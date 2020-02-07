«Сидел не как Мусин, а в общей камере»: Рашид Аитов может выйти на свободу в 2020 году

Экс-глава стройимперии «Свей» подал ходатайство об освобождении на 4 года раньше срока

Фото: Ирина Плотникова (архивное фото)

Осужденный к 10 годам колонии Рашид Аитов может выйти на свободу раньше, чем обманутые им дольщики станут новоселами. По данным «Реального времени», спецкомиссия врачей УФСИН по Татарстану выдала заключение — болячки строителя-мошенника входят в перечень правительства РФ с диагнозами, препятствующими отбыванию наказания за решеткой. Окрыленный Аитов уже направил в суд ходатайство о вольной.

Адвокаты пророчили: «До приговора не доживет»



В колонии экс-глава «Свея» Рашид Аитов не провел и дня — сейчас он находится в больнице для осужденных при казанской колонии №2. 30 января Аитов подал ходатайство в Приволжский райсуд Казани об освобождении от наказания в связи с болезнью. Его рассмотрение состоится 27 февраля — через десять дней после 68-летия Аитова. Дело поручено судье Рафаэлю Бакирову, который принес присягу и получил мантию лишь в декабре 2019-го.

Заметим, тот же Приволжский суд в 2017 году поставил своего рода рекорд, освободив на 18 лет раньше срока грузинского вора в законе Резо Бухникашвили, он же Пецо. Рецидивиста с тяжелым онкологическим заболеванием тут же выслали на Украину, а 2018-м из Турции пришла новость о его смерти...

Источники «Реального времени» отмечают: специальная медкомиссия ФСИН по итогам комплексного обследования выявила у ВИП-осужденного Рашида Аитова серьезные проблемы со здоровьем, в том числе — поражение обеих ног вследствие болезней, связанных с уровнем сахара в крови, камни во внутренних органах, болезни сосудов и еще целый букет. Диагнозы не указываем сознательно.

«Жаловался, что кружится голова и он падает в обморок», — пояснял Верховному суду РТ первый адвокат ВИП-арестанта Владимир Гусев. Фото Максима Платонова

«Тюрьма очень сильно подорвала его здоровье. Не раз случались приступы. По этой причине гражданина Аитова в первую очередь в камеру отправляли после привоза со следственных действий и суда. Он постоянно с лекарствами ходил. А сидел не как Мусин, а в общей камере», — подтвердил в разговоре с «Реальным временем» один из бывших обитателей СИЗО-2 Казани.

Под стражей экс-глава организаций «Фирма «Свей» и «Маг-Строй» находится с 13 ноября 2015 года. По вызову силовиков он вернулся в Казань из Москвы и на следующий день был арестован. С первых дней следствия состояние здоровья застройщика было одним из ключевых аргументов в пользу освобождения из СИЗО. На первой апелляции по аресту прозвучало — Аитов является инвалидом второй группы, недавно перенес сердечный приступ.

«Жаловался, что кружится голова и он падает в обморок», — пояснял Верховному суду РТ первый адвокат ВИП-арестанта Владимир Гусев.

«До приговора уже не доживет», — нагнетал в 2016-м защитник Константин Рыбалов из Москвы. Еще через год уже сам Аитов на старте процесса в Московском райсуде Казани рассуждал: «Доживу ли я до [окончания] суда?» — «Да вы всех нас переживете!» — отвечали присутствующие в зале дольщики.

— Это ужасно, но мы до сих пор и без квартир, и без денег. У нас уже и умершие дольщики есть, — сообщила вчера «Реальному времени» покупательница квартиры ниже девятого этажа в «свеевском» доме №6 на Чистопольской.

Райсуд Казани признал Аитова виновным в 126 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, но оправдал по обвинению в коммерческом подкупе и проведении небезопасных работ — в части строительства «лишних» этажей в ЖК «Золотая середина». Фото Ирины Плотниковой

Отсидел 6 лет и 3,5 месяца

7 декабря 2018 года райсуд Казани признал Аитова виновным в 126 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, но оправдал по двум эпизодам такого же преступления в крупном размере, а также по обвинению в коммерческом подкупе и проведении заведомо небезопасных для жизни и здоровья потребителей работ — в части строительства «лишних» этажей в ЖК «Золотая середина».

