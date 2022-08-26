Как сельский «бизнесмен» прокатил бюджет на факторинговой карусели

Согласно приговору, за 3 года из госказны Татарстана увели почти 60 млн рублей средств поддержки

Фото: ЦГАСЛ

Как стало известно «Реальному времени», в Богатых Сабах за хищения из бюджета осуждены отец и сын Гимадиевы. Старший обманом получил субсидию Минсельхозпрода РТ и отделался штрафом в 120 тысяч рублей, а вот младшего посадили за увод 59,4 млн рублей через дочернюю компанию Фонда поддержки предпринимательства РТ. Из его приговора можно сделать вывод: на протяжении трех лет бюджетными деньгами поддерживали финансовую пирамиду. Приговор вступил в силу еще в прошлом году, а в этом — битва раздавших миллионы за их возврат обернулась банкротством ряда компаний.



Мягкий приговор и обвинения в адрес потерпевшего



К дню вынесения приговора Ильназ Гимадиев возместил часть ущерба — 400 тысяч из похищенных 59 миллионов 432 тысячи рублей. Сабинский райсуд признал его виновным по ч.7 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере).

C учетом раскаяния 27-летнего бизнесмена и двух его несовершеннолетних детей, райсуд посчитал — исправление виновного возможно без изоляции от общества.

Однако приговор в 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года назвали мягким и зампрокурора Сабинского района Рашид Ахунов, и директор потерпевшей «Факторинговой компании Фонда поддержки предпринимательства РТ» (ФК ФПП РТ) Артур Латыпов. В апелляции оба настаивали на отправке Гимадиева в колонию общего режима.

Верховный суд Татарстана по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и возражений решил — мошенником Ильназа Гимадиева признали правильно, и он заслуживает реального срока — 3 года колонии-поселения.

Согласно приговору, осужденный гендиректор и владелец сабинского ООО «Альянс-Агро» в 2017-2019 годах обманом, по подложным актам о купле-продаже нефтепродуктов получил от факторинговой компании на время более 290 млн рублей. Назад вернул 231,8 млн рублей. Разницу похитил.

Сабинский райсуд признал Ильназа Гимадиева виновным по ч.7 ст. 159 УК РФ — мошенничество Фото: kazan.ros-spravka.ru

В жалобе потерпевшей организации указывалось: извинений Гимадиев так и не принес, раскаялся формально, да еще и обвинил ФК ФПП РТ в халатности при проверке контрагентов. Последний факт «Реальному времени» подтвердил и адвокат осужденного Андрей Фартдинов:



— Да, это была наша позиция на судах. Он виноват, но есть и вина потерпевших... Если достаточно бумажки представить и можно большие суммы получать и получать — какой молодой бизнесмен, желающий развернуть свое дело, устоит?!



Со слов защитника, сотрудники Факторинговой компании не сделали даже звонка контрагентам компании Гимадиева «Альянс-Агро» с вопросом: «А была ли поставка, которую авансировали из бюджета?"

Для доступа к миллионам достаточно было скинуть скан по электронке?

Получатель миллионов описывал получение доступа к бюджетной кормушке на следствии и в суде весьма подробно. С 2015-го Ильназ Гимадиев возглавлял ООО «Альянс Агро», занимался закупкой нефтехимической продукции в Нижнекамске и реализацией третьим лицам. Возникали сложности с оборотными средствами, поскольку производитель отпускал товар только по предоплате, а покупатели-контрагенты «Альянса» иногда просили об отсрочке.

Летом 2017-го Гимадиев узнал о Фонде поддержке предпринимательства РТ и обратился в Факторинговую компанию этого Фонда. Там рассказали о финансовой помощи путем факторинга — предоставлении оборотных средств после поставки товара конкретным покупателям с хорошими финансовыми показателями и согласием на уступку прав требования.

