«Не можем представить, что производственная структура «Аммония» перейдет под контроль пенсионерки»

Верховный суд Татарстана не увидел нарушения «семейных прав» в деле об инфраструктуре менделеевского завода удобрений

Фото: Максим Платонов

Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Сажиды Латыповой на решение Приволжского райсуда Казани по так называемому делу об инфраструктуре менделеевского завода удобрений «Аммоний». О своих правах на «Форвард-Групп», опосредованно владеющую ею, заявил сначала Мансур Латыпов, 10 лет назад являвшийся собственником этой коммерческой фирмы. А затем сделку по переходу права собственности попыталась оспорить его жена. Сама «Форвард Групп» и ее нынешние совладельцы «Менделеевсказот» и АО СДС «Азот» Романа Троценко, который недавно приобрел и само АО «Аммоний», считают последовательные иски супругов «срежиссированными», отмечая, что компания, по поводу которой идет спор, контролирует «критически важную» инфраструктуру завода удобрений.

Продал компанию без ведома жены

Как ранее рассказывало «Реальное время», инвестор многострадального менделеевского завода компания «СДС Азот» Романа Троценко оказалась втянута в судебную борьбу за логистический комплекс предприятия. Дело в том, что часть инфраструктуры завода удобрений, в том числе склад и железная дорога, по которой продукцию «Аммония» отправляют на экспорт, еще со времен Рината Ханбикова числится на балансе ООО «Аммоний Агро».

За нее-то и развернулась битва в Приволжском райсуде Казани. По данным источников «Реального времени», за попытками получить контроль над заводской инфраструктурой стоит все тот же Ринат Ханбиков. Начало этой тяжбе положил иск Сажиды Латыповой к собственному супругу, Мансуру Латыпову. Женщина жаловалась, что тот втайне от нее 10 лет назад продал свою компанию ООО «Форвард Групп», тогда как, по Семейному кодексу, это была их совместная собственность. Сажида Аблахатовна якобы узнала об этом только в октябре 2019 года, когда случайно получила пришедшее мужу по почте письмо с судебным решением.

Казалось бы, обычная претензия с прицелом на раздел совместно нажитого имущества при разводе. Но дело предстало в ином свете с учетом личности нового владельца. Мансур Латыпов передал «Форвард Групп» (с 2006 года он владел этой компанией единолично) Дамиру Алиеву, родному брату недавнего гендиректора «Аммония» Тимура Алиева, находившемуся у руля его дочернего предприятия «Менделеевсказот». Есть сведения о том, что братья Алиевы — достаточно близкие родственники Рината Ханбикова: по одним данным — племянники, по другим — двоюродные братья. Но волею судьбы они в конце концов оказались по разные стороны баррикад. Не так проста и сама компания «Форвард Групп»: она владеет 70% уставника упомянутого «Аммоний Агро» — а значит, контролирует и значимую часть инфраструктуры менделеевского завода.

Есть сведения о том, что братья Алиевы — достаточно близкие родственники Рината Ханбикова. Фото Максима Платонова

Длительное и всестороннее разбирательство в Приволжском райсуде Казани сложилось не в пользу истицы. 4 июня этого года иск Сажиды Латыповой к ООО «Форвард Групп», Мансуру Латыпову, Дамиру Алиеву, АО «СДС Азот» и ООО «Менделеевсказот» о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности был оставлен без удовлетворения. Причин, судя по тексту решения, две: пропущенный срок исковой давности и сомнения в неведении истицы относительно того, что муж продал бизнес. Но истица проявила упорство и оспорила сделку.



«Купля-продажа с целью обойти закон»

Накануне в Верховном суде РТ, обосновывая жалобу, представитель Сажиды Латыповой Ранис Рахматуллин вновь сообщил, что совместное имущество супругов было выведено путем заключения нескольких притворных сделок. По его мнению, это была купля-продажа доли с целью обойти закон. «Именно это и произошло», — констатировал он.

