«С Лениным в башке, с наганом в руке»: подполковник МВД из Бавлов отрицает взятки

В деле бавлинских силовиков появился эпизод с признанием невиновного в двойном убийстве

Пока бавлинский пенсионер Абузар Гафуров пытается взыскать 5 млн рублей за незаконные обвинения в двойном убийстве, Следком по РТ возбудил дело против неустановленных сотрудников полиции, что «склоняли заведомо невиновного Гафурова к даче признательных показаний». Как выяснило «Реальное время, новый эпизод присоединили к делу о взятках в сумме 160 тысяч рублей за снятие с розыска машины убитых. Трое арестованных по этому делу, включая замначальника полиции Бавлов, настаивают на своей невиновности.

По новому эпизоду арестованных еще не допрашивали



На рассмотрение новых ходатайств Следкома в Советский суд Казани приехали жены и друзья трех обвиняемых бавлинцев. В 2016 году один из них возглавлял бавлинский угрозыск, второй был следователем полиции, третий — оперативником. К моменту возбуждения уголовного дела в сентябре 2019-го действующим сотрудником МВД был лишь один — подполковник Алмаз Шакиров, замначальника бавлинской полиции по оперативной работе. Впрочем, сразу после возбуждения дела Шакиров был отстранен от должности.

На заседании суда старший следователь второго отдела Следкома по РТ Марат Хадеев напомнил — подполковника и двух его бывших коллег обвиняют в превышении полномочий и получении взяток 60 и 100 тысяч рублей — за незаконное снятие с розыска Renault Megane, владельца которого вместе с женой убили в апреле 2016-го в Бавлинском районе, и за не привлечение перекупщика этого авто к уголовной ответственности.

Напомним, дело было возбуждено по требованию первого зампрокурора РТ Сергея Старостина, когда сотрудники СК сняли все обвинения в двойном убийстве с соседа погибших Абузара Гафурова и получили признание в этом преступлении и краже Renault Megane от сводных братьев из Башкирии — Сергея Груняхина и Вячеслава Кекселя. В Верховном суде РТ гособвинителем по делу братьев выступил прокурор РТ Илдус Нафиков. Груняхин приговорен к 20,5 года колонии, его брат — к 2,5 года условно. Ну а бывший обвиняемый Гафуров подал иск на 5 млн рублей к Минфину.

За два месяца следствия по делу полицейских в нем появился новый эпизод. 27 сентября СК возбудил дело о превышении полномочий в отношении «заведомо невиновного Гафурова», полагая, что его «неустановленные сотрудники полиции Бавлинского района в 2016 году «склоняли к даче признательных показаний».

Новый эпизод соединен с делом о взятках, но арестованных по нему пока не допрашивали. Впрочем, на заседании суда следователь просил продлить всем троим пребывание в СИЗО на два месяца — до 11 января 2020 года. «Шакиров, Назмутдинов, Салаватов совершили преступление в составе организованной группы по предварительному сговору, остальные участники не установлены», — излагал версию следствия Марат Хадеев, не исключая возможности давления на свидетелей.

Помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Зайцев ходатайство Следкома по Шакирову поддержал. Такую же позицию позже он высказал при рассмотрении вопроса о продлении ареста бывшим следователю и оперативнику из Бавлов.

Адвокат Семина подключился к защите подполковника

Подполковник Алмаз Шакиров просил отпустить его под домашний арест. Он заявил, что новое ходатайство следователя «слово в слово повторяет ходатайство об избрании меры пресечения от 13 сентября», а «обвинение строится на показаниях одного свидетеля — Вафина (перекупщика авто, — прим. ред.)».

— Если взглянуть на его допрос — Вафин каким-либо образом меня в совершении преступления не обвиняет, — отметил замначальника полиции Бавлов. — Я работал в этой структуре 17 лет, и вопрос о том, чтобы скрыться от следствия и суда, с моей стороны исключается...

К защите Шакирова подключился казанский адвокат Артур Шавалиев. Среди его бывших клиентов — олигарх Алексей Семин, освобожденный от уголовного преследования по делу ТЦ «Адмирал», и экс-сотрудник Федеральной службы охраны Андрей Сивов, осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Своего нового клиента адвокат характеризовал весьма эмоционально:

— Это прямолинейный человек, который всю жизнь проходил в «одном свитере». Сотрудник полиции с малолетними детьми, квартира в ипотеку оформлена, нет ни «джипов», ни «мерседесов»... С Лениным в башке и с наганом в руке всю жизнь проходил! Никогда не давал усомниться в своей честности и порядочности.

