Как «адмиральский» приговор ударил по детям ВИП-пристава Алпаровой

Казанский суд отправил многодетную мать в СИЗО, а органы опеки хотят разлучить и трех ее дочек

Фото: Олег Тихонов

Приговор по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» разлучил трех детей с матерью. Еще в мае казанский суд постановил — передать органам опеки трех детей осужденной к 7 годам экс-начальника отдела УФСПП по РТ Жанны Алпаровой. Отдел опеки оспорил это постановление, и на днях Верховный суд Татарстана отменил его. Как выяснило «Реальное время», дело Алпаровой беспрецедентно, ведь татарстанская Фемида предоставляет отсрочку для воспитания детей даже матерям-убийцам.

«Близняшки каждый день спрашивают: «Когда мама с работы вернется?»



Старшей дочке Жанны Алпаровой — 14 лет, младшим в августе будет пять. Последний раз свою мать они видели утром 23 мая — уезжала с пакетами и сумкой, вспоминает бабушка девочек.

«Близняшки каждый день спрашивают: «Когда мама с работы вернется?» Ищут ее по дому. Старшая знает. Плачет. Подруги Жанны куклы им привозят, приветы передают», — рассказала «Реальному времени» мать Алпаровой. Именно с ней в данное время проживают внучки. Младшие родились на три месяца раньше срока и серьезно больны — порок сердца, астма, доброкачественная опухоль, тик. Таким детям нужна не только забота, но и особое питание, уход и регулярное наблюдение у врачей.

Со дня посадки Жанны Алпаровой ее родители фактически выполняют обязанности опекунов. Но по закону пока таким правом не наделены.

23 мая Кировский райсуд Казани отправил за решетку всех 12 обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» на сроки от 2,5 до 13 лет. Экс-начальник отдела особых исполнительных производств регионального управления службы приставов Жанна Алпарова признана виновной в превышении должностных полномочий, а именно в даче незаконных указаний подчиненной — закрыть исполнительное производство о понуждении ООО «Заря» (арендатор здания ТЦ «Адмирал») устранить нарушения пожарной безопасности.

Убедить райсуд в своей невиновности Алпарова не смогла и получила 7 лет колонии общего режима. А после приговора судья Феликс Сабитов постановил — передать ее детей органам опеки.

12 июля Верховный суд РТ отменил это решение, рассмотрев жалобу начальника отдела опеки Вахитовского и Приволжского районов.

Жанна Алпарова на оглашении приговора. Фото Максима Платонова

Кому в Татарстане отсрочки на детей дают?

Многих юристов удивил приговор многодетной матери, не получившей отсрочку наказания на время воспитания младших детей. В статье 82 Уголовного Кодекса РФ сказано: «Суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста». Иначе говоря, это право суда, а не обязанность. Отсрочку, даже за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут назначить «беременной женщине, матери ребенка младше 14 лет или отцу такого же ребенка, являющемуся единственным родителем».

Изучив судебную практику, журналист «Реального времени» нашла немало таких примеров:

12 июля 2019 года Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор по делу экс-начальника управления архитектуры Альметьевска Альфии Маненковой. Горсуд дал ей 4 года колонии за получение взяток от 5 до 55 тысяч рублей. Апелляционная инстанция решила иначе — налицо не коррупция, а мошенничество, снизила срок наказания на год и предоставила Маненковой как матери отсрочку до июня 2023 года.

В апреле 2019 года Приволжский райсуд Казани признал 35-летнюю женщину виновной в убийстве пьяного сожителя и дал ей 6 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста.

В марте 2019-го прокуратура РТ сообщала: 46-летний житель Бавлов, что до смерти избил пьяную супругу, получил за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 5 лет строгача с отсрочкой наказания до апреля 2023 года с учетом нынешнего возраста сына.

В мае 2018-го Лаишевский райсуд предоставил такую отсрочку 38-летней главе риэлторского агентства, что похитила у клиентов больше 1 млн рублей под видом услуг по оформлению сделок с земельными участками.

В феврале 2018-го Нижнекамский горсуд не стал сажать бывшего главбуха исправительной колонии №4 за увод из казны 600 тысяч рублей и мошенничество на 1,5 млн рублей под видом взятки за содействие в заключении контракта. 53-летняя дама получила 4,5 года со штрафом 150 тысяч рублей и отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста.

В августе 2017-го Советский суд Казани наказал 5 годами колонии директора турфирмы «Мадейра» Светлану Амерханову с предоставлением отсрочки аж в 13 лет. Судом установлено — женщина похитила более 2 млн рублей, «кинув» 35 клиентов фирмы, планировавших отдых за рубежом.

