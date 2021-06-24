Аптечная сеть миллиардера Якунина «передумала» судиться с Госсоветом Татарстана

Компания «Ригла» отозвала свой иск, по которому пыталась оспорить высокие штрафы за нарушения местных правил благоустройства

Верховный суд Татарстана прекратил производство по иску аптечной сети «Ригла» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина) к Госсовету РТ, где третьим лицом был привлечен даже президент республики. Фармацевтическая фирма обратилась в суд после того, как ее дважды оштрафовали за нарушение муниципальных правил благоустройства: сначала на 100 тысяч рублей из-за поврежденной коммунальщиками вывески, затем еще на 200 тысяч, поскольку конструкцию не успели очистить на утро после сильного снегопада. Процесс, за которым следило «Реальное время», обещал стать резонансным, поскольку высокие штрафы за «неправильные» вывески давно стали головной болью татарстанских предпринимателей. На рассмотрении дела настаивал и прокурор, однако «Ригла» почему-то решила отозвать свой иск.

В суд вызвали президента Татарстана

Как и в первый раз, представители «Риглы» не пришли на второе заседание по своему же делу против Госсовета республики. Аптечная сеть требовала от татарстанского парламента признать недействующей ст. 3.6 КоАП республики («Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами»). Именно по этой статье региональный бизнес часто наказывают за несоответствие вывесок указанным правилам. В «Ригле» считают, что штрафы для юрлиц слишком высокие, к тому же отсутствуют сроки, в течение которых нарушения должны быть устранены.

Компанию дважды наказывали рублем по этой статье: первый раз на 100 тыс. рублей — за поврежденную во время уборки снега коммунальными службами вывеску аптеки «Будь здоров!» — ее не успели заменить на новую. Второй штраф в размере 200 тыс. рублей выписали за неуборку снега сразу после сильного снегопада ночью.

Заместитель начальника правового управления татарстанского парламента Дамир Махмутов еще на прошлом слушании ходатайствовал о привлечении к участию в деле президента республики, поскольку «законодательные акты субъектов Российской Федерации подписываются и публикуются высшим должностным лицом субъекта РФ».



Судья Эдуард Каминский ходатайство удовлетворил, и накануне дело продолжили рассматривать уже с представителем Рустама Минниханова — юристом из аппарата президента Региной Муртазиной.



Аптечная сеть требовала от татарстанского парламента признать недействующей ст. 3.6 КоАП республики. Фото: Максим Платонов

«Затрагиваются публичные интересы неопределенного круга лиц»

После оглашения показаний всех участников процесса и убедившись, что нет отводов, он постановил рассматривать дело в отсутствии истца. От прокурора и представителей ответчика возражений не было, как и ходатайств. Однако судья сообщил присутствующим участникам процесса, что от истца — ООО «Ригла» — поступило письменное заявление, в котором компания отказывается от заявленного административного иска и просит прекратить производство по делу. Представитель президента и юрист Госсовета против удовлетворения просьбы аптечной сети не возражали. Однако прокурор Ковалюк высказался против прекращения дела:



— Уважаемый суд! С учетом того, что в данном случае затрагиваются публичные интересы неопределенного круга лиц, считаю необходимым данное дело рассмотреть, — заявил он.

— Полагаете, нет основания для прекращения дела? — уточнил Каминский.



Прокурор подтвердил свою точку зрения, после чего судья удалился в совещательную комнату, но по возвращении все же закрыл дело: «Верховный суд республики Татарстан в составе председательствующего судьи Верховного суда РТ Эдуарда Каминского, пресс-секретаря и помощника судьи Гребнева, с участием прокурора прокуратуры РТ Ковалюка постановил принять отказ ООО «Ригла» от административного иска к Госсовету РТ и прекратить производство по данному административному делу».

«Реальное время» обратилось в аптечную сеть «Ригла» с просьбой прокомментировать отказ от иска, однако на момент публикации комментарий на запрос издания не поступил. Ответ будет опубликован по получении.

Буквально этой зимой «Тимербанк» столкнулся с последствиями неосторожной очистки крыши от наледи и снега коммунальными службами, что привело к серьезному повреждению вывески

Штраф в миллион за поврежденную или неочищенную вывеску



Штраф за нарушение правил благоустройства для юрлиц по ст. 3.6 КоАП Татарстана от 2006 года составляет — 200—500 тыс. рублей, а при повторном нарушении — доходит до 1 млн рублей. В Казани за соблюдением правил благоустройства следят административные комиссии. Они же выписывают штрафы.

В 2007 году ООО «Автосеть» также оспаривала ст. 3.6 КоАП Татарстана в Верховном суде республики. Компания требовала признать статью недействующей в части наказания за несвоевременную очистку кровель и фасадов зданий, сооружений, жилых домов и прилегающих территорий от наледи и снега. Однако истец проиграл суд.

Как уже рассказывало «Реальное время», спор бизнеса с чиновниками по вопросу несоответствия правилам эксплуатации вывесок, которые, например, засыпало снегом или коммунальщики повредили при уборке наледи с кровли, тянется давно. Буквально этой зимой «Тимербанк» столкнулся с последствиями неосторожной очистки крыши от наледи и снега коммунальными службами, что привело к серьезному повреждению вывески. При этом, по словам предпринимателей, инспекторы не дают времени на смену или ремонт конструкций и тут же выписывают большие штрафы.

Ранее с этой проблемой столкнулся татарстанский бизнесмен, совладелец сети кофеен Coffee CAVA, Bar108 Адель Ягудин. При очистке крыши рабочие повредили вывеску в его магазине Indever. Предприниматель не стал предъявлять претензий к управляющей компании, пояснил это тем, что проще и быстрее самому все восстановить и установить защиту сверху. Но это еще полбеды, по его словам.

— Ладно, вывеску снесли, и ущерб я понес. Так ведь прибегают тут же «атишники» [сотрудники АТИ], начинают фотографировать и штрафовать предпринимателя за ненадлежащее использование вывески. То есть получается, предприниматель должен очень быстро все исправить и потом еще искать виноватых, — сетовал Адель Ягудин.