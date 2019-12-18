В Татарстане пьяный шеф приставов охотился на должника с пистолетом

Главного пристава Рыбной Слободы осудили за угрозу убийством и превышение полномочий, он считает — перешел дорогу своей принципиальностью

Фото: Ирина Плотникова

«Приставил пистолет к голове и требовал погасить долг 5 тысяч рублей», «кричал, что убьет», «бил рукояткой по голове» и «стрелял в воздух». Все эти действия, согласно приговору, что вступил в силу накануне, совершил при исполнении обязанностей старший пристав-начальник Рыбно-Слободского отдела УФССП по Татарстану Сергей Разваляев. После того, как выпил водки на рабочем месте и решил встретиться с супругом знакомой, который успел задолжать государству 5 тысяч рублей. Сам Разваляев в Верховном суде РТ заявил «Реальному времени» — это уголовное дело стало просто подарком для влиятельных коллег, чьи незаконные поручения он отказывался выполнять.

Версия осужденного пристава: «Я стал неугоден»



В Верховном суде Татарстана бывший главный пристав Рыбной Слободы просил о полном прекращении своего дела — за примирением сторон по эпизоду с угрозой убийством и за отсутствием состава преступления по превышению полномочий.

Осужденный Сергей Разваляев и его адвокат Илдус Шамгунов настаивали — суд первой инстанции незаконно отказался заключать мировую по эпизоду угрозы убийством за примирением сторон и неверно квалифицировал действия пристава как превышение должностных полномочий ради достижения неких отчетных показателей по службе. «Я на тот момент не находился при исполнении обязанностей, об исполнительном производстве потерпевшего не знал. То, что произошло, — это мне урок, я от ответственности не уклоняюсь, но прошу учесть, что с потерпевшим мы примирились».

По результатам заседания апелляционная инстанция утвердила приговор районного суда — 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. В случае примерного поведения через 12 месяцев судимость будет погашена, вот только вернуться в силовые органы бывший сотрудник спецназа и службы приставов не сможет.

После заседания осужденный Сергей Разваляев заявил журналисту «Реального времени», что незадолго до своего проступка перешел дорогу неким влиятельным коллегам из смежных органов, которые якобы дали незаконное указание по исполнительному производству — освободить от ареста весьма ценное имущество. «Я отказался и стал неугоден», — считает Разваляев, полагая, что в противном случае его дело могло и до суда не дойти.

Разваляев считает, что это уголовное дело стало просто подарком для влиятельных коллег, чьи незаконные поручения он отказывался выполнять

Форменный загул Разваляева



3 апреля 2019 года около 18 часов в дежурку райотдела полиции поступил звонок из магазина в селе Троицкий Урай об угрозах вооруженного пистолетом и пьяного мужчины, что представляется начальником судебных приставов. Полицейские не поверили, но обнаружили на месте жителя села с разбитой головой и нетрезвого коллегу в форме приставов, что предъявил всем интересующимся корочку ФССП со словами: «Я не уличный бандит, а должностное лицо».

Пистолета при себе Сергея Разваляева не было, но очевидцы приметили, что он очень нервничал и несколько раз садился в машину своего коллеги. Там на коврике прибывшая группа и обнаружила орудие преступления — к счастью, не огнестрельное. Эксперты установили — пневматический пистолет МР-654К (газобаллонный аналог пистолета Макарова) был заряжен семью металлическими шариками диаметром 4,5 мм и баллончиком.

36-летний пострадавший, назовем его Юрий, рассказал полицейским и следователю СК, что вышел из дома примерно в 17.35, направляясь к соседу, но в полусотне метров от ворот остановилась чужая «Лада», из которой вышли трое. Один в форме темного цвета кинулся к нему с вопросами — откуда он идет и как фамилия. Услышав ответ, повалил грудью на капот и «стал тыкать дулом пистолета» то в висок, то в затылок, материться и кричать: «Я тебя убью».

Юрий не дергался — боялся выстрела, особенно когда понял, что мужчина пьян. Двое его спутников и, как позже выяснилось, подчиненных, сначала не вмешивались, потом предложили уйти во двор, подальше от чужих глаз. Разваляев отконвоировал жертву за воротник в сторону его же дома, а уже у крыльца стал бить его рукояткой пистолета по голове со словами про чью-то жену и интимную связь, вспоминал потерпевший позже. Юрий в ответ стал звать свою супругу, но та усмирить гражданина начальника не смогла и, получив свою порцию оскорблений, удалилась.

Тут уже побитому удалось вырваться, заскочить в дом и, пробежав его насквозь, сигануть в снег из окна в детской. Преследователь на улице открыл стрельбу, Юрий рванул к магазину с криками: «Помогите, убивают, стреляют». Народ растерялся и мешать человеку с пистолетом не стал. Если верить очевидцам и записи с телефона одного из них, на публике Разваляев обосновал свои претензии к Юрию неоплатой судебного штрафа за побои жены. Квитанции об этом штрафе должник, с его слов, не получал, а потому с оплатой не спешил.

По результатам заседания апелляционная инстанция утвердила приговор районного суда — 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год

Ищите женщину

Потерпевший на следствии придерживался мнения: неоплаченный штраф был лишь поводом, все дело в знакомстве Разваляева с его женой. Как выяснилось на следствии, Разваляев помогал супруге Юрия — неоднократно устраивал ее на работу, слушал жалобы на нынешнего мужа и помогал закрыть вопрос с бывшим. Женщина сама числилась в должниках — по алиментам на дочку, причем размер неуплаченного составлял 390 тысяч рублей, однако при помощи главного пристава района отец девочки подписал отказ от алиментов.

Согласно приговору, жена Юрия приезжала в райотдел приставов и утром 3 апреля со словами, что муж подозревает ее в измене и хочет мстить предполагаемому любовнику, на роль которого назначил... Разваляева. А во второй половине дня начальника отдела приставов навестил приятель с бутылкой водки. На следствии обвиняемый признавался: да, выпили, затем провел инструктаж с сотрудниками и попросил подчиненных подкинуть его в Троицкий Урай. «Меня возмутило, что он слухи про меня распускал», — объясняет сейчас все случившееся осужденный. В суде он подтвердил — и бил Юрия пистолетом, и угрожал ему, и стрелял в воздух.

Вылетел со службы «по собственному желанию» начальник Рыбно-Слободского отдела и старший пристав района Сергей Разваляев уже на следующий день после загула в селе Троицкий Урай. В Управлении ФСПП по РТ просят не связывать «бытовой конфликт» со служебной деятельностью приставов. У силовиков и суда, напомним, иное мнение.