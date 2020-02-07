«Сидел не как Мусин, а в общей камере»: Рашид Аитов может выйти на свободу в 2020 году
Экс-глава стройимперии «Свей» подал ходатайство об освобождении на 4 года раньше срока
Осужденный к 10 годам колонии Рашид Аитов может выйти на свободу раньше, чем обманутые им дольщики станут новоселами. По данным «Реального времени», спецкомиссия врачей УФСИН по Татарстану выдала заключение — болячки строителя-мошенника входят в перечень правительства РФ с диагнозами, препятствующими отбыванию наказания за решеткой. Окрыленный Аитов уже направил в суд ходатайство о вольной.
Адвокаты пророчили: «До приговора не доживет»
В колонии экс-глава «Свея» Рашид Аитов не провел и дня — сейчас он находится в больнице для осужденных при казанской колонии №2. 30 января Аитов подал ходатайство в Приволжский райсуд Казани об освобождении от наказания в связи с болезнью. Его рассмотрение состоится 27 февраля — через десять дней после 68-летия Аитова. Дело поручено судье Рафаэлю Бакирову, который принес присягу и получил мантию лишь в декабре 2019-го.
Заметим, тот же Приволжский суд в 2017 году поставил своего рода рекорд, освободив на 18 лет раньше срока грузинского вора в законе Резо Бухникашвили, он же Пецо. Рецидивиста с тяжелым онкологическим заболеванием тут же выслали на Украину, а 2018-м из Турции пришла новость о его смерти...
Источники «Реального времени» отмечают: специальная медкомиссия ФСИН по итогам комплексного обследования выявила у ВИП-осужденного Рашида Аитова серьезные проблемы со здоровьем, в том числе — поражение обеих ног вследствие болезней, связанных с уровнем сахара в крови, камни во внутренних органах, болезни сосудов и еще целый букет. Диагнозы не указываем сознательно.
«Тюрьма очень сильно подорвала его здоровье. Не раз случались приступы. По этой причине гражданина Аитова в первую очередь в камеру отправляли после привоза со следственных действий и суда. Он постоянно с лекарствами ходил. А сидел не как Мусин, а в общей камере», — подтвердил в разговоре с «Реальным временем» один из бывших обитателей СИЗО-2 Казани.
Под стражей экс-глава организаций «Фирма «Свей» и «Маг-Строй» находится с 13 ноября 2015 года. По вызову силовиков он вернулся в Казань из Москвы и на следующий день был арестован. С первых дней следствия состояние здоровья застройщика было одним из ключевых аргументов в пользу освобождения из СИЗО. На первой апелляции по аресту прозвучало — Аитов является инвалидом второй группы, недавно перенес сердечный приступ.
«Жаловался, что кружится голова и он падает в обморок», — пояснял Верховному суду РТ первый адвокат ВИП-арестанта Владимир Гусев.
«До приговора уже не доживет», — нагнетал в 2016-м защитник Константин Рыбалов из Москвы. Еще через год уже сам Аитов на старте процесса в Московском райсуде Казани рассуждал: «Доживу ли я до [окончания] суда?» — «Да вы всех нас переживете!» — отвечали присутствующие в зале дольщики.
— Это ужасно, но мы до сих пор и без квартир, и без денег. У нас уже и умершие дольщики есть, — сообщила вчера «Реальному времени» покупательница квартиры ниже девятого этажа в «свеевском» доме №6 на Чистопольской.
Отсидел 6 лет и 3,5 месяца
7 декабря 2018 года райсуд Казани признал Аитова виновным в 126 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, но оправдал по двум эпизодам такого же преступления в крупном размере, а также по обвинению в коммерческом подкупе и проведении заведомо небезопасных для жизни и здоровья потребителей работ — в части строительства «лишних» этажей в ЖК «Золотая середина».
4 декабря 2019 года Верховный суд РТ сократил срок застройщику с 11 до 10 лет колонии общего режима, а также переквалифицировал большую часть эпизодов особо крупного мошенничества по менее тяжким составам мошенничества, связанного с заведомым неисполнением обязательств в сфере предпринимательства (ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ). И мотивировал — эта статья Уголовного Кодекса РФ действовала на момент совершения преступлений, пока ее не отменили в 2015-м. После переквалификации коллегия ВС РТ назначила по каждому из этих эпизодов наказания в виде штрафов от 400 до 800 тысяч рублей, а затем освободила Аитова от наказания по ним в связи с истечением срока давности.
Оставшиеся эпизоды дела — по ч. 3 ст. 159.4 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — по совокупности оценили в 10 лет. Из них Рашид Аитов к сегодняшнему дню отсидел 6 лет и 3,5 месяца с учетом зачета дня СИЗО за полтора в колонии общего режима (до вступления приговора в законную силу). То есть выйти на свободу должен был в конце 2023 года. Заметим, вину в хищении средств дольщиков застройщик так и не признал, его адвокаты настаивали на отмене приговора и оправдании. Сам осужденный отмечал, что его единственной целью было строительство.
Ущерб по делу следствие оценивало в 350 млн рублей, а под арест попала недвижимость почти на 1,5 млрд рублей. Почти половину этого имущества Верховный суд РТ освободил по жалобам третьих лиц, установив, что они не являются обвиняемыми по данному делу и не должны отвечать за действия Аитова своим имуществом.
Так, старшей дочери осужденного Светлане Котовой (Токиновой) в числе прочего вернули права аж на 40 дачных домиков близ села Набережные Моркваши Верхнеуслонского района Татарстана. А гражданской супруге Елене Чукиной — 13 арестованных машин и кафе в Камском Устье. И это лишь верхушка айсберга: ближнему кругу осужденного разрешили распоряжаться огромными участками земли, а также целыми производственными базами, фабриками и фермами, в том числе в Чувашии и Марий Эл.
Впрочем, по данным «Реального времени», участки и здания самого Аитова и его фирм остались под арестом.
«Надежды, что он выйдет и достроит, нет»
Правки приговора в части имущества вызвали недовольство дольщиков. А вот новость о желании Аитова получить вольную по болезни разделила потерпевших на два лагеря. Одни считают его недостойным свободы, другим безразлична его судьба, главное — получить свои квартиры. Кстати, именно поэтому потерпевшие не спешат подавать иски: «Люди отдавали по 2 миллиона, сейчас за эти деньги квартиру не купишь, даже с учетом компенсации».
— Но в случае даже частичного возмещения человек уже лишается права на жилье. А для нас это важно! Хотим, чтобы арестованное имущество самого Аитова и его фирм пошло на достройку. Надежды, что он выйдет и займется этим, нет. Тем более если у него тяжелые болезни. Может, ему жить осталось два-три месяца?! — говорит представитель группы потерпевших Диляра Голикова.
В подвешенном состоянии дольщиков 18-этажки в ЖК «Золотая середина» держит гражданский процесс: напомним, уже дважды Арбитражный суд РТ и 11-й Апелляционный арбитражный суд признавали девять верхних этажей подлежащими сносу. Но в первый раз Поволжский окружной арбитраж отменил это решение, и дело ушло на новый круг. От результата его повторного рассмотрения в кассации зависит очень многое.
А потерпевшим до сих пор многое неясно в этой истории.
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