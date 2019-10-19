События недели: деловая активность районов Татарстана, доходы населения и проект реконструкции «Кольца»
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На уходящей неделе на Совете по предпринимательству при президенте РТ был представлен очередной рейтинг деловой активности районов. Росстат зафиксировал резкий скачок доходов населения, однако экономисты усомнились в этих данных. Тем временем в Казани назвали победителя конкурса на проект реконструкции ТРК «Кольцо», а расстрелявший двух человек в центре города гражданин был приговорен к 19 годам лишения свободы. Подробнее об этих и других событиях недели в Татарстане — в обзоре «Реального времени».
Совет по предпринимательству
В понедельник в Казани прошло очередное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. На нем был представлен рейтинг деловой активности территорий Татарстана. Среди городов в нем лидируют Зеленодольск и Альметьевск, а среди районов — Сармановский и Балтасинский.
Представители бизнеса рассказали на Совете о своих проблемах при подключении к газу, невозможности осваивать заброшенные фермы и земли, а также о нехватке кадров.
Сомнительный рост доходов
Росстат отчитался о росте реальных доходов населения России, зафиксированном впервые за 5 лет. По данным статистического ведомства, в III квартале 2019 года этот показатель вырос сразу на 3%.
Однако экономисты усомнились в представленных статистическим ведомством результатах. В Минэкономразвития РФ считают, что доходы не могли подняться выше 0,1%. Эксперты объясняют такой скачок изменением методики расчетов Росстата. Свое видение процесса «Реальному времени» представили экономисты Сергей Хестанов и Андрей Мовчан.
Реконструкция «Кольца»
В Казани представили проект реконструкции ТРЦ «Кольцо», победивший в конкурсе. Его разработало архитектурное бюро «Хэдс Групп» казанца Арсена Хаирова. Предполагается не только изменить фасад здания, но и благоустроить территорию вокруг комплекса.
Сам Хаиров рассказал «Реальному времени» о том, как после окончания КГАСУ устроился в «Мосинжпроект», с какой целью зарегистрировал компанию в Москве и почему хотел закрыть подземный переход на площади Тукая.
Приговор казанскому стрелку
Верховный суд Татарстана вынес приговор 55-летнему Ринату Раимджанову, расстрелявшему двоих мужчин на улице Островского в Казани. В результате бизнесмен Ришат Садыков скончался, второй потерпевший, Сергей Мазанов, выжил. Стрелок получил 19 лет колонии строгого режима.
Прокуратура пришла к выводу, что преступление было совершено из мести после избиения Раимджанова. Суд не нашел в действиях стрелка ни состояния аффекта, ни признаков самообороны или причинения смерти по неосторожности.
ФАС разбирается в мусоре
Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) прислушалось к бизнесу и возбудило дело в отношении регоператора ТБО в Западной зоне — УК «ПЖКХ». Компании пожаловались, что оператор выставляет им счета за вывоз мусора исходя из норматива и не соглашается пересчитывать услугу по реальному объему вывезенных отходов.
Paramartha на грани закрытия в Казани
В Казани выставили на продажу комплекс Paramartha, включающий в себя ресторан и Центр физического развития. Объект оценен в 150 млн рублей. Продавец пояснил, что владелец ресторана намерен выйти из бизнеса. «Реальное время» разбиралось в вопросе, почему в Казани нелегко развивать единичные концептуальные проекты.
Концепция развития Казанки
На конгрессе World Urban Parks в Казани рассказали о концепции будущего развития прибрежных территорий Казанки. В соответствии со стратегией развития рассчитывают благоустроить около 68 километров береговой линии. Здесь должны появиться 12 новых парков и десятки маршрутов для прогулок пешком или на велосипеде.
Однако пока стратегия не предполагает конкретных работ в ближайшем будущем.
Попытка взорвать бизнесмена в Лениногорске
Приехавший в Лениногорск предприниматель из Ростова-на-Дону обнаружил под своей машиной гранату. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. «Реальное время» опросило экспертов о возможных последствиях такого взрыва и неизбежных ассоциациях с «лихими 90-ми».
Заморозка проекта соборной мечети
Проект строительства в Казани соборной мечети не продвинулся за полгода. План не имеет детальной проработки, а место строительства до сих пор не определено. Отвечающий за объект экс-мэр Казани Камиль Исхаков рассказал, что работа ведется — сейчас активно обсуждается именно место размещения, после чего станет возможна разработка проекта мечети. Строить ее будут на пожертвования.
Геолог ответил БСК о шиханах
Завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов написал для «Реального времени» колонку, в которой привел аргументы против разработки шихана Куштау. Ранее стало известно, что Башкирская содовая компания (БСК) получила лицензию на разработку уникальной горы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым