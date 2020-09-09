Делу «Лизинг-гранта» дали задний ход

Почему Верховный суд Татарстана отказался рассматривать жалобы на резонансный приговор по хищению 17 млн рублей из бюджета

Фото: Ирина Плотникова

Не потерял спортивную форму за 10 месяцев в СИЗО Казани экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ. «Подтягиваюсь 10 раз по пять подходов», — сообщил сегодня 66-летний Хайдар Халиуллин после заседания Верховного суда Татарстана. Оно было посвящено знаковому для бизнеса делу о хищении бюджетных грантов на развитие своего дела на общую сумму в 17 млн рублей. По делу осуждены 23 человека, восемь — под стражей. И останутся там еще минимум на несколько недель — апелляционная тройка сочла невозможным рассмотрение их жалоб и вернула дело в Вахитовский райсуд Казани.

Как опоздать на 2 часа и прийти вовремя



Назначенного на 8.30 начала заседания участникам процесса пришлось ждать больше 2,5 часа. Такой срок понадобился, чтобы установить одновременную видео-конференц-связь с двумя следственными изоляторами Казани. В одном зале Верховного суда Татарстана связи просто не было, в другом не отзывался СИЗО-2, поскольку в это время обеспечивал такую же видеосвязь фигурантов с Самарой, точнее с Шестым кассационным судом общей юрисдикции.

В результате шесть осужденных мужчин в клетке СИЗО-1, адвокаты, прокурор и сотрудники суда ждали, пока самарские судьи завершат процесс и освободят камеру с микрофоном для двух осужденных к реальным срокам фигуранток дела «Лизинг-гранта» — Вероники Мирзагалямовой и Марины Халиуллиной, бывшей супруги экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана.

Сам Хайдар Халиуллин занял в камере СИЗО-1 центральное место и периодически приветственно махал рукой с экрана знакомым, собравшимся в зале Верховного суда РТ. Поддержать коллегу и друга на суд пришел Ильдус Янышев, гендиректор группы безопасности «Контр», активист АМСБ, неоднократно пытавшийся получить статус общественного защитника в этом деле.

Поддержать коллегу и друга на суд пришел Ильдус Янышев

Из 14 фигурантов, получивших условные сроки, приговор оспаривают единицы. Алена Чубакова, экс-директор ООО «Тутай», не согласна с тем, что суд назвал ее виновной в покушении на мошенничество на 2,9 млн рублей и назначил 3 года и 9 месяцев лишения свободы условно. «Ничего такого я не делала», — заявила она журналисту «Реального времени», появившись в зале суда в 10.30 и умудрившись не опоздать. Со слов осужденной, повестки она не получала.

Оспаривает свои условные 3 года и экс-директор ООО «Белый хлеб» Денис Храмцов. Со слов его адвоката Валерия Лазарева, бизнесмен с самого начала настаивал — грант в 1 млн рублей на развитие своего дело получал законно, ни с кем не сговаривался, ничего не похищал. А потому намерен добиваться полного оправдания.

«Жалобу не подавала, потому что не очень верю в то, что что-то изменится», — сообщила журналисту «Реального времени» Лейла Абдуллина, наказанная условным сроком 3 года менеджер ООО «ПКФ «Мрамор-Казань» и бывший руководитель фирмы- получателя гранта в 1 млн рублей ООО «Пышка». На суд она пришла, чтобы поддержать других участников дела.

«Жалобу не подавала, потому что не очень верю в то, что что-то изменится», — сообщила журналисту «Реального времени» Лейла Абдуллина

Частичное оправдание и «корона»

Со дня приговора по делу «Лизинг-гранта» прошло ровно 10 месяцев. Столь значительный срок связан с большим объемом дела и затянувшейся процедурой ознакомления с материалами суда, на которой до апелляции настояли осужденные и защитники. Однако в этот непростой процесс вмешалась пандемия коронавируса, и в какой-то момент процесс ознакомления был полностью заморожен. Похоже, сейчас такой угрозы нет — несмотря на тесноту камер, осужденные находились в ней без масок.

Напомним, из 23 подсудимых 8 ноября 2019 года без наказания Вахитовский суд Казани не оставил никого: 14 получили условные сроки от 2,5 до 4 лет, девятерых приговорили к отправке в колонию общего режима на срок от 3 до 7 лет. Отсрочку исполнения приговора суд предоставил лишь Диляре Шайдуллиной — до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Райсуд посчитал доказанным причастность обвиняемых к хищениям и покушениям на хищение республиканских грантов на развитие бизнеса, однако снизил размер реального ущерба с 22 до 17 млн рублей. При этом по 33 эпизодам главный фигурант дела — Хайдар Халиуллин был оправдан — это три эпизода мошенничества, пять покушений на таковое и 25 эпизодов подделки документов и легализации средств.

Ключевые показания в МВД и суде против Халиуллина и других фигурантов дела дал досудебщик Тимур Аюпов, бывший соратник и помощник экс-президента АМСБ. С его слов, участвуя в заседания комиссии по отбору бизнес-проектов на получение грантов Минэкономики Татарстана Халиуллин лоббировал фирмы, за которыми не было реальных дел, лишь желание получить деньги. Правда, часть свидетелей на судебном процессе отмечали — у каждого из членов комиссии были «свои» компании, за которые он просил отдать голос.

