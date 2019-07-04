«Мама надела на шею цепь от коровы и стала душить»

В Татарстане приемных родителей будут судить за пытки и побои четырех сирот, которые закончились убийством

Фото: Максим Платонов

В Верховный суд РТ направлено дело многодетных приемных родителей из деревни Красная Горка. Романа и Эллу Григорьевых обвиняют в побоях и пытках воспитанников. Дети рассказали, как их заставляли есть упаковку от выпитого без спроса сока, привязывали к кроватям и наказывали за слова «мама» и «папа». Вскрылись ужасы после гибели 9-летней Жанны, которую, по версии Следкома, Григорьева обварила кипятком в бане, а ее супруг — запинал ногами. Как выяснило «Реальное время», обвиняемые просят суда присяжных.

Брат покойной: «Когда папа избил Жанну, она уснула, а потом умерла»



«Приезжайте, ребенок не дышит», — такой звонок поступил 4 августа 2018 года, примерно в 20.35, в Билярскую врачебную амбулаторию из деревни Красная Горка Алексеевского района. Уже через 8 минут фельдшер с водителем прибыли на место. Во дворе их встретила Элла Григорьева и сказала: «Она умерла».

В доме на полу лежала голая девочка, пульса уже не было, зрачки на свет не реагировали. На теле было множество царапин и ссадин и многочисленные ожоги. «Тазик на себя в бане опрокинула недели две назад», — пояснила мать. А о предполагаемой причине смерти сказала — возможно, подавилась яблоком, когда играла в песочнице. Фельдшер удивилась — зачем в этом случае понадобилось раздевать ребенка?

В ходе расследования выяснилось — всю одежду погибшей выстирали в тот же день, а причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в результате нескольких ударов, и получила их девочка, когда строила горку из песка. «Папа пришел с рыбалки и разозлился, что Жанна сидит на песке, марает вещи», «Пинал ее ногами по животу, по голове, по рукам и ногам», «Когда папа избил Жанну, она уснула, а потом умерла. Ее поливали водой холодной», — рассказывали про смерть своей сестры 6-летний Илья и 7-летняя Ксюша. Их старшей сестренки, 10-летней Нади, у песочницы не было.

Дети рассказали, что Элла угрожала сдать их в детдом, если расскажут правду. Поэтому при первом опросе подтверждали нужную опекунам историю про яблоко, тазик и алиби папы, якобы находившегося на рыбалке. Кроме четырех приемных детей у Григорьевых были еще двое: старшей — 18, младшему — 10. Его усыновили в годовалом возрасте.

По данным Следкома, скорую Григорьевы вызвали через четыре часа после случившегося.

Проверка показаний на месте преступления. Фото Следкома РТ

Версия следствия: разрезал упаковку ножом и заставил детей есть картон и пластик

4 августа Роман Григорьев был задержан по подозрению в убийстве, в середине августа за решеткой оказалась и Элла Григорьева. Расследованием дела занимались сотрудники Чистопольского межрайонного следственного отдела Следкома по РТ.

На данный момент Григорьева обвиняют в убийстве приемной дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его супругу — в умышленном причинении тяжкого вреда ее здоровью (п. «б» и «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Обоим предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) и в причинении детям физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иного насилия с применением пытки, но без причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Григорьева обвиняют лишь в одном эпизоде пыток, его бывшую жену — в двух.

Одной из таких пыток были подвергнуты все четверо приемышей, когда глава семьи обнаружил в чулане пустую литровую упаковку от сока «Фруктовый сад». И придумал наказание — разрезал упаковку ножом на четыре части и заставил детей есть картон и пластик из-под сока. «Мама сидела в коридоре и наблюдала за этим», — вспоминала одна из девочек. Животы потом болели у всех.

После закрытия своего магазина часть товара Григорьевы хранили в подвале. И столкнулись с систематическим воровством. Грешили только на приемных детей, чем, по мнению последних, занимались их собственные. Так, младшая сестра Жанны вспоминала, как «бывшая мама» наказала ее за конфетки, которых она не воровала. «Мама надела на шею железную цепь от коровы и стала одной рукой душить».

