Татарстанские служители Фемиды избавляются от собственности рядом с усадьбой маркизов Паулуччи

Бывшие члены «судейского» СНТ за 18 лет не освоили садоводство и продают выделенные им участки в Ключищах

Фото: Реальное время

В Татарстане оптом выставили на продажу садовые участки, выделенные в первой половине нулевых судьям и сотрудникам Верховного суда РТ в селе Ключищи, рядом с охраняемым государством парком усадьбы Нарышкиных — Паулуччи. Цену на 23 земельных участка с эксклюзивным видом на Волгу и знаменитую липовую аллею продавцы, по оценке эксперта «Реального времени», установили примерно на 30% выше рыночной. Об именитых «садоводах», наиболее вероятных причинах продажи земель и перспективах их использования — в нашем материале.

Сады «Фемиды» продаются оптом

Объявление о продаже в Ключищах крупного земельного участка «с невероятным потенциалом для инвестиций» появилось недавно. «Реальное время» обратилось в агентство недвижимости Terra Global, разместившее объявление о продаже, и там рассказали, что в реальности предлагаемый крупный участок состоит из 23 отдельных участков, принадлежащих собственникам прекратившего свою деятельность в ноябре 2019 года СНТ «Фемида»:

— У каждого участка свой собственник, но на сделку по продаже выходит представитель собственников, который имеет доверенности на продажу всех участков. Продать участки собственники решили недавно, примерно полгода назад. До этого они ей владели много лет, но, видимо, не планировали там ничего строить.

Объявление о продаже в Ключищах крупного земельного участка «с невероятным потенциалом для инвестиций» появилось недавно. скриншот сайта Авито

Риелторы представляют выставленную на продажу землю как «идeaльное место для создания глэмпинга с высоким доходом, строительства роскошного особняка, других эксклюзивных проектов» и подчеркивают уникальность участка: «Граничит с популярной и живописной локацией — знаменитой «Липовой аллеей», которая является настоящим магнитом для красивых фотографий и прогулок».

А охранная зона где?

Представитель компании подчеркнул, что выставленная на продажу земля не входит в охраняемую государством территорию парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи». Парк был признан объектом культурного наследия благодаря усилиям местных активистов. Они спасли от уничтожения и ту самую Липовую аллею, которую риэлторы сейчас относят к бесспорным плюсам локации продаваемых земель. И хотя защитить от варварского сноса исторический яблоневый сад энтузиастам не удалось, и весной 2021 года собственник земли Роман Гущин провел тотальную «расчистку» участка — вырубил плодовые деревья уникальных сортов, на сегодня территория сада с частично ожившими пеньками также охраняется государством. Попытка Гущина оспорить приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия о «О включении выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи» не удалась — 25 февраля 2025 года Верховный суд отказал ему в удовлетворении иска.

Местные активисты спасли от уничтожения и ту самую Липовую аллею, которую риэлторы сейчас относят к бесспорным плюсам локации продаваемых земель. скриншот соцсети

А если действует приказ, то должен действовать и закон о защитной зоне объекта культурного наследия, считают защитники наследия Нарышкиных-Паулуччи. Согласно статье 34.1 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры в Российской Федерации)», «защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция <…> за исключением строительства и реконструкции линейных объектов». Границы защитной зоны варьируются — от 100 до 250 метров от внешних границ территории памятника в зависимости от его расположения по отношению к населенному пункту.

— Все участки по границам СНТ «Фемида» попадают в охранную зону парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи, — говорит активистка Гюзель Камалова. — Собственник имеет право продавать эти земли. Но, похоже, нет такого механизма, обязывающего предупредить покупателя, что на этой земле нельзя строить индивидуальные жилые дома или другие объекты. А покупатель покупает землю, чтобы построиться на ней. Мы, жители села, волнуемся! Мы три года боролись за получение статуса объектов культурного наследия для исторических земель Ключищ, мечтали вернуть парк селу, а теперь получается, что этот статус ничего не даёт!

«Любые работы — при наличии документации»

Опасения защитников памятников культуры небеспочвенны: согласно информации, размещенной на портале пространственных данных «Национальная система пространственных данных», значительная часть продаваемых собственниками участков в ликвидированном СНТ «Фемида» уже имеет вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками». Поэтому формально на землях, изначально предназначавшихся для садоводства и огородничества, но так ни разу и не вскопанных под грядки, строить можно хоть сейчас. Информации об обременении этих участков в виде налагаемых законом ограничений на строительство в открытых источниках не имеется.