По словам защитника, его доверительница уже в конце 2018 года «начала догадываться, что что-то не так». Окончательно же все обстоятельства стали ей известны после получения судебной корреспонденции, адресованной мужу. Почему возникли сомнения? Потому что глава семьи перестал получать какой-либо доход.

Как обрисовал юрист, Латыпова всегда исходила из того, что ее супруг является собственником компании: «Деньги от бизнеса получает? Получает». Мансур Латыпов занимал должности и выплаты в «Форвард Групп» до октября 2018 года, а его вторая половина, находясь в неведении, думала, что это продолжается до сих пор. Женщина, как утверждает ее защитник, была далека от юриспруденции и всех корпоративных нюансов.

В Верховном суде РТ, обосновывая жалобу, представитель Сажиды Латыповой Ранис Рахматуллин вновь сообщил, что совместное имущество супругов было выведено путем заключения нескольких притворных сделок. Фото Максима Платонова

«Когда не получилось у одного, в дело вступил другой»

Представитель Дамира Алиева и «Форвард Групп» Марат Мухаметзянов в свою очередь заметил, что муж истицы лишился стопроцентной доли «Форвард Групп» после того как подал заявление о выходе из его участников. При этом его жена не смогла доказать, что тот сделал это «притворно» или не добровольно: выйти из общества — право участника.

Что же касается одного из основных аргументов Латыповой, Мухаметзянов сообщил, что для выхода из общества согласия супруга не требуется. Да и нотариального заверения подобного «разрешения» на тот момент законодательство не предусматривало: такая практика стала обязательна только в 2016 году. Он также упомянул про «презумпцию согласия», пояснив, что в таких случаях имеют в виду ее.

Мухаметзянов назвал еще одно «слабое» место своих оппонентов: пропущенный срок исковой давности. С момента выхода Латыпова из числа участников общества прошло много времени. Он считает, что жена последнего должна была об этом узнать. В тот момент у нее самой был статус индивидуального предпринимателя: проверить эти сведения в ЕГРЮЛ для нее не составляло труда. «На собственника возложено бремя содержания имущества», — напомнил он.

Попутно юрист заметил, что Латыповы и сейчас состоят в законном браке и даже проживают по одному адресу. А все утверждения о том, что их союз давно распался, ничем не подтверждены. Наоборот, можно сделать прямо противоположный вывод. Всю судебную корреспонденцию им отправляли на один ящик: и тот, и другой ее получил.

Мухаметзянов даже назвал действия супругов согласованными, напомнив, что сначала с иском в арбитраж с намерением отыграть назад сделку по продаже «Форвард Групп» обратился сам Мансур Латыпов. Когда же ему отказали, подала заявление его супруга: «Не получилось у одного, в дело вступил другой».

Добавил свои «пять копеек» и представитель «Менделеевсказота» и АО «СДС «Азот» Альфред Низамиев, обратив внимание, что и Сажида Латыпова, и ее супруг пользуются услугами одного и того же адвокатского бюро. Он также обратил внимание суда на то, что у их оппонента нет абсолютно никаких доказательств: нет исков о разделе имущества Латыповыми, равно как и свидетельств того, что между ними мог быть какой-то разлад. Прошли все возможные сроки давности: 10 лет Латыповы ничего не предпринимали, никаких писем, требований и т. п. в адрес «Форвард Групп» не направляли.

По словам Низамиева, в последнем судебном заседании Сажида Латыпова прямо заявила, что никогда не интересовалась судьбой предприятия. «Она просто индифферентно относилась к этим данным», — считает он. При таком равнодушном отношении, полагает юрист, Алиев не знал и не мог знать о том, что жена Мансура Латыпова не согласна на сделку.