Ну а в марте 2017-го Набережночелнинский горсуд счел достойной отсрочки приговоренную к 5 годам Екатерину Никонову — кассира финансовой пирамиды «Гарант Инвест». Еще 14 фигурантов дела получили реальные сроки. Судом установлено, в результате их действий 1 600 вкладчиков потеряли более 190 млн рублей.

В открытых источниках сообщается и об отмене таких отсрочек — в случае нового преступления либо лишения родительских прав.

Напомним, благодаря отсрочке и последующей амнистии ранее не попала в колонию Роза Фарукшина, хозяйка казанского бара «Лепрекон», где в 2011 году на пожаре задохнулись четыре человека. Суд возложил именно на Фарукшину вину за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, что не отвечали требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей и повлекли смерть людей.

Роза Фарукшина, хозяйка казанского бара «Лепрекон», где в 2011 году на пожаре задохнулись четыре человека, не попала в колонию благодаря отсрочке и последующей амнистии. Фото evening-kazan.ru

Верховный суд РТ оценил риски

Но вернемся к детям Алпаровой. На заседании Верховного суда РТ начальник отдела опеки Вахитовского и Приволжского районов Анжелика Бычкова пояснила, почему оспаривает решение Кировского суда Казани. 27 мая в опеку обратился отец двух близняшек Руслан Алпаров, указав, что занимался их воспитанием и содержанием с момента рождения и готов и дальше обеспечивать их. У старшей дочки Алпаровой также есть родной отец. Родительских прав оба мужчины не лишались. «В связи с этим мы считаем, что передача детей органам опеки нецелесообразна», — заявила Бычкова.

Руслан Алпаров подтвердил суду свое желание забрать дочек. Заявил, что имеет постоянное место жительство и работу, куда устроился за день до заседания. Подтвердил — с матерью девочек развелся в 2014 году.

Осужденная Жанна Алпарова участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из камеры СИЗО-2 Казани. Она просила не менять решение суда и не отдавать детей бывшему мужу. Ее адвокаты уточняли — еще в 2017-м году Приволжский суд Казани ограничил бывшего мужа в общении с детьми. А в июне 2019-го тот же суд принял к рассмотрению новое заявление Алпаровой — об ограничении экс-супруга в родительских правах. Процесс стартует в августе.

На заседании Верховного суда РТ лишенная свободы мать заявила: намерена увеличить исковые требования и настаивать на лишении бывшего мужа родительских прав. «Дети его боятся — помнят, как он кричал на них, унижал, поднимал на меня руку. В новогоднюю ночь, напившись, выгнал нас на 20-градусный мороз, и ему было все равно», — вспоминала Жанна Алпарова и ссылалась на ряд документов, подтверждающих зависимость экс-супруга и перенесенную им травму в период участия в боевых действиях.

Руслан Алпаров подтвердил суду свое желание забрать дочек. Фото Ирины Плотниковой

Алпарова подчеркнула: своего жилья и постоянной работы у бывшего давно нет, а в случае передачи двух дочек ему — заниматься ими придется отцу и матери бывшего мужа. Что означает полную смену обстановки, а также врачей и педагогов из ближайшей к дому поликлиники и детсада, где хорошо знают о проблемах девочек со здоровьем. «К тому же нельзя разлучать их с родной сестрой — ближе нее у них нет никого. Отсутствие ее рядом травмирует их психику и психику моей старшей дочери», — считает мать девочек.

Отец старшей дочки уже написал заявление, что готов передать право опеки на нее родителям Алпаровой. Этот факт на заседании подтвердила начальник райотдела опеки и попечительства.

Руслан Алпаров на заседании суда заявлял, что развод с женой в 2014-м преследовал общую цель: «Мы хотели получить ипотеку — нам жить негде было, я стоял на очереди и свою очередь переписал на Жанну». Далее Алпаров обвинил бывшую супругу в бегстве из роддома в 2014 году, а еще в плохом воспитании и уходе за детьми.

— Есть ли у вас условия для проживания детей? — поинтересовался председательствующий судья Раис Абдуллин.

— Да, есть. У меня родители не против. Они подтвердят, что готовы воспитывать детей и проживать с ними, — отвечал мужчина.

Анжелика Бычкова заявила: «Мы считаем, что передача детей органам опеки нецелесообразна». Фото Ирины Плотниковой

На заседании суда выяснилось, что после приговора представители опеки навещали детей Алпаровой у бабушки и дедушки. Претензий к условиям не высказали, однако отметили — нужно урегулировать вопрос с родительскими правами и опекой.

Верховный суд РТ оценил риски и воздержался от спешки в этом деле. А потому постановил — решение Кировского райсуда отменить и вернуть материал на рассмотрение в тот же суд в ином составе.