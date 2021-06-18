Из осужденной в потерпевшие: вернут ли экс-судье из Казани взятку в 5 миллионов?

Отступница Фемиды готовит гражданский иск к тому, кто не «решил вопрос» с ее уголовным преследованием

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», заменить реальный срок принудительными работами просит казанский суд бывшая судья Эльмира Зиганшина. Из четырех лет по приговору за покушение на посредничество взятке 510 тысяч рублей она отсидела почти половину. Причем за это время успела побывать обвиняемой в даче взятки 5 млн рублей, покаяться и получить статус... потерпевшей на ту же сумму. На судебном допросе Зиганшина заявила — да, решила дать взятку через посредника — в центральный аппарат СК, но ее обманули. А потому она желает получить деньги назад.

Явка с повинной через 4 года



На старт своего процесса подсудимый Ильназ Ахметзянов пришел в Советский райсуд Казани своим ходом, а вот потерпевшую Эльмиру Зиганшину доставили на машине конвоя из СИЗО-2 Казани и сопроводили в зал в наручниках.

Она раньше была мировым судьей участка №1 Кировского суда Казани, затем судьей в отставке — этого статуса ее лишили в феврале 2020-го. Он ранее в звании капитана трудился инспектором в батальоне ДПС ГИБДД МВД по Татарстану и также был уволен в феврале 2020-го по утрате доверия. На тот момент Ахметзянова подозревали в посредничестве двум взяткам на общую сумму 8,5 млн рублей, а Зиганшина в статусе осужденной за одно коррупционное преступление написала явку с повинной по второму.

В суд дело о тех 8,5 млн рублей пришло по обвинению в мошенничестве по двум эпизодам. Его суть на заседании изложил старший помощник прокурора Советского района Казани Равиль Абзалилов.

Ахметзянов ранее в звании капитана трудился инспектором в батальоне ДПС ГИБДД МВД по Татарстану и также был уволен в феврале 2020-го по утрате доверия

По первому эпизоду потерпевшей признана Айзиря Рахимова — сестра близкой подруги обвиняемого Миляуши Харисовой. В начале 2016-го сотрудники МВД после обыска по делу о мошенничестве изъяли у нее крупную сумму, а позже выделили материал по Рахимовой для проверки на предмет причастности к незаконному обналичиванию денежных средств. Женщина поделилась проблемой с сестрой и ее близким другом, а тот, как полагают в СК и прокуратуре, ссылаясь на свои связи среди силовиков, предложил «оказать содействие в передаче через него взятки в 7 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов», чтобы вернули арестованное и не привлекли к ответственности.

По версии обвинения, с марта по апрель 2016-го Ахметзянов обманом получил от Рахимовой наличными 3,5 млн рублей и никаким коллегам в силовых ведомствах ничего не передавал, но до конца августа того же года продолжил слать сообщения WhatsApp о необходимости поскорее выплатить и оставшуюся сумму. Пока та не сказала — денег больше не будет. К слову, арест с ее имущества суд снял в феврале 2017-го — при вынесении приговора владельцу ООО «Престиж-Казань» Азату Хазееву о мошенничестве с ущербом 43 млн рублей.

Отказ в возбуждении дела в отношении Айзири Рахимовой следователи МВД вынесли раньше. Но в январе 2020-го уже в СК Рахимова написала явку с повинной о событиях четырехлетней давности и позже ее дело прекратили по нереабилитирующим основаниям — в связи с раскаянием.

Проверив коррупционную версию, сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ пришли к выводу — получателей взятки 3,5 млн не было. Поэтому итоговое обвинение экс-гаишнику предъявили в мошенническом хищении. Такое же процессуальное решение было принято по эпизоду с потерпевшей-осужденной экс-судьей.

У доставленной из СИЗО Эльмиры Зиганшиной шансов уклониться от выступления на процессе не было

«Половину нужно будет отвезти в Москву»

Рахимова по повестке в суд не пришла. У доставленной из СИЗО Эльмиры Зиганшиной шансов уклониться от выступления на процессе не было. Хотя присутствие знакомых журналистов в зале ее не порадовало. Первоначально конвой водворил осужденную представительницу мировой юстиции в аквариум для подсудимых, однако по требованию председательствующей судьи Алсу Шайхутдиновой переместил в первый ряд зала, а во время допроса еще и снял наручники.

Со слов Зиганшиной, летом 2017-го года она еще работала мировым судьей и планировала покупку квартиры. При подборе вариантов познакомилась и сдружилась с Миляушой Харисовой (сестра ныне потерпевшей Рахимовой) — стали созваниваться, вместе обедать в кафе, Зиганшина решила купить квартиру подруги, но не успела:

— В начале сентября 2017-го в отношении моего близкого друга Артема Косарева возбудили уголовное дело. При допросе он дал показания на меня... Меня вызвали в Следственный комитет на Короленко (в 3-й отдел по особо важным делам) для опроса в качестве свидетеля. Я поняла, что возможно в отношении меня тоже будет возбуждено дело.

