Кассация отменила приговор беглой «миллионерше» из Казани

Дело об афере с кредитами вернули в Татарстан, обнаружив пробел в постановлении судьи

Девятый месяц в бегах находится обвиняемая в кредитных аферах жительница Казани Венера Аскарова. В сентябре 2019-го перед приговором она скрылась от правосудия, бросив двоих детей, но избежав отправки в колонию. В ноябре Верховный суд РТ скостил беглянке полгода, а в апреле 2020-го Шестой кассационный суд в Самаре полностью аннулировал ее приговор. Повторный процесс над Аскаровой в Казани вчера был сорван.

Ошибка на старте суда аукнулась через год



Накануне в 9 часов утра в зале Советского райсуда Казани собрались судья, прокурор и адвокат подсудимой. Самой обвиняемой в суде не видели с конца августа 2019-го года. Тогда в прениях гособвинитель попросил для Венеры Аскаровой семь лет колонии общего режима, а судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Вышел он для оглашения 6 сентября, наказал условными сроками двух подельниц Аскаровой, а ее постановил взять под стражу и отправить в колонию на 3,5 года.

Райсуд счел доказанной вину этой фигурантки в организации и участии в восьми аферах с получением иномарок в кредит по подложным справкам НДФЛ, а также последующей перепродажей машин неустановленным лицам в 2017 году. Ущерб банкам оценили в несколько миллионов рублей. Сама Аскарова на следствии говорила о причастности только к двум эпизодам и активной роли лиц, которых не было среди обвиняемых. На итоговое заседание суда женщина просто не пришла. Скрылась в нарушение подписки о невыезде. 9-летнего сына и 17-летнюю дочь оставила родным.

После приговора 37-летнюю осужденную объявили в федеральный розыск. В апелляции ее первым адвокатам удалось добиться послабления наказания — Верховный суд РТ квалифицировал часть эпизодов как мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК), сократил срок посадки Аскаровой до 3 лет и постановил вести отсчет этого срока со дня ее задержания.

В материалах нового дела Фарукшина нашла ряд оснований для обжалования вступившего в силу приговора. Фото Ирины Плотниковой

Близкие беглянки с этим не согласились и заключили соглашение на защиту с адвокатом Натальей Фарукшиной, которая в свое время помогла добиться оправдания в Советском райсуде ВИП-приставу Жанне Алпаровой, а сейчас защищает бизнесмена Ирека Ганеева, обвиняемого в заказе убийства гендиректора казанского «Водоканала».

В материалах нового дела Фарукшина нашла ряд оснований для обжалования вступившего в силу приговора, в Самаре же положили в основу отмены приговора лишь один. В резолютивной части постановления райсуда Казани о назначении заседания по уголовному делу от 10 января 2019 года были указаны лишь две фамилии подсудимых — Гильманова и Яковлева. Про Аскарову почему-то «забыли».

Чисто техническое «нарушение уголовно-процессуального закона повлияло на исход дела», посчитала 14 апреля тройка судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции. И постановила: «приговор в отношении Аскаровой подлежит отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение». При этом осужденные Диляра Гильманова и Ольга Яковлева остались при своих условных сроках.

Заочно арестована на 3 месяца

В заседании кассации беглянка участия не принимала, но суд заочно избрал ей меру пресечения в виде ареста на 3 месяца — со дня задержания. «Договор со мной заключали родственники, я с ней ни разу не встречалась. Позиция защиты — она невиновна», — комментирует ситуацию адвокат Наталья Фарукшина.

Впрочем, в отсутствие подсудимой доказать ее вину или невиновность нереально. Поэтому вчера суд констатировал, что Аскарова скрылась, и повторно объявил ее в розыск. Не исключено, что к моменту задержания сроки давности по части эпизодов 2017-го года истекут.

Страничка беглянки в соцсетях не обновлялась уже несколько лет. На ней она все еще числится замужней и сияет улыбкой с фотографии в свадебном платье: «Наконец-то нашла своего принца!».

Страничка беглянки в соцсетях не обновлялась уже несколько лет. На ней она все еще числится замужней и сияет улыбкой с фотографии в свадебном платье. Фото: vk.com (фото 2011 года)

Больше татарстанцев в кассацию жалуются только из Башкирии

Независимая сплошная кассация не работает и года, а на ее счету уже ряд резонансных решений. Так, в мае Шестой КСОЮ аннулировал вступивший в силу приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества по РТ Альберту Гатину по делу о взятке 10 млн рублей. Правда, что стало основанием для отмены, пока гадают и адвокаты — мотивировочная часть решения до Казани еще не дошла, на сайте кассационного суда оно пока не публиковалось.

Также в мае был отменен обвинительный приговор Альметьевского горсуда по делу о наркотиках в отношении ранее судимого Шарифуллина. Горсуд с учетом непогашенной судимости отправил его в колонию-поселение, однако кассационная инстанция сочла это существенным нарушением, искажающим «саму суть правосудия». Поскольку, согласно части 1 статьи 58 УК РФ, осужденным к лишению свободы за тяжкие преступления мужчинам, ранее не отбывавшим реальное наказание, предписано исправление в колониях общего режима. Дело Шарифуллина направлено на второй круг в горсуд.

Еще несколько приговоров татарстанских судов были отменены в связи с ошибками в указании при исчислении уже отбытых за время нахождения под стражей сроков.

Согласно отчету Шестого кассационного суда общей юрисдикции за первый квартал 2020 года, по татарстанским уголовным делам 76 решений были отменены либо изменены, по гражданским — 81, по административным — 15, по делам об административных правонарушениях — 35. В лидерах по числу отмененных (измененных) оказались суды Башкортостана: 160 — по гражданским делам, 40 — по уголовным, 23 — по административным и 35 по делам об административных правонарушениях.

В мае Шестой КСОЮ аннулировал вступивший в силу приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества по РТ Альберту Гатину

Две республики стали лидерами и по общему числу поступивших жалоб, протестов и представлений: 4 299 из Башкортостана, 4 287 из Татарстана. Для сравнения — на решения самарских судов было подано чуть меньше 3 тысяч жалоб, а из Марий Эл их поступило всего 623.