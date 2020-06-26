Основатель банка «Спурт» выходит из СИЗО на день рождения

Верховный суд Татарстана освободил Евгению Даутову накануне 63-летия

Фото: Максим Платонов

Уже сегодня из СИЗО Казани домой может вернуться первая леди банка «Спурт» Евгения Даутова. Срок ее наказания по приговору истекает лишь в мае 2021 года, однако суды двух инстанций посчитали — эта осужденная достойна досрочного освобождения. Чем сделали Даутовой подарок к завтрашнему дню рождения. По данным «Реального времени», в суде банкир-банкрот заявила — готова помогать кредиторам в реализации арестованного имущества объектов заводов синтетического каучука и банка. На воле ее ждет иск АСВ на 4,6 млрд рублей.

АСВ: «Цели наказания не достигнуты»



Значимое для Евгении Даутовой заседание Верховного суда Татарстана длилось всего 15 минут. Сама осужденная участвовала в нем по видео-конференц-связи из СИЗО, автор жалобы, юрист от АСВ Юлия Савельева, из Москвы не приехала. В направленной ранее апелляционной жалобе она просила отменить апрельское постановление Кировского райсуда Казани об УДО для экс-председателя правления банка «Спурт».

«Ущерб по уголовному делу не возмещен, в материалах не содержится доказательств, что осужденная принимала меры к полному или частичному погашению ущерба», — процитировала судья Лариса Имамова представителя потерпевшего. Последняя также указала позицию потерпевшего агентства, что предусмотренные УПК РФ «цели наказания в данном случае не достигнуты».

Далее суд огласил возражения на жалобу со стороны помощника прокурора Кировского района Казани — он просил не отменять «законное, обоснованное и справедливое решение», указывал на статус Даутовой как банкрота и пенсионера. Примечательно, что на старте рассмотрения ходатайства об УДО в Кировском райсуде Михаил Житлов поддерживал позицию АСВ, однако в процессе изменил ее.

Напомним, 3 июня 2019-го Даутову взяли под стражу в зале суда — за злоупотребления полномочиями и фальсификацию отчетности о финансовом положении банка «Спурт» с ущербом 2,9 млрд рублей. Вину она полностью признала, подтвердив, что преступила закон, когда стратегический для страны проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки Внешэкономбанка.

Даутова вину полностью признала, подтвердив, что преступила закон, когда стратегический для страны проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки Внешэкономбанка. Фото Рината Назметдинова

Суд наказал банкира 3 годами и 1 месяцем колонии общего режима, но отбывать наказание она осталась в казанском СИЗО, в отряде хозяйственного обслуживания мастером по стирке и ремонту спецодежды. «Работа достаточно сложная. Представьте себе, сколько занимает стирка тысячи простыней?» — поделился один из источников «Реального времени».

За время посадки банкир заслужила два поощрения. В декабре подала на досрочное освобождение, и после месяцев разбирательства Кировский райсуд удовлетворил это ходатайство. Но жалоба АСВ заблокировала «вольную».

С учетом пересчета сроков домашнего ареста и времени в СИЗО до и после приговора ее срок по приговору истекает через 11 месяцев — 18 мая 2021 года.

Даутова: «Если потребуется — буду помогать в реализации имущества»

Адвокат осужденной Олег Шемаев заявил, что ходатайство об УДО рассматривалось в Кировском райсуде «полно, всесторонне и объективно» в течение четырех заседаний (с февраля по апрель, — прим. ред.). По инициативе суда истребовались даже дополнительные материалы о финансовом положении Даутовой, которую еще в августе прошлого года признал банкротом Арбитражный суд Татарстана и назначил ей финансового управляющего.

Защитник напомнил, что завтра его клиентке исполняется уже 63 года, есть проблемы со здоровьем, а ее матери уже 83.

Шемаев напомнил, что завтра его клиентке исполняется уже 63 года, есть проблемы со здоровьем, а ее матери уже 83. Фото Ирины Плотниковой

При этом все движимое и недвижимое имущество Даутовой арестовано, в том числе доли в уставных капиталах и акции в АО. «Она даже пенсию получает при посредничестве финансового управляющего. Соответственно, доводы представителя АСВ в этой части совершенно несостоятельны», — отметил защитник. Он подтвердил, что арестованное пока не реализовано, но эта процедура, как и банкротство компаний группы «КЗСК» идет в рамках конкурсного производства, ход которого определяет закон.