Зиганшина свидетельствовала — сообщила подруге, что сделку придется отменить, рассказала о проблеме и почти сразу, с ее слов, получила совет — обратиться к гражданскому супругу Харисовой — Ильназу Ахметзянову. «Она говорила, что он занимает «хорошую должность» в ГИБДД РТ и у него есть знакомые в Следственном комитете. Тем же вечером Ильназ с Миляушой на машине приехали к дому Зиганшиной: «Он мне сразу озвучил — если получится решить вопрос, это будет небесплатно. Я сказала — узнай, пожалуйста, потом решим».

«Сколько с собой денег было?» — уточнил гособвинитель Абзалилов

На следующей встрече, со слов бывшей судьи, ей озвучили сумму — 5 млн рублей. «Он мне сказал, что половина будет дана должностному лицу Следственного комитета в РТ, а половину нужно будет отвезти в Москву, в центральный аппарат СКР... Я стала сомневаться — могу ли я вам доверять... Миляуша сказала — мы такой вопрос уже неоднократно с Ильназом решали, он выручал...».

В октябре 2017-го, по словам Зиганшиной, подруга позвонила ей со словами: «Думай быстрее, Ильназ собирается в Москву, как раз решит твой вопрос... Я согласилась и повезла деньги ей».

На тот момент, со слов признавшейся в даче взятки, она уже купила квартиру Харисовой — на средства по ипотечному кредиту, а свои накопления сложила в синюю сумку и повезла на улицу Курскую — на съемную квартиру подруги. Поехала не одна — вместе с матерью, брат сидел за рулем.

— Сколько с собой денег было? — уточнил гособвинитель Абзалилов.

— Я думала, ровно 5 миллионов, но уже в квартире выяснилось — 4 млн 970 тысяч. Когда Миляуша пересчитала... Я ей сказала, что остаток на карту отправлю.

Эльмира Зиганшина говорит: собиралась отдать деньги Ахметзянову лично, и якобы подруга обещала — он будет дома. Но тот по телефону сказал — задерживается на работе, приедет через час-два. «Мы решили не ждать (мать ждала меня в подъезде). Миляуша сказала — давай я возьму деньги сама и ему передам, — делилась потерпевшая с судом. — Она попросила меня написать расписку, что я даю эти деньги ей в долг. Сказала — вдруг сейчас какие-нибудь сотрудники вломятся...».

Эльмира Зиганшина говорит: собиралась отдать деньги Ахметзянову лично, и якобы подруга обещала — он будет дома

Эта фраза вызвала вопросы и у председательствующей, и у прокурора — почему расписку должна была писать не сама Харисова и что за сотрудники — с «Горгаза»? «Она не уточнила, сказала для моей (Харисовой) безопасности», — отвечала Зиганшина. И добавила — остаток в 30 тысяч рублей она тем же вечером передала брату и попросила зачислить на его счет, а затем с его телефона перевела на номер подруги.

Какие права у взяткодателя

— Примерно в декабре 2017-го я узнала, что из Москвы, от Следственного комитета РФ пришел отказной материал на возбуждение в отношении меня уголовного дела. Я позвонила Миляуше и сказала: «Спасибо большое, вопрос решили». Была довольна и спокойна... А в марте 2018-го меня вызвали в Судебный департамент для вручения представления Бастрыкина о даче согласия на возбуждение дела и повестки о заседании Квалификационной коллегии судей РТ на май, — продолжила свой рассказ осужденная-потерпевшая.

С ее слов, попытки встретиться с Ильназом Ахметзяновым закончились ничем — Миляуша его номер не давала, ссылалась на то, что все обещанное он выполнил, да и вообще после получения 5 млн на встречи в кафе и к себе в гости больше не звала. Даже адрес новой квартиры не давала. «Я ей, естественно, сказала — возвращайте мои деньги, вы меня обманули».

В мае 2018-го ККС РТ дала «добро» на возбуждение уголовного дела против Эльмиры Зиганшиной, в декабре она стала подозреваемой в покушении на посредничество взятке 510 тысяч рублей за нужное решение в апелляционной инстанции. В октябре 2019-го Верховный суд РТ приговорил Зиганшину за это преступление к 4 годам колонии общего режима и взял под стражу в зале суда. Ее гражданский супруг получил на полгода меньше, еще два соучастника отделались условными сроками.

В результате Ахметзянов стал подозреваемым в посредничестве взяткам

Как уточняют источники «Реального времени», никакого «отказного матерала» из Москвы в Казань в декабре 2018-го не направлялось — было требование представить дополнительные документы.