«Реальное время» обратилось в республиканский Комитет по охране культурного наследия с запросом о границах охранной зоны парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи. скриншот сайта Яндекс-карты

«Реальное время» обратилось в республиканский Комитет по охране объектов культурного наследия с запросом о границах охранной зоны парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи и допустимости строительства каких-либо объектов (и каких именно) рядом с границами объекта культурного наследия.

— Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи», XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Октябрьское сельское поселение, с. Ключищи утверждены приказом Комитета РТ по охране объектов культурного наследия от 18.09.2024 №463-П. Указанный приказ содержит карту-схему границ объекта, — сообщили в комитете. — Любые строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в целях исключения возможного негативного воздействия на объект.

Визуально очень хорошо, в плане местоположения — не очень

Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин счел стоимость выставленных на продажу за 28 млн рублей участков СНТ «Фемида» общей площадью 2,36 га завышенной:

— Они просят 118 644 рубля за сотку. Цена, в принципе в рамках рынка, но в среднем такие участки в этой локации продаются по цене от 50 тысяч за сотку. Здесь добавили за эксклюзивность, но найдутся ли претенденты на этот участок, сказать сложно.

Визуально участок хорош, отметил эксперт «Реального времени» — окружен лесом, и его мало с чем можно сравнить, поэтому он годится и для строительства загородной резиденции, и для бизнеса — организации глэмпинга, например, а в случае строительства трехэтажного здания, из него откроется и вид на Волгу — это дополнительный плюс, как и «закрытость» от чужих глаз с дороги садом и липовой аллеей, и большая площадь участка — застройщику будет где развернуться.

Визуально участок хорош, отметил эксперт «Реального времени» — окружен лесом, и его мало с чем можно сравнить, поэтому он годится и для строительства загородной резиденции, и для бизнеса. скриншот сайта Авито

Но есть и минус, говорит Сафин:

— В плане местоположения там не все так хорошо. Ехать туда достаточно долго, либо по М-12, либо по М-7. И поэтому как полноценную загородную резиденцию для постоянного пребывания построенное там здание использовать будет неудобно.

«Можно предположить, что собственники заранее приняли меры, чтобы участки не изъяли»

Согласно данным сервиса «Спарк-Интерфакс, СНТ «Фемида» было впервые зарегистрировано в 2007 году. Тогда его владельцами выступил 31 представитель Верховного суда РТ — судьи и сотрудники. В том числе действующий запредседателя Верховного суда Айдар Галиакберов. Предстедателем СНТ правления была избрана Наиля Киселева, занимающая должность начальника отдела правовой информации Верховного суда РТ.

В феврале 2009 года СНТ «Фемида» было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее, но уже в августе того же года было зарегистрировано вновь с изменившимся количеством учредителей — теперь их стало всего 5: Наиля Киселева, Наиль Хаертдинов, Эльмира Валиуллина, Альфира Галиева и Радик Гилманов. Председателем опять стала Киселева.

20 ноября 2019 года СНТ «Фемида было ликвидировано.

Председатель Верхнеуслонского отделения Союза садоводов Павел Бойко рассказал «Реальному времени», что с 2017 года, когда он занял этот пост, ни разу не слышал о существовании СНТ «Фемида» в Ключищах, и участия в садоводческом движении, насколько ему известно, его члены не принимали.

Высказал он и свои соображения о причинах продажи участков их владельцами:

— С 1 марта 2025 года ужесточена ответственность за неиспользование владельцами садовых участков земли по назначению. Такие участки будут изыматься из собственности. Пока нет ни судебной практики, ни механизма изъятия, однако можно предположить, что собственники участков из СНТ «Фемида» решили заранее принять меры, чтобы эти участки у них не изъяли.

Бойко отметил, что и ранее неиспользуемые участки у садоводов можно было изымать, но, как правило, это не практиковалось. Тем более, это был бы нереальный сценарий для СНТ «Фемида»: обычно соседи, видя, что участок зарастает бурьяном и становится источником распространения сорняков, жаловались председателю СНТ, а он уже обращался в исполком для создания комиссии, чтобы зафиксировать нарушения и дать делу ход, а кто будет жаловаться в данном случае, если в СНТ не обрабатывается ни один участок?

«Реальное время» обратилось через пресс-службу Верховного суда РТ к Наиле Киселевой с вопросом о причинах, по которым члены СНТ «Фемида» столь долгое время не обрабатывали свои участки, а потом и вовсе решили от них избавиться. По получении ответ будет опубликован.