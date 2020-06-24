Почему кадровики Путина прокатили челнинского судью на выборах Фемиды

Проверка показала: экс-председатель горсуда автограда 5 лет ездил на иномарке исполкома

В Верховный суд Татарстана поступило обращение челнинского блогера и экс-депутата Сергея Еретнова. Со ссылкой на собственное расследование он просит дать оценку действиям бывшего председателя Набережночелнинского и Тукаевского судов Рината Гайфутдинова в части пользования иномаркой-подарком исполкома и проживания на участке, арендатор которого подался в бега. Как выяснило «Реальное время», ранее историю с «дареной» машиной оценили в Московском Кремле, что помешало Гайфутдинову повторно возглавить суд автограда.

Эхо судейского юбилея



Заявление Сергея Еретнова адресовано президенту страны, председателям Верховных судов РФ и РТ, руководителям Совета судей и Высшей квалифколлегии судей России и их коллегам в судебном сообществе Татарстана.

49-летний блогер вспоминает юбилей татарстанского судьи Рината Гайфутдинова, утверждая, что 18 июня 2012 года на праздновании 50-летия именинник получил от руководства муниципалитета Набережных Челнов обещание подарить иномарку. На тот момент Гайфутдинов занимал пост председателя Тукаевского райсуда, но его уже прочили на тот же пост в автограде. В апреле 2013-го последовал соответствующий указ президента страны.

Дальше на балансе челнинского МУП «Предприятие автомобильных дорог» был зарегистрирован новенький Volkswagen Touareg и тут же передан в пользование новоиспеченному председателю суда. В своем видеоблоге на YouTube экс-депутат горсовета Сергей Еретнов без ссылки на источники приводит детали: якобы машину эту в салоне «ТТС» купил некий елабужский бизнесмен Морозов и подарил челнинским властям, причем марку и цвет выбрал точь-в-точь как у старой служебной машины Гайфутдинова.

В Сети Еретнов рассказывает, что не раз лично видел председателя на этом Volkswagen у суда, а после пяти лет эксплуатации машина была снята с регистрации МУП «ПАД», и «документы по ней пропали». По мнению автора блога и обращения, эту историю можно трактовать как конфликт интересов, нарушение Кодекса судейской этики, а то и как подкуп в интересах муниципальной власти. И приводит еще один факт с проживанием ВИП-судьи в деревянном доме на арендованном бизнесменом Закировым на 49 лет участке национального парка «Нижняя Кама», подчеркивая, что бизнесмен этот объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве с колясками для инвалидов на 13,7 млн рублей.

Заявление Сергея Еретнова адресовано президенту страны, председателям Верховных судов РФ и РТ, руководителям Совета судей и Высшей квалифколлегии судей России и их коллегам в судебном сообществе Татарстана. Фото v-chelny.ru

В официальном заявлении Еретнов воздерживается от обвинений в коррупции и не требует лишить судью этого статуса, он пишет о нарушении федерального законодательства, подрыве доверия к системе Фемиды и необходимости тщательной проверки под личным контролем президента страны.

Судья Гайфутдинов за машину уже ответил

Судью Рината Гайфутдинова заявление со стороны Сергея Еретнова не удивило: «Это тот еще блогер, у него откровенная антипатия к судебной системе. Считает, что его незаслуженно осудили...»

Напомним, в 2010-м Сергей Еретнов, издатель оппозиционной газеты «Комитет Ревизор», стал депутатом Набережночелнинского горсовета. Через четыре года нацелился на кресло в Госсовете РТ, а попал под арест по уголовному делу игорщиков. В 2016-м получил три года колонии со штрафом в 200 тысяч рублей за пособничество незаконной организации азартных игр, вину не признал и после выхода посвятил судьям целый цикл видеопубликаций.

В разговоре с «Реальным временем» Ринат Гайфутдинов не стал опровергать мнение оппозиционера, дав понять, что полный разбор давней истории с машиной был дан еще в 2019 году:

— Когда кадровая комиссия при президенте России отказала мне в переназначении [на пост председателя горсуда], одним из оснований было, что я использовал в служебных целях автомобиль, который стоит на балансе города. И за это меня наказали... А что касается земли, то я не лишен возможности выбирать, где жить. И если предприниматель Закиров в розыске, со мной-то это как связано?!

Также судья посетовал, что автор заявления и публикации в блоге, являясь «рупором кого-то или чего-то», позволяет себе такие «выпады в адрес государственного лица», а «государство никак не реагирует на это». Гайфутдинов не исключает, что цель заявления экс-депутата — набрать очки в новой предвыборной гонке.

По данным источников «Реального времени», Volkswagen передавался не судье, а суду — для служебных поездок и по договору безвозмездного пользования, и эта история уже неоднократно проверялась. В 2019-м, после отказа Москвы в согласовании кандидатуры председателя горсуда Челнов, в Казань поступили материалы проверки кадровой комиссии при президенте РФ.

В июле прошлого года Квалифколлегия судей Татарстана с подачи Совета судей постановила — привлечь коллегу к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Повторное наказание за те же действия по служебной линии не предусмотрено. Ну а на место главного судьи Челнов объявили новый конкурс.

Согласно статье 3 Федерального закона «О статусе судей в РФ» служитель Фемиды «не вправе получать в связи с осуществлением полномочий судьи не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные судьей в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта РФ и передаются судьей по акту в суд. Судья, сдавший подарок, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

К слову, еще 10 лет назад отказываться от таких весомых «знаков уважения» власти, как машина или квартира, было не принято. В том числе из-за проблем с федеральным финансированием. Приличным считалось не оформлять дареное на себя либо родственников и оставлять преемнику при уходе на новое место, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

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Заявление от Еретнова в главном суде республики получили 18 июня — в день рождения челнинского судьи Гайфутдинова. А на следующий день апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана отменила решение о снятии судимости с видеоблогера. Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ, в апелляции установили: Тукаевский райсуд действовал на основе ошибочных данных о безупречном поведении освобожденного и не выяснил, что того недавно лишили прав за нетрезвую езду.