4 декабря 2019 года Верховный суд РТ сократил срок застройщику с 11 до 10 лет колонии общего режима, а также переквалифицировал большую часть эпизодов особо крупного мошенничества по менее тяжким составам мошенничества, связанного с заведомым неисполнением обязательств в сфере предпринимательства (ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ). И мотивировал — эта статья Уголовного Кодекса РФ действовала на момент совершения преступлений, пока ее не отменили в 2015-м. После переквалификации коллегия ВС РТ назначила по каждому из этих эпизодов наказания в виде штрафов от 400 до 800 тысяч рублей, а затем освободила Аитова от наказания по ним в связи с истечением срока давности.

Оставшиеся эпизоды дела — по ч. 3 ст. 159.4 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — по совокупности оценили в 10 лет. Из них Рашид Аитов к сегодняшнему дню отсидел 6 лет и 3,5 месяца с учетом зачета дня СИЗО за полтора в колонии общего режима (до вступления приговора в законную силу). То есть выйти на свободу должен был в конце 2023 года. Заметим, вину в хищении средств дольщиков застройщик так и не признал, его адвокаты настаивали на отмене приговора и оправдании. Сам осужденный отмечал, что его единственной целью было строительство.

Ущерб по делу следствие оценивало в 350 млн рублей, а под арест попала недвижимость почти на 1,5 млрд рублей. Почти половину этого имущества Верховный суд РТ освободил по жалобам третьих лиц, установив, что они не являются обвиняемыми по данному делу и не должны отвечать за действия Аитова своим имуществом.

Ущерб по делу следствие оценивало в 350 млн рублей, а под арест попала недвижимость почти на 1,5 млрд рублей. Почти половину этого имущества Верховный суд РТ освободил по жалобам третьих лиц. Фото Ирины Плотниковой

Так, старшей дочери осужденного Светлане Котовой (Токиновой) в числе прочего вернули права аж на 40 дачных домиков близ села Набережные Моркваши Верхнеуслонского района Татарстана. А гражданской супруге Елене Чукиной — 13 арестованных машин и кафе в Камском Устье. И это лишь верхушка айсберга: ближнему кругу осужденного разрешили распоряжаться огромными участками земли, а также целыми производственными базами, фабриками и фермами, в том числе в Чувашии и Марий Эл.

Впрочем, по данным «Реального времени», участки и здания самого Аитова и его фирм остались под арестом.

«Надежды, что он выйдет и достроит, нет»

Правки приговора в части имущества вызвали недовольство дольщиков. А вот новость о желании Аитова получить вольную по болезни разделила потерпевших на два лагеря. Одни считают его недостойным свободы, другим безразлична его судьба, главное — получить свои квартиры. Кстати, именно поэтому потерпевшие не спешат подавать иски: «Люди отдавали по 2 миллиона, сейчас за эти деньги квартиру не купишь, даже с учетом компенсации».

— Но в случае даже частичного возмещения человек уже лишается права на жилье. А для нас это важно! Хотим, чтобы арестованное имущество самого Аитова и его фирм пошло на достройку. Надежды, что он выйдет и займется этим, нет. Тем более если у него тяжелые болезни. Может, ему жить осталось два-три месяца?! — говорит представитель группы потерпевших Диляра Голикова.

В подвешенном состоянии дольщиков 18-этажки в ЖК «Золотая середина» держит гражданский процесс: напомним, уже дважды Арбитражный суд РТ и 11-й Апелляционный арбитражный суд признавали девять верхних этажей подлежащими сносу. Но в первый раз Поволжский окружной арбитраж отменил это решение, и дело ушло на новый круг. От результата его повторного рассмотрения в кассации зависит очень многое.

А потерпевшим до сих пор многое неясно в этой истории.