Ильназ Гимадиев возглавлял ООО «Альянс Агро», занимался закупкой нефтехимической продукции и реализацией третьим лицам. Фото: nolend.satu.kz

Директор «Альянса» решил использовать такую возможность, но не стал сообщать об этой схеме своим контрагентам, «поскольку они не согласились бы быть должниками факторинговой компании». Просто изменил пункты договоров с ООО «ТПК «Нефтехимстрой», ООО «ТрансХим-Групп», ООО «Чимал», ООО «Химнефтепродукт», добавив отсрочку платежа и подготовил письма, якобы эти компании уведомлены о заключении договора факторинга.

«Для получения финансирования было достаточно скинуть на электронную почту факторинговой компании сканированный вариант универсального передаточного документа» с указанием стоимости «якобы поставленного товара», — отмечал в своих показаниях легкость аферы обвиняемый. С его слов, до конца 2019-го года он предоставлял подложные документы, на полученные деньги закупал нефтепродукты, а после их продажи, погашал долг перед Факторинговой компанией с учетом сопоставимого с банковским процента за пользование средствами.

Но вместе с ростом оборотов «Альянс-Агро» росли и долги перед бюджетной структурой. Погашать их бизнесмен Гимадиев предпочитал за счет новых средств из бюджета, полученных по подложным документам. «Это превратилось в пирамиду», — констатировал подсудимый, объясняя, что в итоге «Альянс» просто не смог обслуживать накопившиеся долги.

ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства РТ» является 100-процентной «дочкой» этого Фонда. А учредителем самого ФПП РТ выступает Минэкономики Татарстана. Сейчас его возглавляет бывший глава налоговиков Татарстана и управляющий Нацбанком РТ Мидхат Шагиахметов. Вылившийся в уголовное дело Гимадиева скандал с «распилом» бюджетных средств на поддержку бизнеса произошел до его назначения на пост в правительстве РТ.

Последняя новость о деятельности «Факторинговой компании» опубликована на министерском сайте больше трех лет назад. В ней говорится — эта структура поддержки предпринимательства за 2018 год профинансировала товарооборот почти на 900 млн рублей, что в 6,5 раз больше, чем в 2017-м. Между тем компания существует до сих пор.



Учредителем ФПП РТ выступает Минэкономики РТ, которое сейчас возглавляет Мидхат Шагиахметов. Фото: mert.tatarstan.ru

Долги «Альянса» легли на партнеров

Как заявлял в суде директор потерпевшей компании Артур Латыпов, договор факторинга с Гимадиевым заключался еще его предшественником.

— На первом этапе при получении заявки у сотрудников [факторинговой] компании не возникло оснований — не доверять предоставленным документам. Сомнения возникли в 2019 году, поскольку компания [«Альянс-Агро»] перестала обслуживать свои обязательства, вышла на просрочку, — пояснял он.

Тогда-то были поданы гражданский иск и заявление в полицию, а далее вскрылось — акты поставок были фиктивными. С учетом процентов и пени, задолженность фирмы Гимадиева бизнесмен при бюджете оценивал в 80 млн рублей.

«Фактическая проверка поставки товара в обязанности сотрудников не входила», — свидетельствовал в суде бывший директор потерпевшей компании Рафаэль Шариев. Он же в 2017-м году рассказывал о возможностях факторинга для погорельцев татарстанских банков: "[Факторинговая] компания выплачивает платеж до 90 процентов от суммы поставки, остальные выплачиваются после поступления средств от покупателя. Проценты за пользование заемными средствами установлены — 15 процентов годовых по факторингу с регрессом и 20 процентов — без регресса».

После вступления приговора в силу в Фонде поддержки предпринимательства РТ посоветовали обратиться за комментариями в Минэкономики. «Реальное время» поинтересовалось через пресс-службу ведомства — каков объем бюджетной поддержки, которую с 2017-го оказали в Татарстане по услугам факторинга, внесли ли после приговора Гимадиеву какие-то коррективы в условиях таких договоров, и понесли ли наказание по службе причастные к раздаче миллионов? Ответа на эти вопросы редакция безуспешно ждала несколько месяцев.

Не погашен и «факторинговый» ущерб в 59 млн рублей. Хотя потерпевшая компания еще в 2020-м получила решение Вахитовского райсуда Казани о солидарном взыскании миллионов не только с Ильназа Гимадиева и «Альянс-Агро», но и с пяти фирм-контрагентов. Причем, иск был удовлетворен как раз на 80 млн рублей с лишним с учетом процентов за пользование средствами.

