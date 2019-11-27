«Оправданных нет, есть «пересидевшие»: четверо ответивших за «Адмирал» увидели волю, семеро уповают на УДО

Пока СК и суды разбирались в причинах казанской трагедии-2015, часть не признавших вину и не раскаявшихся вышли на свободу

Фото: Ирина Плотникова

Накануне из двух изоляторов Казани вышли на волю четверо осужденных за трагедию в «Адмирале». У трех сроки наказания истекли пять-шесть месяцев назад, у экс-сотрудницы Госстройнадзора РТ Галии Исаевой — на прошлой неделе. Оставалось дождаться вступления приговора в силу. И вчера его с небольшими правками в части наказания утвердил Верховный суд Татарстана. Согласно итоговому решению, 12 фигурантам дела предстоит выплатить потерпевшим 45 млн рублей компенсации морального вреда. «Реальное время» встретило освобожденных у стен СИЗО-2.

Красный «Мерседес» и первые слова о Боге



Около 18 часов вечера у СИЗО-2 Казани на улице Большой припарковались красный и белый «Мерседесы» с номерами 444 и 888. Мини-кортеж прибыл встречать экс-пристава Минзилю Сафину. По приговору Кировского райсуда Казани, ее признали виновной в служебном подлоге и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и наказали 4,5 года колонии общего режима.

Ко вчерашнему дню, когда приговор вступил в силу, Сафина успела отсидеть под домашним арестом 4 года и 2 месяца — этот срок Верховный суд РТ зачел ей день за день, а вот каждый день из шести месяцев СИЗО оценил уже в полтора дня колонии общего режима. Так и получилось, что на вчерашний день бывший пристав пересидела полгода. Но по неутвержденному приговору применить пересчет сроков было невозможно.

А вот бывший инспектор Госстройнадзора РТ Галия Исаева провела в СИЗО лишь одну лишнюю неделю. Ее близким хватило нескольких минут, чтобы провести непростые расчеты с учетом двух периодов содержания под стражей и длительного домашнего ареста. Забегая вперед — у сотрудников ФСИН арестная арифметика заняла побольше времени. Материалы из Верховного суда РТ с обновленным приговором доставили около 19 часов, а выпустили трех арестантов лишь в 21 час без малого.

После объятий близких Минзиля Сафина заняла место на пассажирском сиденье белого «Мерседеса», и машина рванула с места. На старте расследования Сафина полностью признавала вину, в последнем слове перед решением Верховного суда просила об одном — оправдать ее.

Мини-кортеж прибыл встречать экс-пристава Минзилю Сафину

Галия Исаева призналась журналисту — те, кто остался в СИЗО, провожали их со слезами: «Им там очень тяжело, плохо, особенно Жанне [Алпаровой]». Говорить о пережитом Исаева не стала. А вот на суде она очень просила услышать ее и выделить в итоговом решении «хотя бы абзац» для ответа на вопрос: каким образом на нее распространили полномочия инспектора Госстройнадзора, если эти полномочия касаются лишь поднадзорных ГСН объектов. Каковым ТЦ «Адмирал» таким не был. Надзор за ним должна была осуществлять муниципальная власть. Но к прокурорской проверке привлекли Исаеву, и суд решил, что она по халатности не приняла мер по факту выявленных признаков нарушений на объекте.

Освобожденный последним бригадир рабочих Альберт Халиков — единственный из осужденных за «Адмирал», кто заявлял о полном согласии со своим приговором. Его наказали 4,5 года колонии за нарушение правил ведения строительных и ремонтных работ, повлекших по неосторожности смерть людей, по факту отбыл бригадир на 5 месяцев больше.

— В глазах Бога — все правильно, а люди — каждый по-своему понимают. А у Бога ошибки нет. Все предопределено уже, все расписано, — сообщил Халиков после освобождения журналисту «Реального времени».

Галия Исаева (справа) провела в СИЗО лишь одну лишнюю неделю, Жанна Алпарова осталась в СИЗО

Гахраманову осталось сидеть 6 лет

Ближе к полуночи из СИЗО-1 Казани вышел и четвертый из «пересидевших» — рабочий Фердинант Ульданов из Марий Эл. Среди освобожденных он получил самый большой срок — 6,5 года колонии за то же преступление, что и Халиков. Вот только в СИЗО Ульданов находился с марта 2015 года — его арестовали через несколько дней после пожара в ТЦ «Адмирал». В финале разбирательства Ульданов комментировал свой приговор кратко — «осудили невиновного человека». 4 года и 8 месяцев под стражей суд зачел ему в 7 отбытых лет колонии общего режима.

