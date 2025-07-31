В Татарстане клиентов страховщиков склоняют к заключению договоров цессии

Заключение договора уступки прав требований грозит крупными убытками виновникам ДТП и потерпевшим

Фото: Реальное время

Потерпевшим в ДТП автовладельцам Казани практически сразу после осмотра автомобиля предлагают заключить договор цессии по ОСАГО. Однако суммы возмещения убытков в этом случае, как предупреждают эксперты, заметно недотягивают до размера страховых выплат. Практика выкупа прав требования к страховой компании действует с 2017 года, благодаря решению Конституционного суда России. При этом денежные потери несут как потерпевшие, так и виновники аварий, которые добросовестно оплатили страхование гражданской ответственности. Подробности — в материале «Реального времени».

«Такая практика»

В результате ДТП на проспекте Ямашева в Казани пострадал 17-летний Renault Megane — его догнал и «дослал» до двигавшегося впереди автомобиля не соблюдавший безопасную дистанцию водитель LADA Vesta. Мужчина признал вину в совершении ДТП, участники оформили все необходимые документы, пострадавшие обратились в свои страховые компании.

Как рассказала «Реальному времени» владелица Renault Megane Инна Б., «автогражданка» у нее оформлена в «Ренессанс Страхование». Страховщики выдали ей направление на осмотр в ООО «Автоцентр Брокерс» на Аметьевской магистрали, 9. Машину осмотрели, забрали у женщины все документы, включая схему ДТП, сняли ксерокопии, сфотографировали паспорт и регистрационное удостоверение, пояснив, что сами передадут весь пакет документов в страховую компанию. При этом в числе подписанных владелицей авто бумаг было ее согласие на получение денежной выплаты и, соответственно, отказ от ремонта автомобиля.

— А через день мне позвонили из ООО «Автоцентр Брокерс» и пригласили приехать, чтобы «подписать документы», не уточняя, какие именно. Я приехала, будучи совершенно уверенной, что надо подписать документы перед их отправкой в страховую компанию для получения страховой выплаты, однако мне дали на подпись договор цессии с ИП Беляевым Игорем Валерьевичем и соглашение к нему о размере уступки права требования к ПАО «Ренессанс Страхование», по которому Беляев должен был выплатить мне 85 652 рубля, — рассказала Инна.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Женщина отказалась, и не только потому, что сумма явно не соответствовала стоимости предстоящего ремонта, но и потому, что понимала последствия сделки как для себя, так и для виновника ДТП, с которого, исходя из судебной практики, цедент-предприниматель мог взыскать гораздо большую сумму.

Инна Б. предоставила «Реальному времени» звукозапись разговора с человеком, представившимся ей как «руководитель этого пункта приема документов» Евгений Иванов.

— Страховая компания «Ренессанс» на этой точке принимает документы через «Брокерс», они делают переуступку, — заявил он ей. — У страховой компании «Ренессанс» такая практика. Мы сейчас напишем, что клиент не подписывает [договор] с «Брокерсом», отказывается, дайте прямое соглашение от СК «Ренессанс», и все, либо вы поедете на улицу Дзержинского, либо, если они к нам пришлют, к нам приедете и подпишете.

На вопрос, почему сотрудники ООО «Автоцентр Брокерс» сразу не дали разъяснений, отняли у нее время, вынудив совершить бесполезную поездку, и нарушили требование закона «О защите прав потребителей» предоставлять клиенту полную информацию об услугах, женщина получила ответ: «Напишите жалобу страховой компании».

После звонка на горячую линию страховой компании, где у нее приняли жалобу и подтвердили готовность напрямую выплатить страховое возмещение в денежной форме по соглашению между страховщиком и автовладельцем, как это предусмотрено законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ей перезвонили из ООО «Автоцентр Брокерс» и повторно предложили «приехать и подписать документы». Женщина уточнила у сотрудницы, представившейся как «Яна, специалист отдела урегулирования убытков», какие именно документы ей приготовили на подпись — и вновь услышала, что это договор цессии, только уже на другую сумму — на 101 631 рубль.