В деревне полагают, что приемных детей взяли в качестве батраков. И эксплуатировали так, что тем и гулять было некогда

В семье была своя мини-ферма на 20 коров, наемных работников не было. В деревне полагают, что приемных детей взяли в качестве батраков. И эксплуатировали так, что тем и гулять было некогда. Ухаживали за скотиной, пололи огород, таскали ведра с водой. Жанна была не слишком послушной, а еще плохой работницей — у малышки начались проблемы с суставами, которые опекуны «лечили» иезуитскими методами. Ее сестренка рассказывала: «У нее не сгибались руки, потому что мама била ее по рукам, заставляла таскать ведра с водой. Ей привязывали к рукам и одной ноге деревянные доски и камни».

Дети вспоминали, как «мама» сажала Жанну во дворе на цепь, как привязывала ее и старшую сестру к кроватям, а иногда среди ночи приходила к их постелям с ножом или вилкой и приставляла к горлу — «воспитывала», чтобы не воровали, не шумели и пр. Наказания следовали за плохую работу, грязную одежду, разбитый бокал, а за слова «мама» и «папа» сразу выгоняли из дома — не хотели, чтобы родные дети ревновали.

Детей вернули родной матери

Расследование показало — за каждого из приемных детей Григорьевы получали примерно 13 тысяч в месяц, однако ни Жанна, ни ее сестры и брат в 2016 году не должны были оказаться под их опекой. Дело в том, что официально Роман с Эллой перестали быть семьей двумя годами ранее. Однако преступная халатность начальника райотдела опеки Елены Секалиной помогла скрыть этот факт.

Григорьевы представили в отдел лишь свидетельство о браке. Секалина и ее подчиненные проверять его не стали. Как не стали проверять, как живется приемным детям в этой семье. Не озаботились, ни когда из школы поступил сигнал о синяках у одной из девочек, ни когда Элла Григорьева получила серьезную травму в ДТП и на время оказалась в инвалидном кресле. К лету она уже ходила с палочкой и аппаратом Илизарова на руке.

Элла Григорьева к лету уже ходила с палочкой и аппаратом Илизарова на руке. Фото evening-kazan.ru

Именно эту руку, по данным следствия, в бане случайно облила горячей водой Жанна за две недели до трагедии. После чего взрослая женщина, как рассказывают сестры Жанны, зачерпнула кипятка и вылила на девочку. Ожоги были такие, что девочка несколько дней не могла ходить. Врача не вызывали. Лечили мазями.

Переписка Григорьевой с родной дочкой стала одним из доказательств дела. Лежа в больнице, та направляла сообщение: «Скажи, чтобы отец лицо детям не трогал, завтра им на прививку Манту идти надо».

Отметим, что за плечами у Григорьева — погашенная судимость за дезертирство из армии. В деревне он слывет не очень адекватным. Соседи рассказывают — бил жену сковородкой, бросал в нее лом. Раз она даже заявление в полицию писала, потом отозвала.

За преступную халатность Алексеевский райсуд наказал экс-чиновницу Секалину условным сроком в полтора года. Вину она полностью признала. Отметим, что на следствии интересы потерпевших детей представляла уже новый начальник райопеки. С августа трое выживших жили в социальном приюте «Забота», но к Новому году их позволили забрать родной матери, ранее лишенной родительских прав за пристрастие к спиртному и неисполнение обязанностей.

С августа трое выживших жили в социальном приюте «Забота», но к Новому году их позволили забрать родной матери

Вину Григорьевы не признают

Эллу и Романа Григорьевых за время следствия успели лишить прав на усыновленного ребенка. Сейчас он воспитывается в другой семье.

На прошлой неделе Алексеевский райсуд продлил срок ареста обвиняемых до 6 августа. На этой — прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по их делу. Вину бывшие супруги не признают ни по одному из эпизодов.

Обоими заявлено ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных. Это ходатайство будет рассмотрено Верховным судом Татарстана. Материалы дела пока в суд не поступили.

По версии Григорьевых, побоев и издевательств не было, лишь легкие шлепки и подзатыльники. Они утверждают — в день трагедии Григорьев вернулся домой уже после смерти Жанны, а смертельные удары ей могли нанести ее же сестры.