«Это большая потеря для нас и судебной системы республики»

Фото: Максим Платонов

Прощание «за стеклом»

Сегодня у входа в горбольницу №7 прошла гражданская панихида по председателю судебного состава по уголовным делам Верховного суда республики Раису Абдуллину. В судебной системе он проработал более 39 лет и заслужил уважение многих коллег, которые пришли проститься с ним.

С февраля 1985 года Раис Абдуллин трудился в Верховном суде республики, затем стал председателем судебного состава уголовной коллегии. Дважды был избран в состав Совета судей РТ, в том числе заместителем председателя Совета судей, трижды избирался председателем Квалификационной коллегии судей Татарстана. Заслуженный юрист Татарстана и России был награжден республиканской медалью «За доблестный труд», медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени, знаком отличия судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени.

Медики в защитных костюмах вынесли покойного на площадку перед корпусом

Перед началом панихиды тело покойного оставалось за стеклом в холле одного из корпусов больницы. Друзья, коллеги, родственники Раиса Абдуллина шли с цветами, собирались на улице, на морозном воздухе, практически в полной тишине, пребывая в подавленном состоянии от неожиданной и тяжелой утраты, которую, по их словам, принесла «коварная болезнь». Медики в защитных костюмах вынесли покойного на площадку перед корпусом.

После первой сессии хотел бросить юрфак

Собравшиеся друзья и коллеги Раиса Абдуллина вспоминали о своем товарище. Были и те, кто знал Абдуллина почти с детства, говорили о том, что он часто заезжал в родную деревню, заходил к ветеранам, для него не было второстепенных, мелких вопросов.

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов рассказал, что Раис Абдулхакович после школы два года проработал плотником в своей деревне в Куйбышевском районе ТАССР. А после окончания юрфака его сразу избрали судьей Мамадышского района.

Ильгиз Гилазов рассказал, что Раис Абдулхакович после школы два года проработал плотником в своей деревне в Куйбышевском районе ТАССР

— В 1985 году старое поколение фронтовиков уходило, был большой набор в Верховный суд, и его пригласили туда, — сказал Ильгиз Гилазов. — На днях исполнилось бы 40 лет общего судебного стажа Раиса Абдулхаковича, а в Верховном суде — 35 лет. Он состоялся как судья-криминалист, рассматривал дела по первой инстанции, но наиболее характерной чертой была его гражданская позиция, неравнодушие к тому, что происходит в судебной системе. Его талант раскрылся в работе органов судейского сообщества. Два раза он избирался в Совет судей республики, три раза возглавлял Квалификационную коллегию судей Татарстана. Его награды связаны с профессиональной деятельностью. Этот человек был очень многогранен. Мы вместе решали вопросы кадрового состава и на заседаниях Квалификационной коллегии. Иногда он нас удивлял своими познаниями, знанием районов, конкретных людей, директоров школ, председателей колхозов. И ставил иногда в тупик людей, которые с того или иного района претендовали на должность судей. Он был большим знатоком истории своего края, знатоком татарского языка и ценителем татарской поэзии, стихи любил. Это большая потеря для нас и судебной системы республики.

— Мы были одногруппниками, в одной комнате в общежитии жили. Он, как говорят, сам себя сделал. Приехал в Казань из деревни, тогда еще плохо говорил по-русски. После первой сессии хотел уходить, потому что привык учиться на отлично, а на первых экзаменах получил невысокие оценки, к которым не привык. Он знал материал, но ему тогда было трудно высказываться. Я уговаривал его остаться. Прошло какое-то время, он и по-русски начал хорошо говорить, и вырос профессионально. Очень порядочный, его многие уважают и за пределами Татарстана, — поделился воспоминаниями с «Реальным временем» судья в отставке Алексей Кочемасов.

