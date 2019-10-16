Сняли с самолета на Пхукет: фермер из Татарстана судится с Минфином и ФСБ

Верховный суд РТ рассматривает иск о компенсации за трехлетнюю задержку с исключением из базы невыездных

Фото: Максим Платонов

90 тысяч рублей в счет компенсации морального и материального вреда требует с госказны татарстанец Радик Маметов. Соответчиками по его иску признаны ФСБ, Федеральная служба приставов, Управление Судебного департамента и «Почта России». В феврале 2016-го пограничники сняли Маметова с рейса на Пхукет, ссылаясь на запрет Лениногорского горсуда. Как выяснило «Реальное время», запрет был наложен еще в мае 2013-го и снят тем же судом через месяц. Отвечать рублем за сбой госведомства не хотят. Дело рассматривает Верховный суд РТ.

Заочное решение о мнимых долгах и его последствия



31-летний Радик Маметов — дипломированный строитель и юрист. А еще глава крестьянско-фермерского хозяйства в Лениногорском районе. Этот бизнес ведет вместе с родителями и отвечает за возникшие проблемы.

В 2013-м году КФХ Маметова попало в число должников Пенсионного фонда. «Отец оплатил эти взносы еще в марте, но документы потерялись, и в апреле Пенсионный фонд подал в суд», — вспоминает истец. По его словам, решение по тому делу было заочным, повестку ему не присылали, а потому некому было представить платежки. В результате 27 мая 2013 года Лениногорский горсуд наложил запрет на выезд главы КФХ за пределы РФ, а ровно через месяц вынес решение об отмене этого запрета и постановил направить копию определения в Управление пограничного контроля организационного департамента Пограничной службы ФСБ России.

Почти через три года после этих событий Радик Маметов проверил базу должников и, не обнаружив в ней себя, приобрел авиабилеты на четырех человек — для себя, своей тети и родителей, которые и выбрали Таиланд для проведения зимних каникул. 18 февраля 2016 года семья вылетела в Москву и через семь часов после приземления должна была улететь в Пхукет. И улетела, но без Радика. «Пропустить не можем, в отношении вас есть запрет. Обратитесь в Лениногорский суд», — сказали ему пограничники.

«Невыездной» вернулся в Казань и обратился в службу приставов — никаких запретов нет. Приехал в Лениногорск, взял решение суда — запрет снят, новых не было. «Дозваниваюсь до Шереметьево — рассказываю, что все в порядке. «Прилетайте, посмотрим», — говорят пограничники. 21-го прилетаю, показываю решение. А они: «У нас в базе галочка о запрете суда, ни даты, ни номера решения нет. А сейчас праздники..."

В общем, в Таиланд той зимой Маметов так и не попал. И плотно занялся вопросом приведения базы пограничников в соответствие с законными решениями.

Из четырех писем суда до ФСБ дошло лишь одно?

Удаления своей фамилии из базы невыездных истец добивался еще пять месяцев. 2 марта 2016-го получил из ФСБ ответ: «Информация об отмене временного ограничения на выезд заявителя за пределы страны из Лениногорского суда не поступала...» Кинулся в Лениногорский суд и попросил продублировать отправку решения 2013 года. Затем продублировать еще раз.

«Только 13 сентября 2016-го Пограничная служба ФСБ уведомила меня — письмо из суда, датированное 12 июля, пришло к ним 25 июля, и на следующий день сведения обо мне исключили из этой базы», — продолжает свой рассказ Радик Маметов. Технически, то письмо пришло в ответ на обращение татарстанца к руководителю ФСБ, генералу Александру Бортникову.

Подавать в суд сразу после тех событий он не стал. Говорит, сначала не было времени. Потом искал опытного юриста, у самого практики не хватало. Помочь «невыездному» взялся казанский правозащитник Булат Мухамеджанов.

В феврале 2019-го Маметов подал иск в Вахитовский суд Казани. Оценил прогоревшие билеты на Пхукет и обратно, включая бессмысленный перелет до Москвы, в 51 тысячу, добавил расходы на внеплановое возвращение в Казань — получилось 60 тысяч рублей. Еще 30 тысяч запросил в качестве компенсации морального вреда. Ответчиком был заявлен Минфин РФ, райсуд привлек еще и УФССП по РТ, а в качестве третьих лиц — ФСБ и Управление Судебного департамента.

Представители службы приставов заявили — с их стороны запретов на загранкомандировки Маметова не было, как и исполнительных производств.

В гражданском деле Лениногорского суда нашлась информация о направлении определения от 27 июня 2013 года (о снятии запрета) «сопроводительным письмом от 15 июля 2013 года для сведения в УФМС по РТ, Погранслужбу ФСБ, управление Пенсионного фонда и старшему судебному приставу Лениногорска». Правда, реестр с подтверждением той отправки суд предоставить не смог — архивы 2012—2013 годов «уничтожены в связи с истечением срока хранения». Зато в базе суда нашлись «свежие» данные о повторной отправке пограничникам копий того определения по Маметову от 14 марта, 7 июня и 12 июля 2016 года.

Напомним, в ФСБ утверждают — получили лишь последнее письмо.

Райсуд вины должностных лиц не увидел

Вывод райсуда шокировал истца и его представителя. «В действиях должностных лиц отсутствуют признаки противоправности и прямая причинно-следственная связь с наступившими неблагоприятными последствиями», — обосновал отказ вахитовский судья. В общем, потерял добросовестный гражданин время, нервы и деньги, пошатнулось его доверие к органам власти, и никто за это не понес даже дисциплинарной ответственности.

— Если честно, для нас не так уж и важно — на каком этапе произошел этот сбой в передаче информации, но ошибка должна быть устранена, а ущерб возмещен, — комментирует ситуацию Булат Мухамеджанов.

Решение райсуда по иску Маметова не вступило в силу. Верховный суд Татарстана принял к производству его апелляционную жалобу, добавил в число соответчиков ФСБ с «Почтой России» и принял решение — рассмотреть дело по правилам суда первой инстанции. То есть с изучением и истребованием доказательств.

Заседание назначили на 13 часов 17 октября. Но за пару дней до него информация об этом деле неожиданно исчезла с сайта Верховного суда Татарстана. Прояснить причину исчезновения в пресс-службе суда не смогли, но заверили — заседание состоится. К сегодняшнему утру эту ошибку в базе исправили.