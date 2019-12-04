Рашиду Аитову скостили срок, разморозили имущество и дали надежду на УДО

Экс-главе «Свея» осталось пробыть за решеткой менее четырех лет, уже завтра застройщик самых проблемных долевых объектов Казани может подать на УДО

Фото: Дмитрий Резнов

Верховный суд Татарстана признал мошенником экс-главу стройфирмы «Свей» Рашида Аитова. Адвокатам бывшего депутата Казгордумы не удалось отменить приговор, вынесенный еще в декабре 2018-го Московским райсудом города. Впрочем, наказание Аитова суд посчитал возможным сократить с 11 до 10 лет колонии общего режима, а арестованные автомобили и дома его близких родственников — вернуть владельцам. С учетом того, что под арестом 65-летний Рашид Аитов находится с 13 ноября 2015 года, за решеткой ему придется провести лишь 3 года 11 месяцев. В беседе с «Реальным временем» дольщики «Свея» возмущались: почему возвращают имущество родне Аитова, в то время как некоторые из них по 16 лет ждут квартир в неоконченных им долгостроях.

Минус год от срока и возвращение «Инфинити» дочери Аитова

Верховный суд Татарстана сегодня признал мошенником Рашида Аитова, экс-главу «Свея», бывшего гендиректора «Маг-Строя» и экс-депутата Казгордумы. В суде застройщик требовал смягчения приговора — в декабре 2018 года Московский райсуд Казани признал застройщика виновным по 126 эпизодам мошенничества и оправдал еще по четырем, включавшим мошенничество, коммерческий подкуп и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Аитов тогда был приговорен к 11 годам колонии общего режима. Причастность к хищению средств он так и не признал, настаивая, что деньги дольщиков не похищал, а все средства ушли на стройку. Между тем ущерб по уголовному делу составлял порядка 350 млн рублей. Приговор в силу так и не вступил — его оспаривали сам осужденный и четыре его адвоката, требуя отмены, возврата дела прокурору и прекращения уголовного преследования.

Сегодня защите осужденного не удалось отменить приговор, но наказание Аитова сократили с 11 до 10 лет колонии общего режима. По словам одного из адвокатов осужденного, Александра Павлова, часть эпизодов по обвинению в мошенничестве апелляционная инстанция квалифицировала по специальной статье — «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», назначив по ним наказание в виде штрафа и освободив от него за сроком давности.

Верховный суд Татарстана сегодня признал мошенником Рашида Аитова, экс-главу «Свея», бывшего гендиректора «Маг-Строя» и экс-депутата Казгордумы. Фото Олега Тихонова

Помимо этого, суд постановил снять арест с имущества третьих лиц, в том числе родни осужденного. В ходе следствия под арестом оказалось имущество обвиняемого, его родственников, аффилированных лиц и компаний на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В том числе трехэтажный особняк самого Аитова с двумя бассейнами на улице Кооператоров в казанском поселке Беляевский и 29 машин, среди которых автомобиль «Инфинити» дочери Аитова и «Лексус», принадлежащий внучке. За решеткой застройщику придется провести еще 3 года 11 месяцев.

Девять «несуществующих» этажей, махинации с «недвижкой» и обманутые дольщики

Рашид Аитов находится под арестом с 13 ноября 2015 года. За время следствия по делу размер ущерба вырос с 3 млн до 348,9 млн рублей, колоссальная сумма складывалась из вложений участников долевого строительства и покупателей квартир по схеме уступки права требования у доверенных лиц удачливого предпринимателя. Было установлено, что с декабря 2012-го по декабрь 2015-го 143 потерпевших вложились в покупку 124 квартир в домах №3 и №6 в казанском ЖК «Золотая середина» на улицах Четаева и Чистопольской.

При этом 40 семей купили жилье на «лишних» этажах дома №6, веря, что у застройщика есть разрешение на все 18 этажей. На деле же выяснилось, что разрешение за предъявленным покупателям жилья номером в январе 2014 года выдавалось на строительство совсем другого жилого дома — в ЖК «Залесный Сити», а по дому №6 Аитов получал разрешение лишь на строительство девятиэтажки. Таким образом, еще девять этажей по документам и вовсе не должны были не только продаваться, но и существовать.

В настоящее время продолжаются судебные процессы по иску мэрии о сносе «лишних» этажей. Еще в октябре 2016 года Арбитражный суд РТ приговорил строение к частичному сносу, доверяя заключению экспертов о том, что нынешнее техсостояние объекта представляет опасность для жизни и здоровья людей. Решение о сносе устояло в апелляции, но Приволжский окружной арбитражный суд с этим не согласился и вернул дело на второй круг.

В настоящее время продолжаются судебные процессы по иску мэрии о сносе «лишних» этажей. Фото Ирины Плотниковой

Впоследствии были вскрыты и многочисленные факты оформления имущества на аффилированных с Аитовым лиц. Чтобы уйти от ответственности по прямым договорам с дольщиками, в «Свее» и «Маг-Строе» оформляли недвижимость «на своих», и реализация квартир через них шла уже по договорам об уступке права требования.