— Познакомились в сентябре 1976 года, когда учились на юрфаке Казанского университета. С момента знакомства дружили, никогда не оставляли друг друга, работали в Мамадышском районе, а сейчас в Казани практически соседи. Дети выросли на глазах друг у друга. Раис Абдулхакович — тонкой души человек, чуткий, порядочнейший, до всего доходил, помогал всем, всегда бежал первым, когда у кого-то беда, поднимал всех на ноги. Мы его называли «ходячей энциклопедией», о нас, о нашей родне все знал, был информированный. Ушел настоящий друг, настоящий мужчина. Язык не поворачивается, очень больно говорить о нем в прошедшем времени, — еле сдерживая эмоции, говорил начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают»

К началу панихиды во дворе больницы оказалось много людей разного возраста, приехали из разных районов: судьи, секретари, помощники — все, кто хоть как-то знал Раиса Абдуллина. Всего собралось более сотни человек. Люди более молодого поколения благодарили Раиса Абдулхаковича за теплое отношение и порой даже отеческую поддержку.

— Раис Абдулхакович для нас был с большой буквы Товарищем, Другом и Учителем. Познакомился с ним в 1994 году, как только начал работать судьей, он приехал дела рассматривать. С тех пор считаю его своим учителем. Он был высокопорядочным человеком, всегда боролся за то, чтобы справедливость, объективность торжествовали. В сложных ситуациях проявлял себя неординарно, неожиданно, заступался за слабых. Любому человеку прямо выражал свою позицию. Очень любил свою маму, вместе ездили ее хоронить. Все традиции, которые он привил судебной системе, — до сих пор на них работает судейское сообщество. В период его работы одна треть судей коллегии была им отобрана. Он очень тонко чувствовал каждого человека. Ему было важно ответственное отношение людей к учебе, к родителям — только такие люди, по его представлению, и могут судить о поступках других людей, — высказался в беседе с нашим изданием заместитель председателя Верховного суда республики по гражданским делам Айдар Галиакберов.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают», — процитировал строчку одного из любимых стихотворений Абдуллина заместитель председателя Верховного суда РТ по уголовным делам Максим Беляев

— Многих из нас он принимал когда-то на работу. Помню, когда впервые пришел к нему. С виду он, конечно, очень солидный и грозный человек, но если его узнать поближе, добрее его мало кого в Верховном суде можно назвать. Он был настоящим товарищем, в том смысле, что мог просто зайти к тебе и парой фраз поддержать так, что потом ты весь день ходишь и думаешь, насколько он все-таки мудрый и проникся нашей системой, ничего лишнего, и в то же время у тебя на душе весь день такое спокойствие, ты так уверен в себе. В нашей сложной работе таких людей, к сожалению, очень мало. Настолько знать личный состав, когда заходил, всегда спрашивал, как дети. Всех наших детей по именам знал, прекрасно читал стихи и на русском, и на татарском. «Времена не выбирают, в них живут и умирают», — процитировал строчку одного из любимых стихотворений Абдуллина заместитель председателя Верховного суда РТ по уголовным делам Максим Беляев.

— Этого человека можно назвать одним из столпов судебной системы республики. Я познакомился с Раисом Абдулхаковичем в 1985 году, когда он приехал из Мамадыша в Казань. Какие-то вопросы он не знал, никогда не стеснялся спрашивать. За 35 лет вырос в высококвалифицированного специалиста, делился с молодыми судьями. Его способности раскрылись, когда он возглавлял Квалификационную коллегию судей. Выполняя эту работу, он подходил неформально, если видел какие-то трудности прохождения кандидата: помогал с оформлением документов и всегда стремился, чтобы достойные профессионалы пришли в судебную систему. Совсем недавно встречались, разговаривали (летом ему должно было бы исполнится 65 лет, немного не дожил), много вспоминали, как вместе работали. Я удивился, какая память, помнил многие веселые и грустные моменты. Трудно поверить, что такой человек ушел из-за этой коварной болезни, — сказал председатель Приволжского суда Казани Ринат Сафин.

После прощания траурная процессия отправилась на кладбище поселка Мирного, где похоронили Раиса Абдуллина.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова