Покаялся ради «вольной»: освобожден организатор убийства — экс-судья из Казани

Бывший судья Советского суда Казани Ислам Галиуллин за решеткой заработал 23 поощрения и получил УДО

На два года раньше срока вышел на свободу организатор громкого убийства — бывший казанский судья Ислам Галиуллин. Его десятилетка в колонии строгого режима истекала в 2021-м по приговору Верховного суда Татарстана. В Борской спецколонии Нижегородской области посчитали: Галиуллин стремится к исправлению и не нуждается в отбытии полного срока. Суд с этим согласился в «секретном» режиме. Ранее досрочниками Фемиды стали экс-депутат Казгордумы и аферист из Росреестра, а вот три решения об УДО для топ-менеджера «Тимер Банка» были отменены.

В Борской спецколонии Нижегородской области сидят бывшие следователи, полицейские, чекисты и бывшие служители Фемиды. Режимное учреждение находится на левом берегу Волги, на территории — два цеха и 17 участков, где лишенные погон и мантий люди делают детские кроватки и гамаки, фасуют чай и кофе, лепят рыбные и мясные биточки под заморозку для системы ФСИН, а также пекут, куют, шьют, красят. Но трудовую повинность отбывают не все.



Почти 8 лет в этой спецзоне провел и сын председателя районного суда из Татарстана Ислам Галиуллин, с которого сняли мантию против его воли. Освежим детали его преступления...

Заказное убийство в опорном пункте

3 октября 2008 года, около 19 часов, в квартире казанца Рафаэля Низамова прозвенел домофон. Хозяин поговорил, взял ключи от машины и спустился к подъезду, предупредив жену — вызывает сотрудник милиции. Живым мужа женщина больше не видела. 21 октября ей сообщили — тело пропавшего нашли на кладбище в Константиновке.

Информация о вызове от милиционера очень помогла в поисках. Один из знакомых Низамова рассказал — 3 октября тот в шоке дважды звонил ему с просьбой о помощи, говорил — забрали в отдел милиции, подозревают в изнасиловании, обещают провести очную ставку с потерпевшей.

Участковый Рустем Хакимов признался — вместе с напарником Наилем Габасовым выманили Низамова из дома, привезли в опорный пункт на улице Арбузова. Фото yandex.ru

Сотрудники угрозыска МВД РТ стали выяснять детали у коллег из Советского района Казани, и участковый Рустем Хакимов признался — вместе с напарником Наилем Габасовым выманили Низамова из дома, привезли в опорный пункт на улице Арбузова. Дальше — электрошокер, наручники и два непрозрачных пакета на голову, которые закрепили скотчем. Когда задохнулся, загрузили в багажник машины и повезли в Константиновку — показывать тому, кто договаривался об этом убийстве и передавал исполнителям по 100 тысяч рублей. Еще столько же обещал после выполнения заказа, причем, если верить Хакимову, намекал, что супругу убитого тоже придется убрать.

Хакимов указал полицейским место, где они с Габасовым закопали Низамова, сняв предварительно на видеокамеру — для заказчика. Вещи убитого сожгли в другом месте. Габасов также написал явку с повинной и подтвердил — предложение поработать киллерами исходило от знакомого судьи Ислама Галиуллина.

Следователи установили — Галиуллин действовал в интересах приятеля Фархата Гимадеева. Ранее тот с Низамовым учредил альметьевское ООО «Земельное бюро», но к 2008 году партнеры стали фактически врагами — шли суды и борьба за доли в компании путем назначения своих директоров и подтасовки учредительных документов. В общем, когда вдову убитого спросили, кому он мешал, она высказалась однозначно.

Разбирались в той криминальной бизнес-истории два нынешних зампреда республиканского суда. В 2009-м Верховный суд РТ под председательством Максима Беляева приговорил досудебщика Хакимова к 9 годам лишения свободы. В 2011-м финишировал процесс с присяжными, на основании вердикта которых судья Айдар Галиакберов отправил в колонию строгого режима на 13 лет убийцу Габасова, на 11 — подстрекателя убийства Гимадеева, на 10 — организатора преступления Галиуллина.

В марте 2008-го судья Советского райсуда Казани Ислам Галиуллин обратился в Квалифколлегию судей Татарстана, претендуя на место судьи в том же суде уже на бессрочной основе. Однако получил отказ и был вынужден уйти в отставку. Фото Максима Платонова

Мантию носил недолго

Сын председателя Рыбно-Слободского райсуда Татарстана сам облачился в мантию в 2005-м — тогда срок полномочий впервые назначенных судей закон ограничивал трехлетним сроком. В марте 2008-го судья Советского райсуда Казани Ислам Галиуллин обратился в Квалифколлегию судей Татарстана, претендуя на место судьи в том же суде уже на бессрочной основе. Однако получил отказ и был вынужден уйти в отставку.

В августе 2008-го Верховный суд РФ признал отказ ККС Галиуллину законным, указав, что качество работы этого судьи все три года «неуклонно снижалось», на него жаловались, да так, что руководству пришлось напоминать о принципах профессиональной этики. Кроме того, при заполнении анкет претендент на назначения забыл указать две судимости покойного отца своей жены. В общем, на момент совершения преступления Галиуллин уже был отставным судьей.

