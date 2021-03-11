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«Это большая потеря для нас и судебной системы республики»

14:51, 11.03.2021
«Это большая потеря для нас и судебной системы республики»
Фото: Максим Платонов

Прощание «за стеклом»

Сегодня у входа в горбольницу №7 прошла гражданская панихида по председателю судебного состава по уголовным делам Верховного суда республики Раису Абдуллину. В судебной системе он проработал более 39 лет и заслужил уважение многих коллег, которые пришли проститься с ним.

С февраля 1985 года Раис Абдуллин трудился в Верховном суде республики, затем стал председателем судебного состава уголовной коллегии. Дважды был избран в состав Совета судей РТ, в том числе заместителем председателя Совета судей, трижды избирался председателем Квалификационной коллегии судей Татарстана. Заслуженный юрист Татарстана и России был награжден республиканской медалью «За доблестный труд», медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени, знаком отличия судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени.

Медики в защитных костюмах вынесли покойного на площадку перед корпусом

Перед началом панихиды тело покойного оставалось за стеклом в холле одного из корпусов больницы. Друзья, коллеги, родственники Раиса Абдуллина шли с цветами, собирались на улице, на морозном воздухе, практически в полной тишине, пребывая в подавленном состоянии от неожиданной и тяжелой утраты, которую, по их словам, принесла «коварная болезнь». Медики в защитных костюмах вынесли покойного на площадку перед корпусом.

После первой сессии хотел бросить юрфак

Собравшиеся друзья и коллеги Раиса Абдуллина вспоминали о своем товарище. Были и те, кто знал Абдуллина почти с детства, говорили о том, что он часто заезжал в родную деревню, заходил к ветеранам, для него не было второстепенных, мелких вопросов.

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов рассказал, что Раис Абдулхакович после школы два года проработал плотником в своей деревне в Куйбышевском районе ТАССР. А после окончания юрфака его сразу избрали судьей Мамадышского района.

Ильгиз Гилазов рассказал, что Раис Абдулхакович после школы два года проработал плотником в своей деревне в Куйбышевском районе ТАССР

— В 1985 году старое поколение фронтовиков уходило, был большой набор в Верховный суд, и его пригласили туда, — сказал Ильгиз Гилазов. — На днях исполнилось бы 40 лет общего судебного стажа Раиса Абдулхаковича, а в Верховном суде — 35 лет. Он состоялся как судья-криминалист, рассматривал дела по первой инстанции, но наиболее характерной чертой была его гражданская позиция, неравнодушие к тому, что происходит в судебной системе. Его талант раскрылся в работе органов судейского сообщества. Два раза он избирался в Совет судей республики, три раза возглавлял Квалификационную коллегию судей Татарстана. Его награды связаны с профессиональной деятельностью. Этот человек был очень многогранен. Мы вместе решали вопросы кадрового состава и на заседаниях Квалификационной коллегии. Иногда он нас удивлял своими познаниями, знанием районов, конкретных людей, директоров школ, председателей колхозов. И ставил иногда в тупик людей, которые с того или иного района претендовали на должность судей. Он был большим знатоком истории своего края, знатоком татарского языка и ценителем татарской поэзии, стихи любил. Это большая потеря для нас и судебной системы республики.

— Мы были одногруппниками, в одной комнате в общежитии жили. Он, как говорят, сам себя сделал. Приехал в Казань из деревни, тогда еще плохо говорил по-русски. После первой сессии хотел уходить, потому что привык учиться на отлично, а на первых экзаменах получил невысокие оценки, к которым не привык. Он знал материал, но ему тогда было трудно высказываться. Я уговаривал его остаться. Прошло какое-то время, он и по-русски начал хорошо говорить, и вырос профессионально. Очень порядочный, его многие уважают и за пределами Татарстана, — поделился воспоминаниями с «Реальным временем» судья в отставке Алексей Кочемасов.