Решение райсуда вступило в силу, но исполнено не было. Ряд попавших в должники компаний — в частности, «Чимал» и «Химнефтепродукт» решили использовать вступивший в силу приговор Гимадиеву для пересмотра гражданского дела по иску «Факторинговой компании» по вновь открывшимся обстоятельствам. Впрочем, Вахитовский суд дважды — в 2021 и 2022 годах отказался принимать заявления о пересмотре. Верховный суд РТ поддержал отказ в приеме заявлений, последнее заседание в апелляции по этому вопросу состоялось в конце июля.

«Реальное время» поинтересовалось у Минэкономики РТ — каков объем бюджетной поддержки, по услугам факторинга, но ответа редакция не дождалась. Фото: mert.tatarstan.ru

Тем временем Фонд поддержки предпринимательства РТ открыл второй фронт атаки на фирмы, которым Гимадиев якобы поставлял нефтепродукты. В арбитраж посыпались иски о банкротстве «Альянс-Агро» и его партнеров. «Чимал» признан банкротом в мае 2022 года, «Альянс-Агро» — годом раньше.

В «Химнефтепродукте» пять месяцев назад введена процедура наблюдения. Однако 11 августа Арбитражный суд Поволжского округа отменил это решение АС Татарстана и направил банкротное дело на второй круг. По мнению кассационной коллегии, суды нижестоящих инстанций оставили без внимания доводы ответчика о том, что в рамках арбитражного, уголовного и гражданского дела даются разные трактовки одним и тем же фактам.

Ответчики обвинили Фонд в злоупотреблении правом

Между тем, как подчеркивал в кассационной жалобе представитель «Химнефтепродукта», приговором Сабинского суда уже установлена фальсификация Гимадиевым документов по поставке товаров их фирме в 2019 году, ввиду чего установлено и отсутствие самих поставок. Данные подложные копии договоров были представлены Гимадиевым в Фонд поддержки предпринимательства с целью хищения средств «Факторинговой компании».

По мнению компании-ответчика, обращение Фонда в суд с заявлением о банкротстве «следует расценивать как злоупотребление правом, так как Фонд, соглашаясь с приговором Гимадиеву, продолжает действия по взысканию с ООО «Химтрейд», осознавая при этом, что фактически поставка товара в адрес данного общества не производилась и неисполненные обязательства отсутствуют». Ввиду данной парадоксальной ситуации кассация сочла нужным вернуть материалы на пересмотр.

А вот схожие доводы ООО «Чимал» успеха в Поволжском окружном арбитраже не имели. Но лишь потому, что компания оспаривала решение АС РТ о введении процедуры наблюдения, а к моменту рассмотрения дела кассацией эта процедура была прекращена. В связи с новым решением арбитража Татарстана о признание фирмы банкротом. Тем не менее, в опубликованном решении отражена позиция ответчика — решение Вахитовского райсуда Казани от 11 марта 2020 года о взыскании с Гимадиева и ряда фирм 80 млн рублей в пользу «Факторинговой компании Фонда поддержки предпринимательства» вынесено на основании документов, которые в 2021-м году вступившим в силу приговором Сабинского суда признаны сфальсифицированными...» В общем, точку в этом деле ставить рано.

Схожие доводы ООО «Чимал» успеха в Поволжском окружном арбитраже не имели. Фото: realnoevremya.ru

Что касается дела Гимадиева-старшего, то оно дошло до приговора еще в 2020-м. Тогда Сабинский райсуд признал Алмаза Гимадиева виновным в уводе субсидий Минсельхозпрода РТ в 660 тысяч рублей путем «бумажного строительства» мясного цеха. С учетом полного признания вины, раскаяния и возмещение ущерба, наказали главу сельхозкооператива «Меша» уголовным штрафом в 120 тысяч рублей. Согласно приговору, фирма его сына тоже засветилась в том деле при обналичивании части похищенных средств.