Верховный суд РТ отменил штраф туристу, задержанному вместе с участниками акции в поддержку Навального

Фото: из личного архива Иракли Жигулина

Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского райсуда Казани в отношении туриста из подмосковного Чехова, которого привлекли к ответственности за участие в незаконном публичном мероприятии в поддержку Алексея Навального, проходившем 23 января. Дело Иракли Жигулина, о котором писало «Реальное время», направлено на новое рассмотрение, сообщил его адвокат Лаврентий Сичинава.

Иракли Жигулин со своей знакомой Марией Романовой приехал в Казань в качестве туриста, и в день акции они пешком обходили достопримечательности в центре столицы Татарстана, а около 15.45 оказались на углу улиц Кремлевской и Чернышевского, где и были задержаны сотрудниками полиции как участники несанкционированной акции протеста. В протоколе, составленном в отношении Жигулина, были указаны иное время и место задержания: в 14.00 у дома №51 на улице Баумана. Несмотря на наличие фотографий, сделанных в другом месте спустя полтора часа после «задержания», и иных документов, предъявленных Жигулиным в доказательство того, что в протесте он и его спутница участия не принимали, Вахитовский райсуд счел его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и назначил наказание в виде штрафа.

Лаврентий Сичинава выразил надежду, что при повторном рассмотрении Вахитовским райсудом будут приняты во внимание доводы, которые Верховный суд РТ счел достаточно убедительными, чтобы отменить «штрафное» постановление.