Кто разыграл карту опального генерала Шабаева на выборах Фемиды?

Глава Верховного суда РФ получил анонимку о «влиянии» экс-главы ФСКН по РТ на судебную систему Татарстана

Фото: gfi16.pfo.ru (на фото — Фаяз Шабаев)

Объясняться за то, чего не делал, в Управлении судебного департамента по РТ пришлось автору видеоблога «Судьи», челнинскому экс-депутату Сергею Еретнову. От его имени некто отправил руководству Верховных судов РФ и РТ скандальное письмо «Влияние опального генерала на судебную систему Республики Татарстан» — о якобы имеющих место связях судей с экс-шефом УФСКН по РТ Фаязом Шабаевым, ныне арестованным по делу о взятке главе МВД Коми. Сам Еретнов уверен — его имя использовали для дискредитации конкретных служителей Фемиды.



Еретнов: «Это ахинея полная»

Письмо в Москву и Казань от имени челнинца Сергея Еретнова пришло по почте из Нижнекамска. Его содержание также затрагивает представителей судебной системы, имевших и имеющих отношение к Нижнекамску. Называются и фамилии тех, кто якобы уже претендует на повышение. При этом автор утверждает, что мантии эти люди получили благодаря родству с генералом Фаязом Шабаевым и его «влиянию».

Вот только указанный в качестве автора Сергей Еретнов, челнинский блогер и экс-депутат горсовета, свою причастность к этой бумаге отрицает:

— Это ахинея полная. Кто с кем знаком, служил, пил — смахивает на дискредитацию конкретных судей, — сообщил он «Реальному времени». — Меня ознакомили с текстом, и, насколько я знаю, часть упомянутых в этой фальшивке людей действительно включена в кадровый резерв, так что целью настоящего автора может быть желание выбить их из числа претендентов на повышение.

По словам Еретнова, отправители доноса использовали не только его имя, но и адрес челнинской юрфирмы «Правозащитник», к которой он не имеет никакого отношения. «Я туда звонил, и мне сказали, что о таком письме ничего не знают», — говорит он.

По словам Еретнова, отправители доноса использовали не только его имя, но и адрес челнинской юрфирмы «Правозащитник», к которой он не имеет никакого отношения. Фото kazanfirst.ru

Как бы то ни было, в Москве скандальное письмо не осталось незамеченным и вернулось в Казань с директивой руководства — «разобраться». Эту информацию «Реальному времени» подтверждают источники в судебном сообществе, отмечая, что определенные шаги для выяснения реального автора подметного письма уже предприняты.

Еретнов же отмечает, что результаты своих расследований о деятельности отдельных судей он неоднократно публиковал на своем youtube-канале и до сих пор ни разу не получал приглашения объясниться. Были вызовы в Следком по заявлению одной из челнинских судей, усмотревшей клевету в публичной оценке конкретных судебных актов. По факту огласка этих решений повлекла их отмену.

Напомним, в горсовет автограда издатель оппозиционной газеты «Комитет Ревизор» Еретнов был избран в 2010-м, а спустя четыре года решил баллотироваться уже в Госсовет РТ, но был арестован по уголовному делу игорщиков. В 2016-м получил три года колонии со штрафом в 200 тысяч рублей за пособничество незаконной организации азартных игр, вину не признал и после выхода на волю не дает судьям забыть о себе.

Шабаев рвется под домашний арест в Казань?

Источники «Реального времени» в правоохранительных органах отмечают — свое влияние в Татарстане отставной генерал-лейтенант наркополиции Фаяз Шабаев утратил задолго до того, как получил статус обвиняемого в коррупционном деле главы МВД Коми Виктора Половникова.

Напомним, 19 декабря 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Шабаева в качестве подозреваемого в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере. А в конце января этого года уже Сыктывкарский горсуд по ходатайству Следкома по Республике Коми перевел генерала из СИЗО под домашний арест. Обычно такие послабления означают одно — фигурант сотрудничает со следствием, то бишь дает изобличающие себя и других показания.

Виктор Половников заявлял, что никаких денег не получал, систему МВД не порочил и сам стал жертвой оговора со стороны Шабаева. Фото mvd.ru

Преследование Половникова и Шабаева связано с делом совладельца компании «Деловой альянс» Сергея Ситникова, который в 2016—2017 годах был арестован и обвинен в мошенничестве, присвоении средств и отмывании преступных доходов. По версии следствия, бизнесмен выразил готовность дать взятку силовикам в 25 млн рублей за смягчение меры пресечения и обвинения. Адвокат была знакома с Шабаевым и знала, что тот общается с министром внутренних дел Коми Половниковым.



По версии следствия, через экс-главу ФСКН адвокату удалось договориться, что освобождение из-под стражи обойдется в 10 млн рублей, а исключение из обвинения признака о преступлении в составе орггруппы — еще в 15 миллионов. Передача первого транша от адвоката ВИП-посреднику состоялась в июле 2017 года, а часть второго, в 8,86 млн рублей, была переведена на счета четырех фирм-однодневок, полагают силовики. Согласно обвинению, в 2017 году Половников получил от Шабаева не менее 12,5 млн рублей в качестве части взятки в 25 млн рублей.

Впрочем, вину арестованный министр не признал. На заседании по аресту Виктор Половников заявлял, что никаких денег не получал, систему МВД не порочил и сам стал жертвой оговора со стороны Шабаева. По данным журналистов из Сыктывкара, в свое время кандидатура силовика-выходца из Татарстана обсуждалась в числе возможных претендентов на пост мэра Сыктывкара, однако до выдвижения дело не дошло.

В Татарстане следят за ходом расследования уголовного дела о коррупции в Коми. Есть информация, что защита обвиняемого в посредничестве Фаяза Шабаева неоднократно просила сменить место его домашнего ареста, разрешив перебраться из Сыктывкара в казанскую квартиру. Пока безуспешно.



Ирина Плотникова