, мотивируя несоразмерностью спорного участка с участком ООО «Радуга», на который устанавливается запрет.

Поворот на 180 градусов

Кушниренко и Рахманюк подали кассационные жалобы на решение Пестречинского райсуда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РТ, и маховик судебной машины закрутился в обратную сторону. Кассационная инстанция пришла к выводу, что при разрешении спора суды не учли ряд веских доводов, в частности о незаконном занятии принадлежащих гражданам участков правопредшественником ООО «Радуга» и демонтаже принадлежащих им объектов незавершенного строительства в отсутствие их согласия.

«В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд… Данным требованиям обжалуемые судебные постановления не соответствуют», — подчеркнуто в определении кассационной инстанции. Также кассация указала, что выводы землеустроительных экспертиз, составленных в пользу женщин, суды предпочли проигнорировать. Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции отменила решение Пестречинского райсуда от 16 августа 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РТ от 18 июля 2022 года и направила дело на новое рассмотрение в Пестречинский райсуд.

Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции отменила решение Пестречинского райсуда. скриншот с сайта Яндекс.карты

В свою очередь ООО «Радуга» подало судебный иск к Адибе Сардыковой, Пестречинскому исполкому и Палате имущественных и земельных отношений Пестречинского муниципального района о признании отсутствующим права собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства и недействительности заключенного Сардыковой и ее сыном Рахманюком договора дарения. Сардыкова и Рахманюк ответили встречным иском — о признании недействительным государственного акта на землю, выданного ООО «Радуга», признании отсутствующим права собственности ООО «Радуга» на землю, а также установлении границ земельного участка. А Сания Кушниренко подала иск к ООО «Радуга» о признании отсутствующим права собственности и установлении границ земельного участка. Суд объединил исковые заявления и в итоге разрешил дело в пользу граждан, чьи участки утекли в чужие руки, а постройки были разрушены.

Пестречинский райсуд отказал в удовлетворении иска ООО «Радуга» в полном объеме и признал недействительным решение Пестречинского Совета народных депутатов от 29 июля 2000 года об отмене постановления главы администрации района «О передаче земельных участков в частную собственность» от 5 марта 1994 года в части изъятия земельных участков Сардыковой и Кушниренко и предоставлении их ТОО «Титр». Также суд признал недействительным постановление главы администрации района от 8 августа 2000 года в части предоставления ООО «Титр» участков, принадлежащих Сардыковой и Кушниренко.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

«Мы решением суда удовлетворены»

— Мои доверители в целом удовлетворены решением Пестречинского суда, но полагаем, что участки ООО «Радуга» должны быть сняты с кадастрового учета, а госакт на землю ТОО «Титр» также незаконен. Судебные экспертизы подтвердили в нем несоответствие подписей и печатей. Налицо признаки подложности документа. Кстати, правоохранительные органы отказались возбуждать дело по этому факту, — говорит адвокат. — Надеемся, что достигнутые результаты останутся без изменений и вступят в законную силу.

«Реальное время» смогло обнаружить в открытом доступе единственный контакт ООО «Радуга» — мобильный телефон, но на звонки никто не ответил. Издание направило по номеру запрос, в котором попросило представителей компании прокомментировать итоги судебного спора и пояснить, как получилось, что недостроенные дома на земельных участках были снесены без уведомления их собственников. Запрос также был продублирован на электронный адрес представителя ООО «Радуга» в последнем судебном процессе. Ответ будет опубликован по получении.



«Реальное время» обратилось в исполком Пестречинского района с запросом о причинах, по которым земельные участки Кушниренко и Сардыковой без их ведома были переданы в собственность ООО «Титр». скриншот сайта Пестречинского муниципального района

Издание также обратилось в администрацию и исполком Пестречинского района с запросом о причинах, по которым земельные участки Кушниренко и Сардыковой без их ведома были переданы в собственность ООО «Титр», а основанием для передачи послужили их заявления об отказе от участков, которых они не давали, и которые так и не были предъявлены суду. Комментарий будет опубликован по получении.