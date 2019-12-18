Как прокуроры «раскулачили» главного педагога Раифы

Верховный суд Татарстана разрешил выселить семью Надежды Кисиль из приватизированной служебной квартиры

Фото: tatarnews.ru (Надежда Кисиль с воспитанниками училища)

Вернуть в муниципальную собственность двухкомнатную квартиру в Раифе и выселить занимающих ее граждан постановил Зеленодольский суд. Такие требования в своем иске прокуроры заявляли к директору Раифского спецучилища Надежде Кисиль и ее дочери. Суды двух инстанций признали незаконными сделки по смене статуса жилья и передаче его в собственность семье Кисиль в обход очередников. Впрочем, как выяснило «Реальное время», схожее решение по квартире сына бывшего замглавы Зеленодольского района не исполняется уже два года.

Как служебная квартира мамы досталась дочке с внуком



Директора спецучилища для так называемых трудных подростков в местечке Раифа знают хорошо. Учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для юных преступников она руководит вот уже 12 лет. В спорной квартире семья педагога проживает чуть меньше. С 12 декабря 2019-го — уже незаконно.

Как выяснило «Реальное время», этим летом прокуратура Зеленодольска получила материалы Следственного комитета по части законности действий руководства Раифского сельского поселения. После их изучения в горсуд поступил и был удовлетворен иск зеленодольского прокурора Анатолия Трифонова к Надежде Петровне Кисиль и ее дочери Оксане Александровне.

Еще в сентябре городской суд вынес решение, которое на прошлой неделе узаконил Верховный суд Татарстана:

признать недействительными договоры между Кисиль и исполкомом поселения о социальном найме квартиры в 50 кв. м, а затем ее передаче в собственность;

прекратить право собственности Оксаны Кисиль и ее несовершеннолетнего сына на эту квартиру и восстановить право собственности муниципалитета;

выселить ответчиков без предоставления иного жилого помещения.

Учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для юных преступников Кисиль руководит вот уже 12 лет. Фото Дарьи Турцевой

Судами установлено, что в начале 2008-го исполком Раифского сельского поселения (далее — исполком) заключил с Надеждой Петровной договор найма служебного помещения в связи с ее назначением на директорский пост в училище. Далее исполкомом с квартиры снят статус служебного жилья, однако в связи с протестом прокурора это решение отменено.

В январе 2014-го исполком сдал ту же квартиру на условиях социального найма уже Кисиль-младшей, хотя по документам статус «служебной» с этой площади был снят лишь через пару месяцев. Ну а в июле 2015-го руководство Раифского исполкома решило отдать «двушку» в собственность нанимателям, и в августе на дочь и внука директора было зарегистрировано право собственности.

Основанием для претензий прокурора стало отсутствие семьи Кисиль в списках очередников на улучшение жилищных условий. Более того, в суде звучала информация — на момент приватизации «двушки» у семьи имелось жилье в Казани. Тогда как, по данным прокуратуры, в получении жилья нуждались восемь раифских семей.

Осужденный адвокат ответчицы, «ничтожная сделка» и захват журналиста в «заложники»

Жалобы на «раскулачивание» гражданская коллегия Верховного суда РТ рассмотрела 12 декабря. Обе ответчицы на заседании не появились. Интересы старшей представляла адвокат Ольга Быкова, а вот за младшую просил бывший адвокат Максим Хайруллин, недавно отбывший срок по приговору о мошенничестве и покушении на таковое.

Председательствующий судья Радик Гилманов сообщил собравшимся — от руководителя исполкома Раифского поселения поступило ходатайство, что решение Зеленодольского суда он поддерживает, но жалобы просит рассмотреть без его участия. Представители ответчиц настаивали на явке руководителя, утверждая, что именно исполком должен выступать истцом, а его позиция по делу так и осталась неясной. Суд же постановил — продолжить рассмотрение без руководства Раифы.

Интересы старшей представляла адвокат Ольга Быкова, а вот за младшую просил бывший адвокат Максим Хайруллин, недавно отбывший срок по приговору о мошенничестве и покушении на таковое. Фото Ирины Плотниковой

Далее коллегия огласила суть спора и решение первой инстанции, включавшее выводы прокурорской проверки: «с заявлением о постановке на учет Кисиль Н.П. и Кисиль О.А. не обращались, малоимущими не признавались», то есть «оснований для предоставления семье помещений на условиях социального найма не имелось», а значит, и все сделки с ним неправомерны.