Сам Аюпов за участие в аферах с грантами еще в 2018-м получил лишь 5 лет лишения свободы условно с испытательным в 4 года.

В своем ходатайстве Мазуренко (в центре) намеревался просить об освобождении Халиуллина из СИЗО и переводе на более мягкую меру пресечения по медицинским показаниям

Прокуратура намерена поддержать ходатайство в пользу Халиуллина

Ключевым вопросом сегодняшнего заседания мог стать такой — можно ли смягчить осужденному на 7 лет колонии меру пресечения до вступления приговора в силу. Ходатайство об этом планировал заявить адвокат Хайдара Халиуллина Павел Мазуренко — причем повторно. С момента его прошлого обращения к Верховному суду прошло несколько месяцев.

Еще после приговора комиссия медиков ФСИН подтвердила диагноз, препятствующий нахождению в изоляции от общества, который ранее выставил осужденному бизнес-лидеру Республиканский онкодиспансер. Со слов Мазуренко, его клиенту требуется проведение операции, которая невозможна в условиях учреждений ФСИН.

В своем ходатайстве Мазуренко намеревался просить об освобождении Халиуллина из СИЗО и переводе на более мягкую меру пресечения по медицинским показаниям, не дожидаясь финала апелляционного разбирательства.

Еще в июне со схожим ходатайством в Верховный суд обращался прокурор Татарстана. Илдус Нафиков просил заменить бывшему лидеру предпринимателей республики реальный арест домашним. Но суд посчитал, что этот документ может быть рассмотрен лишь вместе с остальными материалами по делу.

Сегодня до начала заседания прокурор апелляционного отдела прокуратуры РТ Чулпан Шаехова уточнила «Реальному времени» — позиция надзорного ведомства по данному вопросу не поменялась.

Чулпан Шаехова уточнила — позиция надзорного ведомства по данному вопросу не поменялась

Несвоевременные замечания на протокол

Однако к вопросу о «вольной» и больничном для топ-фигуранта Верховный суд РТ сегодня так и не перешел. Помехой стало письмо от директора ООО «Мерлин» Александра Минько, приговоренного по делу «Лизинг-гранта» к 3,5 года колонии. Как отметил председательствующий, письмо это с замечаниями на протокол судебного заседания и дополнениями к жалобам поступило в Верховный суд Татарстана буквально вчера. Причем без штампа СИЗО, где сейчас находится Минько. Последний заверил суд — письмо написал именно он. А на вопрос, почему это не было сделано в установленный срок после приговора, к примеру в декабре, ответил: «Потому что объем протокола был большой и необходимо было сличить его данные с материалами уголовного дела. Только после этого подал ходатайство».

— Вы считаете, что подали его в срок? — поинтересовался судья Марсель Фахриев.

— Плохо слышно, — отвечал Александр Минько. — Эти документы были направлены на следующий день после того, как мне был оглашен протокол с заседания суда.

«Поэтому и спрашивает — не искусственно ли затягивается процесс», — отметил председательствующий и выяснил позиции других осужденных. Все, за исключением одной, дружно поддержали Минько, похоже, не представляя, чем это обернется. Марина Халиуллина возражала: «Я против, чтобы затягивалось. Хочу, чтобы быстрее заседание прошло».

Все, за исключением одной, дружно поддержали Минько

Адвокаты, связанные позицией с клиентами, повлиять на ситуацию не могли. Решения по замечаниям на судебный протокол Вахитовского райсуда суд Верховный выносить не вправе. Иной подход может повлечь отмену приговора, пояснили защитники уже после заседания. Понятные для юристов моменты озвучила прокурор Чулпан Шаехова, попросив коллегию снять дело с апелляционного рассмотрения и вернуть в Вахитовский райсуд для устранения недостатков.

Верховный суд Татарстана согласился с мнением прокурора. Что на практике означает как минимум несколько недель на решение вопроса. Райсуд должен получить материалы дела и замечания Минько, и либо отказать ему в их принятии за сроком давности, либо восстановить этот срок и ответить по существу на каждое возражение. Лишь после этого дело вновь уйдет в Верховный суд республики.

Видеопривет от Халиуллина

Заседание закончилось разочарованием большинства участников. Но Хайдар Халиуллин смог поднять настроение тем, кто задержался в зале. По просьбе Ильдуса Янышева он передал видеопривет своим близким:

— Всем привет! Все, наверное, знают, что я здесь ни при чем. И что я тут делаю — мне непонятно, — начал он.

— Как самочувствие? — уточнил Янышев.

— Совесть чиста. Все нормально, — отвечал Халиуллин.

— Сколько раз подтягиваетесь?

— 10 раз по пять подходов.

На следующий вопрос, как с питанием, ответ последовал из «женской» камеры СИЗО-2: «Неважно». Последним был вопрос о близких — что передать им. «No pasarán!» — отозвался бывший президент АМСБ.