Когда в первой инстанции уже рассматривался этот спор, компания «Форвард Групп» снова сменила владельцев: 99 процентов приобрел «Менделеевсказот». Фото tatarnews.ru

«Основной актив совместно нажитого имущества»

Председательствующий судья отдельно поинтересовался у Рахматуллина, по-прежнему ли Латыповы состоят в браке: «Заявление в суд о расторжении ими не подавалось?». Тот ответил отрицательно. От служителя Фемиды последовал второй вопрос: «Не ставится ли где-то в судебном заседании вопросе о разделе имущества между ними?». Представитель Латыповой подтвердил, что пока что нет.

Тем не менее Рахматуллин настаивал на том, что цель сделок была одна: вывести стопроцентную долю коммерческой фирмы из перечня совместно нажитого имущества. Иначе говоря, ее муж затеял все эти сделки исключительно ради того, чтобы в случае развода не нужно было делить это имущество, причем «Форвард Групп» он назвал основным активом супругов Латыповых. Почему же жена 10 лет не интересовалась главным богатством семьи? По словам Рахматуллина, бизнесом всегда занимался глава семьи. И пока муж приносил деньги, у его второй половины никакого интереса не было лезть в его дела.

Юрист пытался убедить суд в том, что ответчики сделали все для того, чтобы Латыпова [ничего] не узнала о том, что сильно обеднела. Фактически совместное имущество супругов тогда перешло в чужие руки. Когда в первой инстанции уже рассматривался этот спор, компания «Форвард Групп» снова сменила владельцев: 99 процентов приобрел «Менделеевсказот» и 1 процент АО СДС «Азот».

О том, что вся эта цепочка сделок была притворной, по мнению Рахматуллина, говорит хотя бы то, что Алиев никакого отношения к «Форвард Групп» ранее не имел. Уставный капитал компании составлял 500 тыс. рублей. Затем он был увеличен на номинальную тысячу рублей и Алиева включили в состав участников. После этого не прошло и месяца, как из общества вышел сам Латыпов. По мнению защитника, это «само по себе неестественно».

В подтверждение своих слов он сообщил, что ранее к делу был приобщен отчет ВЭБ.РФ по «Форвард Групп»: «Там говорится, что Алиев всегда был «номиналом». «Я подозреваю, что Латыпов и дальше продолжал контролировать данное общество», — заключил юрист его то ли бывшей, то ли неизменной жены. Низамиев снова возразил: Арбитражный суд РТ, разобрав все обстоятельства, пришел к выводу, что Латыпов был реальным руководителем «Форвард-Групп».

Сегодня предприятие функционирует. Но если завтра подъездные пути по каким-то причинам будут закрыты, продукция просто не будет продаваться. Фото Максима Платонова

«Контролирует критически важную инфраструктуру «Аммония»»

Представитель «Менделеевсказота» и СДС «Азот» категорически не согласился и с тем, что сделки были притворными. Он напомнил, что в настоящее время «Менделеевсказот» принадлежит 99 процентов «Форвард Групп». А эта компания, подчеркнул он, «контролирует критически важную производственную инфраструктуру химического комплекса завода «Аммоний» в Менделеевске». К ней относятся и сама железнодорожная ветка, и транспорт. Все это требует серьезных вложений, квалифицированный персонал: весь этот логистический комплекс всесторонне проверяют контролирующие органы.

«Истица в своей апелляционной жалобе указывает, что якобы является пенсионеркой и не может посмотреть сведения в ЕГРЮЛ. Мы даже гипотетически не можем себе представить, что эта производственная структура перейдет под ее контроль», — не стал скрывать он. По словам Низамиева, последняя сделка по продаже долей «Форвард групп» как раз и была направлена на то, чтобы интегрировать всю производственную структуру и наконец поставить ее под единый корпоративный контроль.

Сегодня предприятие функционирует. Но если завтра подъездные пути по каким-то причинам будут закрыты, продукция просто не будет продаваться. «Это целесообразность, а истица заявляет о якобы какой-то притворности», — отметил он. В результате Верховный суд РТ оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Но Сажида Латыпова еще может продолжить борьбу.