Оксана Кисиль в своей жалобе обвинила прокурора города в превышении полномочий путем обжалования ненормативных муниципальных актов в защиту интересов конкретных очередников. По мнению ответчицы, те самые восемь семей в списках нуждающихся горсуд должен был привлечь к рассмотрению иска, однако сделано этого не было. При этом адвокат Кисиль-старшей в Верховном суде РТ поставила под сомнение и права этих восьми очередников, утверждая, что у них в собственности тоже имелось жилье.

Жалоба Надежды Кисиль во многом повторяла доводы, а также сообщала о якобы пропущенном прокурорами сроке исковой давности. Ну а экс-адвокат Максим Хайруллин выразил мнение: мол, спорная «двушка» никогда и не была служебной, поскольку у Раифского поселения не было деления на социальный и специальный жилой фонд.

Адвокат Ольга Быкова просила суд истребовать из прокуратуры некий реестр проверок законности решений исполкома Раифского поселения за пять лет, полагая, что он поможет подтвердить — о «ничтожной сделке» по приватизации спорной квартиры подчиненные Чайки и Нафикова знали еще в 2015 году, то есть за четыре года до получения материалов Следкома.

Константин Карпов сообщил — ведение упомянутого реестра не предусмотрено, а по существу спора просил оставить решение горсуда без изменения. Фото Ирины Плотниковой

Представитель прокуратуры РТ Константин Карпов сообщил — ведение упомянутого реестра не предусмотрено, а по существу спора просил оставить решение горсуда без изменения. «Договор социального найма был заключен 9 января 2014 года. Вместе с тем статус служебного с этого помещения был снят лишь в марте 2014 года. Таким образом, мы полагаем, что в принципе заключение договора социального найма на служебное помещение не являлось возможным и нарушает нормы действующего законодательства», — заявил он.

Представители ответчиц просили отменить решение и отказать в удовлетворении всех требований прокурорского иска. Но Верховный суд Татарстана признал акт зеленодольской Фемиды законным.

Намерена ли семья Кисиль добровольно исполнить вступившее в силу решение и будет ли биться за реванш в кассации — выяснить пока не удалось. Несмотря на телефонный и электронные запросы «Реального времени» в адрес директора спецучреждения.

Напомним, пару лет назад журналиста нашей редакции пригласили в вотчину Кисиль ради позитивного репортажа об исправлении трудных подростков, но потом по указке директора «взяли в заложники», обвинив в незаконном проникновении на объект и хулиганстве.

Пару лет назад журналиста нашей редакции пригласили в вотчину Кисиль ради позитивного репортажа об исправлении трудных подростков, но потом по указке директора «взяли в заложники». Фото Дарьи Турцевой

Выселение семьи бывшего замглавы затянулось на годы



Решение Зеленодольского горсуда о «раскулачивании» не первое. В декабре 2017-го был удовлетворен иск прокурора к семье бывшего замглавы района и руководителя поселения Нижние Вязовые Фоата Шамсиева, что незаконно передал в собственность своему сыну служебную трехкомнатную квартиру (ущерб — 1,4 млн рублей) и был обвинен в превышении полномочий. Напомним, уголовное дело Шамсиева-старшего закончилось амнистией со снятием судимости.

Судами установлено — в очередь на улучшение жилищных условий главный инженер МУП «Нижневязовской жилкомсервис» Ильнур Шамсиев даже не вставал, жил с семьей в родительском доме площадью 225 «квадратов» и под норматив нуждающегося не попадал. Однако получил через исполком поселения Нижние Вязовые в 2009 году служебную квартиру площадью 66,9 кв. м, далее по схеме — статус сняли, заключили договор соцнайма, и в марте 2011-го Шамсиев-старший лично подписал договор о передаче той же квартиры в равных долях в собственность своим сыну и внуку.

На момент принятия решения о выселении в той самой квартире проживало уже трое внуков бывшего чиновника. В силу этот акт вступил еще в марте 2018 года, однако по факту семья Ильнура Шамсиева так и не съехала. Сначала приставы откладывали принудительное исполнение решения райсуда, поскольку ответчик представлял проект решения исполкома о предоставлении ему новой служебной квартиры. После вмешательства прокуратуры данный документ так и остался проектом.

В марте 2011-го Шамсиев-старший лично подписал договор о передаче той же квартиры в равных долях в собственность своим сыну и внуку. Фото Ирины Плотниковой

Тогда Шамсиев-младший стал ходатайствовать об отсрочке исполнения решения, ссылаясь на отсутствие иного жилья и начатое строительство дома. Весной 2019-го он сообщал — на данный момент готов фундамент, то есть 15% объекта, просил у горсуда отсрочку на год — получил на полгода. Решение никем не оспаривалось. В октябре 2019-го сын экс-чиновника вновь обратился за отсрочкой — мол, дом построен уже на 60%, отсрочку предоставили на 3 месяца. Решение обжаловано, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.