Потерпевшей дважды предлагали заключить договор цессии с ИП Беляевым и соглашение о размере уступки права требования к ПАО «Ренессанс Страхование». Инна Серова / realnoevremya.ru

— В результате нашего разговора выяснилось, что при прошлом визите в «Автоцентр Брокерс», по словам Яны, никто не учел выраженного мной вслух явного и недвусмысленного отказа от заключения цессии и моей просьбы незамедлительно переслать все документы в страховую компанию, — говорит Инна Б. — В этот раз Яна пообещала это сделать в тот же день и подтвердила мне, что понимает свою ответственность за невыполнение моего требования передать документы и результаты осмотра автомобиля страховщикам. В итоге спустя три часа я получила СМС-сообщение от осмотрщиков с номером дела, а информация о нем появилась на сайте страховой компании.

Спустя менее чем сутки Инна Б. получила от страховщиков калькуляцию на возмещение убытков — страховая компания оценила их в 196 533 рубля, в 2,3 раза дороже, чем ей изначально предложили от имени ИП Беляева.

По ее словам, ее очень насторожило, что едва ли не половину присутствовавших вместе с нею в офисе, где принимают документы потерпевших с направлениями от страховщиков на осмотр, приглашали к тому столику, где предлагается подписать договор цессии.

— Это наводит на мысль, что дело поставлено на поток, а люди, которые не знают законодательство об ОСАГО, легко подписывают договоры себе в ущерб, — говорит она.

«Случай, который не имеет права быть»

«Реальное время» обратилось в «Группу Ренессанс Страхование» с запросом о том, осведомлены ли там о деятельности ООО «Автоцентр Брокерс», направленной на активное продвижение потерпевшим договоров цессии, как к этому относятся и какие меры планируют предпринять, чтобы изменить ситуацию.

«Реальное время» обратилось в «Группу Ренессанс Страхование» с запросом о том, осведомлены ли там о деятельности ООО «Автоцентр Брокерс», направленной на активное продвижение потерпевшим договоров цессии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ответ директор клиентского сервиса «Группы Ренессанс Страхование» Андрей Турунов выразил благодарность за информацию о «случае, который не имеет права быть в наших отношениях с клиентами».

— Мы обязательно свяжется с партнером и обсудим произошедшее, — добавил он.

Он также обещал связаться с Инной Б. и «оперативно решить ее вопрос».

«Это нормальная практика»

«Реальное время» также обратилось в ООО «Автоцентр Брокерс» с запросом, в котором просило пояснить:

на каком основании сотрудники ООО настоятельно предлагают потерпевшим по ОСАГО подписать договоры цессии с ИП Беляевым;

уведомило ли общество о своей деятельности по сотрудничеству с ИП Беляевым СК «Ренессанс Страхование» и имеет ли на это согласие страховщика;

почему в фирме почти в 1,5 раза занизили стоимость восстановительного ремонта, предлагаемую к возмещению ИП Беляевым, по сравнению с оценкой страховщика;

почему сотрудники общества предварительно не поясняют потерпевшим, что приглашают их для подписания договора цессии с третьим лицом, и не разъясняют их права на получение страховых выплат непосредственно от страховой компании.

«Реальное время» также обратилось в ООО «Автоцентр Брокерс» с запросом, в котором просило пояснить, на каком основании сотрудники компании настоятельно предлагают потерпевшим подписать договоры цессии с ИП Беляевым. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В компании в ответ сообщили:

— «Автоцентр Брокерс» осуществляет прием убытков клиентов-страхователей по ряду страховых компаний на аутсорсе. Это нормальная практика последних пяти лет. Партнер предоставляет выбор географических точек для визита клиентов и удобные окна записи. На этих пунктах приема убытков работают эксперты, которые регистрируют страховые случаи, копируют документы, заводят их в системы страховщиков. После оценки возможности и сроков ремонта клиентам предлагается воспользоваться данной услугой, так как в этом случае происходит возмещение ущерба в натуральной форме — автомобиль восстанавливается.