Такую же семилетку, по данным «Реального времени», справил директор фирмы-арендатора сгоревшего здания Гусейн Гахраманов, получивший по приговору 13 лет колонии общего режима. Поскольку половина срока уже отбыта, технически претендовать на условно-досрочное освобождение он может хоть сегодня. Как и его отец и зам в ООО «Заря» Гульгусейн Наджафов, а также второй зам Николай Каекин, рабочие Нияз и Наиль Габдулхаевы, Фанис Мухаметханов и гендиректор фирмы-арендодателя УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин.

Хайруллин и его адвокаты — единственные, кому в ходе апелляции удалось добиться сокращения срока наказания. По приговору Кировского суда, топ-менеджеру группы компаний олигарха Алексея Семина дали 9 лет и 6 месяцев колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, обернувшееся смертью людей.

При этом смягчающим вину обстоятельством суд в числе прочего признал добровольное возмещение ущерба — в первые месяцы после гибели 19 человек в огне управляющая компания «АСМ» и часть ее сотрудников, включая Хайруллина, добровольно выплатили 82 млн рублей в качестве помощи потерпевшим и компенсации затрат бюджета на ликвидацию последствий ЧП.

— Это было сделано не потому, что я считал себя виновным и таким образом якобы пытался облегчить свою участь, — пояснял в Верховном суде осужденный руководитель. — А потому что я и наша компания не могли остаться в стороне при этой трагедии и оказали посильную помощь...

Гусейн Гахраманов, получил по приговору 13 лет колонии общего режима. Поскольку половина срока уже отбыта, технически претендовать на условно-досрочное освобождение он может хоть сегодня

Почему Верховный суд РТ поправил приговор Хайруллину

С учетом частичного возмещения ущерба и в отсутствие отягчающих обстоятельств закон предусматривал, что наказание Хайруллина не должно быть больше двух третей от максимума. Предельный срок по ч. 3 ст. 238 УК РФ — это 10 лет колонии, Хайруллину назначили наказание на полгода меньше. При этом райсуд даже не обосновал, по какой причине отказывается применять установленную норму, отмечал в прениях в Верховном суде РТ Рамиль Ахметгалиев, адвокат осужденного.

Ахметгалиев и его коллега Рушана Камалова на протяжении всего «адмиральского» процесса представляли доказательства непричастности руководителя фирмы-арендодателя к «оказанию услуг торговцам и посетителям ТЦ», ставили под сомнение полярные выводы следствия о реконструкции в бывших корпусах завода «Серп и Молот», а еще указывали на странные сокращения и искажения показаний участников процесса в приговоре.

«Считаю, что вопрос моей невиновности прямо вытекает из положений заключенных договоров аренды (согласно которым ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности лежала на арендаторе — ООО «Заря»), двусмысленное толкование которых объективно не представляется возможным», — говорил в последнем слове Роберт Хайруллин.

Дана ли оценка этим доводам из резолютивной части апелляционного определения — не понять. Однако технически срок наказания Хайруллину сократили до 6 лет и 2 месяцев колонии общего режима, похоже, применив ту самую норму, которую «забыл» районный суд.

По подсчетам «РВ», до конца срока топ-менеджеру АСМ остается всего год. Станет ли Хайруллин подавать кассацию или будет просить освобождения условно-досрочно, покажет время.

Адвокат Хайруллина Рушана Камалова — вторая слева

Из всех фигурантов «адмиральского» дела претендовать на УДО сейчас не может лишь экс-начальник отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ Жанна Алпарова. В 2015-м году ее освободили от домашнего ареста, чтобы дать возможность заниматься лечением и воспитанием трех дочек. А теперь разлучили с ними, посчитав недостойной отсрочки. По подсчетам «РВ», на данный момент Алпарова отбыла лишь 9 месяцев из 7 лет колонии. И она продолжает настаивать на своей невиновности.

Получить УДО будет непросто и тем, у кого за плечами половина срока. Верховный суд РТ узаконил приговор в части взыскания компенсации морального вреда родственникам погибших в огне и пострадавших. В солидарном порядке 12 осужденных обязали заплатить 45 млн 120 тысяч рублей. В среднем на каждого ложится сумма в 3,76 млн рублей.

