«Я не готов себя оговаривать»: дело о «колясочной афере» в ФСС медленно катится к суду

Бывшего замглавы Фонда соцстраха в РТ оставили в СИЗО на второй год, он прочитал 75 томов своего дела

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана продлил арест двум обвиняемым в удачных и не очень аферах с инвалидными колясками на 27 млн рублей. Под стражей до июля остаются не признающие вину бывшие заместитель управляющего и начальник отдела Фонда соцстраха в Татарстане. Третий фигурант сбежал за границу, четвертый получил статус свидетеля, ну а пятому суд отказался продлевать срок в СИЗО. Подробности заседания и эксклюзивный комментарий ВИП-фигуранта резонансного дела — в репортаже «Реального времени».

Один обвиняемый в Грузии, трое в СИЗО



Уже в июне дело о «колясочной афере» в татарстанском отделении ФСС может быть направлено в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинительного заключения. Из 90 томов своего дела трое арестованных прочитали 70-75. И вчера, в ходе продления меры пресечения в Верховном суде Татарстана, сами упрекали следователя в затягивании процедуры ознакомления.

«Мы в эту пятницу закрыли пять томов, попросили еще пять. А следователь нам сказал: «Куда вы так торопитесь?" — делился на заседании бывший зам управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Камиль Фатыхов. В перерыве он заявил о провалившихся попытках напугать его 10-летним сроком и пошатнувшейся вере в справедливость, но дал понять — признаваться ему не в чем. Забегая вперед, интересы Фатыхова в этом деле защищают трое адвокатов.

По версии сотрудников Следкома и УЭбиПК, в Татарстане в 2018-2019 годах действовала организованная группа в составе: зам управляющего отделения ФСС Камиль Фатыхов, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров, его младший брат и сотрудник ООО «Альянс» Ильдар Сагиров, а также директор и владелец «Альянса» Альберт Закиров и неустановленные лица.

Интересы Фатыхова в этом деле защищают трое адвокатов

Вышеназванных обвиняют в незаконном получении выплат по линии ФСС на 13 млн 795,5 тысяч рублей с 1 января 2018-го по 6 мая 2019-го и попытке похитить еще 14 млн 47 тысяч рублей с мая по октябрь 2019 года. Силовики считают, что члены группы получили доступ к персональным данным учета ФСС об инвалидах, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар, вводя в заблуждение насчет его стоимости. В итоге поддельные документы о цене вместе с заявлениями от инвалидов на компенсацию покупки направлялись в филиалы ФСС. По первому эпизоду выплаты прошли, по второму Фонд их заморозил.

Всего в материалах дела фигурируют 1126 инвалидных колясок и несколько протезов. Потерпевшим признан Фонд соцстраха. Фатыхов и Сагировы находятся под арестом и вину не признают.

Челнинский бизнесмен Закиров — в бегах с 2019 года. Со слов фигурантов дела, имеется оперативная информация, что он живет припеваючи в Грузии, причем в международный розыск пока не объявлен. Заметим, в 2020-м этот беглец получил прописку еще в одном уголовном деле — его заподозрили в мошенничестве с получением в аренду на 49 лет 2,5 га в национальном парке «Нижняя Кама». В лесу Закиров поставил деревянный дом, в котором продолжительное время проживал на тот момент председатель Набережночелнинского горсуда Ринат Гайфутдинов. Договор аренды был аннулирован Тукаевским райсудом по иску прокуратуры в октябре 2020-го, а недавно Арбитражный суд РТ по заявлению Нацпарка признал те же гектары собственностью РФ.

Следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Алмаз Хайруллин просил Верховный суд РТ продлить срок содержания в СИЗО трем обвиняемым до 28 июля

Подозреваемый стал свидетелем

На заседании в Верховном суде РТ выяснилось — к материалам ходатайства приложены протоколы допроса Рустема Валиева — бывшего однокурсника Марата Сагирова. Он также подозревался в «колясочной афере», но позже получил статус свидетеля обвинения. По мнению защиты, произошло это после того, как Валиев дал интересующие следствие показания о деятельности «Альянса» и связях этой фирмы с сотрудниками ФСС.

В частности, Валиев рассказал, что именно Сагиров обещал его устроить на некую руководящую должность с зарплатой в 100 тысяч рублей. А уже в «Альянсе» он по заданию директора Закирова заказывал инвалидные коляски в ООО «Медиз-фарм». Со слов подозреваемого-свидетеля, операторы «Альянса» обзванивали инвалидов, подававших заявки в ФСС, и интересовались — когда и куда доставить коляску?

Согласно закону, при покупке необходимого средства реабилитации за свой счет у человека с инвалидностью есть право на компенсацию от государства. В данной схеме люди получали коляски, «Альянс» компенсацию в 21,7 тысяч за каждую коляску. По версии СК, цена являлась завышенной.

Впрочем, оценку этим показаниям давать рано. «Колясочное дело» с сентября 2020-го находится на стадии ознакомления обвиняемых, потерпевших и защитников со всеми собранными по делу материалами. А поскольку процедура ознакомления на данный момент не завершена, следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Алмаз Хайруллин просил Верховный суд РТ продлить срок содержания в СИЗО трем обвиняемым до 28 июля — то есть на три месяца.