— Познакомились в сентябре 1976 года, когда учились на юрфаке Казанского университета. С момента знакомства дружили, никогда не оставляли друг друга, работали в Мамадышском районе, а сейчас в Казани практически соседи. Дети выросли на глазах друг у друга. Раис Абдулхакович — тонкой души человек, чуткий, порядочнейший, до всего доходил, помогал всем, всегда бежал первым, когда у кого-то беда, поднимал всех на ноги. Мы его называли «ходячей энциклопедией», о нас, о нашей родне все знал, был информированный. Ушел настоящий друг, настоящий мужчина. Язык не поворачивается, очень больно говорить о нем в прошедшем времени, — еле сдерживая эмоции, говорил начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают»

К началу панихиды во дворе больницы оказалось много людей разного возраста, приехали из разных районов: судьи, секретари, помощники — все, кто хоть как-то знал Раиса Абдуллина. Всего собралось более сотни человек. Люди более молодого поколения благодарили Раиса Абдулхаковича за теплое отношение и порой даже отеческую поддержку.

— Раис Абдулхакович для нас был с большой буквы Товарищем, Другом и Учителем. Познакомился с ним в 1994 году, как только начал работать судьей, он приехал дела рассматривать. С тех пор считаю его своим учителем. Он был высокопорядочным человеком, всегда боролся за то, чтобы справедливость, объективность торжествовали. В сложных ситуациях проявлял себя неординарно, неожиданно, заступался за слабых. Любому человеку прямо выражал свою позицию. Очень любил свою маму, вместе ездили ее хоронить. Все традиции, которые он привил судебной системе, — до сих пор на них работает судейское сообщество. В период его работы одна треть судей коллегии была им отобрана. Он очень тонко чувствовал каждого человека. Ему было важно ответственное отношение людей к учебе, к родителям — только такие люди, по его представлению, и могут судить о поступках других людей, — высказался в беседе с нашим изданием заместитель председателя Верховного суда республики по гражданским делам Айдар Галиакберов.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают», — процитировал строчку одного из любимых стихотворений Абдуллина заместитель председателя Верховного суда РТ по уголовным делам Максим Беляев

— Многих из нас он принимал когда-то на работу. Помню, когда впервые пришел к нему. С виду он, конечно, очень солидный и грозный человек, но если его узнать поближе, добрее его мало кого в Верховном суде можно назвать. Он был настоящим товарищем, в том смысле, что мог просто зайти к тебе и парой фраз поддержать так, что потом ты весь день ходишь и думаешь, насколько он все-таки мудрый и проникся нашей системой, ничего лишнего, и в то же время у тебя на душе весь день такое спокойствие, ты так уверен в себе. В нашей сложной работе таких людей, к сожалению, очень мало. Настолько знать личный состав, когда заходил, всегда спрашивал, как дети. Всех наших детей по именам знал, прекрасно читал стихи и на русском, и на татарском. «Времена не выбирают, в них живут и умирают», — процитировал строчку одного из любимых стихотворений Абдуллина заместитель председателя Верховного суда РТ по уголовным делам Максим Беляев.

— Этого человека можно назвать одним из столпов судебной системы республики. Я познакомился с Раисом Абдулхаковичем в 1985 году, когда он приехал из Мамадыша в Казань. Какие-то вопросы он не знал, никогда не стеснялся спрашивать. За 35 лет вырос в высококвалифицированного специалиста, делился с молодыми судьями. Его способности раскрылись, когда он возглавлял Квалификационную коллегию судей. Выполняя эту работу, он подходил неформально, если видел какие-то трудности прохождения кандидата: помогал с оформлением документов и всегда стремился, чтобы достойные профессионалы пришли в судебную систему. Совсем недавно встречались, разговаривали (летом ему должно было бы исполнится 65 лет, немного не дожил), много вспоминали, как вместе работали. Я удивился, какая память, помнил многие веселые и грустные моменты. Трудно поверить, что такой человек ушел из-за этой коварной болезни, — сказал председатель Приволжского суда Казани Ринат Сафин.

После прощания траурная процессия отправилась на кладбище поселка Мирного, где похоронили Раиса Абдуллина.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
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