— Мы выявили квартиры, оформленные на главбуха, на секретаршу, на водителя. У последнего, например, было порядка 11 квартир в строящихся домах общей стоимостью свыше 60 млн рублей. Спросили его, откуда такие деньги. Он признался, что ничего не покупал, и написал заявление в Росреестр, что отказывается от этой недвижимости. И таких «отказников» было еще несколько человек, — рассказывал «Реальному времени» в ходе расследования дела Аитова начальник третьего отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрат Валеев.

По-прежнему остается открытым вопрос и по большей части аффилированных с Аитовым лиц, предположительно, помогавших ему в махинациях. Как ранее сообщало «Реальное время», в причастности к хищениям «Свея» подозревался и замгендиректора «Маг-Строя» Александр Потупчик. В декабре 2015-го в розыск объявили бывшего главбуха «Свея» Дину Ганееву. Почти через год ее и ее новую недвижимость нашли в Испании, но предъявлять обвинение ей не стали.

В сентябре 2016-го прогремела новость о задержании конкурсного управляющего «Свея» Сергея Лашкина, который мог вести конкурсное производство в пользу Аитова. По слухам, он тоже избежал печальной участи, дав показания против Аитова. Раньше экс-главы «Свея» за решетку и на скамью подсудимых попали его партнеры — подрядчики на строительстве домов Аитова — Илья Буланкин (ООО «СтройЦентрСити»), Роберт Оринин (ООО «ФаворитСтрой») и Александр Иванов (ООО «Альянс-Строй»).

В сентябре 2016-го прогремела новость о задержании конкурсного управляющего «Свея» Сергея Лашкина, который мог вести конкурсное производство в пользу Аитова. Фото Олега Тихонова

«Я пребываю в шоке — почему сняли имущество с третьих лиц?»

Узнав о решении Верховного суда РТ о сокращении срока Аитову, дольщики «Свея» разошлись во мнениях: пока одни недоумевают, что побудило суд снять арест с имущества родни Аитова и уменьшить и без того «маленький», по их словам, срок наказания застройщика, другие называют все его дело сфабрикованным.

— Я пребываю в шоке и думаю, к кому обратиться: почему сняли имущество с третьих лиц? Я хочу взыскать с него ущерб, и материальный, и моральный. А если окажется, что у него ничего нет, а с третьих лиц арест снят? Меня это поразило. А тот факт, что ему сократили год, мне от этого ни холодно, ни жарко, посидит он годом больше или меньше, мне необходимо защищать свои интересы, — подчеркнула в разговоре с «Реальным временем» дольщица ЖК «Золотая середина» Лилия Хасанова.

Женщина полагает, что, скорее всего, адвокаты Аитова будут и дальше пытаться оспорить решение суда и сократить срок недобросовестному застройщику, а потому собирается дожидаться окончательных итогов.

— Видел уголовное дело Аитова и могу сказать, все это было по заказу, если честно, — рассуждает активист Разиль Карамов. — Посмотрите, есть «эмчээсовские» дома — Анатолий Ливада. Что там? Там ведь десятки миллиардов, там дома на котлованах. А здесь все эти объекты были построены до высокой степени готовности. Дом №6 — да, там есть определенные трения, но тем не менее… Да, я сам пострадавший: я с Четаева, дочь у меня с Чистопольской, 6. Поэтому у меня двоякое мнение, а вот это избирательное правосудие — извините, по-другому назвать не могу, что в отношении Ливады — ничего. Это что у нас, правовое государство? Как юриста меня это сильно коробит.

— С учетом того, что наш дом строится уже 16 лет, я, конечно, отрицательно отношусь к этому приговору. Аитов уже много отсидел, это понятно, но с родственников снимать… Пусть расплачиваются. В самом начале, когда посадили человека, было понятно, что он не один все это делал. Разрешения-то ему выдавало государство. Когда наш дом уже стоял лет девять-десять, он получал разрешение на строительство «Золотой середины», и ему спокойно его дали. Ему могли сказать: «Сначала дострой, у тебя Достоевского стоит, «68-й квартал» стоит», но ему выдавались разрешения на новые стройки, — посетовал дольщик самого старого долгостроя Казани, недостроенного «Свеем» дома по Достоевского, 57, Сергей Соломахин.

Срок, отбытый им в СИЗО, ему пересчитали из расчета «день ареста за полтора в колонии», поэтому он фактически уже отбыл более половины полученного 10-летнего срока и может в самое ближайшее время подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Фото Олега Тихонова

Отметим, что поскольку Аитов находился под стражей с 2015-го, до вступления приговора в силу срок, отбытый им в СИЗО, ему пересчитали из расчета «день ареста за полтора в колонии», поэтому он фактически уже отбыл более половины полученного 10-летнего срока и может в самое ближайшее время подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Препятствием для УДО может стать непогашенный ущерб, но известны случаи освобождения и без возмещения, так недавно по УДО вышел из колонии другой экс-депутат Казгордумы — Надыр Хайруллин, получивший срок за хищение 24 млн рублей.