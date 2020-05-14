Справка о COVID-19 не защитила казанского адвоката от СИЗО

С подачи главы Следкома по РТ арестован защитник экс-начальника угрозыска ОП «Горки»

Фото: Ирина Плотникова

Временную прописку в СИЗО Казани получил член Адвокатской палаты Марий Эл Ленар Гайфутдинов. От ареста его не спасли ни трое коллег, ни медсправка родственника с диагнозом «COVID-19». По данным «Реального времени», уголовное дело против Гайфутдинова возбуждал лично руководитель Следкома по РТ, полковник юстиции Валерий Липский. По версии СК и ФСБ, в 2015 году обвиняемый пытался обманом получить 2,5 млн рублей с близких осужденного гендиректора «Высокогорских коммунальных сетей».

Осужденный — адвокат — обвиняемый



За плечами 33-летнего Ленара Гайфутдинова уже есть погашенная судимость. В июле 2015-го Приволжский райсуд Казани признал его виновным в афере с отчуждением трехкомнатной муниципальной квартиры и хищении 450 тысяч рублей у пенсионерки под предлогом коррупционного решения жилищного вопроса в горисполкоме.

На суде Гайфутдинов, на тот момент директор частного юрцентра, заявлял об оговоре, обвинял в преступлениях двух чиновниц и настаивал на своем оправдании. А получил условный срок в 5 лет с испытательным сроком в 4 года.

К октябрю 2019-го юрист успел снять судимость и сдал экзамен на адвоката в Марий Эл. В новом статусе он засветился в Приволжском райсуде при избрании меры пресечения майору полиции Дамиру Замалиеву из отдела полиции «Горки» по делу о подбросе оружия на квартиру покойника. Его интересы Ленар Гайфутдинов продолжил защищать и позже, однако в конце апреля сам попал под подозрение.

В новом статусе он засветился в Приволжском райсуде при избрании меры пресечения майору полиции Дамиру Замалиеву

27 апреля адвоката вызвали в Следком по РТ, сообщив, что в отношении него подана некая жалоба, там ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и задержали на 48 часов. На следующий день Гайфутдинову предъявили обвинение, а 29-го числа следователи второго отдела по особо важным делам обратились в Советский райсуд Казани с ходатайством о заключении защитника под стражу.

На заседании суда выяснилось — уголовное дело против адвоката в соответствии с законодательством возбудил 15 апреля руководитель Следкома по РТ Валерий Липский. Потерпевшим признан бывший VIP-коммунальщик из Высокой Горы.

Свободу не купишь

Гайфутдинова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, 5 лет назад он ввел в заблуждение семью бывшего гендиректора ОАО «Высокогорские коммунальные сети» Айрата Валиуллина.

В 2015-м Валиуллина отдали под суд по обвинению в афере с закупкой котельной по завышенной вдвое цене и хищением разницы, а также в добыче питьевой воды без соответствующей лицензии. Ущерб по первому эпизоду оценили в 7 млн рублей, прибыль от незаконного предпринимательства — в 13 млн рублей.

Вину коммунальщик полностью признал, ущерб возместил добровольно, однако Высокогорский райсуд Татарстана посчитал невозможным его исправление без изоляции от общества и наказал двумя с половиной годами колонии. Приговор был вынесен в сентябре, рассмотрение апелляционных жалоб Верховный суд РТ назначил на конец ноября 2015-го.

Верховный суд РТ согласился с посадкой экс-руководителя «Высокогорских коммунальных сетей», и вскоре он был этапирован в колонию. Фото Максима Платонова

Именно в это время, по версии силовиков, ныне обвиняемый Гайфутдинов обещал повлиять на ход рассмотрения жалоб и потребовал передачи ему 2,5 млн рублей через некоего Нуриева, знакомого Валиуллиных, якобы для последующей дачи взятки за освобождение осужденного и замену реального срока условным. Согласно обвинению, следователи считают — 1 млн рублей через Нуриева Гайфутдинов получил до заседания апелляционной инстанции, остаток намеревался получить после. Однако Верховный суд РТ согласился с посадкой экс-руководителя «Высокогорских коммунальных сетей», и вскоре он был этапирован в колонию.

Вторую часть мифической взятки Валиуллины платить не стали, несколько лет требовали вернуть миллион. Сначала у Нуриева, потом у Гайфутдинова. Уже после освобождения из колонии Айрат Валиуллин заявил об этой истории в УФСБ по РТ.

Силовики считают, что на новое преступление юрист Ленар Гайфутдинов пошел в статусе условно осужденного, буквально через полтора месяца после вступления своего приговора в силу. А это чревато аннулированием погашенной судимости с заменой условного срока реальным и посадкой сразу по двум уголовным делам. Если, конечно, дело о покушении на хищение дойдет до обвинительного приговора.

Тест на COVID прошел в СИЗО

На заседании Советского райсуда Казани следователь Алмаз Хайруллин просил отправить обвиняемого в СИЗО. Помощник прокурора Советского района Лейсан Нуреева ходатайство поддержала. Против были сразу четыре адвоката — задержанный и его защитники Александр Халилов, Эдуард Багаутдинов и Валерий Сас.

Ленар Гайфутдинов заявлял, что не согласен с обвинением и следствие искажает факты, чтобы скомпрометировать его перед судом. Просил не заключать его под стражу, поскольку скрываться не намерен, а с действующим загранпаспортом при нынешних ограничениях никуда не уедешь.

Гайфутдинова с ареста увезли не в СИЗО-1 Казани (на фото), как определил суд, а в СИЗО-2. Фото Олега Тихонова

Кроме того, обвиняемый заявил, что среди его близких родственников есть больной CОVID-19. По данным «Реального времени», в подтверждение этой информации защита представила медицинскую справку о тяжелом состоянии конкретного пациента одной из казанских больниц и курсе лечения с использованием аппарата ИВЛ. Ну а Гайфутдинов сообщил суду, что и сам чувствует себя не очень хорошо, потому уже довел информацию о своем состоянии и следователю, и сотрудникам полицейского изолятора.

Адвокаты задержанного просили не отправлять Гайфутдинова в СИЗО с учетом возможного заноса опасного заболевания с воли. Говорили, что для троих детей обвиняемого разлука с ним станет большим испытанием. А еще отмечали — почти 5 лет предполагаемые потерпевшие никуда не обращались...

Тем не менее суд посчитал необходимым изолировать обвиняемого адвоката от общества и отправил его в СИЗО. Защита обжаловала эту меру пресечения.

Вчера в пресс-службе УФСИН по РТ отказались комментировать местонахождение и состояние здоровья конкретного арестанта, однако отметили: меры для предотвращения заражений с воли приняты серьезные, и больных среди подопечных и сотрудников татарстанских СИЗО и колоний сейчас нет.

По данным источников «Реального времени», Гайфутдинова с ареста увезли не в СИЗО-1 Казани, как определил суд, а в СИЗО-2. Потому что именно там организован своего рода «обсерватор» для вновь арестованных. Причем тест на COVID-19 вновь прибывшего был отрицательным.