При несогласии или нежелании клиента ремонтировать автомобиль ему предлагаются две другие возможные формы получения страхового возмещения: выплата по договору цессии через партнеров как гарантия получения именно денежной формы выплаты с укороченными по сравнению со стандартной процедурой сроками, либо выплата напрямую от страховой компании — со стандартными сроками и вариантами возмещения, которые остаются на усмотрение отдела урегулирования убытков страховой компании. Любые решения клиентов исключительно добровольные, никакого давления на них не оказывается.

«В рамках действующих гражданско-правовых отношений»

«Реальное время» также направило запрос ИП Беляеву относительно методов, которыми сотрудники ООО «Автоцентр Брокерс» продвигают его услуги клиентам страховой компании. И получило следующий ответ:

— Заключение договоров цессии производится ИП Беляевым И.В. в рамках действующих гражданско-правовых отношений на основании добровольного волеизъявления клиентов. ИП Беляев несет на себе риски полного отказа в выплате возмещения со стороны страховой компании (например, переквалификация виновности сторон ДТП), либо его занижения (например, могут быть обнаружены более ранние повреждения на пострадавших в рассматриваемом ДТП элементах). Выплата по договору цессии является гарантией получения денежной формы возмещения убытка. При этом сроки выплаты значительно короче, чем со стороны страховой компании, а риски отказа в выплате отсутствуют полностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом ИП Беляев не упомянул, что в договоре цессии, который им подписывается, предусмотрено почти молниеносное — в течение трех дней — возвращение цедентом полученной от него суммы в случае отказа страховой компании в выплате. То есть о том, что «риски полного отказа в выплате со стороны страховой компании» несет в конечном счете все-таки цедент.

Подпишешь договор — заплатишь налоги

Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем подтвердил изданию, что практика, когда потерпевших в ДТП склоняют к передаче прав требования к страховым компаниям на условиях договора цессии, в России очень распространена.

— Нередко это происходит практически сразу: уже на месте ДТП после звонка в ГАИ появляются некие «аварийные комиссары», существование и полномочия которых никакими законами не предусмотрены и под видом помощи в оформлении ДТП подсовывают потерпевшим такие договоры.

Последствия подписания этого документа для потерпевшего, подчеркнул он, не сводятся лишь к ощутимому уменьшению суммы выплаты — с полученных от цессионера денег ему придется уплатить подоходный налог. От его уплаты, согласно ст. 213 Налогового кодекса РФ, освобождаются только доходы, полученные в виде страховых выплат при наступлении страхового случая, а при уступке права на получение страхового возмещения в рамках договора ОСАГО цессионарию, это право потерпевший утрачивает.

То есть согласись Инна Б. на договор цессии, с полученной от ИП Беляева суммы она бы еще и уплатила подоходный налог в 13%.

При этом цессионер, согласно договору с предпринимателем, также утрачивает право требования выплаты страхового возмещения в полном объеме, право требования к виновнику ДТП величины износа, право требования выплаты в связи с утратой товарной стоимости, право требования выплаты неустоек и штрафов. Зато цедент сможет все это потребовать от виновника ДТП. Что и делается, как ранее писало «Реальное время».

Мало того, цедент, согласно договору с ИП Беляевым, еще и «подписывается» на защиту прав цессионария в суде: «обязуется <…> в случае возникновения спора по обоснованности переданных требований, вступить в арбитражный процесс в качестве третьего лица на стороне цессионария». При этом «в случае отказа страховой компанией в выплате цедент обязуется вернуть денежные средства, оплаченные цессионарием в течение трех дней с момента получения соответствующего уведомления от цессионера», а «настоящий договор считается расторгнутым».

Наконец, если цедент решит расторгнуть договор с цессионером или попытается увеличить сумму возмещения в судебном порядке, он также будет вынужден нести дополнительные расходы:

— Подавать в суд ему придется по месту нахождения ответчика, и ездить на суд или отправлять своего представителя он будет вынужден в Мордовию.

С виновников взыскивают сотни тысяч рублей

В результате заключения договора цессии страдают и интересы виновника аварии, добросовестно застраховавшего свою гражданскую ответственность. Владлен Копвиллем говорит, что за последние годы сложилась судебная практика, при которой цессионер на основании договора цессии взыскивает деньги с виновников ДТП, если страховое возмещение не покрывает всех убытков, рассчитанных по итогам судебной экспертизы. А поскольку страховые компании по закону оплачивают причиненный ущерб с учетом износа деталей, разница между суммой возмещения по результатам оценки по правилам страховщиков и реальной стоимостью ремонта ложится на виновника аварии.