Судья Александр Шемуранов продлил арест бывшему начальнику отдела ФСС Марату Сагирову, но лишь на два месяца

Три материала по мере пресечения рассматривали двое судей — Александр Шемуранов и Николай Губин. Первый продлил арест бывшему начальнику отдела ФСС Марату Сагирову, но лишь на два месяца. Второй — на тот же двухмесячный срок оставил под стражей бывшего заместителя управляющего ФСС в Татарстана Камиля Фатыхова, но при этом отказался выносить решение по Ильдару Сагирову. «В силу требований закона — это подсудность районного суда», — отметил председательствующий.

Тут стоить пояснить — арест на срок до 12 месяцев полномочны продлевать районные суды, а вот свыше 12 месяцев — суд субъекта федерации. Фатыхов и старший из братьев Сагировых под стражей уже 1 год и 4 месяца — с декабря 2019-го, а вот младшего брата арестовали значительно позднее — в июле 2020-го. Иначе говоря, его год еще не истек.

Причиной отказа суда стала техническая ошибка в ходатайстве о желании продлить срок Ильдару Сагировых лишь на 1 месяц, тогда как представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев настаивал на трех. Нюанс в том, что срок ареста этого Сагирова истекает уже завтра, и при обычной процедуре судебного документооборота на пересылку материалов из Верховного суда в Советский райсуд Казани ушло бы минимум несколько дней. Однако арестованного расстроили, пообещав — отклоненное вчера ходатайство будет рассмотрено нижестоящей инстанцией уже сегодня.

К слову, адвокаты насчитали в ходатайстве еще несколько технических ошибок, в том числе по количеству прочитанных томов.

Причиной отказа суда стала техническая ошибка в ходатайстве о желании продлить срок Ильдару Сагировых лишь на 1 месяц, тогда как представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев настаивал на трех

ВИП-фигурант Фатыхов: «Виновным себя я не назову»

Вину по уголовному делу не признают ни Сагировы, ни Фатыхов. В суде все просили о смягчении меры пресечения и вспоминали своих детей.

Ильдар Сагиров считает целью своего содержания под стражей — «давление на него и брата ради признательных показаний». Иных оснований он не видит, напоминая — добровольно являлся по зову следователя на протяжении восьми месяцев, когда старшего брата уже арестовали.

Камиль Фатыхов заявил суду — о деле против себя знал еще за полтора месяца до задержания, об этом рассказали оперативники, приходившие на обыск. Хотя на тот момент дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. «Территорию города и республики не покидал, был на связи со следователем. Скрыться не пытался», — уточнил обвиняемый по просьбе своего адвоката Ирины Хруновой. Кроме нее в заседании участвовали еще два профессиональных защитника — Булат Набиуллин и Айдар Сейтумеров. Последний также адресовал вопрос своему клиенту относительно упомянутого в ходатайстве следователя давления на свидетеля Галиуллина — было ли такое. «Нет», — отвечал Фатыхов.

Ильдар Сагиров считает целью своего содержания под стражей — «давление на него и брата ради признательных показаний»

Удержание в СИЗО он считает методом психологического воздействия: «Следователь так и говорит — признай вину, иди домой. Иные мои показания его не устраивают». Уже в перерыве заседания Фатыхов подчеркнул — ни согласен с обвинением и по существу, и по суммам. Говорит, неоднократно ходатайствовали о назначении экспертизы, но она так и не проведена.

Обвиняемый не исключает, что его намеренно информировали о подозрениях задолго до задержания:

— Они провели у меня обыск, после чего, по мнению следователя, я должен был скрыться в течение двух-трех дней... Но я продолжил жить в том же доме и отвечать на звонки следователя. В день, когда меня задержали, он планировал провести допрос. Я просил его отложить на другой день, потому что был назначен прием у врача. Но нет — я пришел к врачу, меня в вестибюле хватают и говорят, что я пытался избежать следственных действий... Когда и зачем скрылся Закиров, я не знаю.

Со слов бывшего замглавы отделения ФСС в Татарстане, изучив материалы дела, он убедился — ни один свидетель-инвалид претензий по части колясок не предъявляет и о подделке своей подписи в документах не говорит. Впрочем, Фатыхов не уверен, что ему удастся доказать свою правоту: «Я ни в чем не уверен. Вокруг меня в СИЗО столько примеров, которые доказывают мне, что не все так справедливо, как хотелось бы». Менять свою позицию по обвинению он не намерен.

Со слов бывшего замглавы отделения ФСС в Татарстане, изучив материалы дела, он убедился — ни один свидетель-инвалид претензий по части колясок не предъявляет и о подделке своей подписи в документах не говорит

— Почему я должен себя оговаривать и говорить, что собирался обмануть инвалидов, государство? — рассуждает фигурант уголовного дела. — Следователь мне говорит — если я не признаюсь, дадут по максимуму — лет 9 [лишения свободы]… Хорошо. Я уже полтора года отсидел. Еще посижу. Виновным себя я не назову.

Попытки защиты вызвать в зал суда отсутствующего следователя, отпустить обвиняемых под домашний арест либо денежный залог успеха вчера не имели. Хотя суд приобщил ряд медицинских документов, в том числе подтверждающих инвалидность Фатыхова. Зато отклонил попытки приобщить жалобы адвокатов на волокиту с ознакомлением в адрес руководителя Следкома по РТ. На заседании защитники утверждали — в феврале и марте — были лишены возможности изучать материалы дела.