Шавалиев считает — в сентябре тяжкую меру пресечения его подзащитному «избрали авансом», но теперь должны представить веские основания для продления. «Шакиров подтверждает объективную сторону — он выставлял автомобиль в розыск и снимал его с розыска. Это он подтверждает, так какое давление он может оказать не свидетелей?» — спрашивал адвокат и следователя. Тот отвечал: не все причастные установлены, а свидетели допрошены.

Защитник провел параллель между историей незаконного обвинения Гафурова и делом против Шакирова: «Тогда при расследовании многие сотрудники Следственного комитета ошибались... И сейчас следствие совершает ту же ошибку — не хочет объективно подойти».

Завершил свое выступление Артур Шавалиев просьбой об освобождении подполковника под домашний арест, заявив, что в его отсутствие супруга с двумя малолетними детьми и долгами оказалась на грани бедности.

Судья Марат Хаертдинов посчитал ходатайство следствия обоснованным и оставил подполковника в СИЗО.

Свидетель обвинения рассказал о «репетиции допроса» в полиции

О своей непричастности к преступлениям и алиби сообщил суду отец трех детей и бывший оперативник полиции Фанис Салаватов. С его слов, на момент их совершения в 2016-м году он находился далеко от Бавлинского района — на стационарном лечении в казанском госпитале МВД, а когда вернулся к службе — занимался «бумажной работой», на место преступления не выезжал. «Хочу, чтобы нормально разобрались по этому делу. Есть документ, который подтверждает — мы даже не находились в городе Бавлы», — рассказывал он.

— Единственный рычаг воздействия на меня — содержать [под стражей] и уговаривать, чтобы я признал. Но мне признаваться не в чем, — продолжил обвиняемый. — Мне не дают свидания, до меня не доходят письма — это не давление... Правда существует. Виновные будут наказаны.

Адвокат Фархат Канафиев настоял на частичном оглашении протокола очной ставки свидетеля Вафина со своим клиентом:

«Следователь: С кем приезжал Назмутдинов к вам домой, когда вы передали Назмутдинову 100 тысяч рублей?

Вафин: Приезжал Назмутдинов. За рулем автомобиля находился мужчина, похожий на Фаниса.

Салаватов: Показания слышал. Они мне не понятны. Я с ними не согласен. Потому что меня там не было.

Следователь: Говорил ли вам кто-то давать показания про присутствие Мухаметгалина (убитого владельца авто, — прим. ред.) при продаже машины?

Вафин: Да, об этом говорил давать показания Ильнур, когда опросил меня перед допросом в Следственном комитете... Фанис и Алмаз давать такие показания мне не говорили...»

Также из оглашенного протокола следовало — лично при Вафине «вопрос Салаватова и Назмутдинова по деньгам не обсуждался».

Многодетных отцов оставили под стражей

По мнению защитника Салаватова, данных о причастности его клиента к той истории нет: «Вафин говорит, что деньги передал Назмутдинову. Назмутдинов говорит, что деньги не получал... Машину с розыска снял Шакиров по просьбе Назмутдинова. А в чем роль Салаватова?!»

Впрочем, далее адвокат отметил, что на протяжении пяти допросов Вафин «меняет показания». А еще упрекнул следователей в намеренном выборе ненадлежащей статьи Уголовного кодекса по новому делу. «Обвинение в склонении заведомо невиновного к даче ложных показаний — это не что иное, как статья 302 УК РФ, она из категории небольшой тяжести, срок давности по которой истекает в течение двух лет», — сообщил он суду. Дело, напомним, возбудили по иному составу — превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286).

Следующим в зале заседания появился еще один многодетный отец — бывший следователь полиции Ильнур Назмутдинов, ранее осужденный за служебный подлог. Его адвокат Ильдар Абдуллаев подчеркнул — как следователь МВД Назмутдинов «не был уполномочен производить какие-то действия по статье 105 УК РФ (убийство)», а также «снимать транспортное средство с розыска».

Сам Назмутдинов оценил материалы СК с юридической точки зрения: «Все следственные действия с теми свидетелями, на которых я якобы мог бы оказать давление, уже проведены. Сами свидетели проживают в другом субъекте РФ. Какая есть необходимость в продлении в отношении меня меры пресечения?..»

Новые эпизоды в деле бывший следователь прокомментировал кратко — «думаю, все это надумано и без оснований», и попросил отпустить его под домашний арест.

Суд счел нужным продлить Салаватову и Назмутдинову содержание под стражей. Защита планирует оспорить это решение.