— Хочу отметить, что пока не была введена процедура банкротства — моего личного и тех организаций, которые связаны, я неоднократно предпринимала шаги по реализации имущества и сама искала покупателя, — заявила по видео-конференц-связи сама Евгения Даутова.

По ее словам, предложения были о замещении вложенных в «Казанский завод синтетического каучука» и «КЗСК-Силикон» кредитных средств «Спурта» акциями, которые могли бы перейти к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». «Эти предложения направлялись и в АСВ, и Центральный банк, и во Внешэкономбанк. К сожалению, они решили, что нужно через банкротство действовать», — в который раз с горечью подчеркнула бывшая глава банка «Спурт».

— Поясняю, что процедуру банкротства подвигла не я, а Внешэкономбанк — и мою личную, и по предприятиям, — продолжила она. — Поэтому сейчас я юридически просто не могу влиять на этот процесс. <...> Ущерб оценивается в 2,4 млрд рублей (за вычетом погашенного, — прим. ред.), имущество арестовано на 3,3 млрд рублей.

Представитель прокуратуры Татарстана поддержала позицию защиты. После чего осужденная попросила Верховный суд освободить ее и вновь заявила о готовности способствовать в решении проблем кредиторам: «Если потребуется — безусловно, буду помогать в реализации имущества. Сейчас я такой возможности юридически и физически лишена».

Банкротство компаний группы «КЗСК» идет в рамках конкурсного производства, ход которого определяет закон. Фото Рината Назметдинова

Суд не вернул работу брату Даутовой

После нескольких минут в совещательной комнате судья Лариса Имамова огласила решение — постановление Кировского райсуда Казани по ходатайству об УДО оставить без изменения. Ожидается, что этот документ апелляционной инстанции уже сегодня поступит в СИЗО Казани, после чего Евгения Даутова выйдет на волю.

За время несвободы бывшего председателя правления банка «Спурт» и экс-главы совета директоров КЗСК в ее компаниях произошло немало. План финансового оздоровления предприятия так и не был представлен, прошли серии массовых увольнений работников, и в какой-то момент предприятие почти полностью встало. Этой зимой на завод пришел «Промтех», специализирующийся на выпуске продукции для ОПК. Его дочерняя компания «Синтез» взялась за реализацию программы по изготовлению синтетических каучуков и ремонт технологических линий, причем возглавил проект бывший гендиректор КЗСК Алексей Контуров.

Позже появилась информация о возобновлении работ на стратегическом предприятии (по данным бывших работников, они и не останавливались), а дальше главный кредитор — ВЭБ — отправил в отставку конкурсного управляющего Ольгу Рущицкую. Теперь эти обязанности исполняет Петр Науменко. Фоном для этого решения стали непогашенные долги по зарплате, претензии прокуратуры и судебные иски надзорного ведомства и сокращенных работников.

18 июня Приволжский райсуд Казани отказал в восстановлении на работе брату Даутовой — бывшему первому замгендиректора КЗСК Алексею Лукишину. Зато в мае суд взыскал с ОАО «КЗСК» по 80 тысяч рублей в пользу двух бывших сотрудников ЧОП, что охраняло объекты завода до мая 2018-го. Далее ОАО лишилось возможности оплачивать услуги охраны и предложило бывшим чоповцам исполнять те же обязанности в качестве вахтеров — «с целью недопущения фактов хищения на предприятии». Мужчины согласились, но и на новом месте столкнулись с проблемой невыплаты. Согласно решению суда, с ОАО в их пользу взыскали и зарплату с апреля по сентябрь 2019-го, и компенсацию за ее задержку.

18 июня Приволжский райсуд Казани отказал в восстановлении на работе брату Даутовой — бывшему первому замгендиректора КЗСК Алексею Лукишину. Фото Рината Назметдинова

В производстве суда остаются еще десятки исков в интересах бывших сотрудников оборонного предприятия.

Тем временем стоимость арестованных у Даутовой акций ОАО «Казанский завод синтетического каучука» ее финансовый управляющий оценил в 30 млн рублей. В свою очередь, «конкурсник» банка «Спурт» — АСВ — выставил на торги права требования к различным кредиторам за 2,4 млрд рублей по 44 лотам. Ранее АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову и других руководителей банка «Спурт» по иску на 4,68 млрд рублей.

Сегодня около 16 часов Евгению Даутову освободили. У СИЗО ее встречали с цветами.