События недели: деловая активность районов Татарстана, доходы населения и проект реконструкции «Кольца»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

На уходящей неделе на Совете по предпринимательству при президенте РТ был представлен очередной рейтинг деловой активности районов. Росстат зафиксировал резкий скачок доходов населения, однако экономисты усомнились в этих данных. Тем временем в Казани назвали победителя конкурса на проект реконструкции ТРК «Кольцо», а расстрелявший двух человек в центре города гражданин был приговорен к 19 годам лишения свободы. Подробнее об этих и других событиях недели в Татарстане — в обзоре «Реального времени».

Совет по предпринимательству

В понедельник в Казани прошло очередное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. На нем был представлен рейтинг деловой активности территорий Татарстана. Среди городов в нем лидируют Зеленодольск и Альметьевск, а среди районов — Сармановский и Балтасинский.

Представители бизнеса рассказали на Совете о своих проблемах при подключении к газу, невозможности осваивать заброшенные фермы и земли, а также о нехватке кадров.



Сомнительный рост доходов

Росстат отчитался о росте реальных доходов населения России, зафиксированном впервые за 5 лет. По данным статистического ведомства, в III квартале 2019 года этот показатель вырос сразу на 3%.

Однако экономисты усомнились в представленных статистическим ведомством результатах. В Минэкономразвития РФ считают, что доходы не могли подняться выше 0,1%. Эксперты объясняют такой скачок изменением методики расчетов Росстата. Свое видение процесса «Реальному времени» представили экономисты Сергей Хестанов и Андрей Мовчан.



Росстат отчитался о росте реальных доходов населения России, зафиксированном впервые за 5 лет. Однако экономисты усомнились в представленных статистическим ведомством результатах. Фото Антона Журавлева

Реконструкция «Кольца»

В Казани представили проект реконструкции ТРЦ «Кольцо», победивший в конкурсе. Его разработало архитектурное бюро «Хэдс Групп» казанца Арсена Хаирова. Предполагается не только изменить фасад здания, но и благоустроить территорию вокруг комплекса.



Сам Хаиров рассказал «Реальному времени» о том, как после окончания КГАСУ устроился в «Мосинжпроект», с какой целью зарегистрировал компанию в Москве и почему хотел закрыть подземный переход на площади Тукая.



Приговор казанскому стрелку

Верховный суд Татарстана вынес приговор 55-летнему Ринату Раимджанову, расстрелявшему двоих мужчин на улице Островского в Казани. В результате бизнесмен Ришат Садыков скончался, второй потерпевший, Сергей Мазанов, выжил. Стрелок получил 19 лет колонии строгого режима.

Прокуратура пришла к выводу, что преступление было совершено из мести после избиения Раимджанова. Суд не нашел в действиях стрелка ни состояния аффекта, ни признаков самообороны или причинения смерти по неосторожности.



Верховный суд Татарстана вынес приговор 55-летнему Ринату Раимджанову, расстрелявшему двоих человек на улице Островского в Казани. Фото Ирины Плотниковой

ФАС разбирается в мусоре

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) прислушалось к бизнесу и возбудило дело в отношении регоператора ТБО в Западной зоне — УК «ПЖКХ». Компании пожаловались, что оператор выставляет им счета за вывоз мусора исходя из норматива и не соглашается пересчитывать услугу по реальному объему вывезенных отходов.



Paramartha на грани закрытия в Казани

В Казани выставили на продажу комплекс Paramartha, включающий в себя ресторан и Центр физического развития. Объект оценен в 150 млн рублей. Продавец пояснил, что владелец ресторана намерен выйти из бизнеса. «Реальное время» разбиралось в вопросе, почему в Казани нелегко развивать единичные концептуальные проекты.



Концепция развития Казанки

На конгрессе World Urban Parks в Казани рассказали о концепции будущего развития прибрежных территорий Казанки. В соответствии со стратегией развития рассчитывают благоустроить около 68 километров береговой линии. Здесь должны появиться 12 новых парков и десятки маршрутов для прогулок пешком или на велосипеде.

Однако пока стратегия не предполагает конкретных работ в ближайшем будущем.



На конгрессе World Urban Parks в Казани рассказали о концепции будущего развития прибрежных территорий Казанки. Фото Максима Платонова

Попытка взорвать бизнесмена в Лениногорске

Приехавший в Лениногорск предприниматель из Ростова-на-Дону обнаружил под своей машиной гранату. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. «Реальное время» опросило экспертов о возможных последствиях такого взрыва и неизбежных ассоциациях с «лихими 90-ми».



Заморозка проекта соборной мечети

Проект строительства в Казани соборной мечети не продвинулся за полгода. План не имеет детальной проработки, а место строительства до сих пор не определено. Отвечающий за объект экс-мэр Казани Камиль Исхаков рассказал, что работа ведется — сейчас активно обсуждается именно место размещения, после чего станет возможна разработка проекта мечети. Строить ее будут на пожертвования.



Геолог ответил БСК о шиханах

Завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов написал для «Реального времени» колонку, в которой привел аргументы против разработки шихана Куштау. Ранее стало известно, что Башкирская содовая компания (БСК) получила лицензию на разработку уникальной горы.



Исхак Фархутдинов привел аргументы против разработки шихана Куштау. Фото komanda-k.ru