Сложилась судебная практика, при которой цессионер на основании договора цессии взыскивает деньги с виновников ДТП, если страховое возмещение не покрывает всех убытков, рассчитанных по итогам судебной экспертизы. Инна Серова / realnoevremya.ru

— В декабре 2019 года Пленум Верховного суда утвердил постановление о применении законодательства об ОСАГО, — говорит юрист ФАР. — Однако в реальности постановление защитило интересы страховых компаний, ограничив цессионеров в праве требований к страховым компаниям. Однако возможность требовать с виновников ДТП стоимость возмещения убытков по восстановлению автомобилей, которых в реальности у цессионеров не было и нет, осталась, и они ею активно пользуются.

По данным из открытых источников, в том числе судебных сайтов, в Татарстане и в целом по России перекупщики прав требования возмещения убытков, причиненных в ДТП взыскивают с виновников ДТП сумы, исчисляющиеся сотнями тысяч рублей.

Когда потерпевший — лучший помощник виновника

Владлен Копвиллем рассказал «Реальному времени», что знаком с решениями судов в Нижегородской области, которые начали отказывать в исках цессионерам, заключившим договоры с местными частными предпринимателями. К примеру, было отказано в некоторых исках к виновникам ДТП, поданных индивидуальной предпринимательницей Ириной Крейдерман.

— Обычно суды принимают решения в пользу цессионеров, но в этих случаях имело значение то обстоятельство, что в суде на стороне виновников ДТП свидетельствовали потерпевшие, которые заявили, что не имеют претензий ни к ним, ни к страховой компании, — пояснил Копвиллем.

К примеру, на сайте Канавинского районного суда Нижнего Новгорода имеется решение по иску Михаила Крейдермана, выкупившего по договору цессии права требования в полном объеме у потерпевшего — владельца автомобиля Kia Rio, и попытавшегося затем взыскать разницу между полученным возмещением и стоимостью материального ущерба автомобилю потерпевшего без учета износа деталей, а также судебные расходы. Цессионер получил отказ на том основании, что в суде было установлено, что сам потерпевший ни к виновнику ДТП, ни к размеру полученного им возмещения претензий не имеет, а автомобиль отремонтировал на полученную им сумму, не понеся дополнительных расходов.

Цессионер получил отказ на том основании, что в суде было установлено, что сам потерпевший ни к виновнику ДТП, ни к размеру полученного им возмещения претензий не имеет, а автомобиль отремонтировал на полученную им сумму, не понеся дополнительных расходов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В данном случае суд полагает доказанными доводы стороны ответчика о том, что с учетом пояснений потерпевшего очевидно существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления повреждений полученным автомобилем», — говорится в решении суда. — Наличие у истца права требования разницы между выплаченным страховым возмещением и фактическим размером причиненного транспортному средству ущерба, не является безусловным основанием для получения таких сумм с виновника ДТП без предоставления достоверных доказательств о реальном размере ущерба. Представленное истцом экспертное заключение таким доказательством не может быть признано, так как выводы опровергаются пояснениями собственника транспортного средства, восстановившего состояние автомобиля в пределах выплаченной ему суммы по договору цессии. При этом истец не является собственником пострадавшего автомобиля и его право не было нарушено».

Получается, что единственный возможный на сегодня способ защититься от автоюристов, зарабатывающих на уступке права требования возмещения ущерба от ДТП для тех, кто честно застраховал свою гражданскую ответственность, а затем оказался ответчиком по иску об ущербе, причиненном автомобилю, который истцу не принадлежал и не принадлежит и истцом не ремонтировался, — это найти потерпевшего и убедить его свидетельствовать в суде в пользу виновника. Но и он не всегда работает: в СМИ уже упоминалось о судебных решениях, в которых довод о том, что потерпевший не имеет претензий к сумме полученного возмещения, отметался на том основании, что потерпевший более не является стороной рассматриваемых судом правоотношений.