Впрочем, статус фигуранта уголовного дела он получил лишь в 2009-м — с согласия Квалификационной коллегии судей РТ. А через год она же лишила Галиуллина статуса судьи в отставке — за несовместимую с отставкой коммерцию. По данным ККС, коллега стал владельцем и сотрудником коммерческого юридического центра «Цивилист».

«Секретное» освобождение, склонности к экстремизму и непогашенный иск

В 2019-м из Борской спецзоны досрочно выпустили осужденного за мошенничество с «продажей судебных решений» Рашида Гафиятуллина — экс-судью Конституционного суда Татарстана и экс-начальника правового управления кабмина РТ. Он получил 5 лет колонии, отсидел 2 года и 7 месяцев, а когда вернулся в Казань, имел неосторожность нанести визит... в Конституционный суд республики. И весть о возвращении экс-судьи-мошенника разлетелась среди силовиков молниеносно.

А вот информация об УДО организатора убийства из судейского корпуса такой огласки не получила. Этому поспособствовала и удивительная неспешность сотрудников Борского горсуда — карточка о деле бывшего коллеги — организатора убийства появилась в Сети через 11 месяцев после поступления его ходатайства в суд! В конце 2019-го, когда материал уже списали в архив. Почему так — в пресс-службе суда по телефону комментировать не стали.

Рашид Гафиятуллин (крайний справа) — экс-судья Конституционного суда Татарстана — получил 5 лет колонии, отсидел 2 года и 7 месяцев, а когда вернулся в Казань, имел неосторожность нанести визит... в Конституционный суд республики. Фото ks.tatarstan.ru

«Реальному времени» удалось выяснить детали того «секретного» заседания. Осужденный судья участвовал в нем по видео-конференц-связи. Указывал, что две трети своего 10-летнего срока отбыл еще в октябре 2017-го и просил отпустить досрочно. Представитель спецколонии заявил суду о «целесообразности» этого освобождения. Не возражал и помощник нижегородского прокурора по надзору за соблюдением законов в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

При изучении характеристик на зэка Ислама Галиуллина выяснилось — за решеткой он принимал участие в работах по благоустройству и уборке территории отряда и колонии. Успел заслужить 23 поощрения на фоне трех взысканий дисциплинарного характера и одной воспитательной беседы. А еще за решеткой бывшего судью поставили на особый профилактический учет — как склонного к изучению, пропаганде и исповедованию экстремистской идеологии.

В ходе предварительного и судебного следствия вину Галиуллин не признавал, настоял на рассмотрении дела с участием присяжных в надежде на оправдание... Однако добиться отмены приговора либо смягчения наказания не смог. А потому в 2019-м — через 11 лет после преступления, сменил позицию: ради свободы представил администрации колонии расписку о признании вины и раскаянии в содеянном. От защитника в суд поступили документы — бывшего судью уже ждет рабочее место на воле.

В итоге суд решил — Галиуллин стремится к исправлению и в полном отбывании наказания не нуждается. В то же время было установлено — осужденным не погашен иск на 500 тысяч рублей о возмещении морального вреда вдове убитого и два исполнительных листа на 1,1 млн рублей, по которым возмещено только 306 тысяч. В итоге ходатайство об УДО Борский суд удовлетворил с оговоркой — обязал освобожденного в течение года выплатить вдове ту самую компенсацию, пригрозив иначе вернуть Галиуллина за решетку. Решение суда вступило в силу.

В 2019-м из пестречинской колонии под Казанью на 8 месяцев раньше срока отпустили осужденного за мошенничество депутата Казгордумы и бизнесмена Надыра Хайруллина. Фото Олега Тихонова

УДОвлетворенные в Татарстане

В 2019-м из пестречинской колонии под Казанью на 8 месяцев раньше срока отпустили осужденного за мошенничество депутата Казгордумы и бизнесмена Надыра Хайруллина. Достойным УДО его признали суды двух инстанций, несмотря на возражения спецпрокуратуры, потерпевшего застройщика таунхаусов, непогашенный иск в 24 млн рублей и непризнание вины. За решеткой Хайруллин успел поработать в швейном цехе и заслужить два поощрения.

Из той же колонии досрочно вышли бывший госрегистратор Радик Минязов и директор ООО «Д-строй» Диас Насыбуллин. Оба были признаны виновными в аферах на полмиллиарда рублей с муниципальным имуществом и в декабре 2017-го получили по 7,5 года колонии, однако позже Верховный суд РТ уменьшил им срок до 4 лет. Дальше мошенникам пересчитали сроки и УДОвлетворили их ходатайства об освобождении.

Такое же решение со второго раза было принято и по ходатайству казанца Дениса Никитина, осужденного за аферы и три покушения на дачу взятки в Арбитражный суд РТ. По приговору Вахитовского суда Казани Никитин в марте 2017-го получил 6 лет колонии со штрафом 1 млн рублей, вскоре апелляция снизила наказание до 5 лет.

От звонка до звонка отбыл свой срок осужденный за мошенничество сын депутата Госсовета Татарстана, экс-замначальника правового управления исполкома Казани Алексей Рыбушкин. В УДО ему отказали из-за 17 нарушений режима. На свободу Рыбушкин-младший вышел под Новый год. Ранее до финала срока досидели сын экс-министра юстиции РТ Ильдар Курманов и Руслан Алимов, бывший глава банка «БТА-Казань».