В ходе предварительного и судебного следствия по «посредническому» делу мировая судья в отставке настаивала — ее оговаривают. Как мать двоих детей рассчитывала — в крайнем случае будет условный срок. Вину признала лишь после вступления приговора в силу, когда стала ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. А еще — написала заявление в СКР по истории со взяткой. В результате Ахметзянов стал подозреваемым в посредничестве взяткам, а против осужденной с согласия ВККС РФ возбудили дело о даче взятки.

На финише расследования уголовное преследование Зиганшиной по тем 5 миллионам прекратили по нереабилитирующему основанию. И, поскольку в деле о мошенничестве без потерпевшего никак — наделили этим статусом.

«Ущерб в 5 млн для меня значительный. У меня жилье в ипотеке, на сегодняшний день я вообще могу его лишиться», призналась суду Зиганшина и заявила, что намерена подать гражданский иск к подсудимому: «На очной ставке он сказал, что меня вообще не знает, и ничего этого не было».

Заметим, что в теории право заявлять подобный иск у потерпевшей есть. Однако еще в декабре 2019-го Пленум Верховный суд РФ дополнил постановление по делам о взяточничестве и коррупции, разъяснениями, что владелец переданных в качестве взятки ценностей несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп и не вправе претендовать на возмещение вреда, даже в том случае, если действия получателя нужно квалифицировать как мошенничество — ввиду отсутствия полномочий на совершение действий (бездействия) в интересах дающего.

Именно со ссылкой на эту норму Казанский гарнизонный военный суд исключил из числа потерпевших родителей выпускников танкового училища. Фото: Максим Платонов

Именно со ссылкой на эту норму в августе 2020-го Казанский гарнизонный военный суд исключил из числа потерпевших родителей выпускников танкового училища, которые пытались купить лучшие места будущей службы для своих сыновей. Логика понятна — не претендуют же на возврат своих вложений обманутые драгдиллерами и «инвесторы» иных рынков незаконных услуг.

Какое решение о статусе и иске Зиганшиной примет Советский суд Казани — покажет время. Процесс лишь начался.

Адвокат экс-судье: «Вы понимали, что взятку даете?» — «Не знаю, не помню»

Ильназ Ахметзянов вину не признает. Его защищает известный в Казани адвокат Наталья Фарукшина. На допросе в суде она поинтересовалась у Зиганшиной — деньги через Харисову Ахметзянову передавали в качестве взятки для должностных лиц за решение вопроса по уголовному делу? «Получается так», — ответила осужденная.

— В качестве взятки? Или можно было законно решить этот вопрос за 5 миллионов? — уточнила адвокат.

— Нет, конечно.

Далее защитник несколько раз попыталась получить ответ на вопросы: «Это взятка была? Вы понимали, что взятку даете?" Зиганшина повторяла, что передавала деньги в надежде избежать уголовного преследования. Слова — «Я давала взятку» — так и не прозвучали.

— Я не знаю, не помню, как я на тот момент думала, как расценивала, — как-то неуверенно отвечала дама, отработавшая в системе Фемиды 15 лет, из них четыре года — мировым судьей.

Защитник несколько раз попыталась получить ответ на вопросы: «Это взятка была? Вы понимали, что взятку даете?"

Далее Зиганшина подтвердила, что была фигуранткой дела о даче взятки и дело это было прекращено за деятельным раскаянием. Оспаривать такой результат она не стала. «Я согласна с прекращением, но не по тем основаниям... А в связи с отсутствием состава», — внезапно заявила «деятельно раскаявшаяся». Впрочем, образ жертвы обмана ей не слишком удался. Зал заседания она покинула под конвоем, пообещав направить иск в письменном виде.

Тем временем в Кировском райсуде Казани началось рассмотрение ходатайства все той же экс-судьи. Зиганшина и ее адвокат Мидхат Курманов просят заменить остаток срока по приговору Верховного суда РТ более мягким наказанием — принудительными работами. Как выяснило «Реальное время», подобное право у осужденной появилось после отбытия трети срока. Вину она искупает в хозотряде казанского СИЗО-2. Возможное место будущего трудоустройства в ходатайстве не указывала — значит, согласна на любую работу, какую предложат в Исправительном центре УФСИН по РТ.

Очередное заседание по этому ходатайству состоялось 16 июня. Однако вынести решение суд не смог, поскольку защита Зиганшиной оспорила повторный отказ Верховного суда РТ в предоставлении ей отсрочки. Материалы ее дела повторно ушли в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, и процесс в Казани пришлось отложить на месяц, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

До конца назначенного по приговору срока Эльмиры Зиганшиной осталось 2 года и 3 месяца.