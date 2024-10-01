Список персон

Гильмутдинов Азат Мансурович

Гос. ведомства, Судебные органы

Общая информация

Родился в 1980 году.

Образование:
Окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность:
— C июля 2002 года — помощник судьи Авиастроительного районного суда г. Казани.
— С ноября 2009 года — судья Московского районного суда г. Казани.
— С мая 2014 года — судья Верховного Суда Республики Татарстан.
— С октября 2019 года — председатель Зеленодольского городского суда Республики Татарстан.
— С августа 2024 — председатель Верховного Суда Республики Татарстан. Осуществляет полномочия на основании Указа Президента Российской Федерации от 13 августа 2024 г. № 685. Имеет четвертый квалификационный класс.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, д. 72/2
  • Телефон: (843) 288-77-77
  • Сайт: http://vs.tat.sudrf.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2024


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