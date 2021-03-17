Верховный суд РТ отменил штраф туристу, задержанному вместе с участниками акции в поддержку Навального
Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского райсуда Казани в отношении туриста из подмосковного Чехова, которого привлекли к ответственности за участие в незаконном публичном мероприятии в поддержку Алексея Навального, проходившем 23 января. Дело Иракли Жигулина, о котором писало «Реальное время», направлено на новое рассмотрение, сообщил его адвокат Лаврентий Сичинава.
Иракли Жигулин со своей знакомой Марией Романовой приехал в Казань в качестве туриста, и в день акции они пешком обходили достопримечательности в центре столицы Татарстана, а около 15.45 оказались на углу улиц Кремлевской и Чернышевского, где и были задержаны сотрудниками полиции как участники несанкционированной акции протеста. В протоколе, составленном в отношении Жигулина, были указаны иное время и место задержания: в 14.00 у дома №51 на улице Баумана. Несмотря на наличие фотографий, сделанных в другом месте спустя полтора часа после «задержания», и иных документов, предъявленных Жигулиным в доказательство того, что в протесте он и его спутница участия не принимали, Вахитовский райсуд счел его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и назначил наказание в виде штрафа.
Лаврентий Сичинава выразил надежду, что при повторном рассмотрении Вахитовским райсудом будут приняты во внимание доводы, которые Верховный суд РТ счел достаточно убедительными, чтобы отменить «штрафное» постановление.ПроисшествияВластьОбщество Татарстан Верховный Суд Республики Татарстан
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